Die politische Linke, Multikulturalismus und das finstere Bündnis mit dem Islam

Von Brandon Smith

15 Jahre lang führte das FBI eine bahnbrechende Untersuchung gegen die größte islamisch geprägte Wohltätigkeitsorganisation in den Vereinigten Staaten durch, die sogenannte „Holy Land Foundation“. Die Organisation fungierte als Tarnorganisation für muslimische Terrorgruppen und leitete Gelder aus westlichen Ländern an die Hamas und die Muslimbruderschaft weiter, bis ihre Mitglieder schließlich 2008 vor Gericht gestellt wurden.

Die verurteilten Anführer waren als die „Holy Land Five“ bekannt und umfassten Shukri Abu Baker, Ghassan Elashi, Mufid Abdulqader, Abdulrahman Odeh und Mohammad El-Mezain. Unter den Dokumenten, die während der Ermittlungen bei diesen Personen beschlagnahmt wurden, befand sich ein Strategiepapier, das 1991 von dem hochrangigen Mitglied der Muslimbruderschaft, Mohamed Akram, verfasst worden war.

Das Papier trug den Titel: „Erläuterndes Memorandum zum allgemeinen strategischen Ziel der Gruppe in Nordamerika“. Es skizzierte eine Agenda namens „Zivilisations-Dschihad-Prozess“, auch bekannt als „Stealth Jihad“.

Das Memorandum enthielt detaillierte Methoden zur Etablierung des Islam als „zivilisatorische Alternative“ im Westen und als „großen Dschihad“ zur Beseitigung und Zerstörung der westlichen Zivilisation von innen heraus. Es forderte die „Sabotage“ des Westens und seines „elenden Hauses“ durch einheimische Kräfte UND durch die Hände der Gläubigen, damit der Westen beseitigt und „Gottes Religion über alle anderen Religionen siegreich gemacht wird“.

Der Plan bezog sich ausdrücklich darauf, die Menschen, Institutionen, Gesetze und ahnungslosen Verbündeten der westlichen Gesellschaft (progressive Gruppen und NGOs, Medien, Politiker, Akademiker oder Bürgerrechtsorganisationen) zu nutzen, um die islamische Agenda voranzutreiben.

Zu den Taktiken gehörten die Unterwanderung von Bildung, Medien, Regierung und Finanzwesen sowie Allianzen mit nicht-islamischen Akteuren, „sofern dies taktisch vorteilhaft ist“, bei gleichzeitiger Wahrung der ideologischen Trennung. Dies wird auch als „langfristige Ansiedlung“ (tamkeen) bezeichnet; eine Form der demografischen oder kulturellen Subversion anstelle einer direkten Eroberung. In dem Papier wird dies oft als „die Ansiedlungsmission“ bezeichnet.

Ein verwandtes Dokument der Muslimbruderschaft aus dem Jahr 1982 (mit dem Titel „Das Projekt“) skizziert einen 100-jährigen globalen Plan mit ähnlichen Elementen: Aufbau paralleler Gesellschaften, Ausnutzung westlicher Freiheiten und Bildung pragmatischer Koalitionen.

Ein Problem, mit dem die Muslime zu kämpfen hatten, war die Notwendigkeit ausländischer Allianzen und westlicher „Fürsprecher“, um die Einwanderung und die Integration des Islam in die Zielländer „offizieller“ zu machen. Vor 25 Jahren galt dies in den USA und in Europa als so gut wie unmöglich. Seit etwa 2014 fanden die Scharia-Fundamentalisten jedoch in der neuen „woke“-Linken einen willigen und bereiten Verbündeten.

Heute wird schon allein der Gedanke, die Agenda des „Stealth Jihad“ im Jahr 2026 an einem öffentlichen Ort zu diskutieren, von progressiven Aktivisten und linken Politikern als „rassistisch“ abgestempelt (obwohl der Islam keine Rasse ist). Würde man etwa 15 Jahre in der Zeit zurückgehen und den Menschen erklären, was heute in Bezug auf die Einwanderung aus der Dritten Welt geschieht, würden sie einem wahrscheinlich ins Gesicht lachen und einen als Verschwörungstheoretiker bezeichnen.

Im Jahr 2026 ist der Plan in Europa fast abgeschlossen, und in den USA ist er bereits in vollem Gange. Die Veränderung in der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft den Islam als unantastbares Thema betrachtet, ist größtenteils auf ein dunkles und bequemes politisches Bündnis zwischen der „woke“ Linken und dem „Stealth Jihad“ zurückzuführen.

Erst seit kurzem ist das Problem der muslimischen Einwanderung in den Vordergrund der Medienberichterstattung gerückt, aber nur dank der Arbeit von Bürgerjournalisten wie Nick Shirley, die den weit verbreiteten Betrug unter Migranten aufdecken. Der Großteil dieses Betrugs, sei es in Minnesota oder Kalifornien, steht in Verbindung mit somalischen muslimischen Einwanderern und wird mit Hilfe linker NGOs und Politiker begangen.

Da sie aus einem Land mit einem durchschnittlichen IQ von 67 stammen, sind diese Menschen nicht in der Lage, einen solchen Plan aus eigener Kraft umzusetzen. Sie hatten Hilfe, und es ist klar, dass die Demokraten tief in diese Operationen verwickelt sind, vielleicht im Austausch gegen finanzielle Schmiergelder, aber sicherlich im Austausch gegen Stimmen (somalische Migranten in Minnesota stimmten 2024 zu 80 % für die Demokraten).

Es ist nicht überraschend, aber es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen Progressiven im Westen und islamischen Migranten aus der Dritten Welt im Osten.

Die politische Linke verfolgt seit langem eine Agenda, die dem „Stealth Jihad“ ähnelt. Im Marxismus wird dies als „kulturelle Hegemonie“ oder „der lange Marsch durch die Institutionen“ bezeichnet. Es wird mit dem Werk von Antonio Gramsci, dem Gründer der Kommunistischen Partei Italiens, in Verbindung gebracht. Interessanterweise werden seine Ideen zur kulturellen Hegemonie oft untersucht, um die Agenda des „Stealth Jihad“ besser zu verstehen.

Gramscis Ansatz (entwickelt in seinen „Gefängnisheften“ in den 1920er–1930er Jahren) argumentierte, dass in fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften die „herrschende Klasse“ ihre Macht durch kulturelle Hegemonie aufrechterhält. Um dies zu stürzen, müsse die Revolutionäre einen „Stellungskrieg“ führen statt eines Frontalangriffs.

Dies bedeutete, wichtige Institutionen (Schulen, Universitäten, Medien, Kirchen, Justiz, Regierungsbehörden) zu infiltrieren und zu erobern, um kulturelle Normen zu untergraben, das öffentliche Bewusstsein umzugestalten und eine Gegenhegemonie zu schaffen, bis Sozialismus/Kommunismus zur neuen ideologischen Norm wird. Wir haben diesen Albtraum in lebhaften Farben mit der „Woke“-Bewegung des vergangenen Jahrzehnts erlebt. Lange Zeit wurde diese Agenda als „Verschwörungstheorie“ abgetan.

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die allgemeine Haltung von Migranten aus der Dritten Welt und Linken im Wesentlichen dieselbe ist, wenn es um Produktion und Überleben geht: Beide Gruppen betrachten Produzenten als Ziele für Piraterie. Warum sollten sie sich in die westliche Gesellschaft integrieren, hart arbeiten und für die Zukunft aufbauen, wenn sie sich von der Produktion anderer ernähren können? Warum sollten sie ihren eigenen Wohlstand schaffen, wenn es so viel einfacher ist, den Wohlstand derer zu plündern, die innovativ sind, etwas aufbauen und sparen?

Doch diese Partnerschaft geht weit über schnelles Geld und ein Leben in der Sozialhilfe hinaus und reicht bis in den Bereich des ideologischen und religiösen Krieges. Wie bereits erwähnt, geht es beim „Stealth Jihad“ um die Ausnutzung westlicher Freiheiten und offener Systeme als Mittel, um einzudringen und die einheimischen Religionen (das Christentum) zu verdrängen.

Das christliche Glaubenssystem ist für die westliche Zivilisation unverzichtbar. Ob eine im Westen lebende Person daran glaubt oder nicht, spielt keine Rolle; sie profitiert dennoch von dem dem Christentum innewohnenden Drang, eine moralische und geordnete Gesellschaft aufzubauen, zu strukturieren und zu erhalten, die auf Regeln für ALLE basiert.

Man könnte meinen, dass eine Partnerschaft zwischen dem Islam und dem „Woke“-Kult völlig unvereinbar wäre. Schließlich sind muslimische Gesellschaften durch Herrschaft, Tribalismus und brutale Theokratie geprägt. In der islamischen Gesellschaft gibt es keinerlei Toleranz für Feminismus, Homosexualität, Transgender-Theorie oder Atheismus. Die marxistische Welt ist im Atheismus und moralischen Relativismus verwurzelt – der Dekonstruktion gesellschaftlicher Normen und der Vorstellung, dass ungebremster Hedonismus die ultimative Form der Freiheit sei.

Dennoch ist jede Gruppe für die andere von Vorteil; sie dienen den Zielen der jeweils anderen. Außerdem haben sie denselben Hauptfeind (das Christentum). An dieser Schnittstelle aus Vorteilen und gemeinsamem Hass finden wir den „Multikulturalismus“ – die Agenda, den Westen mithilfe von Einwanderung aus der Dritten Welt wie mit einem Bulldozer auszulöschen.

Multikulturalismus ist schlichtweg eine aktualisierte Version von Gramscis marxistischer Strategie der kulturellen Hegemonie, kombiniert mit Vorstellungen der Dritten Welt von ethnischer oder religiöser Vorherrschaft. Wenn Sie verstehen wollen, was an Orten wie der EU oder Großbritannien geschieht; wenn Sie wissen wollen, warum diese Regierungen den Willen der Öffentlichkeit völlig ignorieren und unverhohlen eine islamische Invasion unterstützen, dann ist dies der Grund dafür.

Es handelt sich um linke Regierungen mit dem klaren Ziel, konkurrierende westliche und christliche Ideale zu beseitigen, um eine neue kulturelle Hegemonie zu etablieren, und sie tun dies auf subversive Weise, indem sie liberale Werte als Knüppel einsetzen. Moderne Europäer, die Angst haben, jemals der „Bigotterie“ bezichtigt zu werden, weigern sich zuzugeben, dass sie einen hochmütigen Selbstmord begehen. Die blinde Akzeptanz von Einwanderung und die Unfähigkeit, logisch zu unterscheiden, bringen Europa auf den Weg des totalen Zusammenbruchs.

Das ist es, was die Marxisten wollen, und das ist es, was die Muslime wollen. Es ist viel einfacher, eine Bevölkerung inmitten einer sozialen und wirtschaftlichen Krise zu plündern und zu versklaven.

In den USA sehen wir einen ähnlichen Plan, allerdings bemühen sich die Linken dort viel stärker darum, muslimische Migranten als ideologisch mit dem Liberalismus verbunden darzustellen. Wenn Konservative Gruppen wie „Queers for Palestine“ sehen oder wenn wir beobachten, wie der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani Transgender für seine Verwaltung einstellt und gleichzeitig muslimische Abendessen auf dem Boden seines Büros veranstaltet, dann erleben wir die theatralische Fassade der „Inklusivität“.

Im Grunde teilen diese Menschen keine Standpunkte, die sich wirklich „überschneiden“ könnten, aber ihre kurzfristigen Ziele sind dieselben. Linke hassen Konservative und Christen, weil wir eine auf Regeln basierende Ordnung vertreten, die ihrer Vision von reinem Hedonismus im Wege steht. Muslime sehen Konservative und Christen als Hindernis für den globalen Islam.

Wenn der konservative Westen theoretisch besiegt wäre und wir verschwinden würden, würden sich die Linken und die Muslime sicherlich gegeneinander wenden. Jede Gruppe glaubt wahrscheinlich, dass sie die andere Gruppe kontrollieren kann, wenn es soweit ist.

Während der Krieg im Iran voranschreitet, habe ich kaum Zweifel daran, dass wir in den USA eine explodierende Aufstandsbewegung von Linken und Muslimen erleben werden, die uns zwingen wird, unsere grundlegenden Konzepte einer „freien und offenen Gesellschaft“ in Frage zu stellen. Wir werden gezwungen sein anzuerkennen, dass diese hochgesteckten Ideen nicht auf jeden angewendet werden können. Insbesondere können sie nicht auf Menschen angewendet werden, die uns vernichten wollen. Im Grunde genommen spielen die „Rechte“ der Menschen, die Krieg gegen uns führen, keine Rolle.

Die Frage ist: Können wir einen solchen Krieg überleben und am Ende mit einer intakten konstitutionellen Republik daraus hervorgehen? Ich glaube, wir können es, aber ein solches System müsste sich von ideologischen Gruppen abgrenzen, die den Westen als Ziel betrachten (die Gründerväter hätten eine antiwestliche Invasion NIEMALS toleriert). Wir müssen endlich akzeptieren, dass wir mit solchen Menschen nicht in Freiheit koexistieren können.