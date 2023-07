Was das WEF wirklich mit „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“ meint

Wie wird unsere Welt in sieben Jahren aussehen? Im Jahr 2016 machten „Experten“ der Global Future Councils des Weltwirtschaftsforums acht Vorhersagen dazu.

Einige der Vorhersagen: Alle Produkte sind zu Dienstleistungen geworden (Sie werden nichts besitzen und glücklich sein), die Dominanz der Vereinigten Staaten ist vorbei und es gibt mehrere Weltmächte, Ärzte mit Skalpelle und Organspender werden durch Roboter und gedruckte Organe ersetzt, wir essen viel weniger Fleisch, die heutigen syrischen Flüchtlinge sind die neuen Direktoren von 2030 und es wird einen globalen Preis für Kohlenstoff geben. Das WEF hat dazu ein Video gemacht.

Das hätte das „Du wirst nichts besitzen“-Video des Weltwirtschaftsforums sagen sollen: Du wirst GEZWUNGEN sein, alles zu mieten, weil du dir nichts leisten kannst. Fleisch wird als zu teuer für die Umwelt angesehen. Kohlenstoffsteuern werden dafür sorgen, dass amerikanisches Unternehmertum der Vergangenheit angehört.

This is what the World Economic Forum's "you will own nothing" video SHOULD have said: You'll be FORCED to rent everything because you can't afford anything. Meat will be deemed too costly for the environment. Carbon taxes will make American entrepreneurship a thing of the past. pic.twitter.com/lXNILZr7V1