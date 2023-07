Sie haben schon viele Erklärungen für die Kaskade von Covid-Schließungen im Jahr 2020 gehört. Diese haben Sie noch nie gehört. (Und sie ist faszinierend.)

Alex Berenson

Hat ein Erdbeben in Italien im April 2009 zu der katastrophalen Überreaktion auf das Coronavirus 12 Jahre später beigetragen?

China hat mit den Covid-Abriegelungen begonnen.

Aber Italien hat sie weltweit verbreitet.

Am 22. Februar 2020, als sich das Coronavirus in China zurückzog, schlossen die italienischen Behörden mehrere Städte und machten Italien zum ersten westlichen Land, das seine Bürger unter Quarantäne stellte.

Neun Tage später schloss Italien seine Schulen. Am 9. März kündigte Italien dann eine landesweite Abriegelung an, um zu testen, „was eine Demokratie in Friedenszeiten tun kann“, schrieb die Washington Post.

–

Italien setzte sich in Bewegung, bevor der britische Epidemiologe Neil Ferguson seine erschreckenden Prognosen über den Zusammenbruch des Gesundheitssystems durch Covid erstellt hatte. (Ferguson liebt gute Katastrophen, oder zumindest gute Katastrophenvorhersagen – 2005 sagte er 200 Millionen Vogelgrippetote voraus.)

Ferguson selbst schrieb Italien zu, dass es ihm geholfen habe, Großbritannien und den Vereinigten Staaten zu zeigen, dass eine „Unterdrückung“ der Gesellschaft möglich sei. Im Dezember 2020 sagte er der Londoner Times, dass Chinas erzwungene Quarantänen für westliche Länder nicht relevant zu sein schienen, weil China ein kommunistischer Einparteienstaat ist… und dann hat Italien es getan. Und uns wurde klar, dass wir es können.“

Dann hat Italien es getan. Aber warum hat Italien es getan?

Erstaunlicherweise hatte das Land zum Zeitpunkt der ersten lokalen Abriegelungen nur drei Covid-Todesfälle zu beklagen – darunter den eines 77-jährigen Mannes, der wegen anderer Krankheiten im Krankenhaus lag. Was hat Italien dazu bewogen, so schnell den Abzug zu betätigen?

Italiens plötzlicher Ansturm ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, wie gleichgültig das Land mit Grippetoten umgeht.

Italien hat eine der ältesten Bevölkerungen der Welt und verzeichnet während schwerer Grippewellen regelmäßig eine erhöhte Sterblichkeit. Sowohl im Winter 2015 als auch im Winter 2017 gab es mehr als 40.000 Todesfälle durch Grippe oder grippeähnliche Erkrankungen – das entspricht mehr als 200.000 Todesfällen in den Vereinigten Staaten. Diese Todesfälle wurden in Italien oder anderswo kaum registriert.

Aber das Coronavirus war, wie die Medien im Jahr 2020 endlos erklärten, keine Grippe.

–

(Es ist nicht die Grippe, Bruder!)

–

Nein, Covid war neu, und seine Gefahren waren ungewiss, zumindest im Februar 2020.

Am 5. Februar setzte die italienische Regierung das „Comitato Tecnino Scientifico“ – den Wissenschaftlich-Technischen Ausschuss ein, der sie in Bezug auf Covid beraten sollte. Dem Ausschuss gehörten zunächst etwa ein Dutzend Mitglieder an, darunter der Präsident des Istituto Superiore di Sanità, der obersten medizinischen Forschungseinrichtung Italiens.

Die Regierung war nicht verpflichtet, die Empfehlungen des Ausschusses zu befolgen, tat dies aber in der Regel, wie ein Bericht aus dem Jahr 2022 erklärt:

Der TSC wird von der Regierung ständig zu sensiblen Themen konsultiert… Die Regierung hat sich bei ihrer Entscheidungsfindung weitgehend auf die Empfehlungen des TSC gestützt und in öffentlichen Verlautbarungen ausdrücklich auf sie verwiesen. Dies war insbesondere während der ersten beiden [Covid-]Wellen der Fall, als harte Maßnahmen ergriffen wurden.

Italien war natürlich nicht das einzige Land, das ein quasi-staatliches wissenschaftliches Beratungsgremium für Covid hatte. Das bekannteste war wahrscheinlich die britische Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), die bereits vor Covid bestand. (Neil Ferguson war Mitglied der SAGE, trat jedoch im Mai 2020 zurück, nachdem eine britische Zeitung aufgedeckt hatte, dass er gegen die Abriegelungsregeln verstoßen hatte, um mit seiner verheirateten Freundin zu schlafen.)

–

(152 Infektionen. Und ein Lockdown.)

Tag 4 Als sich das Virus ausbreitete, richtete die italienische Regierung zwei „rote Zonen“ um 10 Ortschaften in Lodi und um die Stadt Vo‘ in der Provinz Padua ein, wodurch 50.000 Menschen unter Quarantäne gestellt wurden. Quelle

Aber die Wissenschaftler in Italien – und die Minister, die ihre Empfehlungen prüften – arbeiteten im Schatten einer einzigartigen Anklage.

Am 6. April 2009 erschütterte um 3:32 Uhr morgens ein Erdbeben L’Aquila, eine angenehme Stadt mit 70,000 Einwohnern im zentralen italienischen Hochland. Das Beben hatte eine Stärke von 5,9 auf der Richterskala. Es dürfte kaum verheerend gewesen sein.

Stattdessen starben mehr als 300 Einwohner von L’Aquila und den umliegenden Städten, wahrscheinlich aufgrund alter und mangelhafter Bauarbeiten. „In Kalifornien hätte ein Erdbeben wie dieses nicht einen einzigen Menschen getötet“, sagte ein italienischer Beamter am Tag nach dem Beben.

Aber die Staatsanwälte entschieden sich, nicht die mächtigen und politisch verbundenen Bauträger oder die städtischen Beamten für die Baumängel zu belangen. Sie konzentrierten sich auf ein anderes Ziel – sechs Wissenschaftler und einen Regierungsbeamten, die einer Gruppe angehörten, die sich Nationale Kommission für die Vorhersage und Verhütung von Großrisiken nennt.

Kleine Beben hatten die Gegend um L’Aquila monatelang erschüttert und die Bewohner alarmiert. Bei einem Treffen in der Stadt am 31. März 2009 spielten die sieben das Risiko herunter, dass die Erschütterungen ein Zeichen für ein größeres Erdbeben seien. Die Region ist seismisch aktiv, und kleine Erdbeben sind keine Seltenheit.

Ein Jahr nach dem Beben erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die sieben Mitglieder der Kommission wegen Totschlags, weil sie die Stadt nicht vor dem Beben gewarnt hatten. Die Anklagen lösten einen Aufschrei der Wissenschaftler, insbesondere der Geologen, aus. Mehr als 5.000 von ihnen unterzeichneten einen Brief an den italienischen Staatspräsidenten, in dem sie erklärten, dass sie nicht in der Lage seien, genau vorherzusagen, wo oder wann Erdbeben auftreten würden, und dass es falsch sei, dies von ihnen zu verlangen:

Die wissenschaftliche Gemeinschaft, die sich mit Erdbebenforschung befasst, fordert die italienische Regierung auf, die Erdbebenvorsorge und die Risikominderung zu unterstützen, anstatt Wissenschaftler für etwas zu belangen, was sie noch nicht tun können – Erdbeben vorherzusagen.

–

(Aber hast du gespürt, wie sich die Erde bewegt?)

In Italien hat die Staatsanwaltschaft von L’Aquila vor zwei Wochen Wissenschaftler, darunter einige Mitglieder der „Commissione Grandi Rischi“ (Kommission für hohe Risiken), und Beamte des Katastrophenschutzes wegen Totschlags angeklagt. Grund für die Anklage ist, dass diese Personen die Bevölkerung nach einer Sitzung der Kommission, die in L’Aquila stattfand, nicht kurzfristig alarmiert haben. Quelle

Nichtsdestotrotz ging die Anklage weiter.

Und am 22. Oktober 2012, nach einem Prozess, der über ein Jahr dauerte, befand Richter Marco Bill die sieben Angeklagten für schuldig und verurteilte sie zu jeweils sechs Jahren Gefängnis, einer Geldstrafe von über 10 Millionen Dollar und einem Verbot, für die Regierung zu arbeiten.

Zwei Jahre später hob ein italienisches Berufungsgericht die Verurteilung der sechs Wissenschaftler auf und reduzierte die Strafe des Regierungsbeamten auf zwei Jahre und ordnete eine Aussetzung der Strafe an.

Dennoch hatten Italiens Staatsanwälte und Gerichte den Wissenschaftlern und Regierungsbeamten eine deutliche Botschaft übermittelt. Wenn sie es versäumten, potenzielle Naturkatastrophen vorherzusehen oder davor zu warnen, drohte ihnen die reale Möglichkeit einer Anklage und einer Gefängnisstrafe.

Vor diesem Hintergrund trafen sich der Wissenschaftlich-Technische Ausschuss – und die italienischen Minister – im Februar 2020, um über das weitere Vorgehen in Bezug auf Sars-Cov-2 zu beraten, als Krankenhäuser in Norditalien die ersten Covid-Fälle meldeten.

–

Wen wundert es da, dass die italienischen Behörden rasant eine Abriegelung veranlassten und Covid-Patienten schnell und aggressiv behandelten?

Und ist es angesichts der Tatsache, dass sich Covid in den Krankenhäusern schnell ausbreitet und die italienischen Ärzte die Patienten aggressiv intubierten, ein Wunder, dass die Zahl der Todesfälle in Italien dann Anfang März explodierte? (Natürlich hielten sich die italienischen Ärzte bei der Beatmung der Patienten nur an die Protokolle, die China der Welt so gerne zur Verfügung gestellt hatte).

Diese Dynamik wurde bereits am 21. März 2020 deutlich, als ein italienischer Arzt im New England Journal of Medicine schrieb, dass:

Wir lernen, dass Krankenhäuser die Hauptüberträger von Covid-19 sein könnten, da sie schnell von infizierten Patienten bevölkert werden und so die Übertragung auf nicht infizierte Patienten erleichtern. Die Patienten werden durch unser regionales System transportiert, das ebenfalls zur Verbreitung der Krankheit beiträgt, da die Krankenwagen und das Personal schnell zu Vektoren werden…

[Sars-Cov-2-] ist nicht besonders tödlich, aber sehr ansteckend. Je stärker die Gesellschaft medizinisch ausgerichtet und zentralisiert ist, desto mehr verbreitet sich das Virus.

Mitte April wurde den Ärzten klar, dass eine invasive Beatmung – insbesondere mit hohem Luftdruck – für viele Covid-Patienten eigentlich kontraindiziert ist. Wie ein Arzt der Canadian Broadcasting Corporation in einem Beitrag mit der Überschrift „Beatmungsgeräte werden bei COVID-19-Patienten überbeansprucht, sagt ein weltweit anerkannter Spezialist für Intensivmedizin“ erklärte

„Wir haben mit einer Einheitsgröße angefangen, was sich nicht ausgezahlt hat… Jetzt versuchen wir, die Intubation so weit wie möglich hinauszuzögern.“

–

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Welt jedoch bereits zwei Lektionen aus Italien gelernt.

Abriegelungen waren nicht nur notwendig, sondern auch möglich. Und sie waren nicht nur möglich, sondern auch notwendig.

Wie Neil Ferguson am 17. März 2020 erklärte, war der starke Einsatz von Beatmungsgeräten und die Belastung der Krankenhäuser in Italien ein Hauptgrund dafür, dass er seine Schätzungen für die Schäden, die Covid wahrscheinlich verursachen würde, erhöht hatte. Und der berüchtigte Bericht 9 von Ferguson und dem Imperial College London – der am 16. März veröffentlicht wurde – war zur Vorlage geworden, die Regierungen weltweit zur Rechtfertigung von Abriegelungen verwendeten.

Mit anderen Worten: Der Ruf kam die ganze Zeit aus dem Inneren des Hauses.

Wahrscheinlich wäre der März 2020 genauso verlaufen, auch wenn Italien sich nicht so schnell bewegt hätte.

Die Hysterie war sicherlich schon im Gange, bevor Ferguson seinen Bericht veröffentlichte. Der erste gemeldete amerikanische Todesfall am 29. Februar wurde zu einer weltweiten Nachricht. Und vielleicht wäre die Reaktion auf die Epidemie, als sie New York City erreichte, die gleiche gewesen.

Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht wären Gesundheitsbürokraten und Regierungen etwas zögerlicher gewesen, demokratische Normen zu verletzen, wenn Italien sich nicht bewegt hätte. Vielleicht wäre die Öffentlichkeit etwas besser über die tatsächlichen Risiken von Covid informiert, wenn die gefälschten Videos, die Menschen zeigen, die in China auf der Straße zusammenbrechen, zurückgegangen wären.

Es ist unmöglich, sicher zu sein. Wie die Philosophen The Eagles aus Los Angeles einst erklärten,

Wir können verlieren und wir können gewinnen

Aber wir werden nie wieder hier sein

Wir können die Maschine nicht rückwärts laufen lassen. Alles, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass die Dominosteine im März 2020 schnell und hart gefallen sind.

Und Italien war der Erste.