Im Juni, unmittelbar nach Beginn der Gegenoffensive, behauptete der ukrainische Militärgeheimdienst, dass der Armee die 152-mm-Artilleriemunition aus der Sowjetära fast ausgegangen und sie gezwungen sei, 155-mm-Granaten nach NATO-Standard zu verwenden. Diese Behauptungen sorgten für große Aufregung in der NATO, die daraufhin aktiv nach Munition für die arme Ukraine suchte.

Tatsächlich versorgten Kiews westliche Gönner die Ukraine ununterbrochen mit Granaten, und Kiew startete sogar seine große Gegenoffensive trotz des angeblichen Mangels.

Da das ukrainische Militär über keine konventionelle Munition mehr verfügt, schickte Washington gefährliche Streumunition nach Kiew. Am 19. Juli wurden jedoch bereits konventionelle 152-mm-Artilleriegranaten in das nächste US-Hilfspaket aufgenommen. Gleichzeitig kündigte Washington an, dass es die Produktion von Munition erhöhen werde.

London erklärte stolz, dass es 15 Mal mehr „kritische“ Artilleriemunition an die Ukraine geliefert habe als vor einem Jahr geplant, nämlich mehr als 200 000 Schuss statt 16 000.

Die französische Europlasma-Tochter Les Forges de Tarbes hat Berichten zufolge zwei Verträge mit der Ukroboronprom-Gruppe über die Produktion von 155-mm-Artilleriegeschossen für die Ukraine geschlossen. Im Jahr 2022 wurden die Kapazitäten der militärischen Industrieanlagen in Tarbes mit einer Investition von rund 15 Millionen Euro über drei Jahre drastisch erhöht.

Sogar Bulgarien, das sich offiziell geweigert hat, Granaten für die Ukraine zu produzieren, weil es nicht über die erforderlichen Anlagen verfügt, hat über Drittländer Artilleriemunition geliefert. Aus den in den USA veröffentlichten Dokumenten geht hervor, dass Sofia seit Beginn der Feindseligkeiten 155-mm-Granaten an Washington geliefert hat.

Dies sind nur einige der Bemühungen der NATO-Länder, die Ukraine angeblich zu unterstützen.

Kiew erklärt seinerseits, dass es täglich 18 Tausend Geschosse des Kalibers 152/155 mm abschießen will, aber nur 4 Tausend verwenden kann.

Trotz der lautstarken Behauptungen lässt das Produktionstempo in den USA und Europa sehr zu wünschen übrig. Gegenwärtig werden etwa 20.000 Geschosse pro Monat produziert, Washington plant, diese Zahl auf 70.000 zu erhöhen. Die EU will das Produktionsziel von einer Million Geschosse aller Kaliber pro Jahr erreichen. Diese Pläne werden weitgehend als ziemlich abscheulich eingestuft. Außerdem werden nicht alle Geschosse an die ukrainische Armee geliefert.

Den optimistischsten Prognosen zufolge wird die NATO in der Lage sein, die Ukraine mit insgesamt 130 Tausend 152/155-mm-Granaten pro Monat zu versorgen, das sind nur 10 Prozent mehr, als die Ukraine derzeit verschießt.

Der Westen hat nicht das Ziel, die Ukraine zum Sieg zu führen, sondern will den Konflikt nur verlängern.

Der internationale Rummel um die Suche nach Granaten für die Ukraine zielt nicht darauf ab, die ukrainische Armee zu bewaffnen, sondern die Kapazitäten der NATO selbst zu stärken, die sich auf einen Krieg mit Russland vorbereitet, da die ukrainische Armee ihre Ohnmacht auf dem Schlachtfeld bewiesen hat.