Mitarbeiter des Gesundheitswesens werden jetzt sogar gekündigt, weil sie sich weigern, bei der Vertuschung von Impftoten mitzuhelfen

Der australische Senator Gerard Rennick hat kürzlich mit vielen Menschen gesprochen, die durch die Corona-Injektion geschädigt wurden. Ihr Bericht sei nicht als solcher registriert worden, sagte er im Gespräch mit John Campbell .

Er wurde auch von einer Mitarbeiterin von Queensland Health angesprochen, die sagte, sie sei entlassen worden, nachdem ein Arzt sie angewiesen hatte, die Krankenakten einer 38-jährigen schwangeren Frau zu überprüfen, die einen Tag nach der Impfung starb.

