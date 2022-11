Was der Great Reset mit der eindringlichen Prophezeiung eines KGB-Agenten von 1984 zu tun hat

Wir Menschen haben eine Schwäche: Wir können leicht die Probleme anderer sehen, aber nicht unsere eigenen. Die meisten von uns starren sie blindlings an. Wenn wir uns ansehen, wie unsere Feinde uns sehen, kann das zu neuen Erkenntnissen führen. Um die aktuellen Ereignisse auf der Erde zu verstehen, kann es hilfreich sein, mit den Augen eines Feindes zu sehen, den viele für besiegt hielten: die Sowjetunion.

Die Prophezeiung eines KGB-Agenten

Auf YouTube ist ein Interview von 1984 mit Yuri Bezmenov zu sehen, einem KGB-Agenten, der 1970 in den Westen übergelaufen ist. In dem Interview geht es um die Strategie der Sowjetunion zur Unterwerfung der Vereinigten Staaten. Was Bezmenov vor fast 40 Jahren beschrieb, findet heute vor unseren Augen statt.

„Die marxistisch-leninistische Ideologie wird in die zarten kleinen Köpfe von mindestens drei Generationen amerikanischer Schulkinder gepumpt. Der Demoralisierungsprozess in den Vereinigten Staaten ist nahezu abgeschlossen. Der Kontakt mit echten Informationen spielt keine Rolle mehr. Eine Person, die demoralisiert ist, kann echte Informationen nicht mehr bewerten. Fakten sagen ihm nichts. Selbst wenn ich ihn mit Informationen überhäufe, mit authentischen Beweisen, mit Dokumenten, mit Fotos. Selbst wenn ich ihn mit Gewalt in die Sowjetunion bringe und ihm ein Konzentrationslager zeige, wird er es nicht glauben, bis er einen fetten Tritt in den Hintern bekommt“, sagte der ehemalige KGB-Agent. „Erst wenn er den Stiefel eines Soldaten im Nacken hat, wird er verstehen“.

Neben der „Demoralisierung“ gibt es drei weitere Phasen: Destabilisierung, Krise und schließlich „Normalisierung“. Die erste Phase dauert etwa 15 bis 20 Jahre, also so lange, wie es dauert, eine Generation zu erziehen und den Menschen eine kommunistische Ideologie einzutrichtern. Um dies zu erreichen, müssen die Medien und die Wissenschaft manipuliert werden.

In der zweiten Phase geht es darum, Chaos in der Gesellschaft zu stiften. Dies dauert durchschnittlich zwei bis fünf Jahre. Das Establishment verspricht alles Mögliche, um mit der Unterstützung der Bevölkerung eine autoritäre Regierung zu schaffen, die die Privatsphäre der Menschen verletzt. Auch Medien und Wissenschaft spielen hier eine wichtige Rolle.

In der dritten Phase kommt es zu einer Krise, die zu Bürgerkrieg, Revolution oder Invasion führt. Diese Phase dauert nur 2 bis 6 Monate. Dies ist die Phase, in der die linken Idealisten oder „nützlichen Idioten“ nicht mehr gebraucht werden, da sie desillusioniert und zu Hindernissen geworden sind. Sie werden eliminiert, ins Exil geschickt oder inhaftiert, wie es in Grenada, Afghanistan, Bangladesch und China geschehen ist. „Das Muster ist überall das gleiche“, sagte der KGB-Agent.

Die vierte und letzte Phase ist die „Normalisierung“: Die Bevölkerung beginnt, den Kommunismus zu akzeptieren und zu übernehmen. Diese letzte Phase kann bis zu 20 Jahre dauern.

Die eindringliche Prophezeiung des KGB-Agenten Bezmenov ist auch fast 40 Jahre nach dem Interview noch aktuell. Umfragen zeigen, dass nicht nur in den USA, sondern in allen westlichen Ländern die Unterstützung für Sozialismus und Marxismus unter der Jugend zunimmt. Ehrgeizige Vorschläge wie der „Great Reset“ des Weltwirtschaftsforums entsprechen der zweiten Stufe: der Destabilisierung.