Die „negative Wirksamkeit“ hätte die COVID-Impfempfehlungen aufhalten müssen

Kürzlich haben verschiedene Gesundheitsbehörden in der ganzen Welt eine weitere COVID-Auffrischungsimpfung genehmigt und setzen sich aktiv für diese ein, um die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen eine COVD-19-Infektion zu erhöhen.

Viele Studien haben jedoch ergeben, dass die Auffrischungsimpfungen keinen signifikanten Unterschied im Schutz bewirken, insbesondere nicht im Hinblick auf den Schutz vor Reinfektionen. Die neuesten Daten zeigen sogar, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen das Coronavirus bereits nach wenigen Monaten in den negativen Bereich fällt.

Was bedeutet „negative Wirksamkeit“?

Es ist allgemein bekannt, dass die Wirksamkeit von COVID-Impfstoffen im Laufe der Zeit schnell abnimmt; dies wird durch zahlreiche Studien bestätigt.

Auch wenn in der offiziellen Darstellung der COVID-19-Impfstoffe heutzutage nur noch die Wirksamkeit in Bezug auf den Schutz vor der Einweisung in die Intensivstation und die Sterberate hervorgehoben wird, impliziert dies die unbestreitbare Tatsache, dass die Impfstoffe entgegen ihrer Konzeption nicht vor Infektionen oder sogar symptomatischen Infektionen schützen, insbesondere nach dem Auftreten verschiedener Omikron-Varianten.

Selbst der Schutz, den zwei Impfungen gegen Krankenhausaufenthalte bieten, sinkt nach weniger als einem Jahr auf etwa 40 Prozent. Beim Schutz vor schweren Symptomen sieht es sogar noch schlechter aus, da die Wirksamkeitsraten etwa fünf Monate nach der vollständigen Impfung in den negativen Bereich zu fallen scheinen.

Wenn die Wirksamkeit eines Impfstoffs in den negativen Bereich fällt, bedeutet dies, dass die Impfung das Risiko von Krankenhausaufenthalten und schweren Erkrankungen erhöht, anstatt es zu verringern. Einfach ausgedrückt: Eine negative Wirksamkeit schadet mehr als sie nützt.

In der Zeit vor der Pandemie wurde jeder Impfstoff mit einer Wirksamkeit von weniger als 50 Prozent als schlechtes Produkt angesehen. Wenn ein Produkt eine negative Wirksamkeit aufweist, sollte es verboten werden. Es scheint, dass die Pandemie nicht nur schlecht für unsere Gesundheit ist, sondern auch an unserem gesunden Menschenverstand zerrt.

Abnehmender Nutzen von COVID-Impfstoffen

Vor etwa drei Jahren wurde der erste COVID-19-Fall in Wuhan, China, entdeckt. Seitdem wurden mehr als 600 Millionen Fälle des Virus registriert, was bedeutet, dass etwas weniger als einer von zehn Menschen auf der Welt bereits mit dem Virus infiziert ist. In vielen Ländern ist das „Leben mit COVID“ zur Norm geworden, ebenso wie die „Vollimpfung“ und die Auffrischungsimpfungen.

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wird empfohlen, dass alle Personen ab 6 Monaten eine vollständige Impfung und alle Personen ab 5 Jahren eine Auffrischungsimpfung erhalten sollten. Auffrischungsimpfungen werden empfohlen, da sie laut CDC „ein wichtiger Bestandteil des Schutzes vor einer schweren Erkrankung oder dem Tod durch COVID-19 sind“.

Neue Daten zeichnen jedoch ein anderes Bild.

Im Wesentlichen wurden die Impfstoffe mit den früheren Stämmen des Coronavirus entwickelt, d. h. die Entwickler verwendeten bei ihren Tests hauptsächlich den ursprünglichen Wuhan-Stamm. Der spätere Delta-Stamm war besonders berüchtigt, da er bekanntermaßen eine hohe Sterblichkeitsrate aufwies, gegen den die Impfstoffe jedoch recht gut wirkten. Die Ergebnisse verschlechterten sich jedoch im Laufe der Zeit und als der Omikron-Stamm auf den Markt kam.

Der Versuch, die Natur zu überlisten

Nach seinem Debüt in Südafrika begann der Omikron-Stamm Anfang 2022, die Welt zu dominieren, was die Wirksamkeit des Impfstoffs noch mehr in Aufruhr versetzte. Das schockierendste Ergebnis ist das Ausmaß, in dem er die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen die Infektion verschlechtert hat. Die Daten zeigen, dass der Impfstoff früher wochenlang nach der Impfung zu etwa 90 Prozent wirksam war.

Nachdem Omikron auf den Markt gekommen war, sank die Infektionsprävention nach etwa einem Monat nach zwei Impfungen auf weniger als 50 Prozent und tauchte vier Monate später in den negativen Bereich ab. Danach scheint der Rückgang nicht mehr aufzuhalten zu sein.

Dies deutet eindeutig darauf hin, dass die COVID-19-Impfkampagnen hätten eingestellt werden müssen, sobald die Omikron-Variante begann, gegenüber Delta zu dominieren.

In einer Studie, in der COVID-19-Fälle von Anfang dieses Jahres bei zuvor infizierten Kindern analysiert wurden, wurde festgestellt, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs nicht mit dem Niveau vor Omikron Schritt hält. Die Wirkung einer vollständigen Impfung gegen eine zweite Infektion sinkt innerhalb weniger Monate in den negativen Bereich, und es scheint, dass die Wirksamkeit während der Omikron-Welle umso eher nachlässt, je früher man geimpft wird.

Die Ergebnisse einer Studie im British Medical Journal vom September 2022 unterstreichen erneut, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs mit der Zeit rapide abnimmt. Sie kam zu dem Schluss, dass der Schutz vor schweren Symptomen innerhalb weniger Wochen nach Verabreichung der vollen zwei Dosen oder sogar nach Verabreichung einer dritten Dosis deutlich auf die Hälfte sinkt. Außerdem zeigte die Studie, dass bei immungeschwächten Personen zwei Dosen nie eine Wirksamkeitsrate von mehr als 50 Prozent gegen Krankenhausaufenthalte aufweisen. Bei drei Dosen sieht es zwar etwas besser aus, aber nicht viel.

In einer anderen Studie wurden Daten über die Wirksamkeit der dritten Dosis im Vergleich zu den ersten Dosen veröffentlicht, und es wurde festgestellt, dass die mittlere Wirksamkeit von drei Dosen des Moderna-Impfstoffs gegen die Omikron-Varianten in der Tat unter 0 liegt.

Es ist interessant festzustellen, dass eine logische Annahme, die von vielen gemacht wird, nämlich dass man umso besser gegen das Virus gewappnet ist, je mehr man den Impfstoff nimmt, nicht unbedingt stimmt.

Die veröffentlichten Daten zeigen, dass die Anzahl der neutralisierenden Antikörper nicht unbedingt mit der Anzahl der Impfdosen korreliert.

Sie fanden heraus, dass Personen, die die vierte Dosis einnahmen, manchmal höhere, meist aber niedrigere Antikörperkonzentrationen im Körper aufwiesen als Personen, die die dritte Dosis einnahmen.

Auch das von den Forschern für die dritte und vierte Impfstoffdosis berechnete Gefährdungsverhältnis liefert uns gemischte Ergebnisse. Manchmal scheint es eine gute Option zu sein, bei der dritten Dosis zu bleiben, da das Gefährdungsverhältnis bei der zweiten Auffrischungsimpfung im Vergleich zur ersten Dosis sogar ansteigt.

Ein möglicher Grund für die Verschlechterung der Impfstoffdaten nach dem Erscheinen von Omikron ist, dass die neue Variante viele Änderungen in der Zusammensetzung des Spike-Proteins aufwies.

Dies verändert die Art und Weise, wie das Virus in den Körper eindringt, und ermöglicht es ihm, das Sicherheitssystem der alten Impfstoffe, die aus dem allerersten SARS-CoV-2-Stamm aus Wuhan entwickelt wurden, besser zu „umgehen“. Man kann es so verstehen, dass die Varianten neue Spielzeuge haben, um mit den alten Sicherheitsleuten zu spielen.

Ein weiterer möglicher Mechanismus, der zu dem signifikanten Rückgang der Impfstoffwirksamkeit führt, ist, dass wiederholte Impfungen auch die Immunität der Menschen über die Immunprägung schädigen, ein Phänomen, bei dem eine erste Exposition gegenüber einem Virus – wie dem ursprünglichen SARS-CoV-2-Stamm durch Infektion oder Impfung – die künftige Immunantwort einer Person gegen Varianten einschränkt.

In der Zwischenzeit gibt es zahlreiche Faktoren, die zum Fortschreiten der Krankheit von einem leichten zu einem schweren oder sogar tödlichen Stadium beitragen. Selbst wenn die Impfgruppen in den klinischen Studien sorgfältig so ausgewählt wurden, dass sie ähnliche Begleiterkrankungen aufwiesen wie die Kontrollgruppe oder die nicht geimpfte Gruppe, gibt es immer noch viele andere unbekannte Faktoren, die den Ausgang des Krankheitsverlaufs bestimmen würden.

Es ist unvorstellbar und offenkundig überambitioniert, dass ein pharmazeutisches Unternehmen sich so hohe Ziele setzt, um einen Impfstoff zu entwickeln, der von Beginn der Forschung an vor schweren Krankheiten schützen kann, zumal der daraus resultierende Impfstoff nicht in der Lage zu sein scheint, eine Infektion von vornherein zu verhindern.

Wenn ein Impfstoff eine negative Wirksamkeit erreicht, bedeutet dies, dass die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, höher ist, als wenn man sich nicht impfen lässt, d. h., wenn man sich nicht impfen lässt, verringert sich möglicherweise nur die Wahrscheinlichkeit einer Infektion, unerwünschter Symptome und schwerer Krankheiten. Dies ist nicht nur ein Problem des Impfversagens oder der Durchbruchsinfektion, sondern ein guter Zeitpunkt, um die COVID-Impfung endgültig zu stoppen. Der Mensch wird bei diesem Katz-und-Maus-Spiel mit der Natur niemals gewinnen.

Sind frühere Infektionen noch schützend?

Im Laufe der Zeit ist die Wahrscheinlichkeit einer Reinfektion recht hoch. Studien zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit des Todes, eines Krankenhausaufenthalts oder einer anderen Form von Folgeerkrankung bei Erstinfizierten viel höher ist. Es scheint auch eine logische Schlussfolgerung zu sein, dass die CDC empfiehlt, dass sich jeder impfen lassen sollte.

Die uns vorliegenden Daten sind jedoch ziemlich widersprüchlich, da die oben erwähnte Studie keinen großen Unterschied zwischen den Ungeimpften, den Halbgeimpften und den Vollgeimpften zeigt. Sie alle haben in etwa die gleichen Werte für kardiovaskuläre, thrombotische, renale oder pulmonale Folgeerkrankungen nach der Infektion bzw. für die Wahrscheinlichkeit, überhaupt eine schwere COVID-19-Infektion zu bekommen.

Die Daten zeigen auch, dass zuvor infizierte und nicht geimpfte Kinder eine zweite Infektion besser verhindern konnten als Kinder derselben Altersgruppe, die geimpft waren. Im Allgemeinen scheint die durch eine Impfung hervorgerufene Immunität nicht ganz so wirksam zu sein wie die durch eine frühere, natürliche Infektion hervorgerufene.

Dies bedeutet im Wesentlichen, dass die Impfstoffe mit den ständig neu auftretenden Varianten nicht Schritt halten können und dass eine nachlassende Wirksamkeit offen gesagt unvermeidlich war. Die einzige Frage, die bleibt, ist: Was ist die treibende Kraft hinter den Omikron-Varianten oder den SARS-CoV-2-Varianten im Allgemeinen? Was ist der Grund dafür, dass überall auf der Welt zur gleichen Zeit Varianten auftauchen?

Die Mikroevolution kann nicht alles erklären.

In den vergangenen drei Jahren haben Wissenschaftler die Evolutionstheorie angewandt, um den Werdegang von SARS-CoV-2 zu beschreiben und zu erklären. Delta war die tödliche Variante, und jetzt ist Omicron der Wegbereiter. Theoretisch hat das Virus diese Stämme entwickelt, um sich am besten an die objektive Umgebung anzupassen, doch die Wissenschaftler suchen noch immer nach weiteren Antworten.

Wie konnten unter anderem die Alpha- und Delta-Varianten entstehen und sich schnell ausbreiten, ja sogar weltweit dominieren, als ein Großteil der Weltbevölkerung in unterschiedlichem Ausmaß abgeschottet oder in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt war?

Wenn der einzige Faktor, der darüber entscheidet, welche Variante dominant wird oder nicht, ihre Fitness ist, d. h. ihre Übertragbarkeit und Replikationseffizienz, warum gab es dann nicht mehrere Varianten mit besserer Fitness, die auftauchten und alle regional dominant wurden, so wie unterschiedliche Blumenstämme an verschiedenen Orten zur gleichen Zeit blühen? Warum hat es den Anschein, als gäbe es eine koordinierende Kraft hinter dem Virus, so dass ein Stamm in der Lage war, den vorherigen gleichmäßig in den Ruhestand zu versetzen?

Um all diese Fragen zu beantworten, bedarf es meiner Meinung nach einer ganzheitlichen Bewertung der aktuellen Pandemie. Gleichzeitig ist es wichtig zu wissen, dass sich die Viren an die Impfstoffe anpassen und nicht andersherum.

In der Vergangenheit gab es viele Ausbrüche, wie Masern und Polio, die aber alle mit der Zeit wieder verschwanden. Bei vielen Pandemien, die die Erde heimsuchten, befand sich der Erreger tatsächlich in einem optimalen Zustand, um die Menschheit zu infizieren. Sie verschwanden jedoch alle, und das war selten der Fall, weil es einen Impfstoff gab. Die Kinderlähmung zum Beispiel war bereits stark zurückgegangen, als der Impfstoff auf den Markt kam.

Ähnlich wie heute wurde der Polioimpfstoff als Wunderkind gefeiert, spielte aber bei der Pandemieprävention eine eher geringe Rolle. Die heutigen Erkenntnisse über die COVID-19-Impfung sind ähnlich entmutigend, vielleicht weil wir uns noch mitten in der Pandemie befinden. Das Virus entwickelt sich jedoch weiter, und ein Impfstoff wird nicht die einfache Lösung sein. Omikron zeigt, dass SARS-CoV-2 klug genug ist, um sich weiterzuentwickeln und dem Virus auszuweichen.

Das Muster ist nicht einfach und erfordert mehr Überlegungen, um eine ausgeklügelte Antwort zu finden, falls die menschlichen Grenzen es überhaupt zulassen, eine zu finden. Es ist fast so, als gäbe es einige Faktoren, die hinter der Entwicklung des Virus stehen und die die Mikroevolution nicht erklären kann, weil sie wahrscheinlich viel komplexer ist.