Die Krux der Putin-Xi-Revolution für eine neue Weltordnung – den Abstieg in den Nihilismus aufhalten

Es wird fraglich, ob der Westen als zivilisatorischer Staat konkurrieren und seine Präsenz aufrechterhalten kann.

Die „Weltkarte“ verschiebt sich immer schneller von der gelähmten „Drehscheibe“ Washington weg – aber wohin? Der Mythos, dass China, Russland oder die nicht-westliche Welt vollständig an ein westliches Modell der politischen Gesellschaft angepasst werden können (so wie es in Afghanistan der Fall war), ist vorbei. Wohin werden wir also gehen?

Der Mythos vom Sog der Akkulturation in die westliche Postmoderne hält sich jedoch hartnäckig in der fortgesetzten westlichen Fantasie, China von Russland weg und in eine Umarmung mit dem Big Business der USA zu ziehen.

Der springende Punkt ist, dass sich ehemalige verwundete Zivilisationen wieder durchsetzen: China und Russland – als Staaten, die sich um eine einheimische Kultur herum organisieren – ist keine neue Idee. Es handelt sich vielmehr um eine sehr alte Idee: „Denken Sie immer daran, dass China eine Zivilisation ist – und kein Nationalstaat“, wiederholen chinesische Beamte regelmäßig.

Dennoch ist der von diesen chinesischen Beamten betonte Übergang zur zivilisatorischen Staatlichkeit wohl keine rhetorische Floskel, sondern spiegelt etwas Tieferes und Radikaleres wider. Außerdem findet der Kulturwandel weltweit Nachahmung. Die ihm innewohnende Radikalität ist dem westlichen Publikum jedoch weitgehend entgangen.

Chinesische Denker wie Zhang Weiwei beschuldigen westliche politische Ideen, eine Täuschung zu sein und ihren zutiefst parteiischen ideologischen Charakter unter einer Fassade vermeintlich neutraler Prinzipien zu verbergen. Sie sagen, dass der Aufbau eines universellen Wertegerüsts, das für alle Gesellschaften gilt, am Ende ist.

Wir alle müssen akzeptieren, dass wir nur für uns und unsere Gesellschaften sprechen.

Dies ist der Fall, weil der Nicht-Westen nun klar erkennt, dass der postmoderne Westen keine Zivilisation an sich ist, sondern in Wirklichkeit so etwas wie ein de-kultiviertes „Betriebssystem“ (Manager-Technokratie). Das Europa der Renaissance bestand zwar aus zivilisatorischen Staaten, aber der spätere europäische Nihilismus veränderte die Substanz der Moderne. Der Westen wirbt jedoch für seine universelle Wertvorstellung, als handele es sich um eine Reihe abstrakter wissenschaftlicher Theoreme, die universelle Gültigkeit besitzen.

Das damit einhergehende Versprechen, dass traditionelle Lebensweisen unter der umfassenden Anwendung dieser bewusst säkularen westlichen Normen – die von der westlichen politischen Klasse durchgesetzt werden müssen – bewahrt werden könnten, hat sich nach Ansicht dieser alternativen Denker als fatale Einbildung erwiesen.

Solche Vorstellungen sind nicht auf den Orient beschränkt. Samuel Huntington vertrat in seinem Buch The Clash of Civilizations die Ansicht, dass der Universalismus die Ideologie des Westens ist, die für die Konfrontation mit anderen Kulturen geschaffen wurde. Natürlich müssten alle Menschen außerhalb des Westens die Idee der „einen Welt“ als Bedrohung empfinden, argumentierte Huntington.

Die Rückkehr zu pluralen zivilisatorischen Matrizen zielt genau darauf ab, den Anspruch des Westens zu brechen, für andere zu sprechen – oder zu entscheiden – als für sich selbst.

Manche werden diesen russisch-chinesischen Trotz als bloßes Gerangel um strategischen „Raum“ ansehen, als Begründung für ihre Ansprüche auf unterschiedliche „Interessensphären“. Um die radikale Kehrseite zu verstehen, sollten wir uns jedoch vor Augen führen, dass der Übergang zu Zivilisationsstaaten auf einen lautstarken Widerstand (ohne Krieg) zweier verwundeter Zivilisationen hinausläuft. Sowohl die Russen (nach den 1990er-Jahren) als auch die Chinesen (während der Großen Demütigung) spüren dies zutiefst. Heute sind sie entschlossen, sich wieder zu behaupten, indem sie mit Nachdruck sagen: „Nie wieder!

Was die Lunte zündete, war der Moment, in dem Chinas Führer klar erkannten, dass die USA keineswegs die Absicht hatten, China wirtschaftlich zu überholen. Russland kannte natürlich bereits den Plan, es zu zerstören. Selbst das geringste Maß an Einfühlungsvermögen reicht aus, um zu verstehen, dass die Genesung von einem tiefen Trauma das ist, was Russland und China (und den Iran) in einem gemeinsamen „Interesse“ verbindet, das über den merkantilen Gewinn hinausgeht. Es ist „das“, was ihnen erlaubt zu sagen: Nie wieder!

Ein Teil ihres Radikalismus ist daher die nationale Verjüngung, die diese beiden Staaten dazu antreibt, „selbstbewusst auf die Weltbühne zu treten“, aus dem westlichen Schatten herauszutreten und aufzuhören, den Westen zu imitieren. Und nicht mehr davon auszugehen, dass technologischer oder wirtschaftlicher Fortschritt nur auf dem westlichen liberal-wirtschaftlichen „Weg“ zu finden ist. Denn aus Zangs Analyse folgt, dass die wirtschaftlichen „Gesetze“ des Westens ebenfalls ein Simulakrum sind, das sich als wissenschaftliche Theoreme ausgibt: ein kultureller Diskurs – aber kein universelles System.

Wenn wir bedenken, dass das heutige anglo-amerikanische Weltbild auf den Schultern von drei Männern ruht: Isaac Newton, dem Vater der abendländischen Wissenschaft, Jean-Jacques Rousseau, dem Vater der liberalen politischen Theorie, und Adam Smith, dem Vater der Laissez-faire-Ökonomie, ist klar, dass wir es hier mit den Urhebern der „Kanone“ des Individualismus zu tun haben (im Gefolge des protestantischen Triumphs im 30-jährigen Krieg in Europa). Von ihr stammt die Doktrin, dass der größte Wohlstand für die meisten Menschen aus dem freien Spiel des Marktes resultiert.

Wie dem auch sei, Zhang und andere haben festgestellt, dass die westliche Konzentration auf das „Finanzwesen“ auf Kosten der „Materie“ (der Realwirtschaft) ging und sich als Rezept für extreme Ungleichheiten und sozialen Unfrieden erwiesen hat. Zhang argumentiert dagegen, dass China im Begriff ist, eine neue Art von nicht-westlicher Moderne zu entwickeln, die andere – insbesondere in den Entwicklungsländern – nur bewundern, wenn nicht gar nachahmen können.

Die Entscheidung ist bereits gefallen: Der Westen kann nach dieser Ansicht entweder die Klappe halten und sich fügen“ – oder nicht. So soll es sein.

Der von Zynismus geprägte Westen hält diese Haltung für einen Bluff oder ein Getue. Welche Werte, so fragen sie, stehen hinter dieser neuen Ordnung, welches Wirtschaftsmodell? Damit wird erneut unterstellt, dass eine universelle Konformität zwingend erforderlich ist, und damit wird Zhangs Standpunkt völlig verfehlt. Universalität ist weder notwendig noch ausreichend. Das war sie nie.

Im Jahr 2013 hielt Präsident Xi eine Rede, die viel Licht auf die Veränderungen in der chinesischen Politik wirft. Und obwohl sich seine Analyse stark auf die Ursachen der sowjetischen Implosion konzentrierte, hatte Xis Rede ganz klar eine breitere Bedeutung.

In seiner Rede führte Xi den Zusammenbruch der Sowjetunion auf „ideologischen Nihilismus“ zurück: Die herrschenden Schichten, so Xi, hätten aufgehört, an die Vorteile und den Wert ihres „Systems“ zu glauben, und da sie keine anderen ideologischen Koordinaten hätten, innerhalb derer sie ihr Denken verorten könnten, seien die Eliten in den Nihilismus abgerutscht:

„Sobald die Partei die Kontrolle über die Ideologie verliert, so Xi, sobald sie keine befriedigende Erklärung für ihre eigene Herrschaft, ihre Ziele und Zwecke liefern kann, löst sie sich in eine Partei lose verbundener Individuen auf, die nur durch persönliche Ziele der Bereicherung und der Macht verbunden sind“. „Die Partei wird dann vom ‚ideologischen Nihilismus‘ vereinnahmt“.

Dies sei jedoch nicht das schlimmste Ergebnis. Das schlimmste Ergebnis wäre, so Xi, wenn der Staat von Leuten übernommen würde, die keinerlei Ideologie hätten, sondern nur zynisch und eigennützig regieren wollten.

Einfach ausgedrückt: Würde China seinen Sinn für eine chinesische „Vernunft“ verlieren, die seit über einem Jahrtausend in einem Einheitsstaat mit starken Institutionen unter der Führung einer disziplinierten Partei verankert ist, „würde die KPC, so großartig die KPdSU auch war, wie eine Herde verängstigter Tiere zerstreut werden! Die Sowjetunion – so großartig sie als sozialistischer Staat auch war – würde in Stücke zerbrechen“.

Daran kann es kaum Zweifel geben: Präsident Putin würde Xi von ganzem Herzen zustimmen. Die existenzielle Bedrohung für Asien besteht darin, dass seine Staaten sich dem seelenlosen westlichen Nihilismus anpassen. Dies ist also der Kern der Xi-Putin-Revolution: Die Beseitigung des Nebels und der Scheuklappen, die durch das universalistische Mem auferlegt wurden, um den Staaten eine Rückkehr zur kulturellen Verjüngung zu ermöglichen.

Diese Grundsätze wurden auf dem G20-Gipfel in Bali in die Tat umgesetzt. Nicht nur, dass es der G7 nicht gelungen ist, die G20 im weiteren Sinne dazu zu bewegen, Russland wegen der Ukraine zu verurteilen oder einen Keil zwischen China und Russland zu treiben, vielmehr hat die manichäische Offensive gegen Russland etwas bewirkt, das für den Nahen Osten noch bedeutsamer ist als die von den Medien beschriebene Lähmung und das Ausbleiben greifbarer Ergebnisse:

Sie führte zu einer breiten und offenen Auflehnung gegen die westliche Ordnung. Sie führte zu einer Gegenreaktion – und das genau in dem Moment, in dem die politische Weltkarte in Bewegung gerät und der Ansturm auf BRICS+ an Fahrt gewinnt.

Warum ist das wichtig?

Weil die Fähigkeit der westlichen Mächte, ihr Spinnennetz zu spinnen und zu glauben, dass ihre „Wege“ die Wege der Welt sein sollten, die „Geheimwaffe“ des Westens bleibt. Dies wird deutlich, wenn westliche Führer sagen, dass ein Verlust der Ukraine an Russland den Untergang der „liberalen Ordnung“ bedeuten würde. Sie sagen damit sozusagen, dass „unsere Hegemonie“ davon abhängt, dass die Welt den westlichen „Weg“ als ihre Vision für ihre Zukunft ansieht.

Die Durchsetzung der „liberalen Ordnung“ beruhte weitgehend auf der einfachen Bereitschaft der „westlichen Verbündeten“, sich den Anweisungen Washingtons zu fügen. Daher kann die strategische Bedeutung einer nachlassenden Konformität mit dem US-Diktat kaum überschätzt werden. Dies ist das „Warum“ des Krieges in der Ukraine.

Krone und Zepter der USA sind ins Rutschen geraten. Die Gefahr von „N-Bomben“-Sanktionen des US-Finanzministeriums war der Schlüssel, um die „Verbündeten“ zum Einlenken zu bewegen. Doch nun haben Russland, China und der Iran einen klaren Weg aus diesem dornigen Gestrüpp gefunden: den Handel ohne Dollar. Die BRI-Initiative ist Eurasiens wirtschaftlicher Königsweg“. Die Aufnahme Indiens, Saudi-Arabiens und der Türkei (und jetzt wartet eine erweiterte Liste neuer Mitglieder darauf, unterzeichnet zu werden) verleiht ihr einen energiebezogenen strategischen Inhalt.

Die militärische Abschreckung ist die zweite Säule der Architektur, die sich an westlichen Modellen orientiert. Aber auch diese ist zwar nicht verschwunden, aber sie hat sich abgeschwächt. Intelligente Marschflugkörper, Drohnen, elektronische Kriegsführung und – jetzt – Hyperschallraketen haben das frühere Paradigma zum Kentern gebracht. Das Gleiche gilt für das bahnbrechende Ereignis, dass sich Russland mit dem Iran zusammengetan hat, um seine militärische Schlagkraft zu erhöhen.

Noch vor einigen Jahren hat das US-Pentagon Hyperschallwaffen als „Boutique“ und „Spielerei“ abgetan. Wow – da haben sie sich aber gewaltig verrechnet!

Sowohl der Iran als auch Russland stehen in komplementären Bereichen der militärischen Entwicklung an vorderster Front. Beide befinden sich in einem existenziellen Kampf. Und beide Völker verfügen über die inneren Ressourcen, um Opfer des Krieges zu ertragen. Sie werden führen. China wird von hinten führen.

Nur um das klarzustellen: Diese russisch-iranische Verbindung sagt: Die „Abschreckung“ der USA im Nahen Osten selbst sieht sich jetzt einer gewaltigen Abschreckung gegenüber! Auch Israel wird darüber nachdenken müssen.

Die russisch-iranische Kraft-Multiplikator-Beziehung, meint die Jerusalem Post: „ist der Beweis dafür, dass die beiden Staaten … zusammen besser in der Lage sind, ihre jeweiligen Ambitionen zu verwirklichen – den Westen in die Knie zu zwingen“.

Um die Befürchtungen, die hinter dem Meinungsartikel der Post stehen, voll und ganz zu verstehen, müssen wir zunächst begreifen, dass die Geografie der „sich verschiebenden Landkarte“ in Richtung BRICS+ – neue Korridore, neue Pipelines, neue Wasserstraßen- und Eisenbahnnetze – nur die äußere merkantilistische Schicht einer ineinander geschachtelten Matrjoschka-Puppe ist. Wenn man die inneren Schichten der Puppe auseinander nimmt, kann man in der letzten, innersten Matrjoschka eine Schicht entflammter Energie und Zuversicht entdecken, die dem Ganzen innewohnt.

Was fehlt noch? Nun, das Feuer, das schließlich die neue Ordnung Z -‚Gericht‘ backt; das Ereignis, das die neue Weltordnung in Gang setzt.

Netanjahu droht weiterhin dem Iran. Doch selbst in israelischen Ohren wirken seine Worte altbacken und überholt. Die USA wollen nicht von Netanjahu in einen Krieg geführt werden. Und ohne die USA kann Israel nicht allein handeln. Der jüngste Versuch der MEK, im Iran Verwüstung anzurichten, riecht nach einem Vorstoß als „letztes Mittel“.

Werden die USA in der Ukraine einen riskanten Versuch unternehmen, um Russland „auszuschalten“? Das ist möglich. Oder könnten sie versuchen, China aus dem Konzept zu bringen?

Ist ein Mega-Konflikt unvermeidlich? Schließlich geht es nicht um die Vorherrschaft einer bestimmten Zivilisation, sondern um die Rückkehr zur natürlichen, alten Ordnung nicht-universeller Einflussbereiche. Es gibt keinen logischen Grund für einen westlichen Boykott, um die Verschiebung zu beschleunigen – außer einem:

Bei jeder Anpassung an diese Zukunft muss der kollektive Westen unweigerlich zu einem zivilisatorischen Staat per se werden – einfach, um eine dauerhafte Präsenz in der Welt aufrechtzuerhalten. Doch der Westen hat sich für einen anderen Weg entschieden (wie Bruno Maçães, Kommentator und ehemaliger portugiesischer Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, schreibt):

„[Der Westen] wollte, dass seine politischen Werte universell akzeptiert werden … Um dies zu erreichen, bedurfte es einer monumentalen Anstrengung der Abstraktion und Vereinfachung … Genau genommen sollte es sich gar nicht um eine Zivilisation handeln, sondern eher um ein Betriebssystem … nicht mehr als ein abstrakter Rahmen, innerhalb dessen verschiedene kulturelle Möglichkeiten erkundet werden konnten. Westliche Werte sollten nicht für eine bestimmte ‚Lebensweise‘ gegen eine andere stehen – sie legen Verfahren fest, nach denen später die großen Fragen (wie man leben soll) entschieden werden können“.

Heute, da sich der Westen von seinem eigenen zentralen Leitmotiv – der Toleranz – abwendet und sich seltsamen Abstraktionen wie der „Annullierung der Kultur“ zuwendet, wird es fraglich, ob er als zivilisatorischer Staat konkurrenzfähig ist und seine Präsenz aufrechterhalten kann. Und wenn sie es nicht kann?

Eine neue Ordnung kann durch eines von zwei Ereignissen entstehen: Der Westen kann sich einfach selbst zerstören, nach einem systemischen finanziellen „Zusammenbruch“ und der daraus folgenden wirtschaftlichen Kontraktion. Oder aber ein entscheidender russischer Sieg in der Ukraine könnte ausreichen, um das „Gericht zu kochen“.