Der genetische Mechanismus, durch den die COVID-mRNA-Impfstoffe die intravaskulären Wucherungen verursachen, die in dem Dokumentarfilm „Plötzlich gestorben“ zu sehen sind

Elon Musks neue Twitter-Plattform fördert DiedSuddenly, einen abendfüllenden Film über die intravaskulären Wucherungen, über die der mutige John O’Looney, ein Bestattungsunternehmer in Großbritannien, zuerst berichtete und über die Patricia Harrity im Expose im Januar 2022 berichtete. Hier in Deutsch zu finden.

Youtube hostet die Produktion nicht, was die beste Referenz ist, die ich für den Film geben kann. Twitter hostet ihn, was die beste Referenz ist, die ich für ihre neuen Plattformregeln geben kann. Elon hat 44 Milliarden Dollar für das Privileg gezahlt, Twitter zu nutzen, um wissenschaftliche Erkenntnisse voranzutreiben, anstatt politische Unterdrückung durchzusetzen – ein Privileg, das die Europäische Union ihm mit ihrer eigennützigen und falschen Definition von Hassrede verweigern will.

Im Gegenzug ist es mir ein Vergnügen, die 64-Milliarden-Dollar-Frage zu beantworten:

Was ist die Ursache für die gummiartigen Blutgerinnsel, die so viele Einbalsamierer jetzt bei plötzlich verstorbenen Menschen jungen und mittleren Alters finden?

Von einem besorgten Leser

Nachdem ich den gesamten Film gesehen habe, der zwar etwas blutig ist, aber ein sehr aufschlussreiches und deutliches Zeugnis für die Schäden ist, die Impfstoffe im menschlichen Körper anrichten, war ich in der Lage, das folgende Puzzle zusammenzusetzen. Hier sind die 2 Teile des Puzzles.

mRNA-Impfstoffe bestehen aus der computergenerierten Spike-Protein-RNA des computergenerierten Virus, wobei jedoch die Uracil-Base durch N1-Methyl-Pseudouridin (m1Ψ, wobei das m für Methyl, die 1 für N1 und das Ψ für Pseudo-Uridin steht) oder falsches Uracil ersetzt wurde. Dies ist in der Tat die Bedeutung von MODIFIED RNA. Die RNA wird modifiziert, indem Uracil durch falsches Uracil ersetzt wird. Daher wäre eine passendere Bezeichnung fRNA-Impfstoffe, FAKE RNA-Impfstoffe

Ich habe dies im Expose im Januar 2022 in einem Artikel mit dem Titel – Wie die Covid-19 Geimpften zu genetisch veränderten Menschen wurden – behandelt. In dem Abschnitt mit der Überschrift: Die unkalkulierbare Gefahr durch das Immunsystem umgehender gentechnisch veränderter falscher RNA-Impfstoffe, erklärte ich, dass normales Uracil von der Zellsicherheit als genetisches Material erkannt und innerhalb weniger Minuten abgebaut wird. Gefälschtes Uracil hingegen wird vom Immunsystem nicht als genetisches Material erkannt und daher auch nicht abgebaut, sondern bleibt monatelang bestehen und weist die Ribosomen der Zelle an, immer mehr Spike-Proteine zu produzieren, weit über das hinaus, was für die Impfung benötigt würde.

Reguläre Boten-RNA ist im Wesentlichen eine E-Mail zwischen Ihrem Zellkern (der Ihre DNA enthält) und Ihren Zellribosomen (die Ihre Zellproteine herstellen). In der E-Mail heißt es im Allgemeinen: Bitte stelle so viele Proteinketten her und falte sie so zusammen. Nachdem die Nachricht durch die Boten-RNA physisch vom Zellkern zum Ribosom weitergeleitet wurde, wird die RNA wie jede andere E-Mail gelöscht. Sie wird in den Mülleimer geworfen.

Aber modifizierte RNA, mRNA, der Typ, der in den Impfstoffen von Pfizer und Moderna verwendet wird, fRNA, gefälschte RNA, kann nicht gelöscht werden. Sie kann von der Zelle nicht in den Mülleimer geworfen werden, weil sie eine geheime E-Mail ist. Sie kommuniziert mit dem Ribosom, ist aber für die Zellsicherheit unsichtbar. So etwas könnte in der IT-Welt sogar recht nützlich sein.

Die E-Mail instruiert also weiterhin die Ribosomen der Zelle, mehr und mehr Spike-Proteine zu produzieren. Das ist schlimm genug. Das eigentliche Problem entsteht jedoch, wenn die fRNA einige Monate (und nicht nur Minuten) nach der Infektion der Zelle zu zerfallen beginnt. Denn dann hat die Zelle all dieses gefälschte Uracil herumliegen.

Ich war wirklich besorgt, dass diese gefälschte Base dann ihren Weg in andere normale Zellprozesse finden und andere Zell-E-Mails für die Zellsicherheit unsichtbar und damit auch unaufhaltsam machen könnte. Dies würde sich darin äußern, dass die Zelle eine ganze Reihe von Proteinen herstellt, die sie nicht benötigt. Immer wenn der Zellkern (die Zentrale) die Ribosomen (die Proteinfabriken) aufforderte, ein paar Kopien eines Proteins herzustellen, produzierten die Ribosomen einfach immer mehr von diesem Protein, ohne Ende.

Betrachten Sie die Gummiklumpen. In dem Film DiedSuddenly wurde gezeigt, dass sie elastisch sind und fast identisch wie Gefäßwände aussehen, sich anfühlen und verhalten. Sie befinden sich natürlich in Venen und Arterien. Einige der gummiartigen Wucherungen waren fast so lang wie die Venen, in denen sie gefunden wurden.

Setzen wir also dieses zweiteilige Puzzle zusammen, ja?

Welche Proteine stellen die Gefäßwandzellen her? Nun, es überrascht nicht, dass sie Gefäßwandproteine herstellen, und sie stellen auch ganz neue Gefäßwandzellen her.

Was passiert, wenn E-Mails zwischen ihren Zentralen und Produktionslinien nicht gelöscht werden können, weil sie aus gefälschtem Uracil und nicht aus echtem Uracil bestehen? Nun, sie stellen mehr als genug Gefäßwandprotein und zu viele Gefäßwandzellen her.

Was wird die Zelle mit der unerwünschten Überproduktion von Gefäßwandprotein machen? Sie entlässt es in den Blutkreislauf.

Und was macht das Gefäßwandprotein im Blutkreislauf? Es wird so lange umherwandern, bis es ein weiteres Gefäßwandprotein findet, an das es sich bindet und versucht, eine Gefäßwand zu bilden. Das Gleiche gilt für die überschüssigen Gefäßwandzellen.

Das sind dann die Zellen, die die Einbalsamierer in den Blutgefäßen sehen. Die Gefäßwandzellen werden durch nicht löschbare Anweisungen zur Proteinherstellung angewiesen, zu viel Gefäßwandprotein und zu viele Kopien von sich selbst herzustellen. Dieses Protein wird in den Blutkreislauf ausgestoßen, und diese zusätzlichen Zellen beginnen, diese Proteine zu verwenden, um neue Blutgefäße in den bestehenden Blutgefäßen zu bilden. Das ist es, was diese Wucherungen ausmacht.

Der Körper muss einige Gefäßwandzellen bilden, um alte und beschädigte Zellen zu reparieren und zu ersetzen. Wenn er das versucht, sendet er den Ribosomen der Zelle die Anweisung, die Produktion zu starten. Der Mechanismus, um die Produktion zu stoppen, besteht darin, diese Anweisung zu löschen, d. h. die E-Mail mit der Boten-RNA zu löschen. Aber dieser Mechanismus funktioniert nicht mit modifizierter Boten-RNA, mit gefälschter Boten-RNA, die nicht gelöscht werden kann. Man baut also einfach immer mehr Blutgefäße in den Blutgefäßen auf. Es ist eher so, als hätte man eine Art vaskulären Überproduktionskrebs.

Die fRNA verwandelt die Reparatur- und Ersatzwerkstatt Ihres Gefäßsystems in eine riesige Baustelle, die Ihr gesamtes Gefäßsystem innerhalb des bereits vorhandenen neu aufbaut.

Das war mein schlimmster Alptraum, als ich zum ersten Mal über die Wirkung von Pseudouridin nachdachte, nachdem ich dem Impfstoff-Symposium von Senator Ron Johnson in Washington zugehört hatte.

Diese Einbalsamierer ziehen neu gebildete Blutgefäße aus Ihren bereits vorhandenen Blutgefäßen heraus. Die gefälschte RNA erzeugt falsche Blutgefäße.

Schlussfolgerung

Ich möchte hier nicht zu apokalyptisch werden (wie ich es zu tun pflege). Der menschliche Körper ist eine erstaunliche Maschine. Und er hat alle möglichen Abwehrmechanismen eingebaut, die einen Großteil der von diesen Impfstoffen verursachten Schäden erfolgreich bekämpfen werden.

Aber diese Adern in den Adern sind ein Beweis dafür, dass die Impfstoffe ein Gen-Hack sind. Sie sind eine genetische Vergewaltigung. Und jeder Arzt und jede Krankenschwester, die sie verabreichen, ist ein genetischer Vergewaltiger. Eigentlich ist er ein genetischer pädophiler Vergewaltiger, da er weiß, dass die meisten Menschen genetisch oder immunologisch zu naiv sind, um eine gültige Zustimmung zur Beeinträchtigung ihrer Gene zu geben. Und selbst denjenigen, die nicht so naiv sind, wurden in vielen Fällen nicht beide Seiten des Arguments gleich stark oder überhaupt nicht vermittelt.

Sicherlich wird nicht jede Vergewaltigte schwanger. Manchmal geht der falsche Samen, den sie einpflanzen, nicht auf. In anderen Fällen aber schon, und DiedSuddenly zeigt uns ein mögliches Ergebnis.

Die modifizierte oder besser gesagt perpetualisierte RNA programmiert nicht nur Ihre Zellen so um, dass sie viel zu viele Spike-Proteine für eine Impfung und viel zu lange herstellen.

Sie zerstört auch den Aus-Schalter in vielen Ihrer zellulären Prozesse.

Die Folgen davon sind unabsehbar gefährlich. Und so ist es auch hier. Wir wissen, dass die Spike-Proteine jedes Organ im Körper befallen und ins Gehirn gelangen. Vermutlich könnten sie gerade jetzt eine ähnliche Wirkung auf diese Zellen haben wie die, die sie nachweislich auf die Gefäßwandzellen haben. Ein Blick auf die elastischen Venenwände, die aus den Venen und Arterien herausgezogen werden, zeigt, dass die Genetik des Körpers gehackt worden ist. Aber warum sollte dieser Hack nur für das Gefäßsystem spezifisch sein?

Ein Professor der Chirurgie sagte einmal zu mir, dass der menschliche Körper nicht besonders stark oder mächtig ist. Seine wahre Stärke und Kraft liegt in seiner erstaunlichen Fähigkeit, sich selbst zu heilen, wenn er beschädigt ist. Die Impfstoffe nehmen ihm die Kontrolle über diese empfindliche und präzise Heilungsfähigkeit. Sie machen sie zur Waffe und setzen sie gegen uns ein. Sie verwandeln Ihr inneres Skalpell in eine unaufhaltsame Kettensäge und Ihren inneren Pflasterspender in eine ewige Klebepistole.

Einige der Gründe, die Menschen anführen, um dem Druck der Impfstoffe nachzugeben, sind:

Ich muss in den Urlaub fahren Ich muss zur Universität gehen Ich brauche meinen Job Ich will nicht leben, wenn alle meine geimpften Freunde tot sind. Ich tue es, um allen anderen zu helfen Es ist meine Pflicht als guter Bürger. Ich habe jede Droge ausprobiert und bin immer noch hier Ich glaube nicht an Anti-Vax-Verschwörungstheorien.

Lassen Sie mich Ihnen sagen. Eine chronische, lebensbedrohliche Krankheit zu haben, übertrumpft alle 8 der oben genannten. Noch schlimmer ist es, eine chronische Krankheit zu haben, die noch niemand gesehen hat und deren Existenz die Ärzte nicht einmal zugeben wollen, aus Angst, ihre Approbation zu verlieren.

Es gibt wirklich keinen Wettbewerb. Das ist eine eindeutige Sache. Die Entscheidung ist, ob Sie selbst sein wollen oder eine schlecht funktionierende, gehackte Fake-Version von Ihnen?

Wenn meine Theorie richtig ist, dann werden nur mRNA-geimpfte Menschen diese Gefäßwucherungen aufweisen. Nicht-mRNA-Impfstoffe sollten sie nicht verursachen.

Ich muss noch eine Sache sagen. Tut man das nicht immer?

Es gibt ein MSM-Mantra, das besagt: Korrelation ist nicht Kausation. Das ist etymologisch richtig. Aber es ist statistisch gesehen falsch, weil Korrelation oft auf Kausalität zurückzuführen ist. Es ist wahrscheinlicher, dass eine Korrelation kausal ist als dass sie nicht kausal ist, würde ich sagen. Und wenn es nur einen einzigen Kandidaten für die Ursache einer Sache gibt, dann ist Korrelation in der Tat Kausalität.

Wenn ein neues globales medizinisches Problem unmittelbar nach der Einführung einer weltweiten Impfung auftritt, ohne dass gleichzeitig eine andere globale medizinische Intervention erfolgt, dann ist die Einführung der weltweiten Impfung nach der Logik des Prinzips der Existenz und Einzigartigkeit die Ursache des globalen medizinischen Problems.