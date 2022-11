DeSantis droht mit Maßnahmen des Kongresses, falls Apple Twitter aus dem App Store wirft

Wirft dem Unternehmen vor, die KPCh bei der Unterdrückung abweichender Meinungen in China zu unterstützen.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat Apple vorgeworfen, der Kommunistischen Partei Chinas bei der Unterdrückung Andersdenkender zu helfen, während das Unternehmen offenbar plant, dasselbe in Amerika zu tun, indem es Twitter aus dem App-Store wirft.

DeSantis äußerte sich, nachdem Elon Musk angedeutet hatte, dass er mit dem iPhone-Hersteller in den Krieg ziehen würde, nachdem bekannt geworden war, dass Apple drohte, Twitter aus seinem App Store zu löschen, weil Musk die Meinungsfreiheit unterstützt.

Der Gouverneur von Florida wies darauf hin, dass die Drohung von Apple kurz vor einer erwarteten Amnestie für das Verbot von Twitter erfolgte, durch die unzählige zu Unrecht gesperrte Konten auf die Plattform zurückgekehrt wären.

„Wenn Apple darauf reagiert, indem es sie aus dem App Store verbannt, wäre das meiner Meinung nach ein großer, großer Fehler und eine wirklich grobe Ausübung monopolistischer Macht, die meiner Meinung nach eine Antwort des US-Kongresses verdienen würde“, sagte DeSantis.

