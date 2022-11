Der Club of Rome und der Aufstieg der „Predictive Modelling“-Mafia

Während die Manipulation von Prognosemodellen während der COVID-19-Krise vielen bekannt ist, hat ein Netzwerk mächtiger Malthusianer den größten Teil des letzten Jahrhunderts dieselbe Taktik angewandt, um ihre Agenda zu verkaufen und durchzusetzen.

„Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu gestalten“

Abraham Lincoln

Während viel Propaganda die Welt davon überzeugt hat, dass die Eugenik mit der Niederlage Hitlers 1945 verschwunden sei, ist die Realität, wie ich in meinem früheren Artikel „Die Rache der Malthusianer und die Wissenschaft der Grenzen“ erörtert habe, weit von dieser populären Vorstellung entfernt.

In diesem Artikel habe ich die Ursprünge der Kybernetik als eine neue „Wissenschaft der Kontrolle“ beschrieben, die während des Zweiten Weltkriegs von einem Nest von Anhängern Lord Bertrand Russells geschaffen wurde, die nur eine Mission im Sinn hatten. Diese Mission bestand darin, das Denken sowohl der Öffentlichkeit als auch einer neuen Elite von Managern zu formen, die als Instrumente einer Macht dienen sollten, die sie nicht zu verstehen vermochten.[1]

Wir haben auch die Wissenschaft der Grenzen erforscht, die um die Wende zum 20. Jahrhundert in die wissenschaftliche Gemeinschaft Einzug hielt, indem sie die Annahme durchsetzte, dass die Menschheit, die Biosphäre und sogar das Universum selbst geschlossene Systeme seien, die durch den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik (auch bekannt als Entropie) definiert und somit von der Tendenz zum Verfall, dem Wärmetod und dem immer geringer werdenden Potenzial für kreative Veränderungen bestimmt würden. Das Gebiet der Kybernetik wurde auch zum Instrument, um eine neue globale Eugenik-Bewegung voranzutreiben, aus der später der Transhumanismus hervorging, eine Ideologie, die heute im Mittelpunkt der vierten industriellen Revolution und des „Great Reset“ steht.

In diesem Artikel werden wir untersuchen, wie es zu diesem Taschenspielertrick kam und wie die Bevölkerung und die herrschende Klasse dazu gebracht wurden, sich an unserer eigenen Vernichtung zu beteiligen. Wir hoffen, dass wir im Laufe dieser Übung besser einschätzen können, welche Denkweisen noch wiederbelebt werden können, um eine bessere Zukunft zu gewährleisten und eine Spezies der Würde zu werden.

Neil Fergusons Taschenspielertrick

Im Mai 2020 wurde Neil Ferguson vom Imperial College gezwungen, von seinem Posten als Leiter der britischen wissenschaftlichen Beratungsgruppe für Notfälle (SAGE) zurückzutreten. Als öffentlicher Grund wurden Neils sexuelle Eskapaden mit einer verheirateten Frau während eines drakonischen Lockdowns im Vereinigten Königreich auf dem Höhepunkt der ersten Welle der Hysterie angegeben. Neil hätte auch von all seinen Ämtern bei der UNO, der WHO und dem Imperial College (die er größtenteils immer noch innehat) enthoben und wahrscheinlich für seine Rolle bei der Begehung von Wissenschaftsbetrug über zwei Jahrzehnte lang hinweg ins Gefängnis gesteckt werden müssen.

Schließlich war Neil nicht nur persönlich für die Lockdowns verantwortlich, die der Bevölkerung des Vereinigten Königreichs, Kanadas, eines Großteils Europas und der USA[2] auferlegt wurden, sondern er war als weltweit bekanntester mathematischer Modellierer auch der Erfinder von Modellen, die mindestens seit Dezember 2000 zur Rechtfertigung des Krisenmanagements und der Pandemievorhersage verwendet wurden.

Zu dieser Zeit kam Neil nach Jahren in Oxford ans Imperial College. Schon bald beriet er die britische Regierung im Zusammenhang mit dem erneuten Ausbruch der Maul- und Klauenseuche im Jahr 2001.

Neil machte sich an die Arbeit und erstellte statistische Modelle, die lineare Trendlinien in die Zukunft extrapolierten, und kam zu dem Schluss, dass mehr als 150.000 Menschen an der Seuche sterben würden, wenn nicht 11 Millionen Schafe und Rinder getötet würden. Die Bauernhöfe wurden umgehend per Regierungsdekret dezimiert, und Neil wurde für seine Verdienste um die Sache mit der Schaffung von Knappheit durch eine künstliche Gesundheitskrise mit dem „Order of the British Empire“ ausgezeichnet.

Im Jahr 2002 nutzte Neil seine mathematischen Modelle, um vorauszusagen, dass 50.000 Menschen an der Rinderseuche sterben würden, wobei es am Ende nur 177 Todesfälle gab.

Im Jahr 2005 strebte Neil erneut in den Himmel und sagte voraus, dass 150 Millionen Menschen an der Vogelgrippe sterben würden. Seine Computermodelle verfehlten das Ziel um 149.999.718 Todesfälle, als zwischen 2003 und 2008 nur 282 Menschen an der Krankheit starben.

Im Jahr 2009 wurden Neils Modelle erneut von der britischen Regierung verwendet, um 65.000 Todesfälle durch die Schweinegrippe vorherzusagen, die letztendlich 457 Menschen tötete.

Trotz seiner peinlichen Misserfolge stieg Neils Stern immer weiter in die Stratosphäre des wissenschaftlichen Ruhms. Bald wurde er Vizedekan der medizinischen Fakultät des Imperial College und ein globaler Experte für Infektionskrankheiten.

Im Jahr 2019 wurde er mit der Leitung des „Collaboration Center for Infectious Disease Modelling“ der Weltgesundheitsorganisation beauftragt, eine Position, die er bis heute innehat. Zu dieser Zeit wurden seine veralteten Modelle verwendet, um 500.000 COVID-Todesfälle im Vereinigten Königreich und zwei Millionen Todesfälle in den USA „vorherzusagen“, wenn nicht in kurzer Zeit totale Lockdowns verhängt würden. Unter dem dünnen Deckmantel der „Wissenschaft“ wurde sein Wort zum Gesetz, und ein Großteil der Welt sang im Gleichschritt „zwei Wochen, um die Kurve abzuflachen“.

Prognosemodell aus dem am 16. März vom COVID-19 Response Team des Imperial College London unter der Leitung von Neil M. Ferguson verfassten Papier „Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand“ [Auswirkungen nicht-pharmazeutischer Interventionen zur Senkung der COVID-19-Sterblichkeit und des Bedarfs an medizinischer Versorgung, Anm. d. Übersetzers]

Als Neil Ende 2020 dazu gedrängt wurde, den Code, der zur Erstellung seiner Modelle verwendet wurde, der Öffentlichkeit zur Prüfung zur Verfügung zu stellen (nachdem entdeckt wurde, dass der Code über 13 Jahre alt war), weigerte er sich, und gab schließlich eine stark geschwärzte Version frei, die für eine Analyse nahezu unbrauchbar war.

Ein Google-Software-Ingenieur mit 30 Jahren Erfahrung, der (unter einem Pseudonym) für „The Daily Skeptic“ schreibt, analysierte den geschwärzten Code und hatte Folgendes zu sagen:

Es handelt sich nicht um den Code, mit dem Ferguson seinen berühmten Report 9 erstellt hat. Was auf GitHub veröffentlicht wurde, ist ein stark modifiziertes Derivat davon, nachdem es über einen Monat lang von einem Team von Microsoft und anderen weiterentwickelt wurde. Diese überarbeitete Codebasis ist aus Gründen der Lesbarkeit in mehrere Dateien aufgeteilt und in C++ geschrieben, während das Originalprogramm „eine einzige 15.000-Zeilen-Datei war, an der ein Jahrzehnt lang gearbeitet wurde“ (dies gilt als äußerst schlechte Praxis). Eine Anfrage nach dem Originalcode wurde vor 8 Tagen gestellt, aber ignoriert, und es wird wahrscheinlich eine Art rechtlicher Zwang nötig sein, um sie zur Herausgabe zu bewegen. Offensichtlich ist Imperial der Zustand des Codes zu peinlich, um ihn jemals aus freien Stücken freizugeben, was inakzeptabel ist, da er vom Steuerzahler bezahlt wurde und ihm gehört.

Neben den Steuerzahlern hätte der Autor auch Bill Gates einbeziehen sollen, da seine Stiftung über zwei Jahrzehnte hinweg Millionen von Dollar direkt an das Imperial College und an Neil gespendet hat, aber wir verzeihen ihm, dass er das ausgelassen hat.

Monte-Carlo-Methoden: Wie das Universum zum Casino wurde

Der Autor des „Daily Skeptic“ ging noch einen Schritt weiter und traf den Kern von Neils Betrug, als er die zugrundeliegende stochastische Funktion, die Neils Vorhersagemodellen zugrunde liegt, entlarvte. Er schreibt:

„Stochastisch“ ist nur ein wissenschaftlich klingendes Wort für „zufällig“. Das ist kein Problem, wenn es sich bei der Zufälligkeit um eine absichtliche Pseudozufälligkeit handelt, d. h. die Zufälligkeit wird von einem Start-„Samen“ abgeleitet, der iteriert wird, um die Zufallszahlen zu erzeugen. Eine solche Zufälligkeit wird häufig bei Monte-Carlo-Verfahren verwendet. Sie ist sicher, weil der Keim aufgezeichnet werden kann und in Zukunft die gleichen (Pseudo-)Zufallszahlen daraus erzeugt werden können.

Der Autor hat Recht, wenn er die stochastische (aka: zufällige) Wahrscheinlichkeitsfunktion im Herzen von Neils Modellen identifiziert und auch die eklatante Verfälschung von Daten und Code richtig einordnet, um weitgehend irrationale Ergebnisse zu erzeugen, die keinerlei Bezug zur Realität haben. Da der Autor jedoch ein Google-Programmierer ist, der selbst in einem Umfeld der „Informationstheorie“ ausgebildet wurde, die davon ausgeht, dass der Zufall der Kern aller Realität sei, begeht er einen schwerwiegenden Fehler, indem er annimmt, dass Monte-Carlo-Techniken in irgendeiner Weise für die Vorhersage künftiger Krisen nützlich wären. Wie wir gleich sehen werden, sind Monte-Carlo-Techniken ein Kernproblem in allen Bereichen des menschlichen Denkens und der Politikgestaltung.

Die Monte-Carlo-Technik selbst erhielt ihren Namen von dem Informationstheoretiker John von Neumann und seinem Kollegen Stanlislaw Ulam, die im zufälligen Würfeln an Roulettetischen den Schlüssel zur Analyse buchstäblich aller nichtlinearen Systeme sahen – vom Atomzerfall über das wirtschaftliche Verhalten, die Neurowissenschaften, die Klimatologie und die Biologie bis hin zu Theorien über die Entstehung von Galaxien. Das Casino von Monte Carlo in Marokko wurde von Neumann und Ulam als Vorbild für die ideale Blaupause ausgewählt, von der angenommen wurde, dass sie die gesamte Schöpfung präge.

Laut der offiziellen Website des „Institute for Operations Research and the Management Sciences“ (INFORM) dauerte es nicht lange, bis die Monte-Carlo-Methode von der „RAND Corporation“ und der U.S. Air Force übernommen wurde. Auf der INFORM-Website heißt es:

Obwohl die leistungsstarke mathematische Technik, die als Monte-Carlo-Methode bekannt ist, nicht bei RAND erfunden wurde, wurde ein Großteil ihrer frühen Entwicklung bei RAND im Zuge der Forschung zu einer Vielzahl von Problemen der Luftwaffe und der Atomwaffen durchgeführt. Die wichtigsten Beiträge von RAND zur Monte-Carlo-Methode liegen in der frühen Entwicklung von zwei Werkzeugen: der Erzeugung von Zufallszahlen und der systematischen Entwicklung von Techniken zur Varianzreduzierung.

Wie in meinem vorangegangenen Beitrag erwähnt, war die „RAND Corporation“ die treibende Kraft bei der Einführung der Kybernetik als Wissenschaft der Kontrolle in den Kreisen der US-Außenpolitik während des Kalten Krieges.

Die Person, die damit beauftragt war, die Kybernetik und die damit verbundene „System“-Planung in der politischen Praxis durchzusetzen, war der Lord President des wissenschaftlichen Sekretariats des Britischen Empire, Alexander King – hier in seiner Funktion als Generaldirektor für wissenschaftliche Angelegenheiten der Organisation für wirtschaftliche Koordinierung und Entwicklung (OECD) und Berater der NATO. Auf seine Rolle als Mitbegründer des „Club of Rome“ nach 1968 wird in Kürze eingegangen.

Während der Verkauf von Endzeitszenarien an eine leichtgläubige Bevölkerung in Form solcher von Gates finanzierter stochastischer Modelle erfolgte, die Monte-Carlo-Techniken wie die von Neil Ferguson verwendeten, wurden beim Verkauf von Endzeitszenarien in Form der globalen Erwärmung genau dieselben Techniken verwendet, wenn auch für einen etwas längeren Zeitraum. Wie Dr. Tim Ball in seiner erfolgreichen Klage gegen Michael Mann vom IPCC, der für seinen „Hockeystick“ berühmt ist, bewiesen hat, haben diese Endzeitmodelle für die globale Erwärmung ebenfalls stochastische Formeln (auch bekannt als Zufallsfunktionen) zusammen mit Monte-Carlo-Techniken verwendet, um durchweg irrational hohe Erwärmungskurven in allen Klimamodellen zu erzeugen.

Michael Manns „Hockeyschläger“-Temperaturmodell aus dem Jahr 1998, das mehrfach wegen der Verwendung betrügerischer Techniken und selektiver Daten entlarvt wurde, aber vom IPCC bis heute verwendet wird. Quelle.

In einem Artikel in der „Technology Review“ vom Oktober 2004 beschrieb der Autor Richard Muller, wie zwei kanadische Wissenschaftler bewiesen, dass dieser Betrug dem Hockeystick-Modell von Mann zugrunde liegt, und schrieb:

Die kanadischen Wissenschaftler Stephen McIntyre und Ross McKitrick haben einen grundlegenden mathematischen Fehler in dem Computerprogramm aufgedeckt, das zur Erstellung des Hockeysticks verwendet wurde… Diese Methode zur Erzeugung von Zufallsdaten wird Monte-Carlo-Analyse genannt, nach dem berühmten Kasino, und sie wird in der statistischen Analyse häufig zum Testen von Verfahren verwendet. Als McIntyre und McKitrick diese Zufallsdaten in das Mann-Verfahren einspeisten, kam ein Hockeystick zum Vorschein!

Nicht zufällig wurden dieselben stochastischen Modelle, die Monte-Carlo-Techniken verwenden, auch bei der Erstellung von Wirtschaftsmodellen verwendet, die die von Hochfrequenzhandel geprägte Kasinowirtschaft der Ära des kurzsichtigen Konsumverhaltens und der Deregulierung nach 1971 rechtfertigen.[3]

Der „Club of Rome“ und die „World Problematique“

Das Zeitalter der „vorausschauenden Weltuntergangsmodelle“ erhielt seinen stärksten Anschein „wissenschaftlicher Seriosität“ durch die Bemühungen einer harmlos klingenden Organisation namens „Club of Rome“.

Der Historiker F. William Engdahl schrieb über die Ursprünge des Clubs:

1968 gründete David Rockefeller zusammen mit Aurelio Peccei und Alexander King eine neomalthusianische Denkfabrik, den Club of Rome. Aurelio Peccei war ein leitender Angestellter des Fiat-Autokonzerns, der sich im Besitz der mächtigen italienischen Familie Agnelli befand. Gianni Agnelli von Fiat war ein enger Freund von David Rockefeller und Mitglied des internationalen Beratungsausschusses von Rockefellers Chase Manhattan Bank. Agnelli und David Rockefeller waren seit 1957 eng befreundet. Agnelli wurde 1973 Gründungsmitglied der Trilateralen Kommission von David Rockefeller. Alexander King, Leiter des OECD-Wissenschaftsprogramms, war auch Berater der NATO.

Die Denkfabrik wurde von zwei bekennenden Malthusianern namens Aurelio Peccei und dem OECD-Generaldirektor für wissenschaftliche Angelegenheiten, Sir Alexander King, gegründet, die der Welt ein neues Evangelium verkündeten: Das Zeitalter des wissenschaftlichen Fortschritts und des industriellen Wachstums müsse beendet werden, damit die Welt ihre Werte unter einem neuen Paradigma des technologiefreien Wachstums neu bestimmen könne.

Sowohl Peccei als auch King waren auch Verfechter einer neuen Pseudowissenschaft mit dem Namen „World Problematique“, die in den frühen 1960er Jahren entwickelt wurde und einfach als „die Wissenschaft der globalen Probleme“ bezeichnet werden kann. Im Gegensatz zu anderen Wissenschaftszweigen ging es den Anhängern der Problematique nicht darum, die Probleme der Menschheit zu lösen. Ihre Anhänger behaupteten, man könne die Zukunft erkennen, indem man zunächst die unendliche Reihe von „Problemen“ analysiert, die die Menschheit durch die Veränderung der Umwelt verursacht.

Zur Veranschaulichung ein Beispiel: Denkende Menschen wollen die Überschwemmungsschäden in einem bestimmten Gebiet verringern und bauen deshalb einen Damm. Aber dann wird die biologische Vielfalt in dieser Region geschädigt. Ein Problem.

Ein anderes Beispiel: Denkende Menschen wünschen sich bessere Energieformen und entdecken die Struktur des Atoms, was zur Atomkraft führt. Dann entstehen neue Probleme wie Atombomben und Atommüll. Ein Problem.

Ein letztes Beispiel: In einem armen Land wird ein Heilmittel gegen Malaria entdeckt. Die Sterblichkeitsrate sinkt, aber jetzt steigt die Bevölkerungszahl, was die Umwelt belastet.

Diese Liste lässt sich buchstäblich endlos fortsetzen.

Ein Anhänger der Problematique würde sich auf jedes „Problem“ fixieren, das durch den naiven Versuch des Menschen, Probleme zu lösen, verursacht wird. Sie würden feststellen, dass jeder menschliche Eingriff zu einem Ungleichgewicht und damit zu Unvorhersehbarkeit führt. Der problemorientierte Geist würde zu dem Schluss kommen, dass, wenn das „Problem, das alle Probleme verursacht“, beseitigt würde, eine saubere, vorherbestimmte Welt mit perfekter Stase und somit Vorhersehbarkeit entstehen würde. Hugo Thiemann, stellvertretender Vorsitzender der OECD und Mitglied des „Club of Rome“, berichtete 1972 über die Entwicklung der „World Problematique“-Agenda des „Club of Rome“ gegenüber „Europhysics News“:

In der Vergangenheit war die Forschung auf das „Verstehen“ ausgerichtet, in der Annahme, dass sie der Menschheit helfen würde. Nach einer Periode der technologischen Entwicklung, die auf dieser Annahme beruhte, hat sich dieser Glaube durch die Erfahrung eindeutig nicht bestätigt. Nun entwickelte sich ein ernsthafter Konflikt zwischen den Dimensionen des Planeten und der Bevölkerung, so dass die Physiker sich auf die zukünftigen Bedürfnisse einstellen sollten. Die Wissenschaftspolitik sollte sich an der Erhaltung der Biosphäre orientieren.

Auf Seite 118 eines autobiografischen Berichts über den „Club of Rome“ mit dem Titel „The First Global Revolution“, der 1991 veröffentlicht wurde, gab Sir Alexander King diese Philosophie sehr offen wieder, als er schrieb:

Auf der Suche nach einem neuen Feind, der uns vereinen könnte, kamen wir auf die Idee, dass Umweltverschmutzung, die drohende globale Erwärmung, Wasserknappheit, Hungersnöte und Ähnliches in die Rechnung passen würden….Alle diese Gefahren werden durch menschliches Handeln verursacht und können nur durch veränderte Einstellungen und Verhaltensweisen überwunden werden. Der wahre Feind ist also die Menschheit selbst.

Der „Club of Rome“ gründete schnell Zweigstellen in der ganzen westlichen Welt, deren Mitglieder ausgewählte Ideologen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft waren, die sich einig waren, dass die beste Form der Gesellschaftsführung eine wissenschaftliche Diktatur sei. Der kanadische Zweig der Organisation wurde 1970 von dem hyperaktiven Maurice Strong selbst mitbegründet, zusammen mit einem Nest von Fabians und Rhodes Scholars, darunter auch Pierre Trudeau, ein Anhänger des „Club of Rome“. Mehr dazu weiter unten.

Ein besonders interessanter Propagandafilm von 1973 wurde von „ABC News“ produziert und zeigt die „Innovation“ des „Club of Rome“ und des MIT [Massachusetts Institute of Technology, Anm. d. Übersetzers] im Bereich der Computermodellierung. Bei der Beschreibung der neuen Modellierungstechnologie, die vom MIT und dem „Club of Rome“ vorgestellt wurde, sagt der Sprecher des Videos:

Zum ersten Mal in der Geschichte des Menschen auf diesem Planeten wird die Welt als ein System betrachtet. Sie zeigt, dass die Erde das derzeitige Bevölkerungs- und Industriewachstum nicht länger als ein paar Jahrzehnte aufrechterhalten kann.

Der 1001 Nature Trust

Um diesen Paradigmenwechsel zu finanzieren, wurde 1970 von Prinz Bernhard der Niederlande der „1001 Nature Trust“ gegründet.

Bernhard (bekennender Nazi und Gründer der Bilderberg-Gruppe im Jahr 1954) hatte 1961 zusammen mit seinen engen misanthropischen Partnern Prinz Philip Mountbatten und Sir Julian Huxley den „World Wildlife Fund“ (WWF) gegründet. Der WWF wurde gegründet, um Mittel für die zuvor gegründete „International Union for the Conservation of Nature“ (IUCN) aufzubringen, die 1947 von Sir Julian Huxley ins Leben gerufen worden war. Huxley war ein vielbeschäftigter Mann, der im Jahr zuvor die UNESCO mit dem Auftrag gegründet hatte, die Eugenik wiederzubeleben und eine Weltregierung unter neuem Namen zu fördern. Als er den WWF mitbegründete, war Huxley auch amtierender Präsident der Britischen Eugenik-Gesellschaft.

Der Plan war einfach: Jedes der 1001 Gründungsmitglieder zahlte einfach 10.000 Dollar in den Trust ein, die dann in den grünen Paradigmenwechsel fließen sollten, der das alte Paradigma der „Rettung der Menschheit vor dem Imperium“ durch das neue Paradigma der „Rettung der Natur vor der Menschheit“ ersetzen sollte, wie es Sir King oben skizzierte.

Zu den prominenten Mitgliedern des „1001 Nature Trust“ gehörten internationale Königshäuser, Milliardäre und technokratische Soziopathen, die nichts anderes wollten, als diese versprochene „Schöne Neue Welt“ als Teil der „Alpha“-Kaste zu verwalten. Viele dieser Persönlichkeiten waren gleichzeitig Gründungsmitglieder des „Club of Rome“, darunter der Kanadier Maurice Strong, der später unter der Präsidentschaft von Prinz Philip Vizepräsident des WWF wurde. Als Strong 1978 Vizepräsident des WWF wurde, war der Mann, den er ersetzte, Generalmajor Louis Mortimer Bloomfield. Bloomfield war ein weiteres Gründungsmitglied des „1001 Club“, von dem der Staatsanwalt von New Orleans, Jim Garrison, herausfand, dass er über seine Beteiligung an Permindex in die in Montreal basierte Ermordung des anti-malthusianischen Präsidenten John F. Kennedy 1963 verwickelt war. Dieselbe in der Schweiz ansässige Organisation diente als Deckmantel für verschiedene mit Gladio in Verbindung stehende Attentate, darunter mehrere Versuche, den JFK-Verbündeten Charles de Gaulle zu töten, was kurz darauf zur Ausweisung dieser Organisation aus Frankreich führte.

Ein Wort zu Maurice Strong

Einer der mächtigsten Lakaien von Prinz Bernhard und Prinz Philip war ein Mann namens Maurice Strong, ein Gründungsmitglied des „1001 Trust“, der zufällig auch das Weltwirtschaftsforum mitbegründete und von 1976-78 unter Philip als Vizepräsident des WWF fungierte. In einem Interview mit dem „West Magazine“ von 1990 ließ Strong die Katze aus dem Sack und fragte rhetorisch:

Was wäre, wenn eine kleine Gruppe von Staats- und Regierungschefs der Welt zu dem Schluss käme, dass die Hauptgefahr für die Erde von den Handlungen der reichen Länder ausgeht? Und wenn die Welt überleben soll, müssten diese reichen Länder ein Abkommen unterzeichnen, das ihre Auswirkungen auf die Umwelt reduziert. Werden sie das tun? Die Schlussfolgerung der Gruppe lautet „Nein“. Die reichen Länder werden es nicht tun. Sie werden sich nicht ändern. Um den Planeten zu retten, beschließt die Gruppe also: Ist es nicht die einzige Hoffnung für den Planeten, dass die industrialisierten Zivilisationen zusammenbrechen? Liegt es nicht in unserer Verantwortung, dies herbeizuführen?

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Maurice Strongs Äußerungen im Kontext eines „fiktiven Buches“ stattfanden, das er schreiben wollte und das auf dem Weltwirtschaftsforum spielen sollte – einer Gruppe, die er und Kissinger 20 Jahre zuvor mit einem deutschen Pappkameraden namens Klaus Schwab mitbegründet hatten. Im Jahr 2015 lobte Schwab Strong, indem er ihn als „meinen Mentor“ bezeichnete.

Während einige Apologeten die Äußerungen des Soziopathen als bloße Grübeleien über ein fiktives Werk abtun, sollte man bedenken, was Maurice selbst in seiner Grundsatzrede auf der UN-Konferenz über Bevölkerung und Umwelt 1992 in Rio de Janeiro verkündete. Strong war mit der Leitung dieses zweiten Erdgipfels betraut worden (der erste war die Stockholmer Konferenz über die menschliche Umwelt 1972, die er ebenfalls leitete). Auf diesem Gipfel 1992 sagte Strong:

Die Industrieländer haben nicht-nachhaltige Produktions- und Konsummuster entwickelt und davon profitiert, die zu unserem heutigen Dilemma geführt haben. Es ist klar, dass der derzeitige Lebensstil und die Konsummuster der wohlhabenden Mittelschicht, die einen hohen Fleischkonsum, den Verzehr großer Mengen an Tiefkühl- und Fertiggerichten, die Nutzung fossiler Brennstoffe, Haushaltsgeräte, Klimaanlagen zu Hause und am Arbeitsplatz sowie das Wohnen in Vorstädten beinhalten, nicht nachhaltig sind. Es ist ein Wandel hin zu einem Lebensstil erforderlich, der weniger auf umweltschädliche Konsummuster ausgerichtet ist.

Der Rio-Gipfel hatte eine neue Ära der Konsolidierung von NGOs und Unternehmen unter der „grünen“ Agenda eingeleitet. Diese Doktrin wurde mit der Agenda 21 (später umbenannt in Agenda 2030) und der Erdcharta formalisiert, die von Michail Gorbatschow, Jim MacNeill und Strong zwischen 1996 und 2000 gemeinsam verfasst wurden. Das internationale Komitee zur Ausarbeitung der Erdcharta wurde von keinem Geringeren als dem transhumanistischen Milliardär Steven Rockefeller geleitet.

Strongs Karriere als malthusianischer Söldner erhielt einen Dämpfer, als herauskam, dass er einen Scheck über 988.885 Dollar unterschrieben hatte, den ihm ein südkoreanischer Geschäftsmann (und Geheimdienstmitarbeiter, der mit Sex-Erpressungen in Washington DC in Verbindung gebracht wird), Tongsun Park, 2005 gegeben hatte und den Strong in einer jordanischen Bank eingelöst hatte. Die Gelder stammten aus dem UN-Programm „Öl für Lebensmittel“ und waren für humanitäre Hilfe im Irak bestimmt. Das störte Strong nicht, der sich die Gelder, mit denen nie Lebensmittel für Millionen hungernder Iraker gekauft wurden, nur zu gern in die eigene Tasche steckte. Nachdem er sich der Verhaftung durch Flucht aus den USA nach Kanada entzogen hatte, machte sich Strong auf den Weg nach China, wo er das letzte Jahrzehnt seines Lebens damit verbrachte, die Dekarbonisierung und die Modellierung der globalen Erwärmung in Asien voranzutreiben. Strong war wahrscheinlich nicht der glücklichste Oligarch der Welt, als China und Indien 2009 das COP14-Programm für eine grüne Weltregierung sabotierten.

Laut der Website des Weltwirtschaftsforums war Prinz Bernhard der wichtigste Schirmherr des berüchtigten WEF-Gipfels von 1973, auf dem das Davoser Manifest zum ersten Mal verkündet wurde, das den Grundstein für die Theorie des technokratischen Feudalismus mit einer lockeren kapitalistischen Fassade legte, die als „Stakeholder-Kapitalismus“ bekannt ist. Auf diesem Gipfel von 1973 wurde auch der „Club of Rome“ erstmals der Weltöffentlichkeit vorgestellt, um ein neues Programm zur Bevölkerungskontrolle zu präsentieren.

Die Grenzen des Wachstums

Das Dokument, das zur Bibel und zur Blaupause dieser neuen antihumanistischen Bewegung wurde, aus der die heutige Agenda des „Green New Deal“ hervorging, trug den Titel „Grenzen des Wachstums“ (1972) und ist heute mit 30 Millionen verkauften und in 32 Sprachen veröffentlichten Exemplaren das meistgelesene Buch über Ökologie.

In einem kürzlich erschienenen Artikel anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Buches heißt es: „Es hat dazu beigetragen, die moderne Umwelt-Computermodellierung ins Leben zu rufen und unsere aktuelle, global ausgerichtete Umweltdebatte zu beginnen. Nach Limits [To Growth] dachten Umweltschützer, Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger zunehmend über ökologische Probleme in planetarischen Begriffen und als dynamisch miteinander verbunden nach… Es lohnt sich, Limits heute wieder aufzugreifen, weil es mehr als jedes andere Buch das Konzept des anthropozentrischen Klimawandels einem Massenpublikum vorstellte.“

Das Buch selbst war der Höhepunkt einer zweijährigen Studie, die von einem Team von MIT-Statistikern unter der nominellen Leitung von Jay Forrester und Dennis Meadows durchgeführt wurde.

Hier ist ein Video von Dennis Meadows vom Februar 2022, in dem er über seine Hoffnungen nachdenkt, dass der kommende unvermeidliche Völkermord an 80% der Weltbevölkerung friedlich unter einer „wohlwollenden“ Diktatur vollzogen werden könnte.

Die MIT-Studie selbst begann nicht einmal in den USA, sondern 1971 in Montebello, Quebec, als der „Club of Rome“-Unterstützer Pierre Trudeau Steuergelder für das Projekt bereitstellte. Ein Netzwerk von Rhodes-Stipendiaten und Staatsräten um Alexander King, Maurice Strong, Maurice Lamontagne (Gründer von Environment Canada), Marc Lalonde (Rhodes-Stipendiat, Trudeau-Berater und Leiter des Büros des Premierministers), Michael Pitfield (Beamter des Staatsrats und Gründer des kanadischen CSIS) und Rhodes-Stipendiat und Generalgouverneur Roland Michener, um nur einige zu nennen, hatte den Vorsitz bei diesem Treffen. Nachdem die kanadischen Gelder ihren Zweck erfüllt hatten, wurde das Projekt weiterhin von der Volkswagen-Stiftung von Aurelio Peccei finanziert, deren nationalsozialistische Vergangenheit einigen der MIT-Statistiker Unbehagen bereitet haben dürfte.

Sir Alexander King (links) und das in „Limits to Growth“ des Club of Rome präsentierte Modell, das ein apokalyptisches Ende der Welt bis zum Jahr 2000 vorhersagt (rechts)

Der gefesselte Prometheus

Ein langjähriger, in London ausgebildeter Aktivposten und enger Mitarbeiter des kanadischen Premierministers Pierre Trudeau war Maurice Lamontagne, ein Mitglied des „Club of Rome“ und ehemaliger Präsident des kanadischen Staatsrats von 1964-65.

Von allen Mitgliedern des „Club of Rome“ war Lamontagne derjenige, der am offensten den größten Feind der Erde in der menschlichen Kreativität selbst sah. In seinen Berichten für den Senatsausschuss von 1968-1972, die die Finanzierung und Planung der Wissenschaftspolitik reformierten, schrieb Lamontagne:

Die Natur setzt der Technik selbst bestimmte Grenzen, und wenn der Mensch sie weiterhin ignoriert, kann der Nettoeffekt seines Handelns auf lange Sicht darin bestehen, das Potenzial der Natur als Lieferant von Ressourcen und bewohnbarem Raum zu verringern, anstatt es zu vergrößern… Aber dann stellt sich eine offensichtliche Frage: Wie können wir die Schöpferkraft des Menschen aufhalten?

Lamontagne hat richtig erkannt, dass die Sehnsucht, das Unbekannte zu entdecken, in der menschlichen Natur angelegt ist, und beantwortet seine eigene Frage, indem er schreibt:

Wie können wir ein Moratorium für die Technologie ausrufen? Es ist unmöglich, vorhandenes Wissen zu zerstören; es ist unmöglich, den angeborenen Wunsch des Menschen zu lähmen, lernen, erfinden und erneuern zu wollen … Letztendlich stellen wir fest, dass die Technologie lediglich ein Werkzeug ist, das der Mensch in Verfolgung seiner unendlichen Bestrebungen geschaffen hat, und nicht das wesentliche Element, das in die natürliche Umwelt eindringt. Es ist das materielle Wachstum selbst, das die Quelle des Konflikts zwischen Mensch und Natur ist.

Die Kreativität und die Früchte des technischen Fortschritts sind also nur dann akzeptabel, wenn sie den von Lamontagne angenommenen Konflikt zwischen Mensch und Natur verringern. „Schlechte“ Technologie hat in Lamontagnes Formulierung den Effekt, das materielle Wachstum der Menschheit zu steigern (d.h.: die Produktivitätskräfte). Wenn wir dagegen Technologien mit geringer Energieflußdichte fördern, wie Windmühlen, Sonnenkollektoren und Biokraftstoffe, die die verfügbare Energie und damit die wirtschaftliche Aktivität des Menschen verringern, dann kann die Technologie nach dieser verdrehten Logik als „gut“ bezeichnet werden.

Dieses Konzept wurde von einem anderen Mitglied des „Club of Rome“, Omond Solandt, aufgegriffen, der mit Lamontagne an dessen Senatsbericht mitgearbeitet hat. Solandt machte während des Zweiten Weltkriegs als wissenschaftlicher Berater von Lord Louis Mountbatten (Prinz Philips pädophilem Mentor) Karriere und leitete bis 1957 das kanadische „Defense Research Board“, wo er zusammen mit dem berüchtigten Ewan Cameron an der McGill University an MK Ultra arbeitete. Vor der Lamontagne-Senatskommission sagte Solandt 1970 aus: „Es besteht keine Notwendigkeit mehr, die Wissenschaft voranzubringen. Die Notwendigkeit besteht vielmehr darin, die Wissenschaft zu verstehen, zu lenken und effektiv für das Wohlergehen der Menschheit einzusetzen.“

Was das „Wohl der Menschheit“ in den Augen eines MK-Ultra-Befürworters ausmacht, sollte einen erschaudern lassen.

In Vorbereitung auf die „postindustrielle Ordnung“, die 1971 mit der Freigabe des US-Dollars und der Zerstörung des Bretton-Woods-Währungssystems eingeleitet wurde, schrieb Lamontagne vor, dass die „neue Weisheit“ nicht mehr auf Entdeckungen in den Bereichen der Atom-, Medizin- und Weltraumwissenschaften abzielen sollte, um sich auf „praktischere“ technische Unternehmungen zu konzentrieren. Außerdem schlug er vor, die Mittel für die fortgeschrittene Wissenschaft zu verringern, indem die Definition der „Wissenschaft“ selbst auf die Geisteswissenschaften, die Geldwirtschaft und die Sozialwissenschaften ausgeweitet wird. Diese Programme begannen dann, die Mittel zu absorbieren, die zuvor für die Forschung in den reinen Wissenschaften bereitgestellt worden waren. Lamontagne stellte dies in Band eins seines Berichts fest:

Die neue Weisheit schreibt vor, dass die zusätzlichen F&E-Anstrengungen eher den Lebens- und Sozialwissenschaften als den physikalischen Wissenschaften gewidmet werden sollten… eher wirtschaftlichen und sozialen Zielen als Neugier und Entdeckung. [F&E = Forschung & Entwicklung, Anm. d. Übersetzers, im Englischen R&D = Research and Development]

Zur Verteidigung von Prometheus

Ein führender kanadischer Wissenschaftler bezog schon früh Stellung gegen diese vom „Club of Rome“ geschwungene Keule der Transformation. Ronald Hayes, Professor für Umweltwissenschaften an der Dalhousie University und kanadischer Beamter, schrieb 1973 sein Buch „The Chaining of Prometheus: The Evolution of a Power Structure for Canadian Science“ [Die Fesselung von Prometheus: Die Entwicklung einer Machtstruktur für die kanadische Wissenschaft, Anm. d. Übersetzers], in dem er Lamontagne als einen Lakaien des Gottes Zeus identifizierte, wie er in Aischylos‘ berühmtem Drama „Der gefesselte Prometheus“ dargestellt wird. Das antike griechische Drama erzählte die Geschichte des Halbgottes Prometheus, der 10.000 Jahre lang dafür bestraft wurde, dass er die Menschheit gelehrt hatte, das Feuer zu nutzen, das Zeus für sich selbst monopolisiert hatte.

Professor Hayes griff die Forderung an, die gesamte Struktur der Wissenschaftsfinanzierung von 1938 bis 1971 zu zerschlagen und unter einem neuen technokratischen Regime neu aufzubauen, und wies auf den konzertierten Angriff auf den Nationalen Forschungsrat von Kanada hin, der seit dem Zweiten Weltkrieg die treibende Kraft des technologischen Fortschritts gewesen sei:

Lamontagne will den Nationalen Forschungsrat zerstören, das Gremium, das einen Großteil der staatlichen Forschung gefördert und auf den Weg gebracht und die Graduiertenprogramme an unseren Universitäten auf den Weg gebracht hat. Das ist ein Fehler der Trudeau-Regierung, den Lamontagne aufgreift.

Hayes griff die neu geschaffenen Befugnisse des Finanzministeriums an, das nun im Rahmen einer neuen wissenschaftlichen Diktatur eine außergewöhnliche Kontrolle über die Wissenschaftspolitik ausüben könne:

Die subtilste Form der Machtausübung, die eine strenge Kontrolle überflüssig macht, ist die Unterwanderung durch zuverlässige Leute – die Schaffung einer herrschenden Elite … Diese Engländer wurden in der ganzen Welt als die Herrscher des Britischen Empire bekannt… Mit ganz ähnlichen Zielen bildet die Public Service Commission künftige kanadische Regierungsmanager aus, damit sie die allgemeine Politik und die Vorschriften des Treasury Board befolgen.

Vorhersagemodelle übernehmen das tatsächliche Denken

Obwohl Professor Hayes zu Recht den schrecklichen Betrug angriff, der unter der Federführung von Senator Lamontagne bei der Reform der kanadischen Wissenschaftsfinanzierung im Jahr 1973 begangen wurde, vernachlässigte er die globalen Veränderungen, die die Revolution der Vorhersagemodelle des „Club of Rome“ in Gang gesetzt hatte.

Die 1972 vom „Club of Rome“ veröffentlichte Studie „Die Grenzen des Wachstums“ war die erste ihrer Art, die die globale Temperatur mit wirtschaftlichen Variablen wie Bevölkerungswachstum, Ressourcenverlust und der unterdefinierten Kategorie „Umweltverschmutzung“ verknüpfte. Durch die Verwendung von linearen Gleichungen zur Extrapolation von Trends in die Zukunft hatte der „Club of Rome“ die Voraussetzungen für zwei große Irrtümer geschaffen:

Irrtum Nr. 1 – Das Gefüge der physikalischen Raumzeit, das das entdeckbare Universum formt, ist von Natur aus nicht linear und kann daher nicht durch irgendeine Form von linearen Gleichungen ausgedrückt werden, egal wie hoch die Rechenleistung ist. Die menschliche schöpferische Mentalität ist ausdrücklich nichtlinear, da sie an nicht-formalisierbare Zustände der Existenz wie Inspiration, Wahrheitsliebe, Würde und Schönheit gebunden ist, die kein binäres System annähernd erfassen kann. Die Programmierer des „Club of Rome“ ignorierten diese Tatsachen und nahmen an, das Universum sei so binär wie ihre Software.

Irrtum Nr. 2 – Die Datensätze selbst konnten leicht verzerrt und entsprechend den Steuerungen der Computerprogrammierer, die die Regierungspolitik beeinflussen wollten, umformuliert werden. Wir haben bereits gesehen, wie diese Technik unter der Leitung von Neil Ferguson vom Imperial College zur Erstellung falscher Zukunftsszenarien verwendet wurde, und dieselbe Technik wurde auch bei der ökologischen Modellierung angewandt.

Diese Verwendung verzerrter, unzureichend definierter Statistiken, die in die Zukunft projiziert werden, um „präventiv auf künftige Krisen zu reagieren“, wurde für die nächsten 40 Jahre zu einer hegemonialen Praxis und wird seitdem von den Neo-Malthusianern benutzt, um die Zunahme von Krieg, Armut und Krankheit in der Welt zu rechtfertigen.

Mit den Computermodellen der „Grenzen des Wachstums“ wurde den kultischen Bemühungen von Neo-Malthusianern wie Paul Ehrlich von der Stanford University, dessen Buch „Die Bevölkerungsbombe“ aus dem Jahr 1968 eine unausweichliche globale Krise vorhersagte, in der das Öl versiegen, das Ackerland austrocknen und die Ressourcen bis zum Jahr 2000 verschwinden würden, ein wissenschaftliches Mäntelchen umgehängt. Ehrlichs zynische These fand zwar eine kultische Anhängerschaft, konnte aber aufgrund ihrer luftigen Verallgemeinerungen weder in politischen noch in wissenschaftlichen Kreisen viele Befürworter finden. Der „Club of Rome“ änderte dies und machte Ehrlichs Buch 1972 zu einem Bestseller.

Um ein Gefühl für die Wurzeln von Ehrlichs malthusianischer Weltanschauung zu bekommen, lohnt es sich, auf sein hasserfülltes Konzept von der menschlichen Natur als wenig mehr als gedankenlose Krebszellen, die mit geometrischen Raten wachsen und ihren Wirt langsam töten, einzugehen. In seinem 1968 erschienenen Buch schrieb er:

Ein Krebs ist eine unkontrollierte Vermehrung von Zellen; die Bevölkerungsexplosion ist eine unkontrollierte Vermehrung von Menschen … Wir müssen unsere Bemühungen von der Behandlung der Symptome auf das Herausschneiden des Krebses verlagern. Die Operation wird viele scheinbar brutale und herzlose Entscheidungen erfordern.

Ehrlichs Schützling John Holdren, der als Obamas Wissenschaftszar von 2009-2017 den Stopp der bemannten Raumfahrt der NASA mit anführte und das Wenige, was von einem amerikanischen Fusionsprogramm übrig geblieben war, zusammenstutzte, fügte dieser neuen malthusianischen Priesterschaft in seinem 1977 erschienenen Buch „Ecoscience“ (das er gemeinsam mit Ehrlich verfasste) seine Stimme hinzu.

Auf Seite 942 finden wir einen klaren Entwurf für ein grünes globales Regierungssystem, das das Duo als einzige Lösung für die drohende Bevölkerungsbombe ansah:

Vielleicht könnten diese Agenturen zusammen mit dem UNEP und den Bevölkerungsagenturen der Vereinten Nationen schließlich zu einem Planetarischen Regime ausgebaut werden – einer Art internationaler Superagentur für Bevölkerung, Ressourcen und Umwelt. Ein solches umfassendes Planetarisches Regime könnte die Entwicklung, Verwaltung, Erhaltung und Verteilung aller natürlichen Ressourcen, ob erneuerbar oder nicht, kontrollieren, zumindest soweit internationale Auswirkungen bestehen. So könnte das Regime die Macht haben, nicht nur die Verschmutzung der Atmosphäre und der Ozeane zu kontrollieren, sondern auch die von Süßwasserkörpern wie Flüssen und Seen, die internationale Grenzen überschreiten oder in die Ozeane münden. Das Regime könnte auch eine logische zentrale Agentur für die Regulierung des gesamten internationalen Handels sein, vielleicht einschließlich der Hilfe entwickelter Länder für die am wenigsten entwickelten Länder und einschließlich aller Lebensmittel auf dem internationalen Markt. Dem Planetarischen Regime könnte die Verantwortung für die Bestimmung der optimalen Bevölkerungszahl für die Welt und für jede Region sowie für die Festlegung der Anteile der verschiedenen Länder innerhalb ihrer regionalen Grenzen übertragen werden. Die Kontrolle der Bevölkerungsgröße könnte in der Verantwortung der einzelnen Regierungen verbleiben, aber das Regime hätte eine gewisse Macht, die vereinbarten Grenzen durchzusetzen.

Nach dieser herzlosen Logik mussten die Nationalstaaten einfach zu Instrumenten für die Durchsetzung von Entvölkerungsprogrammen umfunktioniert werden, anstatt sich naiv um die Beendigung von Kolonialismus, Armut und Krieg zu bemühen, wie es John Kennedy, Bobby Kennedy, Charles de Gaulle, Daniel Johnson, Enrico Mattei oder Martin Luther King einst versucht hatten.

Das Problem der Entdeckungen

Wenn man die von den Neo-Malthusianern vorgeschlagenen „Lösungen“ nicht akzeptieren wollte, musste man natürlich einen anderen Weg einschlagen. Diese gesündere Perspektive setzte die Kultivierung und Anwendung neuer bahnbrechender Entdeckungen voraus, ohne „unnütze Esser“ zu töten, aber sie würde auch den „Unvorhersehbarkeitsfaktor“ erhöhen, den mathematische Kontrollfreaks niemals tolerieren könnten.

In der wachstumsfördernden kulturellen Dynamik der 1960er und 1970er Jahre wurde der Hauptschlüssel zu diesem neuen Zeitalter des Überflusses im Bereich der Fusionsenergie gesehen. Die Prozesse der Verschmelzung von Atomen wie Helium- und Wasserstoffisotopen zur Erzeugung enormer Energiemengen waren nach dem Zweiten Weltkrieg nutzbar gemacht worden, doch leider hatte die Anwendung dieser Technologie nur zerstörerische Folgen in Form von thermonuklearen Waffen. Es gab jedoch keinen Grund zu der Annahme, dass diese gewaltige Energie nicht auch friedlich genutzt werden könnte, wenn eine moralische nationale Politik dies fördern würde. Die Wärme- und Energiedichte der Kernfusion war unglaublich: Ein Löffel Meerwasser lieferte mehr Energie als Tausende von Fässern Öl.

Doch für die Anhänger der „World Problematique“, die in der Trilateralen Kommission und im Weltwirtschaftsforum in dominante Regierungspositionen aufstiegen, war diese „Lösung“ nur das Tor zu weiteren Problemen.

1975 erklärte Ehrlich, dass die Aneignung der Fusionsenergie durch die Menschheit seiner Meinung nach „so ist, als würde man einem dummen Kind ein Maschinengewehr geben“. 1989, angesichts der Aussicht auf die Verwirklichung der kalten Fusion, meinte John Holdren, dass die Entwicklung der Fusionsenergie nicht wünschenswert sei, weil sie nur die „den Planeten zupflastern und eine grün anmalen“-Mentalität der Menschheit entfachen würde.

Zur gleichen Zeit erklärte Jeremy Rifkind, Autor der Dritten Industriellen Revolution und grenzwertiger Aktivist, der zum internationalen Klimaberater der UNO wurde, dass „die Aussicht auf billige Fusionsenergie das Schlimmste ist, was dem Planeten passieren könnte“.

In wahrer Pygmalion-Manier war die Oligarchie in der Lage, ihre menschenfeindliche Sichtweise der globalen Governance „wissenschaftlich zu rechtfertigen“, indem sie der Menschheit erst die Kniescheiben brach und dann argumentierte, dass wir nie zum Laufen bestimmt waren.

Nehmen wir zum Beispiel die Tatsache, dass die Kürzung der Mittel für die Fusionsenergieforschung unter der von der Trilateralen Kommission kontrollierten Präsidentschaft von Jimmy Carter begann und bis zum heutigen Tag unvermindert anhält.

Nicht nur, dass die tatsächliche Finanzierung weit unter die Mindestanforderungen für den Bau und die Aktivierung von Prototypen neuer Designs fiel, sondern ab 1977 wurden die Mittel zunehmend in „technologiefreie“ Energieformen wie Windmühlen- und Photovoltaikzellen-Technologie umgelenkt. Selbst konventionelle Bereiche der Kernenergieforschung wie die Schließung des Brennstoffkreislaufs mit Hilfe von schnellen Brütern, für die sich die USA einst eingesetzt hatten, wurden in den 70er Jahren per Executive Order gestoppt und unter Moratorien begraben. Eine der Schlüsselfiguren bei diesem Angriff auf die Kernfusion war ein ehemaliger Mitarbeiter der „RAND Corporation“ und ehemaliger CIA-Direktor, James Schlesinger, der damals als Energieminister unter Carter diente. Schlesinger verschärfte die Regulierungsgesetze und kürzte die Mittel für die Fusion, obwohl 1976 in Los Alamos und Princeton Meilensteine erreicht worden waren. Schlesingers Weltanschauung als Priester des Untergangs wurde in einem Buch von 1960 definiert, in dem er sagte:

Wirtschaft ist die Wissenschaft der Wahlmöglichkeiten in einer Welt der begrenzten Ressourcen … Wir sind um die Welt gegangen, um das „Evangelium des Überflusses“ zu verbreiten und die Erwartungen zu erhöhen … [aber] es liegt in der Natur der Sache, dass diese steigenden Erwartungen niemals erfüllt werden können … Wir müssen in unserer strategischen Politik zu den Tagen vor der industriellen Revolution zurückkehren … [und] uns darauf vorbereiten, begrenzte Kriege zu führen.

Henry Kissingers „National Security Study Memorandum 200“ (1974) umriss dieses neue Ziel der amerikanischen Außenpolitik mit den Worten: „Die Hilfe zur Bevölkerungsmoderation sollte den Schwerpunkt auf die größten und am schnellsten wachsenden Entwicklungsländer legen, an denen ein besonderes amerikanisches und strategisches Interesse besteht.“ Unter den Entwicklungsländern, die für eine Bevölkerungsreduzierung in Frage kamen, nannte die NSSM-200 Geburtenkontrolle und die Zurückhaltung von Nahrungsmitteln als wichtigste Mittel. Kissinger schrieb zynisch: „Sind die USA bereit, Lebensmittelrationierungen zu akzeptieren, um Menschen zu helfen, die ihr Bevölkerungswachstum nicht kontrollieren können/wollen?“

In den 1970er Jahren übernahm die Kabale der Trilateralen Kommission/des Council on Foreign Relations unter der Leitung von Kissinger, David Rockefeller und Zbigniew Brzezinski vollständig die amerikanische Außenpolitik und startete ein neues Wirtschaftsprogramm, das das Mitglied der Trilateralen Kommission Paul Volcker als „kontrollierte Desintegration der Wirtschaft“ bezeichnete.

Nachdem er 1979 den Vorsitz der Federal Reserve übernommen hatte, setzte Volcker diese Politik in die Tat um, indem er die Zinssätze auf 20% anhob und sie für weitere zwei Jahre auf diesem Niveau hielt – und damit Amerikas kleine und mittlere Agrarindustrien zerstörte, während nur ein Kartell von Unternehmensriesen übrig blieb, die in der Lage waren, solch drakonische Zinssätze zu überleben. Das reale Wachstum brach ein, die langfristige Planung geriet in Vergessenheit, und die Deregulierung führte zu riesigen Spekulationsgeschäften, die an die Stelle der früheren dirigistischen (national ausgerichteten) Formen des Kapitalismus traten, die den Westen in früheren Zeiten lebensfähig gemacht hatten.

Der Zusammenbruch des verarbeitenden Gewerbes in den USA, als die Nation dazu gebracht wurde, immer tiefer in ein neues Paradigma der „Dienstleistungswirtschaft“ aus Spekulation und Konsumismus abzugleiten.

Der globale Wandel, der mit der Zerstörung der Goldreserven durch Nixon/Schultz 1971 eingeleitet wurde, war stets von der Absicht geleitet, die nationalen Systeme der Wirtschaftsplanung durch ein neues, von kurzsichtiger Spekulation angetriebenes, antinationales Staatssystem zu ersetzen.

In diesem neuen System bedeutete ein guter Bürger zu sein, nur ein guter Konsument zu sein, wobei die Anbetung kurzfristiger Gewinne korrupte Narren für die Realität blind machte, dass ein Schwarm von Oligarchen die Kontrolle über die Mainstream-Medien, die Wissenschaft, die akademische Welt, die Unternehmensführung und den öffentlichen Dienst der Regierungen jenseits des Transatlantiks übernahm. Unter diesem Paradigma der Zeit nach 1971 wurden Begriffe wie „Wachstum“ zunehmend durch rein quantitativ-monetaristische Parameter definiert und auf der Grundlage steigender Verschuldungsraten und spekulativer Aktivitäten festgelegt.

Alle Investitionen in authentische Formen des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts, die die „Tragfähigkeits-Kapazitäten“ der Menschheit überwanden, wurden zunehmend eingestellt, während neue Kategorien des technischen Fortschritts geschaffen wurden. „Technologien“ und „Innovationen“, die die Fähigkeit der Menschheit, ihre Wachstumsgrenzen zu überwinden, verringerten, wurden in Form von „angepassten Technologien“ wie Windmühlen und „Biotechnologie“ gefördert. Informationssystemtechnologien wurden von unterstützenden Komponenten der produktiven Wirtschaftstätigkeit zu den dominierenden Kräften wirtschaftlicher Überlegungen, als bessere Computer ins Netz gestellt wurden. Unter diesem neuen malthusianischen Ethos würde die „Technologie“ lediglich zu einem Werkzeug zur Versklavung der Massen werden und ihren traditionellen Geist der kreativen Emanzipation der Menschheit verlieren.

Wie bereits erwähnt, wurde die Fusionsenergieforschung systematisch zerstört. Die Investitionen in die Weltraumforschung wurden gekürzt, als die NASA 1973 offiziell aufgelöst wurde, und die Finanzierung der NASA brach von 4% des BIP im Jahr 1965 auf weniger als 1% im Jahr 1975 ein (siehe Grafik). Die Investitionen in die Infrastruktur versiegten, und Amerikas Zeitalter des Baus von Kernkraftwerken wurde beendet.

Ein Beispiel für die Sabotage der Weltraumforschung ist der Zusammenbruch der NASA-Finanzierung als Prozentsatz des BIP, der 1965 mit fast 4,5% seinen Höhepunkt erreichte. Als die Malthusianer die Kontrolle über die US-Regierung übernahmen, wandelten sich auch die Prioritäten der langfristigen Planung vom Ethos der „Überwindung der Grenzen des Wachstums durch die Förderung von Grenzentdeckungen in der Wissenschaft“ zur „Anpassung an die Knappheit“. Quelle: Huffpost

Die Welt in der Abhängigkeit vom Öl halten

Nicht zuletzt wurden die neuen Regeln des „Great Game“, die Kissinger und die Trilaterale Kommission auf den Weg brachten, auf eine ölgesteuerte Wirtschaftsordnung ausgerichtet.

Wie der Forscher William Engdahl in seinem 1992 erschienenen Buch „Century of Oil“ nachwies, war der damalige Außenminister Henry Kissinger maßgeblich an der Entstehung dieser Krise beteiligt, indem er Hunderte von Tankern mit Benzin davon abhielt, in den USA entladen zu werden, und indem er den 400-prozentigen Anstieg der Ölpreise mit Hilfe mehrerer hochrangiger Ölminister im Nahen Osten, die Kissinger hörig waren, ermöglichte. In den letzten Jahren hat der damalige saudi-arabische OPEC-Minister die Recherchen von Engdahl bestätigt und erklärt:

Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Amerikaner hinter dem Anstieg des Ölpreises stecken. Die Ölgesellschaften waren damals in echten Schwierigkeiten, sie hatten sich viel Geld geliehen, und sie brauchten einen hohen Ölpreis, um sie zu retten.

Mit diesem Taschenspielertrick aus dem Jahr 1973 wurde die Bühne für eine neue Übernahme der Welt bereitet, da eine neue Lüge lanciert wurde, die behauptete, dass alle Vorstellungen von „der Zukunft“ nur durch lineare Gleichungen, die in die Zukunft extrapoliert werden, zugänglich seien. Mit Hilfe von Computermodellen, die den Rückgang von Erdöl, Kohle und Erdgas sowie von Anbauflächen für die Nahrungsmittelproduktion vorhersagten, konnte man sich ein neues Zeitalter der Knappheit vorstellen, das eine geschlossene Welt mit abnehmenden Erträgen beinhaltete.

Vorhersagemodelle zur sozialen Kontrolle

Im heutigen Sprachgebrauch spiegelt sich diese Praxis der „Vorhersagemodelle“ in den Forderungen des Hohepriesters der Zentralbank (und UN-Sonderbeauftragten für Klimapolitik und Finanzen) Mark Carney nach einem neuen Finanzsystem wider, das eine dekarbonisierte Gesellschaft bis 2050 fördern soll. Carneys erklärte Dringlichkeit stützt sich auf „Vorhersagemodelle“, die besagen, dass sich die Welt um 1,5 Grad erwärmen wird, was angeblich mit den Kohlendioxidemissionen zusammenhängt. Nach Ansicht von Carney und seinen Mitarbeitern kann dies nur korrigiert werden, wenn wir Kohlenstoff zu Geld machen und es profitabel machen, die menschliche industrielle Tätigkeit einzustellen.

Wie sich herausstellt, stellt man beim Vergleich mit den realen Daten nicht nur schnell fest, dass der Erwärmungstrend nach 1977 im Jahre 1999 endete, sondern dass die tatsächliche Temperatur weit unter allen Computerprojektionen des IPCC liegt (der für die Umweltpolitik das ist, was die WHO für die Gesundheitspolitik ist).

Diese hysterische Vorhersage zeigt sich auch in den obsessiven Warnungen von Prinz (jetzt König) Charles, dass die Welt 18 Monate Zeit hat, sich selbst zu retten, bevor „Vorhersagemodelle“ besagen, dass die globale Erwärmung unaufhaltsam wird und die Erde in einem dystopischen Inferno verbrennt!

Charles, der den „Großen Reset“ im Juni 2020 einleitete und als Präsident des „World Wild Life Fund“ in England fungiert, ist der Sohn des verstorbenen Prinzen Philip Montbatten, der seinen Wunsch geäußert hat, als tödlicher Virus reinkarniert zu werden, „um das Überbevölkerungsproblem zu lösen“. In einem Interview mit der „Deutschen Presse Agentur“ sagte Prinz Philip 1988:

Je mehr Menschen es gibt, desto mehr Ressourcen werden sie verbrauchen, desto mehr Umweltverschmutzung werden sie verursachen, desto mehr Kämpfe werden sie führen. Wir haben keine andere Wahl. Wenn es nicht freiwillig kontrolliert wird, wird es unfreiwillig durch eine Zunahme von Krankheiten, Hunger und Krieg kontrolliert werden. … Sollte ich wiedergeboren werden, würde ich gerne als tödlicher Virus zurückkehren, um etwas zur Lösung der Überbevölkerung beizutragen.

Man sollte nicht den Fehler machen, Philips menschenfeindliche Äußerungen von seiner aktiven Rolle bei der Mitbegründung der globalen „Ökologie“-Bewegung der kontrollierten Opposition an der Seite des Gründers der Bilderberg-Gruppe, Prinz Bernhardt von den Niederlanden, zu trennen.

Der große Reset: Ein oligarchischer feuchter Traum

Wenn man sich die Art der Reformen auf den Webseiten des Weltwirtschaftsforums ansieht, die die Politiken der Vor-COVID-Ära ersetzen sollen, wird klar, dass dieser „Great Reset“ (der das gesamte Spektrum an Abhilfemaßnahmen für die beiden Krisen „COVID“ und „Globale Erwärmung“ kombiniert) lediglich ein weiterer Versuch ist, die Menschheit in einen technisch-feudalen, entvölkerten Käfig unter einem System globaler Governance zu steuern, das von Sozialingenieuren und ihren oligarchischen Gönnern verwaltet wird.[4]

So wie die tödlichen Heilmittel, die zur Lösung dieser vorgetäuschten Pandemiekrisen vorgeschlagen wurden, immer das Ziel des Betrugs des Imperial College waren, so war auch das Heilmittel der „Dekarbonisierung“ der industriellen Zivilisation das tödliche Ziel hinter dem Krieg gegen die globale Erwärmung, von der Computermodelle die Welt seit 1972 überzeugt haben, dass sie die primäre existenzielle Bedrohung der Menschheit darstelle. Genau wie die WHO fordert, dass die nationale Souveränität aufgehoben wird, um das „größere Wohl“ durch ein supranationales medizinisches Regime zu verteidigen, wird dasselbe Argument für eine Weltregierung seit über 50 Jahren von den Befürwortern der These der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung vorgebracht. Für diejenigen, die mit den Fakten der computergenerierten Schimäre der „menschengemachten globalen Erwärmung“ nicht vertraut sind, verweise ich auf meinen jüngsten Aufsatz „In Defense of CO2: Astro-Climatology, Climategate and Common Sense Revisited.„

Heute nehmen diese „Lösungen“ die Form der Agenda 2030 an, die den Rückbau der industriellen Zivilisation, die Einstellung der Landwirtschaft und der fossilen Brennstoffe sowie die Bindung der Nationen an ineffiziente Energieformen wie Windmühlen, Sonnenkollektoren und Biokraftstoffe fordert, um angeblich die Natur vor der Menschheit zu retten.

Trotz aller Beweise, die zeigen, dass weder Covid-19 noch die vom Menschen verursachte globale Erwärmung jenseits der vorhersagenden Computermodelle existieren, die programmiert wurden, um uns Angst zu machen, damit wir glauben, dass sie existieren, lohnt es sich zu fragen: Wie sind so viele scheinbar gebildete Menschen zu der Überzeugung gelangt, dass COVID-19 oder der Klimawandel so existenziell gefährlich wären, dass wir die Weltwirtschaft abschalten müssen, um uns irgendwie vor ihren angeblich apokalyptischen Auswirkungen zu retten?

Fußnoten

[1] Die ideologische Blaupause für diese angewandte Wissenschaft der Kontrolle wurde bereits Jahrzehnte zuvor in dem dreibändigen Werk „The Principia Mathematica“ (zu Ehren von Sir Isaac Newtons Plagiat, das drei Jahrhunderte zuvor veröffentlicht worden war) skizziert, das Russell gemeinsam mit seinem Mitstreiter aus Cambridge, Sir Alfred North Whitehead, verfasst hatte. Newtons Konzepte von Masse, Kräften, Anziehung und leerem Raum bilden den Kern der politischen Wirtschaftstheorien von Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo und John Maynard Keynes, während Russells Konzepte die ideologische Grundlage für die Kybernetik, die Informationstheorie, die Systemanalyse und den Kult der künstlichen Intelligenz im letzten Jahrhundert bilden.

[2] In einer Ausgabe des „Business Insider“ vom 25. März 2020 wurde Neils Rolle bei der Gestaltung der amerikanischen COVID-Politik wie folgt beschrieben „Dr. Deborah Birx, Coronavirus-Koordinatorin der Trump-Administration, sagte Journalisten bei einem Pressebriefing am 16. März, dass das Imperial-Papier [Fergusons Computerprojektion] den neuen Rat der CDC veranlasst hat, von zu Hause aus zu arbeiten und Versammlungen mit zehn oder mehr Personen zu vermeiden.“

[3] Ein besonders bemerkenswertes Beispiel ist die Merton-Scholes-Formel für die Preisbildung von Ölaktienpreisen und Derivatkontrakten nach 1973, für die ihre Programmierer in den 1990er Jahren Nobelpreise erhielten. Dieser „Vorhersagecode“ war großartig darin, nahezu unendliche Geldwachstumsraten zu demonstrieren, aber er war inkompetent darin, die realen Randbedingungen zu ermitteln, was letztendlich dazu führte, dass die Vorhersagen jedes Mal, wenn sie angewendet wurden, fehlschlugen.

[4] Ich sage „nur ein weiterer Versuch“, weil dies nicht das erste Mal ist, dass im letzten Jahrhundert eine postnationale, transhumane Weltordnung versucht wurde, und das Studium der GRÜNDE für das Scheitern der drei vorangegangenen Versuche wäre eine wertvolle Übung für jeden, der den aktuellen Sturm überleben will.