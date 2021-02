Was die Great Reset-Architekten nicht wollen, dass Sie über Wirtschaft verstehen

Business Insider berichtete kürzlich, dass der Chefvolkswirt der Weltbank kürzlich warnte, dass „eine Finanzkrise aus dem Fallout des Coronavirus entstehen könnte“. Dies ist ein perfektes Beispiel für ein Understatement, das in eine Lüge verpackt ist.

In einer früheren Rede stellte Carla Reinhardt von der Weltbank fest, dass die US-Notenbank 3,4 Billionen Dollar aus dem Nichts geschaffen hat, während es 40 Jahre dauerte, 14 Billionen Dollar zu schaffen.

In der Zwischenzeit schreien panische Ökonomen im Tandem, dass die Banken jenseits des Atlantiks immer mehr hyperinflationäre quantitative Lockerung entfesseln müssen, die unser Geld in Klopapier zu verwandeln droht, während sie gleichzeitig unendliche Lockdowns als Reaktion auf eine Krankheit dulden, die die Sterblichkeitsrate einer gewöhnlichen Grippe hat.

Die Tatsache des bevorstehenden Zusammenbruchs selbst sollte keine Überraschung sein – vor allem, wenn man an die 1,5 Trillionen Dollar an Derivaten denkt, die eine Weltwirtschaft übernommen haben, die lediglich 80 Billionen Dollar pro Jahr an messbaren Waren und Handel generiert.

Diese nebulösen Wetten auf Versicherungen auf Wetten auf besicherte Schulden, die als Derivate bekannt sind, gab es vor ein paar Jahrzehnten noch nicht einmal, und Tatsache ist, dass egal, was die Federal Reserve und die Europäische Zentralbank in den letzten Monaten versucht haben, um ein erneutes Platzen dieser überzogenen Casino-Blase einer Wirtschaft zu verhindern, nichts funktioniert hat.

Null- bis Negativzinsen haben nicht funktioniert, die Eröffnung von Overnight-Repo-Krediten in Höhe von 100 Mrd. USD/Nacht für scheiternde Banken hat nicht funktioniert – ebenso wenig wie die 4,5 Billionen USD an Bailouts, die seit März 2020 ausgelöst wurden.

Egal, was diese Finanzzauberer zu tun versuchen, die Dinge werden einfach immer schlimmer. Anstatt anzuerkennen, was tatsächlich passiert, wurden Sündenböcke ausgewählt, um die Schuld von der Realität wegzuschieben, bis zu dem Punkt, dass die aktuelle Krise tatsächlich dem Coronavirus angelastet wird!

Das geht weit über COVID-19 hinaus

Lassen Sie mich ganz offen sagen: Das Coronavirus mag zwar tatsächlich der Katalysator für den bevorstehenden Finanz-Blowout sein, aber es ist der Gipfel der Dummheit zu glauben, dass es die Ursache ist, da die Saat der Krise tiefer geht und viel früher entstanden ist, als die meisten Menschen bereit sind zuzugeben.

Um zu einer wahrheitsgetreueren Diagnose zu gelangen, ist es nützlich, sich die Wirtschaft in realen (im Gegensatz zu rein finanziellen) Begriffen vorzustellen – das heißt: Denken Sie einfach an die Wirtschaft als Gesamtsystem, in dem der Körper der Menschheit (alle Kulturen, Nationen und Familien der Welt) existiert.

Dieses Zusammenleben basiert auf bestimmten notwendigen Kräften der Produktion von Nahrung, Kleidung, Investitionsgütern (harte und weiche Infrastruktur), Transport und Energieerzeugung.

Nachdem Rohstoffe in fertige Güter umgewandelt wurden, bewegen sich diese physischen Güter und Dienstleistungen von Punkt A nach B und werden konsumiert. Dies ist dem Stoffwechsel, der einen lebenden Körper aufrechterhält, sehr ähnlich.

Da die Bevölkerung dazu neigt, geometrisch zu wachsen, während sich die Ressourcen arithmetisch erschöpfen, sind auch ständige Anforderungen an neue kreative Entdeckungen und technologische Anwendungen erforderlich, um die Bedürfnisse einer wachsenden Menschheit zu erfüllen und zu verbessern.

Dieser letzte Faktor ist eigentlich der wichtigste, denn er berührt das prinzipielle Element, das die Menschheit von allen anderen Lebensformen im Ökosystem unterscheidet, das Lincoln in seiner Rede über Entdeckungen und Erfindungen von 1859 wunderbar herausgearbeitet hat:

„Die ganze Schöpfung ist ein Bergwerk, und jeder Mensch ein Bergmann. Die ganze Erde und alles in ihr, auf ihr und um sie herum, einschließlich er selbst, in seiner physischen, moralischen und intellektuellen Natur und seinen Empfänglichkeiten, sind die unendlich verschiedenen „Minen“, aus denen der Mensch von Anfang an sein Schicksal ausgraben sollte… Der Mensch ist nicht das einzige Tier, das arbeitet; aber er ist das einzige, das seine Arbeit verbessert. Diese Verbesserung bewirkt er durch Entdeckungen und Erfindungen.“

In einer Rede von Präsident Xi Jinping im Jahr 2016 wurden die Prinzipien von Lincolns Verständnis von dem chinesischen Staatsmann dargelegt, der sagte:

„Wir müssen Innovation als die primäre Triebkraft des Wachstums und den Kern in diesem ganzen Unterfangen betrachten, und die menschlichen Ressourcen als die primäre Quelle zur Unterstützung der Entwicklung. Wir sollten die Innovation in der Theorie, den Systemen, der Wissenschaft und Technologie sowie der Kultur fördern und die Innovation zum beherrschenden Thema in der Arbeit der Partei und der Regierung sowie im Alltag der Gesellschaft machen… Im 16. Jahrhundert trat die menschliche Gesellschaft in eine beispiellose Periode aktiver Innovation ein. Die Errungenschaften der wissenschaftlichen Innovation in den letzten fünf Jahrhunderten haben die Summe der vorangegangenen Jahrtausende übertroffen. . . . Jede einzelne wissenschaftliche und industrielle Revolution hat die Aussichten und das Muster der Weltentwicklung tiefgreifend verändert… Seit der zweiten industriellen Revolution haben die USA die globale Hegemonie aufrechterhalten, weil sie immer führend und der größte Nutznießer des wissenschaftlichen und industriellen Fortschritts gewesen sind.“

Was Lincoln und Xi im Abstand von 150 Jahren festlegten, sind keine bloßen Hypothesen, sondern elementare Tatsachen des Lebens, um die auch der glühendste Geldanbeter nicht herumkommt.

Natürlich ist Geld ein absolut nützliches Werkzeug, um den Handel zu erleichtern und das unangenehme Problem zu umgehen, den ganzen Tag lang Tauschwaren auf dem Rücken herumzuschleppen, aber es ist wirklich nur das: ein unterstützendes Element für einen physischen Prozess der Aufrechterhaltung und Verbesserung der generationenübergreifenden Existenz.

Wenn Narren sich erlauben, diese Tatsache aus den Augen zu verlieren und Geld zur Ursache allen Wertes zu erheben (einfach weil jeder es haben will), dann befinden wir uns weit außerhalb der Sphäre der Realität und in der Alice-im-Wunderland-Welt von Alan Greenspans Fantasiewelt, in der oben unten ist, das Gute böse ist und die Menschen wenig mehr als bösartige Affen sind.

Nehmen wir also dieses Konzept und schauen wir auf die heutige Krise zurück.

Londons ‚Big Bang‘

Die große „Liberalisierung“ des Welthandels begann mit einer Reihe von Wellen in den 1970er Jahren und kam mit den Zinserhöhungen des Federal Reserve-Vorsitzenden Paul Volcker in den Jahren 1980-82 in Fahrt, deren Auswirkungen sowohl einen Großteil der kleinen und mittleren Unternehmer vernichteten, die spekulativen Tore zum „Savings and Loan“-Debakel öffneten und auch dazu beitrugen, Mineralien-, Lebensmittel- und Finanzinstitutionen zu immer größeren Ungetümen zu kartellisieren.

Volcker selbst bezeichnete diesen Prozess als „kontrollierte Desintegration der US-Wirtschaft“, als er 1978 Vorsitzender der Fed wurde.

Die Anhebung der Zinssätze auf 20-21% legte nicht nur die Lebensader eines Großteils der US-Wirtschaftsbasis lahm, sondern stürzte auch die Dritte Welt in eine immer größere Schuldensklaverei, da die Nationen nun Wucherzinsen für US-Kredite zahlen mussten.

1986 verkündete die City of London mit Margaret Thatchers „Big Bang“-Deregulierung den Beginn einer neuen Ära des wirtschaftlichen Irrationalismus.

Diese Liberalisierungswelle eroberte die Welt im Sturm, denn sie fegte die Trennung von Geschäfts-, Einlagen- und Investmentbanking beiseite, die nach dem Zweiten Weltkrieg den Grundstein dafür gelegt hatte, dass der Wille des privaten Finanzwesens nie wieder mehr Gewicht haben würde als die Macht souveräner Nationalstaaten.

Für diejenigen, die über Londons führende Hand in diesem Prozess verwirrt sind, empfehle ich die Lektüre von Cynthia Chungs tadellosem Essay „Sugar and Spice, and Everything Vice: The Empire’s Sin City of London“.

Greenspan und die kontrollierte Desintegration der Wirtschaft

Als Alan Greenspan im Oktober1987 mit der Finanzkrise konfrontiert wurde, waren die Märkte um 28,5% eingebrochen und die amerikanische Wirtschaft litt bereits unter einem Verfall, der 16 Jahre zuvor begonnen hatte, als der Dollar aus dem festen Wechselkurs herausgelöst und in eine Welt der Spekulation „gefloatet“ wurde.

Diese Abkehr vom industriellen Wachstumsmodell von 1938 bis 1971 leitete ein neues Paradigma des „Post-Industrialismus“ (auch bekannt als: Nation Stripping) unter der neuen Logik der „Globalisierung“ ein.

Diese törichte Entscheidung wurde als konsumgetriebene „Angestelltengesellschaft“ gefeiert, die sich nicht mehr um „immaterielle Dinge“ wie „die Zukunft“, die Instandhaltung der Infrastruktur oder „Wachstum“ kümmern würde.

Unter diesem neuen Paradigma war etwas, das nicht innerhalb von 3 Jahren einen monetären Gewinn erwirtschaften konnte, es nicht wert, gemacht zu werden.

Paul Volcker (Greenspans Vorgänger bei der Federal Reserve) veranschaulichte diese Realitätsferne, als er 1977 die „kontrollierte Desintegration der Gesellschaft“ forderte und entsprechend handelte, indem er die Zinssätze zwei Jahre lang über 20% hielt, was kleine und mittlere agroindustrielle Unternehmen in ganz Amerika (und der Welt) zerstörte. Greenspan begegnete der Krise von 1987 mit dem ganzen Elan eines schwarzen Magiers, und anstatt die Wirtschaft wieder mit der physischen Realität zu verbinden und die zerfallende industrielle Basis wieder aufzubauen, entschied er sich stattdessen für die Normalisierung von „kreativen Finanzinstrumenten“ in Form von Derivaten (auch bekannt als: „kreative Finanzinstrumente“), die schnell von einigen Milliarden im Jahr 1988 über 2 Billionen Dollar im Jahr 1992 auf 70 Billionen Dollar im Jahr 1999 anwuchsen.

„Kreative Finanzinstrumente“ war der Orwell’sche Name, der dem neuen, von Greenspan populär gemachten Finanzvermögen gegeben wurde, das ansonsten als „Derivate“ bekannt ist.

Neue Supercomputer-Technologien wurden zunehmend in diesem neuen Unternehmen eingesetzt, nicht als Unterstützung für höhere Praktiken der Nationenbildung und Weltraumforschungsprogramme, wie es ihre NASA-Ursprünge vorsahen, sondern sie wurden pervertiert, um die Schaffung neuer komplexer Formeln zu ermöglichen, die Werte mit Preisunterschieden bei Wertpapieren und versicherten Schulden verbinden konnten, die dann auf eben jenen Spot- und Futures-Märkten „abgesichert“ werden konnten, die durch die Zerstörung des Bretton-Woods-Systems im Jahr 1971 ermöglicht wurden.

Während also ein sich exponentiell selbst erzeugendes Monster geschaffen wurde, das nirgendwo anders als in einer Kernschmelze enden konnte, kehrte das „Marktvertrauen“ mit dem neuen Fluss des leichten Geldes mit Macht zurück. Das physische Potenzial, menschliches Leben zu erhalten, sank weiter ab.

NAFTA, der Euro und das Ende der Geschichte

Es ist kein Zufall, dass in dieser Zeit ein weiterer tödlicher Vertrag verabschiedet wurde, das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA).

Mit der Verabschiedung dieses Abkommens wurden Schutzprogramme, die nordamerikanische Fabriken in den USA und Kanada gehalten hatten, außer Kraft gesetzt, was den Export des Lebensnervs hochqualifizierter Industriearbeiter nach Mexiko ermöglichte, wo die Qualifikationen gering, die Technologien niedriger und die Gehälter noch niedriger waren.

Mit dem Abbau seiner produktiven Ressourcen wurde Nordamerika zunehmend vom Export billiger Ressourcen und Dienstleistungen abhängig, um seine Existenz zu sichern.

Wiederum würden die physischen Produktivkräfte der Gesellschaft zusammenbrechen, doch die monetären Gewinne im flüchtigen „Jetzt“ würden in die Höhe schnellen.

Dies wurde in Europa mit der Schaffung des Maastricht-Vertrags 1992 und der Einführung des Euro 1994 wiederholt, während der „Liberalisierungs“-Prozess der Perestroika diese Agenda in der ehemaligen Sowjetunion wiederholte.

Während einige Persönlichkeiten dieser Agenda den Namen „Ende der Geschichte“ und andere „die neue Weltordnung“ gaben, war der Effekt derselbe.

Universalbankwesen, NAFTA, Euro-Integration und die Schaffung der Derivatwirtschaft in einem Zeitraum von nur wenigen Jahren würden eine Kartellisierung des Finanzwesens durch neu legalisierte Fusionen und Übernahmen in einem nie zuvor gesehenen Ausmaß bewirken.

Die Vielzahl von Finanzinstitutionen, die in den frühen 1980er Jahren existierten, wurden in den 1990er Jahren mit großer Geschwindigkeit ineinander absorbiert, in wahrer „Survival of the fittest“-Manier.

Ganz gleich, welches Maß an Regulierung unter dieser neuen Struktur versucht wurde, das Ausmaß an Interessenkonflikten und privater politischer Macht war unkontrollierbar, wie in den Vereinigten Staaten durch die Abschaltung jedes Versuchs des Leiters der Securities and Exchange Commission, Brooksley Born, zur Bekämpfung des Derivate-Krebses in seinen frühen Stadien bewiesen wurde.

Als Bill Clinton 1999 als letzte Amtshandlung die Glass-Steagall-Bankentrennung von Geschäfts- und Investmentbanken aufhob, hatten Spekulanten unbegrenzten Zugang zu Ersparnissen und Renten, den sie genüsslich ausnutzten und sich mit dem Geld anderer Leute verzockten.

Diese neue Blase hielt noch ein paar Jahre an, bis die 700-Billionen-Dollar-Derivate-Zeitbombe einen neuen Auslöser fand und der Subprime-Hypothekenmarkt das System fast zum Einsturz brachte.

Genau wie 1987 und der Zusammenbruch der Y2K-Blase im Jahr 2001 lösten die Mammon anbetenden Zauberer in der EZB und der Fed diese Krise, indem sie ein neues System der „Rettung“ schufen, das ein weiteres Jahrzehnt andauerte.

Der Rausch 2000-2008

Da Glass-Steagall nun abgeschafft war, konnte legitimes Kapital, wie z.B. Pensionsfonds, verwendet werden, um einen Hedge zu starten, um alle Hedges zu beenden.

Milliarden wurden nun in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) gesteckt, ein Markt, der von der US-Notenbank über ein Jahr lang künstlich auf ein rekordverdächtiges Zinstief von 1-2 % gedrückt worden war, was die Kreditaufnahme erleichterte und die Renditen für die Investitionen in MBS obszön machte.

Die Obszönität nahm zu, als die Werte der Häuser weit über die realen Werte hinaus in die Höhe schossen, so dass Häuser für 100.000 Dollar innerhalb weniger Jahre für das 5-6-fache dieses Preises verkauft wurden.

Solange niemand annahm, dass dieses Wachstum abnormal war und die Unzahlbarkeit des Kapitals, das den fremdfinanzierten Vermögenswerten zugrunde lag, die in den jetzt berüchtigten „Subprimes“ und anderen illegitimen Schuldverpflichtungen eingeschlossen waren, ignoriert wurde, sollten die Gewinne einfach unendlich weitergehen.

Jeder, der diese Logik in Frage stellte, wurde von der heutigen Priesterschaft als Ketzer betrachtet.

Der verblüffende „Erfolg“ der Verbriefung von Immobilienschulden führte sofort zu einer Welle von Staatsfonds, die das gleiche Modell, das im Fall von Mortgage Backed Securities (MBS) und Collateralized Debt Obligations (CDO) verwendet wurde, auf die Schulden ganzer Nationen anwandten.

Die Verbriefung von gebündelten Paketen von Staatsschulden, die dann auf den de-regulierten Weltmärkten unendlich gehebelt werden konnten, würde nicht mehr als Akt des nationalen Verrats angesehen werden, sondern als Schlüssel zum leichten Geld.

Die hässliche Wahrheit der heutigen Krise

Neue „Subprime“-Blasen sind im Bereich der Unternehmensschulden entstanden, die auf über $13,8 Billionen angestiegen sind (ein Anstieg von 16% gegenüber dem Vorjahr). Ein Viertel davon wird als Ramsch eingestuft, und die andere Hälfte wird von Moodies mit BB bewertet (eine Stufe über Ramsch).

Die Verschuldung der Haushalte, der Studenten und der Autofahrer ist in die Höhe geschnellt, und da die Löhne nicht mit der Inflation Schritt gehalten haben, wurden aus Verzweiflung noch mehr unbezahlbare Schulden gemacht. Die Industriearbeitsplätze sind seit 1971 kontinuierlich zusammengebrochen, und schlecht bezahlte Dienstleistungsjobs haben sich wie eine Seuche ausgebreitet.

Der letzte Bericht der American Society of Civil Engineers kam zu dem Schluss, dass Amerika verzweifelt 4,5 Billionen Dollar ausgeben muss, nur um seine verfallene Infrastruktur auf ein sicheres Niveau zu bringen.

Straßen, Brücken, Eisenbahnen, Dämme, Flughäfen und Schulen erhielten fast durchweg schlechte Noten, wobei das Durchschnittsalter von Dämmen bei 56 Jahren liegt, viele Wasserleitungen über 100 Jahre alt sind und Übertragungs-/Verteilungsleitungen weit über 60 Jahre alt sind.

Die Fabriken, die diese Infrastruktur einst lieferten, sind längst outgesourct, und ein Großteil der produktiven Arbeitskräfte, die das lebendige Wissen hatten, um eine Nation aufzubauen, sind im Ruhestand oder tot und haben eine tödliche Wissenslücke hinterlassen, die von Millennials gefüllt wird, die nie wussten, wie eine produktive Wirtschaft aussieht.

Die amerikanischen Landwirte sind wahrscheinlich am meisten von all dem betroffen, mit dramatischen Bevölkerungsverlusten im gesamten Farmgürtel Amerikas und einem Durchschnittsalter der Landwirte von 60 Jahren.

Kürzlich wurde berichtet, dass 82% des landwirtschaftlichen Familieneinkommens in den USA außerhalb der Farmen erwirtschaftet wird, da Megakartelle alle Aspekte der Landwirtschaft übernommen haben (von der Ausrüstung/Versorgung über die Verpackung bis hin zur eigentlichen Landwirtschaft dazwischen).

Kombiniert mit der kontrollierten Zerstörung der globalen Lebensmittelversorgung auf internationaler Ebene hat COVID dafür gesorgt, dass die strategischen Lebensmittelketten in Fetzen gerissen werden, wobei die UNO von der schlimmsten Lebensmittelkrise seit über 50 Jahren berichtet (und dabei ist das bevorstehende Platzen der Blasenwirtschaft noch nicht berücksichtigt).

Warum wurde dies zugelassen? Nun, abgesehen von der offensichtlichen Absicht, „einen kontrollierten Zerfall der Wirtschaft“ herbeizuführen, wie Volcker so kühl feststellte, war die Idee immer, die Bedingungen zu schaffen, die der verstorbene Maurice Strong (Soziopath und Rothschild-Ausschneider extraordinaire) 1992 beschrieb, als er rhetorisch fragte:

„Was wäre, wenn eine kleine Gruppe von führenden Politikern der Welt zu dem Schluss käme, dass die Hauptgefahr für die Erde von den Handlungen der reichen Länder ausgeht? Und wenn die Welt überleben soll, müssten diese reichen Länder ein Abkommen unterzeichnen, das ihren Einfluss auf die Umwelt reduziert. Werden sie das tun? Die Schlussfolgerung der Gruppe ist „Nein“. Die reichen Länder werden es nicht tun. Sie werden sich nicht ändern. Um den Planeten zu retten, beschließt die Gruppe also: Ist nicht die einzige Hoffnung für den Planeten, dass die industrialisierten Zivilisationen zusammenbrechen? Ist es nicht unsere Verantwortung, das herbeizuführen?“

Wie kommen wir zurück zur Gesundheit?

Wie jeder Süchtige, der eines Morgens am Tiefpunkt mit dem plötzlichen Schrecken aufwacht, dass sein Tod nahe ist, ist der erste Schritt das Eingeständnis, dass wir ein Problem haben. Das bedeutet ganz einfach: die wahre Natur der gegenwärtigen wirtschaftlichen Katastrophe anzuerkennen, anstatt zu versuchen, dem „Coronavirus“ oder China oder einem anderen Sündenbock die Schuld zu geben.

Der nächste Schritt besteht darin, damit zu beginnen, nach der Realität zu handeln, anstatt weiterhin Heroin zu nehmen (eine schöne Metapher für die Sucht nach Derivatspekulationen).

Ein offensichtlicher erster Schritt zu dieser Erholung beinhaltet die Wiederherstellung von Glass-Steagall, um 1) die „Too Big to Fail“-Banken zu zerschlagen und 2) einen Standard zur Beurteilung von „falschem“ Wert von „legitimem“ Wert durchzusetzen, der dem modernen Psycho, der jeden Sinn für Bedürfnisse vs. Wünsche verloren hat, derzeit fehlt.

Dies würde es den Nationen erlauben, die unbezahlbaren fiktiven Schulden und andere Forderungen aus dem System zu entfernen, während alles, was mit der realen Wirtschaft verbunden ist (was direkt mit dem Leben verbunden ist), erhalten bleibt.

Dieser Prozess ist so ähnlich wie das Herausschneiden eines Krebsgeschwürs.

Dieser Akt würde dem, was Franklin Roosevelt 1933 getan hat, sehr ähnlich sehen, was ich in meinem kürzlich erschienenen Artikel Hyperinflation, Faschismus und Krieg: Wie die neue Weltordnung noch einmal besiegt werden kann, skizziert habe.

An diesem Punkt werden die Nationalstaaten ihre wahre Autorität gegenüber den Piraten der privaten Finanzwirtschaft wieder geltend gemacht haben, die das transatlantische Finanzsystem wie Möchtegern-Götter des Olymps kontrollieren (grenzenlose perverse Laster und alles).

Es sollte allen klar sein, dass die Vereinigten Staaten ihren Kopf aus ihrem sprichwörtlichen Arsch ziehen müssen, bevor es zu spät ist, indem sie diese Reformen den mörderischen Soziopathen an der Wall Street und in London aufzwingen, die lieber einen „Great Reset“ auf die Weltwirtschaft unter dem Nebel von COVID fördern würden, um die Bedingungen des Blowouts und auch die Regeln des neuen post-nationalstaatlichen Betriebssystems zu kontrollieren, das sie als (endgültige) „Lösung“ ins Netz gebracht sehen wollen.