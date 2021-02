Der US-Krieg in Syrien ist noch lange nicht vorbei

Abgesehen von der Tatsache, dass das US-Sanktionsregime Syrien direkt ausplündert, indem es die syrischen Ölressourcen unter seiner Kontrolle hält, sind die USA bereits dabei, ihre militärische Position im Land auszubauen und zu festigen. Dies geschieht trotz der Tatsache, dass der ISIS bereits besiegt wurde und die syrische Regierung sich verpflichtet hat, Syrien wieder aufzubauen und zu vereinen und seine territoriale Integrität zu erhalten. Die US-Besetzung des Nordostens Syriens bleibt jedoch ein Hindernis. Die Tatsache, dass die USA nun planen, ihre Kontrolle über Nordsyrien zu vertiefen, spricht Bände darüber, wie die Biden-Administration über das hinausgeht, was selbst die Trump-Administration getan hat. Durch die Ausweitung der direkten Militärpräsenz versucht die US-geführte Koalition nun, die bestehenden territorialen Teilungen zu verfestigen und die Einigung Syriens zu verhindern. Dies scheint eine bewusst angelegte Sabotagepolitik zu sein, mit der die USA nicht nur die Rückkehr Syriens zur Normalisierung verhindern wollen, sondern auch den Iran und Russland daran hindern wollen, Syrien zu ihrem wichtigsten Standbein im Nahen Osten zu machen.

So wie es aussieht, sind die gegenwärtigen Ziele der US-Präsenz in Syrien anders als damals, als sie den Schauplatz erstmals betraten, um angeblich den ISIS zu besiegen. Während die ISIS bereits besiegt wurde – und die US-Rolle in diesem Krieg war von Anti-ISIS- die USA bleibt auf den Sieg über Syrien selbst als auch seine Verbündeten konzentriert. Ein aktueller Pentagon-Bericht an den US-Kongress über Syrien spiegelt die jüngste Phase des US-Krieges in Syrien. Der Bericht sagt, dass die größte Herausforderung für die US-Interessen in Syrien der Iran, Russland und das syrische Regime sind. Der Bericht hält fest:

„Zu den Hindernissen, die den strategischen Zielen der US-Regierung im Wege stehen, gehören ein repressives syrisches Regime, das nicht bereit ist, über die Wünsche des syrischen Volkes zu verhandeln, die Einmischung bösartiger Akteure – Russland, Iran und gewalttätige extremistische Organisationen – und ein begrenzter Einfluss auf das syrische Regime.“

Weiter steht, dass „Iranisch ausgerichtete Milizen immer noch eine hohe Bedrohung für die Interessen der USA darstellen“ und dass „Iran wahrscheinlich weiterhin Pläne für Operationen gegen US-Positionen in der gesamten Region zu entwickeln, einschließlich in Syrien.“ Weiter heißt es, dass „der Iran versucht hat, einheimische Syrer zu rekrutieren, um Informationen über US- und Koalitionstruppen in Syrien zu sammeln, und versuchen könnte, diese Personen dazu zu bringen, Angriffe in seinem Namen durchzuführen.“

Dementsprechend besteht der Hauptzweck der US-„Stabilisierungs“-Bemühungen nicht im Wiederaufbau Syriens, sondern darin, diese Bemühungen „als ‚Gegengewicht‘ gegen den destabilisierenden Einfluss des Irans, Russlands und des syrischen Regimes in der Region einzusetzen.“

Der Hauptzweck der US-Politik in Syrien ist also nicht, den Terrorismus zu besiegen, sondern sicherzustellen, dass die syrische Regierung „ihre Beziehungen zu iranischen Kräften und mit dem Iran verbündeten Milizen kappt.“ Mit anderen Worten: Die Biden-Administration entwirft und implementiert ebenso wie die Trump-Administration eine Syrien-Politik, die unter anderem darauf abzielt, den Iran zurückzudrängen und ihn aus Syrien zu vertreiben, um so seine direkte Verbindung zur Hisbollah im Libanon zu unterbrechen. Sie zielt ebenso darauf ab, Russland zurückzudrängen.

Diese Bemühungen haben bereits zu Plänen geführt, eine neue, vom US-Militär kontrollierte Militärbasis im Nordosten Syriens zu errichten. Der Standort der Basis wurde mit Blick auf eine langfristige US-Präsenz in Syrien festgelegt. Der Stützpunkt würde sich in der Nähe des wichtigsten Eintrittspunktes in den Nordosten Syriens aus der irakischen Region Kurdistan befinden, von wo aus die meisten Nachschub- und Verstärkungslinien für die US-geführte Koalition nach Syrien führen.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte die Ankunft des neuen Konvois der Koalition mit mehr als 50 Fahrzeugen und Lastwagen auf dem syrischen Territorium in der vergangenen Woche. Der Militärkonvoi, der gepanzerte Fahrzeuge, logistische Ausrüstung und Waffen transportiert, wurde Berichten zufolge bei der Überquerung in den Nordosten Syriens aus dem von der kurdischen Regionalregierung beherrschten Gebiet im Nordirak gesehen.

Diese Entwicklungen passen in die Gesamtagenda der neuen US-Regierung, die teilweise durch das Scheitern der Obama-Regierung motiviert ist, einen schnellen Sieg in Syrien in Bezug auf das Senden Assad nach Hause zu erreichen.

Antony Blinken, der US-Außenminister, hat angedeutet, dass er sich verpflichtet fühlt, es jetzt „besser“ zu machen. Einige andere Führungspersönlichkeiten der Administration haben angedeutet, dass sie aus den Erfahrungen der Vergangenheit gelernt haben und dass sie die Fehler der Vergangenheit vermeiden müssen. Die Regierung von Joe Biden zeigt mit dem Bau neuer Militärbasen und dem Ausbau der alten, wie sie ihre Fehler zu korrigieren gedenkt. Mit anderen Worten: Während sie Assad jetzt nicht nach Hause schicken kann, kann sie Syrien weiterhin geteilt und politisch instabil halten, indem sie die kurdischen Milizen stark hält.

Insofern sind die Truppenverlegung und der Aufbau von Militärbasen keine Einzelfälle. Sie passen in die interventionistische Denkweise von Joe Biden. Tatsächlich war Joe Biden sehr kritisch gegenüber Trumps Entscheidung, die US-Truppen aus Syrien abzuziehen. Und im Gegensatz zu Trump hat Biden keine Versprechungen gemacht, Amerikas „nutzlose Kriege“ zu beenden.

Die USA werden sich also unter der neuen Administration nicht aus Syrien zurückziehen. Sie sind dabei, ihre bestehende Kontrolle über den Norden und Nordosten Syriens zu konsolidieren. Wie der Pentagon-Bericht zeigt, ist eine solche Konsolidierung angesichts der „Präsenz iranischer, russischer und syrischer Regimekräfte“ notwendig, die einen weiteren „destabilisierenden Faktor im Nordosten Syriens“ darstellen, der die „Stabilisierungsbemühungen“ der USA direkt behindert oder ihre interventionistischen Pläne vereitelt.