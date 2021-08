Was ein echter Arzt zu sagen hat

armstrongeconomics.com: Es gibt viele Ärzte, die diese Beiträge lesen, und es gibt Ärzte, die ich kenne und für deren Echtheit ich bürgen kann. Dies ist eine E-Mail von einer solchen Person, für die ich persönlich bürgen kann. In jedem Bereich gibt es Menschen, die wirklich gut sind in dem, was sie tun, und andere, die einfach nur wiederholen, was sie lesen. In den Wirtschaftswissenschaften kann ich bestätigen, dass wir das gleiche Problem haben. Es gibt Leute, die nur Akademiker sind und noch NIE gehandelt haben, geschweige denn versucht haben, ihr Verständnis zu erweitern.

Ich habe schon einmal gesagt, dass ich, soweit ich noch weiß, auf der Konferenz der Markttechniker in Chicago oder vielleicht in Computrac gesprochen habe. Zu meinem Entsetzen kam Milton Friedman, um mir zuzuhören. Obwohl Milton ein Akademiker war, bemühte er sich wie Adam Smith, die reale Welt jenseits der theoretischen Ausführungen zu erkunden. Es gibt also einige auf der Forschungsseite, die erkennen, dass sie sich ansehen müssen, wie die Dinge wirklich angewendet werden.

Diese Notiz eines Lesers, von dem ich weiß, dass er zu den Guten gehört, bringt die gleiche Beobachtung in der Medizin zum Ausdruck, die ich in der Politik und Wirtschaft gemacht habe. Vor 1902 hatte niemand einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, denn das war bestenfalls eine Nebendiskussion in der Ethik. Nicht einmal John Maynard Keynes hatte einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften. Behalten Sie das im Hinterkopf.

*

Marty,

Wie Sie wissen, bin ich Arzt, und ich praktiziere seit 21 Jahren Medizin und behandle Patienten. Ich habe viele neue Medikamente miterlebt, die in meiner Laufbahn entwickelt und auf den Markt gebracht wurden. Ich kenne auch viele andere Ärzte. Eines kann ich sagen: Wahrscheinlich sind 85-95 % der Ärzte ehrliche Menschen, die arbeiten und das Leben der Menschen verbessern wollen. Wir alle wissen jedoch, dass wir nicht immer zu 100 % erfolgreich sind.

Es ist aber auch wichtig zu verstehen, dass es solche Ärzte gibt und dann gibt es auch solche „Ärzte“. Einige Ärzte praktizieren nicht als Mediziner, sondern sind nur in der Forschung tätig, oder sie arbeiten in der Verwaltung oder sind von der Politik ernannt. Die meisten Ärzte, die tatsächlich Medizin praktizieren, arbeiten mit ihren Patienten zusammen, um positive Ergebnisse zu erzielen. Ärzte, die in der Verwaltung tätig sind, wollen im Allgemeinen nichts mit Patienten zu tun haben, und deshalb sind sie in der Verwaltung tätig. Ich habe keinen Kontakt zu dieser letzteren Art von Ärzten, aber ich würde sagen, dass ihr tatsächliches Wissen über die Behandlung von Menschen eher begrenzt ist. Sie sind im Allgemeinen mehr an Spendenaktionen usw. interessiert. Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass es wichtiger ist, auf einen Arzt zu hören, der tatsächlich Erfahrung hat und Patienten behandelt. Ich denke, man kann auch mit Sicherheit sagen, dass man wahrscheinlich mindestens die Hälfte der Dinge ignorieren kann, die ein Verwalter oder Beauftragter sagt.

Eines der vielen Dinge, über die ich gelegentlich mit meinen Patienten spreche, ist, dass es zwei Teile des Körpers gibt, die wir als Ärzte in der Medizin nicht wirklich gut kennen: 1. das Immunsystem und 2. das Gehirn.

Immer wenn wir es mit dem Immunsystem zu tun haben, gibt es einen Grad an Unsicherheit, der größer ist als der, den wir gewohnt sind. Impfstoffe haben mit dem Immunsystem zu tun. Während unsere Behandlungen für den größten Teil des Körpers zu 99 % wirksam sein können (das sind die Ergebnisse, an die die meisten modernen Ärzte gewöhnt sind), sind unsere Behandlungen für das Immunsystem oder das Gehirn vielleicht nur zu 50-70 % wirksam.

Ich kann auch sagen, dass die Ärzte, die den Impfstoff derzeit als „sicher und wirksam“ anpreisen, tatsächlich denken, dass er sicher und wirksam ist, da viele Ärzte nicht mehr allzu kritisch über irgendetwas nachdenken, sondern einfach alles akzeptieren, was ihnen gesagt wird oder was sie lesen. Viele dieser Ärzte sind einfach zu sehr mit der Behandlung ihrer Patienten beschäftigt, um innezuhalten und nachzudenken, und wenn sie dann nach Hause kommen, sind sie mit ihren Familien beschäftigt.

Der COVID-Impfstoff kann sehr wohl Nebenwirkungen haben, die uns derzeit nicht bekannt sind. Das Problem ist, dass wir Zeit und Zahlen brauchen, um irgendwelche Zusammenhänge zu erkennen. Im Allgemeinen würde ich sagen, dass in drei Jahren genügend Daten vorliegen sollten, um alle mit den COVID-Impfstoffen verbundenen Nebenwirkungen zu bewerten (vorausgesetzt, sie werden nicht zensiert), da dies im Allgemeinen der Zeitrahmen ist, den wir in der Vergangenheit benötigt haben, um eine seltene Nebenwirkung eines Medikaments zu korrelieren.

Was das Virus selbst betrifft, so würde ich zustimmen, dass es sich um ein echtes Virus handelt. Wir kultivieren dieses Virus nicht, denn wenn wir es in einem Labor züchten, könnte das Laborpersonal infiziert werden. Daher sind wir auf Labortests angewiesen, um eine Diagnose zu stellen. Kein Labortest in der Medizin war jemals zu 100 % genau. Die wichtigsten Begriffe, die wir für die Genauigkeit eines Labortests verwenden, sind „Sensitivität“ und „Spezifität“, neben anderen Begriffen, um die Zuverlässigkeit eines Tests zu beschreiben. Falsch-positive und falsch-negative Ergebnisse wird es immer geben, ganz gleich, um welchen Test es sich handelt, und deshalb ist es wichtig, einen medizinischen Scharfsinn zu haben.

Das Tragen von medizinischen Masken kann zwar sehr hilfreich sein, um zu verhindern, dass sich die Leute gegenseitig anhusten, aber wir alle wissen, dass auch Masken nicht zu 100 % wirksam sind.

Ja, ich würde vorschlagen, sich nicht von all diesen irrelevanten Details im Bereich der Medizin ablenken zu lassen, denn niemand kennt bisher alle Details, und wir werden sie möglicherweise nie kennen. Es handelt sich nicht um die Pest (mit einer Sterblichkeitsrate von 50 %) und auch nicht um die Pocken (mit einer Sterblichkeitsrate von 10 %). Es handelt sich um ein Virus der Atemwege.

Vielen Dank für die Berichterstattung über das Weltgeschehen und die Information über weniger bekannte Ereignisse der Geschichte!