Was haben Monica Lewinsky, Maggie Thatcher, Elvis, Cher, Bill Cosby und der Papst gemeinsam?

von Tyler Durden
Im (angeblichen) Interesse der Transparenz haben AG Pam Bondi und stellv. AG Todd Blanche über Nacht eine Erklärung veröffentlicht, die eine Liste aller Regierungsbeamten und politisch exponierten Personen enthält, die in den Epstein-Akten auftauchen.
Der Begriff „politisch exponierte Personen“ wurde im Gesetz nicht definiert, aber im Einklang mit Abschnitt 3 des Gesetzes wurden die Prüfer des Justizministeriums angewiesen, „alle Regierungsbeamten und politisch exponierten Personen, die genannt oder erwähnt werden“ in jedem Dokument, einschließlich Videos und Bildern, zu notieren, das im Rahmen dieses Verfahrens geprüft wurde.
SCOOP: The Department of Justice has sent over a letter to Congress outlining why it made redactions to the Epstein files.— Aaron Parnas (@AaronParnas) February 15, 2026
The six-page letter also includes a list of all "government officials and politically exposed persons" in the files.
Diese Liste umfasst (wie vom Gesetz vorgeschrieben) alle Personen, bei denen (1) sie Regierungsbeamte oder politisch exponierte Personen sind oder waren und (2) ihr Name mindestens einmal in den unter dem Gesetz freigegebenen Akten erscheint. Namen erscheinen in den unter dem Gesetz freigegebenen Akten in einer Vielzahl von Kontexten.
Beispielsweise hatten einige Personen umfangreichen direkten E-Mail-Kontakt mit Epstein oder Maxwell, während andere Personen nur in einem Abschnitt eines Dokuments (einschließlich Pressemeldungen) erwähnt werden, der auf den ersten Blick nichts mit den Epstein- und Maxwell-Angelegenheiten zu tun hat.
Also, während wir schon ‚Listen‘ gesehen haben, dies ist die offizielle DoJ-Liste potenzieller Pädophiler, Pizzakonsumenten oder Inselpartygänger (angeblich)..
- Acosta, Alexander
- Adelson, Miriam
- Allen, Woody
- Allred, Gloria
- Assange, Julian
- Audrey, Strauss
- Avakian, Stephanie
- Babino, Vincent
- Baldwin, Alec
- Band, Doug
- Bannon, Steve
- Barak, Ehud
- Barr, William
- Becerra, Xavier
- Belohlavek, Lanna
- Berman, Geoffrey
- Beyonce
- Bezos, Jeff
- Biden, Ashley
- Biden, Hunter
- Biden, Jill
- Biden, Joe
- Birger, Laura
- Bistricer, David
- Bistricer, Marc
- Black, Leon
- Blanche, Todd
- Blinken, Antony
- Boies, David
- Bondi, Pam
- Bongino, Dan
- Bono
- Book, Lauren
- Booker, Cory
- Bowdich, David
- Boyd, Stephen E.
- Bradshaw, Ric
- Branson, Richard
- Brennan, John
- Brockman, John
- Brunel, Jean Luc
- Buckley, Sean
- Bull, Gerald
- Bush Jr., George
- Bush, George W.
- Bush, Jeb
- Byrne, Patrick
- Calk, Stephen
- Capone, Russell
- Carlson, Tucker
- Carper, Tom
- Castro, Fidel
- Cheney, Dick
- Cher
- Chomsky, Noam
- Clayton, Jay
- Clinton, Bill
- Clinton, Chelsea
- Clinton, Hillary
- Clooney, George
- Cobain, Kurt
- Cohen, Michael
- Colleran, Brian
- Collins, Linda
- Comey, James
- Comey, Maureen
- Conway, George
- Copperfield, David
- Cosby, Bill
- De Niro, Robert
- Dershowitz, Alan
- Desantis, Ron
- Diller, Barry
- Donahue, Phil
- Donaleski, Rebekah
- Dupont, Kathleen
- Economou, George
- Egauger, Michael
- Eisenberg, John
- Elizabeth II
- Ellison, Keith
- Emmanuel, Rahm
- Epstein, Jeffrey
- Erben, Germann
- Feinberg, Stephen
- Ferguson, Sarah
- Filip, Mark
- Flynn, Michael
- Foley, Mark
- Fortelni, Marius
- Friedland, Edward
- Frost, Phillip
- Gates, Bill
- Gates, Melinda
- Garland, Merrick
- Geithner, Timothy
- Giuliani, Rudy
- Goldman, Dan
- Graham, Lindsey
- Guinness, Arthur Edward Rory
- Haley, Nikki
- Harrish, Joshua
- Harris, Kamala
- Hatch, Orin
- Hawk, Rony
- Heiss, Howard
- Higgins, Tony
- Ho, Stanley
- Holder, Eric
- Hoffman, Reid
- Horowitz, Andreesen
- Horowitz, Michael
- Hosenball, Mark
- Hoyer, Steny
- Huckabee, Mike
- Huckabee, Sarah
- Hutner, Florence
- Inge Rokke, Kjell
- Iveagh, Clare
- Jackson, Michael
- Jagger, Mick
- Jarecki, Henry
- Jayapal, Pramila
- JayZ
- Jeffries, Hakeem
- Johnson, Hank
- Jones, Alex
- Joplin, Janis
- Kasich, John
- Kendall Rowlands, John
- Kennedy Jr., Robert F.
- Kerry, John
- Khanna, Ro
- Kline, Carl
- Krisher, Barry
- Kudlow, Larry
- Kushner, Jared
- Kyl, Jon
- Lady Victoria Hervey
- Lefkowitz, Jay
- Lefroy, Jeremy
- Leo, Leonard
- Lew, Jack
- Lewinsky, Monica
- Lieu, Ted
- Lofgren, Zoe
- Lonergan, Jessica
- Lorber, Howard
- Lord Robert May
- Lutnick, Howard
- Lynch, Loretta
- Mace, Nancy
- Mandelson, Peter
- Mao, Coreen
- Margolin, James
- Markey, Ed
- Markle, Meghan
- Massie, Thomas
- Maxwell, Ghislaine
- Maxwell, Robert
- May, Theresa
- McCain, John
- McFarland, Nicole
- Meadows, Mark
- Menendez, Robert
- Milano, Alyssa
- Milikowski, Nathan
- Milken, Michael
- Mnuchin, Steve
Die Liste enthält Hunderte von Namen, die Politiker, Prominente, Wirtschaftsführer, historische Figuren, verstorbene Personen und andere umfassen, tendiert jedoch insgesamt leicht nach links, aufgrund der Aufnahme zahlreicher demokratischer Politiker und Hollywood-Figuren, enthält aber auch prominente rechtsgerichtete Persönlichkeiten (insbesondere Wirtschaftsspender).
Linksgerichtet: Etwa 130–150 (starke demokratische Politiker, Entertainer und Spender dominieren diese Seite der Liste).
Rechtsgerichtet: Etwa 90–110 (starke republikanische Politiker, aktuelle Großspender konservativer Provenienz wie Musk/Adelson/Thiel sowie konservative Figuren).
Unklar/Sonstiges: Der Rest (viele historische, ausländische oder unpolitische Figuren).
Die Zahlen sind Schätzungen, die aus Gegenüberstellungen von Spenden, öffentlichen Befürwortungen/Aussagen und Parteianmeldungen/Zugehörigkeiten abgeleitet wurden. Nicht jeder Name verfügt über Spendenaufzeichnungen oder explizite Aussagen, daher stützen sich einige Platzierungen auf breiten Konsens aus zuverlässigen Quellen.
Immer noch eine ganz schöne Liste…