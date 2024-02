Was hat die Dezimierung der nordamerikanischen Büffelherden mit den 15-Minuten-Städten gemeinsam?

Von Rhoda Wilson

Wir schreiben den Januar 2024. Die amischen Bauern werden immer noch überfallen, und Bill Gates kauft mehr US-Ackerland für wer weiß welchen Zweck.

Seit fast einem Jahr schreibt The Tenpenny Report darüber, wie der tiefe Staat versucht, uns auszuhungern und uns dann noch mehr auszuhungern. Die Brände in den Nahrungsmittelfabriken und die Vogelgrippe sind alle geschickt getarnt, haben aber alle ein Ziel: die Kontrolle über die Nahrungsmittelversorgung.

Das ist jedoch nicht das erste Mal, dass dies geschieht. Weit gefehlt. Wie das Sprichwort sagt, wiederholt sich die Geschichte.

Kontrolle der Lebensmittelversorgung

Von Dr. Sherri Tenpenny

Die Büffelkiller

In den 1800er Jahren spielte die US-Regierung eindeutig eine Rolle bei der Gestaltung des Schicksals der amerikanischen Ureinwohner. Wie hat sie das getan? Die Regierung ließ die Dezimierung der Büffelherden in den Great Plains zu. Als die Büffel verschwunden waren, war es einfacher, die amerikanischen Ureinwohner in Reservate zu zwingen. Und warum? Weil ihre wichtigste Nahrungsquelle weg war.

Die US-Regierung ließ eine enorme Überjagung zu, sodass von den 30 bis 60 Millionen Büffeln, die einst die Ebenen durchstreiften, bis 1899 nur 300 übrig waren. Das war ein atemberaubender und erschütternder Verlust. Glücklicherweise richteten US-Naturschutzgruppen ein Bison-Reservat im Yellowstone-Nationalpark ein, und seither hat sich der Bestand wieder erholt.

Quelle: Rath & Wright’s Büffelfelllager im Jahr 1878 mit 40.000 Büffelfellen, Dodge City, Kansas – National Archive and Records Administration (NARA).

Die amerikanischen Ureinwohner erlitten ein schlimmeres Schicksal. Die US-Beamten begrüßten diese verheerende Jagd als Mittel zum Zweck. Kein Büffel bedeutete keine Nahrung und eine Möglichkeit, die Ureinwohner zu zwingen, sich in Reservaten niederzulassen.

Tödliche europäische Krankheiten und Kriege mit den Weißen forderten ihren Tribut von den indianischen Völkern. Auch der Bürgerkrieg forderte seinen Tribut, aber die Indianer waren für die US-Regierung zu widerstandsfähig. Die „verbrannte Erde“-Generäle des Bürgerkriegs wie William Tecumseh Sherman und Philip Henry Sheridan wurden mit der Bekämpfung der Indianer betraut, ihre nächste Aufgabe nach der Brandschatzung von Atlanta.

Langjährige Lügen der US-Regierung

Zunächst wurden den Indianern versprochen, dass sie in den Great Plains frei leben könnten, solange die Büffel dort frei umherziehen. Kein amerikanischer Ureinwohner konnte sich vorstellen, dass dies nicht der Fall sein sollte. Dann wurden Millionen von Bisons für den Sport und nicht für Nahrung und Kleidung abgeschlachtet. Es stand ein größeres Ziel der Entvölkerung am Horizont. Der Zweck heiligte die Mittel, nicht wahr?

Die Fertigstellung der transkontinentalen Eisenbahn ermöglichte den Zugang zu großen Jagdgesellschaften. Die Büffel waren ihnen einfach nicht gewachsen. Ein Jäger äußerte einmal Gewissensbisse, nachdem er auf einem Jagdausflug 30 Büffel erlegt hatte, und die Obersten der US-Armee rieten ihm, dies zu vergessen: „Töte jeden Büffel, den du finden kannst! Jeder tote Büffel ist ein toter Indianer.“

In einem Bericht der Regierung aus dem Jahr 1872 heißt es eindeutig, dass die Dezimierung der Büffelherden „unsere Bemühungen, die Indianer auf kleinere Gebiete zu beschränken und sie zu zwingen, ihre nomadischen Gewohnheiten aufzugeben und sich in festen Häusern niederzulassen, weitgehend begünstigen muss“.

Als die Bisons verschwunden waren, teilten die USA den amerikanischen Ureinwohnern mit, dass sie gemäß der früheren Vereinbarung umziehen müssten. Sie wurden in Reservate gedrängt, mit dem Versprechen, dass die Regierung für Nahrung, Kleidung und Unterkunft sorgen würde. Keines dieser Versprechen wurde erfüllt. Sheridan hat es selbst am besten gesagt:

„Wir haben ihnen ihr Land und ihre Lebensgrundlage genommen, ihre Lebensweise und ihre Lebensgewohnheiten zerstört, Krankheiten und Verfall unter ihnen verbreitet. Und dafür haben sie Krieg gegen uns geführt. Kann man etwas anderes erwarten?“

Schießen von Büffeln aus den Zügen der Kansas Pacific Railroad. Quelle: Library of Congress.

Die Versprechungen des Reservats klingen fast identisch wie die falschen Verlockungen der 15-Minuten-Städte, die uns die globalen Eliten von heute anbieten. Bevor man dieses Stadtkonzept als ideale Utopie betrachtet, sollte man sich vor Augen halten, dass die amerikanischen Ureinwohner auch heute noch in bitterer Armut leben und eine der am stärksten regulierten Bevölkerungsgruppen der Erde sind.

In den Reservaten der amerikanischen Ureinwohner gibt es 55 Millionen Hektar Land, aber nur fünf Prozent davon befinden sich in Privatbesitz. Der Rest gehört der Bundesregierung und wird vom Bureau of Indian Affairs (BIA) verwaltet, das Teil des US-Innenministeriums (DOI) ist. Die Armutsquote der indianischen Bevölkerung ist fast doppelt so hoch wie im Rest der USA, und viele Menschen leben ohne Strom, Sanitäranlagen und andere menschliche Grundbedürfnisse. Alkoholismus und Gewalt gegen Frauen sind an der Tagesordnung. Die Situation ist mehr als tragisch. Das BIA sieht das allerdings anders: „Wir fördern ein sicheres und qualitativ hochwertiges Lebensumfeld, starke Gemeinschaften, Selbstversorgung und individuelle Rechte, während wir gleichzeitig den Schutz des Lebens, des Wohlstands und des Wohlergehens der amerikanischen Indianer und der Ureinwohner Alaskas verbessern.“ Hat einer der ernannten Bürokraten der BIA jemals ein Reservat besucht oder Zeit dort verbracht, das sie beaufsichtigen sollen?

Was die US-Regierung den amerikanischen Ureinwohnern angetan hat, ist sowohl Genozid als auch Demozid: die systematische Zerstörung von Völkern aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Religion, Nationalität oder Rasse durch die Regierung. Diese großen Kulturen wurden gefügig gemacht und gezwungen, sich dem starken Arm der US-Regierung zu beugen und sich dem Reservierungssystem zu unterwerfen.

Verdeckte, nicht offene, Maßnahmen

Als ich es wagte, die Büffelmörder mit den heutigen Bemühungen um die Kontrolle unserer Lebensmittelversorgung zu vergleichen, gingen die Facebook-Zensoren ans Werk und unterdrückten die sozialen Beiträge dieser Person. Die Beiträge wurden als Fehlinformation eingestuft und zensiert, weil die „Faktenprüfer“ sagten, dass es heute keine Beweise dafür gibt, dass unsere US-Regierung aktiv versucht, unsere Lebensmittelversorgung zu begrenzen. Sehen Sie, was sie tun? Es ist nicht offenkundig, so wie auch das Abschlachten der Büffel nicht offenkundig war. Die US-Regierung hat die Büffel nicht selbst aktiv getötet – das ist richtig. Es war passiv: Die US-Regierung sah zu, als weiße Jäger die Büffel überjagten und ihre Bestände dezimierten.

Hier ist eine Frage aus einem NPR-Artikel von 2012:

Ja, wir haben uns entwickelt, um Fleisch zu essen, aber wie viel ist zu viel? Spulen Sie 10 Jahre zurück, und es gibt einen Artikel, in dem die Frage gestellt wird, warum die Menschen überhaupt Fleisch essen. Es gibt viele Artikel, in denen Amerikas Besessenheit von Fleisch diskutiert wird. Ich habe sogar einen gefunden, in dem die zehn Gründe aufgezählt werden, warum wir kein Fleisch essen sollten, einer davon sind die Fleischschwitzereien. Wir haben uns entwickelt, um Fleisch zu essen, aber wie viel ist zu viel? NPR, 25. Juni 2012

Das reichte nicht aus, um den fleischessenden Amerikanern ein schlechtes Gewissen zu machen, weil sie gerne einen guten Burger oder ein Steak essen. Bald wurde die Fleischkrise zur globalen Krise. Sie behaupten, dass eine Verringerung des Fleischkonsums die weltweite Ernährungssicherheit erhöhen kann. Fazit: Sie bringen den Fleischkonsum mit der Ursache all unserer Probleme in Verbindung: dem Klimawandel. Wer so viel Fleisch isst, wird nicht nur fett, sondern verbrennt auch den Planeten, während er dick wird. Aber diese fleischlosen Regeln gelten nur für die Menschen, nicht für die Regierungen.

Genauso wie die Regeln nur für die amerikanischen Ureinwohner galten.

Auf der Weltklimakonferenz COP28 forderte König Charles 5 Billionen Dollar pro Jahr zur Bekämpfung des Klimawandels. Zur gleichen Zeit, als die UNO die Amerikaner dafür verachtete, dass sie zu viel Fleisch essen, machte die Elite eine Mittagspause, nachdem sie dem Rest von uns einen Vormittag lang gesagt hatte, was zu tun sei.

Was stand auf dem Speiseplan? Avocados und Alfalfa-Sprossen für die Nachhaltigkeit? Nö. Fleisch, und zwar jede Menge davon: „saftiges Rindfleisch“, „saftige Fleischplatten“, geräucherte Wagyu-Burger, Philly Cheesesteaks und „zart schmelzendes BBQ“, einschließlich afrikanischem Straßen-BBQ. UN-Klimagipfel serviert Gourmet-Burger, BBQ und fordert die Amerikaner auf, kein Fleisch mehr zu essen, Fox News, 12. August 2023

Falsche Versprechungen der Regierungen haben sich immer wieder wiederholt. King Charles und die Davos-Gang unternehmen Schritte, um unseren „kochenden Planeten“ zu managen, während sie sich gleichzeitig mit Würstchen vollstopfen. Ähnlich wie sie über die Verringerung unseres CO₂-Fußabdrucks schimpfen, während sie mit kohlenstoffbelasteten Privatjets zu den WEF-Treffen auf dem Globus fliegen.

Die Geschichte wiederholt sich.

Die falsche Verlockung der 15-Minuten-Städte ist die gleiche wie die falsche Verlockung der Reservierungen. Und denken Sie daran: Alles beginnt mit der Kontrolle der Lebensmittelversorgung.

Über die Autorin

Dr. Sherri Tenpenny ist eine US-amerikanische Ärztin für Osteopathie, die über ein Zertifikat für osteopathische Medizin und eine Zusatzqualifikation für Integrative Medizin verfügt. Sie hat über 21 Jahre und weit über 40.000 Stunden in die Erforschung, Dokumentation und Aufdeckung von Problemen im Zusammenhang mit Impfstoffen investiert. Sie ist eine häufige Rednerin auf nationalen und internationalen Konferenzen und ein regelmäßiger Gast in Radiosendungen, Podcasts und im Fernsehen.

Dr. Tenpenny ist die Gründerin des Tenpenny Integrative Medical Centre in Cleveland, Ohio. Sie veröffentlicht regelmäßig Artikel auf einer Substack-Seite mit dem Titel ‚Dr. Tenpenny’s Eye on the Evidence‘.

Der obige Artikel wurde ursprünglich auf der Website „The Tenpenny Files“ von Fed Up Texas Chick veröffentlicht. The Tenpenny Files, früher bekannt als Vaxxter.com, ist eine Schwesterseite von DrTenpenny.com, auf der Beiträge von verschiedenen Gastautoren geschrieben werden. Fed Up Texas Chick ist ein regelmäßiger Gastautor.