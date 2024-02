Erzbischof Viganò prangert den „Staatsstreich“ der globalistischen Elite auf dem Nationalkongress an: Ein Aufruf zum Widerstand gegen die neue Weltordnung

Gastbeitrag von Erzbischof Carlo Maria Viganò

Erlauben Sie mir zunächst, Dr. Francesco Toscano für die Einladung zu danken, auf diesem Nationalkongress mit einer kurzen Reflexion zu sprechen, von der ich hoffe, dass sie dazu beitragen wird, Ihr Handeln in den Dienst des Gemeinwohls zu stellen.

Wir stehen heute vor einer epochalen Bedrohung in Form eines Staatsstreichs, der von der globalistischen Elite verübt wird. Dieser Staatsstreich ist erst vor kurzem in vollem Umfang sichtbar geworden, aber die weitschweifigen Erklärungen der Teilnehmer des gerade zu Ende gegangenen Davoser Forums sind das Ergebnis eines seit Jahrzehnten betriebenen subversiven Projekts. Ein Projekt, das auf Lügen, Erpressung und Korruption beruht.

Lügen. Alle Gründe, die das globalistische Netzwerk anführt, um sein Handeln zu legitimieren, sind falsch, oder besser gesagt: es sind falsche Vorwände, die absichtlich andere, nicht erwähnenswerte Gründe verbergen.

Die Maßnahmen, die zur Bewältigung der jüngsten Krisen ergriffen wurden, haben nichts Wissenschaftliches oder Rationales an sich. Stattdessen ist man bereit, ihre kriminellen Absichten hinter fadenscheinigen Argumenten zu verbergen, mit denen wir nur Zeit und Energie verschwenden.

Die Pandemie-Farce, die Krisen in der Ukraine und in Palästina, die globale Erwärmung und alles, was in der Theorie die Maßnahmen der Regierungen, der Europäischen Union und der Vereinten Nationen gegen uns rechtfertigen soll, haben den einzigen Zweck, jeden Widerstand unmöglich zu machen, und zwar im Namen von Notfällen, die bis ins kleinste Detail vorgeplant sind.

Erpressung. Um den Übergang der Bevölkerung zum globalistischen Modell, in dem alles in den Händen der Elite liegt, zu erreichen, handeln die Architekten des Great Reset bewusst und Schritt für Schritt.

Der erste Schritt besteht darin, ihr „Produkt“ – denn es ist ein Produkt, das sie verkaufen – neben das zu stellen, was wir bereits haben oder mit unseren eigenen Mitteln haben können. Das kann kanadischer GVO-Weizen sein, der mit Bio-Weizen von kleinen Bauernhöfen kombiniert wird, private Gesundheitsfürsorge kombiniert mit öffentlicher Gesundheitsfürsorge, Elektroautos zusätzlich zu Benzinautos, intelligentes Arbeiten von einem entfernten Ort aus kombiniert mit Arbeit im Büro.

Es hat den Anschein, dass die neue Alternative – die für den Nutzer mit wirtschaftlichen und menschlichen Kosten verbunden ist – nicht aufgezwungen, sondern einfach als Möglichkeit präsentiert wird. Sobald es ihnen gelungen ist, ihr „Produkt“ einzuführen, stellen sie sicher, dass die erste Option, die wir hatten, in Wirklichkeit unhaltbar ist, weil sie zu teuer geworden ist oder durch EU-Vorschriften behindert wird.

Offensichtlich werden Kostensteigerungen absichtlich herbeigeführt, indem man Krisen und verwaltete Notfälle als Vorwand benutzt. So stehen uns die Waren und Dienstleistungen, die wir früher hatten, nicht mehr kostenlos oder zu vernünftigen Preisen zur Verfügung, und wir sind gezwungen zu akzeptieren, dass wir nur noch ihr „Produkt“ haben können – dessen Preis und Lieferbedingungen sie bestimmen.

Dieser Übergang ist offensichtlich ein erzwungener und zielt darauf ab, uns die Autonomie zu nehmen, die wir zuvor hatten. Wir können uns nicht mehr aussuchen, ob wir ein Gasauto benutzen wollen, weil in der Stadt nur noch Elektrofahrzeuge zugelassen sind und eine europäische Norm die Reparatur alter Autos verbietet; wir können keine natürlichen Lebensmittel mehr essen, weil die Felder enteignet wurden oder die Bauernhöfe in Konkurs gegangen sind oder weil die Europäische Union sie dafür bezahlt, nicht zu produzieren, oder weil Handelsabkommen uns dazu zwingen, Weizen aus Kanada und Milch aus Neuseeland zu importieren; wir können keinen Termin für eine Untersuchung im staatlichen Gesundheitsdienst vereinbaren, weil die öffentlichen Ausgaben zugunsten der privaten Gesundheitsfürsorge gekürzt wurden.

Das ist die Mentalität der Erpressung: Schließung aller möglichen Auswege aus dem globalistischen Albtraum, um uns im Namen einer imaginären drohenden Gefahr in die gewünschte Richtung zu zwingen (die Pandemie, um Impfungen zu erzwingen; die Ukraine-Krise, um die Energiekosten zu erhöhen; die sinkende Geburtenrate, um billige Arbeitskräfte aus der Dritten Welt mit relativem ethnischen Ersatz zu importieren).

Aus dieser Perspektive erscheint die globale Erwärmung als ein kolossaler (falscher) Vorwand, um die Agenda 2030 durchzusetzen, die zu einem Geldtransfer von kleinen und mittleren Unternehmen zu großen Finanzkonzernen führt, mit einer Verarmung der Bevölkerung und unverhältnismäßigen Gewinnen für multinationale Konzerne mit Sitz in Steuerparadiesen.

Sie werden feststellen, dass dieses Schema immer wieder angewandt wird, auch in Bereichen, die sich der merkantilen Logik, die diese Subversiven antreibt, zu entziehen scheinen. Ich bin sicher, dass Sie alle viele Fälle kennen, in denen diese Grundsätze gelten.

Lügen und Erpressung also. Aber auch Korruption: denn ohne die aktive Mitarbeit der politischen Klasse, der Medien, der Justiz, der Polizei, der Lehrer, der Ärzte und sogar einer kirchlichen Hierarchie, die zum Diener der Elite geworden ist, wären diese Lügen und Erpressungen nicht möglich gewesen.

Wenn man sich die Personen ansieht, die heute Regierungsämter bekleiden und die Macht auf den höchsten Ebenen der Institutionen innehaben, findet man fast ausschließlich Personen aus den Young Global Leaders for Tomorrow des Weltwirtschaftsforums.

Klaus Schwab hat dies unverblümt zugegeben: „Wir haben es geschafft, alle westlichen Regierungen zu infiltrieren.“ Und wie? Mit Geld natürlich, denn sie schaffen das Geld und drucken es sogar, denn die Zentralbanken sind Privatunternehmen, die von einigen bekannten Investmentfonds geleitet werden und deren Vorsitz wiederum Mitglieder des Weltwirtschaftsforums innehaben.

BlackRock und Vanguard besitzen die Staatsschulden vieler Länder, die sie auch durch Rating-Agenturen oder durch Druck der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank erpressen können. Und wenn das Geld nicht ankommt, tun es Wahlbetrug, Schauprozesse, „Selbstmorde“ und Unfälle.

Sie fragen sich vielleicht, warum ein Erzbischof es für nötig hält, sich mit Themen zu befassen, die offensichtlich nichts mit dem Glauben zu tun haben. Ich denke, dass nach den letzten Jahren nun klar geworden ist, dass wir vor einem epochalen Angriff stehen, dessen Ziel die Errichtung einer Synarchie ist, an deren Spitze der Antichrist steht.

Eine Weltregierung, die sie euphemistisch als „Global Governance“ bezeichnen, in der sie natürlich das Sagen haben werden und wir gehorchen oder sozial und physisch ausgeschlossen werden.

In diesem subversiven Rahmen sind alle westlichen Staaten, mit sehr seltenen Ausnahmen, Geiseln dieses Netzwerks von Subversiven, die sich für die Herren der Welt halten und die sich in den Dienst des „Fürsten dieser Welt“, des Satans, gestellt haben.

Was wollen Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros und all ihre Komplizen und Lakaien? Das Böse. Dass uns Böses widerfährt, ganz sicher. Denn sie betrachten uns in der Tat als das Böse des Planeten, und um uns auszurotten, vergiften sie uns an Leib und Seele, weil sie in uns, in Ihnen, in Ihren Kindern, in der älteren Generation, das Werk Gottes sehen, nach dessen Bild und Gleichnis wir geschaffen wurden.

Dies sagt uns unter anderem Dennis Meadows, Mitglied des Club of Rome, aus dem das Weltwirtschaftsforum hervorgegangen ist, wenn er die Reduzierung der Weltbevölkerung auf eine Milliarde Menschen theoretisiert und offen zugibt, dass 87,5 % der derzeitigen Bewohner des Planeten durch Bürgerkriege, Hungersnöte, Seuchen und Sterilität beseitigt werden müssen (hier).

Und als ob die durch Drogen und verfälschte Lebensmittel herbeigeführte Sterilität nicht schon genug wäre, gibt es auch noch die LGBTQ-Agenda und die Gender-Ideologie, durch die die Elite die Homosexualisierung der Gesellschaft fördert und die Möglichkeit einführt, Kinder von klein auf geschlechtsangleichenden Eingriffen zu unterziehen, mit der Komplizenschaft korrupter Gesetzgeber, die bereit sind, denjenigen die elterliche Autorität zu entziehen, die sich nicht damit abfinden wollen, ihre Kinder verstümmeln zu lassen.

Das Beharren der UNO und der WHO auf der Sexualisierung der Kinder sowie die Vorschläge zur Herabsetzung des Schutzalters und zur Entkriminalisierung der Pädophilie haben das beunruhigende Ergebnis, dass sie dem Netz von Perversen, den zahlreichen Gästen von Epsteins Insel, die die obersten Ebenen vieler Institutionen bevölkern und als solche leicht erpressbar sind, Frischfleisch liefern.

Dies ist ein Kampf, der nicht mit ausschließlich menschlichen Waffen geführt werden kann, denn es sind geistige Mächte daran beteiligt, die sich vom Hass auf Gott, auf unseren Herrn Jesus Christus und auf die Menschen nähren, die sie beneiden, weil sie es im Gegensatz zu den Dämonen verdient haben, durch die Menschwerdung des ewigen Sohnes des Vaters erlöst zu werden.

Diese Mächte hassen auch die Schöpfung, die der Herr uns frei zur Verfügung gestellt hat. Sie ist unentgeltlich verfügbar, weil das Werk Gottes unentgeltlich ist, die Frucht der Herrlichkeit und der Großzügigkeit, während alles, was vom Teufel kommt, einen Preis hat, eine Ware ist, die man tauschen kann, etwas, das man kaufen und verkaufen kann.

Sie, liebe Freunde, müssen sich klar machen, was auf dem Spiel steht für unsere Gesellschaft und vor allem für die Welt, in der unsere Kinder leben werden. Es geht nicht darum, vor einer Nation zu fliehen, die in eine Diktatur gestürzt ist, während der Rest der Welt frei ist, denn die gesamte westliche Welt ist zu einem Konzentrationslager geworden, in dem Leute das Sagen haben, die nicht gewählt wurden und die für ihre Verbrechen für immer im Gefängnis sitzen sollten. Wir können nicht in andere Länder fliehen, sondern müssen hier und jetzt um unser eigenes Überleben kämpfen.

Wie können Sie also Widerstand leisten? Wie können wir uns dieser hasserfüllten Diktatur wirksam entgegenstellen? Sicherlich nicht mit den stumpfen Waffen, die unser Feind gerne hätte: Das wäre so, als würde man mit Pfeilen bewaffnet gegen Panzer antreten.

Nicht mit alten Ideologien, die absichtlich geschaffen wurden, weil sie scheitern würden, wie der kommunistische Kollektivismus auf der einen Seite und der liberale Individualismus auf der anderen. Nicht mit den Götzen einer falschen Freiheit und Demokratie, zerbrochenen Spielzeugen, die es den Freimaurerlogen ermöglicht haben, die soziale Ordnung zu untergraben, indem sie die Menschen glauben ließen, sie könnten auf Gott verzichten, indem sie den Staat, das Individuum oder beides vergöttern.

Ich möchte hier ein Element hervorheben, das ich für sehr wichtig halte, um das Ausmaß des Angriffs zu verstehen, den wir erleben. Die „Meisterleistung“ der Neuen Weltordnung besteht darin, dass sie den Liberalismus und den Kommunismus (zwei Seiten derselben freimaurerischen Münze) in einer höllischen Allianz zu ihrem Vorteil zusammengeführt hat.

Einerseits durch die Einschränkung der positiven Intervention des Staates, der den Bürgern kostenlos oder zu nicht marktüblichen Preisen jene Dienstleistungen anbietet, die die Elite privatisieren will, um Profit zu machen; andererseits durch den Einsatz der Zwangsgewalt eines supranationalen sozialistischen Regimes, um den Wettbewerb mit kleinen und mittleren Unternehmen zu verzerren und die Arbeitskosten zu senken. In gewissem Sinne ist es der Elite gelungen, den Staat aus seiner natürlichen Rolle zu verdrängen, zugunsten eines Superstaates, der nicht im Interesse des Kollektivs, sondern der Elite selbst handelt.

Dies ist letztlich die Rolle der Europäischen Union und der US-Bundesregierung, die beide in den Händen des tiefen Staates liegen.

Den Feind nach seinen gefälschten Regeln zu bekämpfen ist absurd und ruinös. Bekämpfen Sie ihn lieber, indem Sie der Lüge die Wahrheit, der schändlichen Erpressung den Willen zum Guten, der Korruption die Ehrlichkeit entgegensetzen. Auch der heilige Paulus sagt uns: Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Gutem (Röm 12,21).

Und in diesem epochalen Kampf, in diesem Aufeinandertreffen von Licht und Finsternis, können auch diejenigen, die keine Christen sind, eure Verbündeten sein, wenn sie mit Ehrlichkeit und Mut begreifen, dass die Grundlagen des Naturgesetzes, die Achtung der Heiligkeit des Lebens, die Verteidigung der natürlichen Familie, das Recht der Eltern, ihre Kinder zu erziehen, und der Schutz des Eigentums, der Arbeit und der Wirtschaft in Gefahr sind.

Unsere scheinbare Schwäche, unsere Unorganisiertheit, unsere Mittel, die denen der globalistischen Elite unvergleichlich unterlegen sind, können sogar eine Stärke sein, weil sie uns erlauben, ihrer Kontrolle zu entgehen. Wir müssen über den Tellerrand hinausschauen und lokale, nationale und internationale Netzwerke schaffen, die es uns ermöglichen, eine gemeinsame Front gegen den gemeinsamen Feind zu bilden.

Wir müssen den Stolz auf unsere Zivilisation, unsere Kultur und unseren Glauben wiederentdecken, auf unsere Fähigkeit, inmitten von Schwierigkeiten dank unseres Einfallsreichtums und unserer Hoffnung wieder aufzustehen, dank derer wir nicht zulassen, dass uns die Zukunft von denen entrissen wird, die versuchen, unsere Gegenwart zu zerstören, nachdem sie unsere Vergangenheit ausgelöscht haben.

Seid stark, liebe Freunde! Und lasst euch nicht von denen einschüchtern, die euch auf der Grundlage eines kolossalen Betrugs glauben machen wollen, dass alles entschieden und unwiderruflich ist. Wir sind keine Versuchskaninchen im Labor, die ein verrückter Wissenschaftler beobachtet, während sie durch ein Labyrinth wuseln: Das ist die Vision derer, die nicht wissen, wie man liebt, ja derer, die nur zu hassen verstehen, derer, die nicht begreifen, dass der Mensch um der Liebe Gottes und seiner Brüder und Schwestern willen zu heroischen Taten fähig ist; derer, die nicht erkennen wollen, dass der Herr wirklich allmächtig ist und dass die Geschicke der Welt und der Geschichte in seinen Händen liegen; einer Geschichte, in der, das dürfen wir nicht vergessen, Gott uns als Vater unser begleitet und schützt.

Die dystopische Welt der Sklaverei und des Todes, die das globalistische Delirium errichten will, kann verhindert werden, wenn wir es verstehen, uns unter dem Kreuz Christi zu vereinen. Denn nur vor dem Kreuz verlieren diese bösen Menschen alle Macht und zeigen sich als das, was sie wirklich sind.

Eine letzte Empfehlung, die ich Ihnen als Pfarrer gebe: Geben Sie nicht der Mentalität der Welt nach, die Sie dazu bringen möchte, sich Ihrer Ehrlichkeit, Ihrer Rechtschaffenheit und Ihrer Religion zu schämen, als ob es sich um Mängel handelte, die man verbergen muss. Es sind vielmehr Unehrlichkeit, moralische Verderbtheit, Selbstsucht und Laster, für die man sich schämen sollte.

Schämt euch nicht, Menschen zu sein, die den Herrn lieben, die beten, die opfern, die kämpfen. Denn es werden nicht Klaus Schwab, George Soros oder Ursula von der Leyen sein, die euch richten werden, sondern der Herr, der zu uns gesagt hat: Habt Vertrauen, ich habe die Welt überwunden (Joh 16,33).