James O’Keefe veröffentlicht virales Video mit hochrangigem Cyber-Beamten des Weißen Hauses

„Ich bin nicht selbstmordgefährdet“, erklärte James O’Keefe, CEO der O’Keefe Media Group, in einem Posting am Dienstagabend. O’Keefe deutete an, dass er ein bedeutendes Video auf dem Weg habe, und getreu seinem Versprechen veröffentlichte er am Mittwoch ein Video, das viel Aufmerksamkeit erregte.

O’Keefe selbst ging verdeckt, verkleidet mit Weste, Hemd und Brille, und traf sich mit Charlie Kraiger, Cybersecurity Policy Analyst and Foreign Affairs Executive Office of the President.

Hier die Schlagzeile:

„Top Cyber-Beamter des Weißen Hauses sagt verkleidetem O’Keefe, er könne es nicht öffentlich sagen“, dass das Weiße Haus Kamala Harris ersetzen wolle und bestätigt den mentalen Verfall von Präsident Joe Biden: „Biden wird definitiv langsamer“.

Ironischerweise sagte Kraiger, dass „ich gut darin bin, Geheimnisse zu bewahren“ und „ich ziemlich weit oben bin“. „Ich habe zwei Bundesbehörden geleitet: das Außenministerium und USAID“.

Der Elefant im Raum: Kraiger sagte „Ja“. Biden wird 2024 Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Allzu enthusiastisch klang er darüber aber nicht.

„Ich sage Ihnen nur, was ich gehört habe… sie sind wirklich besorgt über [Bidens Abstieg]“, sagte Kraiger zu O’Keefe. „Ich glaube, sie müssen ihn loswerden.“

Er fügte hinzu: „Aber niemand in der modernen Geschichte hat jemals gesagt: ‚Wir werden den Präsidenten nicht für eine zweite Amtszeit nominieren'“.

Michelle Obama

Kraiger verriet dann Details über ein Treffen, das er unter anderem mit Michelle Obama, der ehemaligen First Lady, hatte:

Ich hatte ein Treffen mit Michelle Obama … Jemand fragte sie: ‚Werden Sie jemals für ein Amt kandidieren? Und sie antwortete mit ‚Nein‘. Sie sagte: ‚Ich habe all die Scheiße gesehen, die mein Mann durchmachen musste, und das interessiert mich nicht.

Kamala Harris

Kraiger enthüllte auch einige aufschlussreiche Details über Kamala Harris. Er sagte:

„Vizepräsidentin Kamala Harris lässt schwarze Angestellte ausbluten. Sie kann keine schwarzen Mitarbeiter halten. Sie haben sie massenhaft gefeuert“.

Kraiger fuhr fort:

Sie [Kamala Harris] wird die Kandidatin für die Vizepräsidentschaft sein. Es gab eine Debatte darüber, sie von der Liste zu streichen, aber leider haben sie es nicht getan, sie ist nicht beliebt, aber man kann die erste schwarze Frau, die Vizepräsidentin werden soll, nicht von der gottverdammten Präsidentschaftsliste streichen. Was wäre das für eine Botschaft an die afroamerikanische Wählerschaft? Die Leute würden sagen: „Was zum Teufel? Sie ist eine Frau und gemischtrassig.

Hier die Übersetzung mittels Deepl des gesamten Gesprächs:

Ich arbeite im Weißen Haus.

Sie sind also ziemlich weit oben in der Regierung.

Ja, ich bin ziemlich weit oben.

Ich bin gut darin, Geheimnisse zu bewahren.

Ich leite zwei Bundesbehörden, das Außenministerium und USAID.

Wenn Sie von Sicherheit sprechen, meinen Sie den Schutz… Die Netzwerke der Bundesbehörden, denen Sie all Ihre Informationen anvertrauen.

Es geht also darum, Informationen zu schützen.

Ja, das stimmt.

Und wir dienen, wir sind sozusagen die Stimme des Präsidenten, wenn wir in Meetings die Prioritäten des Präsidenten diskutieren und fördern.

die Prioritäten des Präsidenten diskutieren und vorantreiben.

James O’Keefe

Sie werden es nicht sagen.

Ich hatte als Praktikant einmal ein Treffen mit Michelle Obama.

Jemand fragte sie: Werden Sie jemals für ein Amt kandidieren?

Und sie sagte ganz entschieden nein.

Wirklich nicht?

Ich habe die ganze Scheiße gesehen, die mein Mann durchmachen musste, und das interessiert mich nicht.

Die Leute würden sagen: „Ich finde, wir sollten uns nicht impfen lassen.

Und ich sage: „Warum zum Teufel willst du das?

Weil ihr euch nicht impfen lassen wollt, und dann setzt ihr meine Familie im Krankenhaus eurem ungeimpften COVID aus.

Sie arbeiten also im Bereich Cybersicherheit für das Weiße Haus.

Und meine Frage ist, was machen Sie da?

bei einem Treffen mit James O’Keefe.

Welche Art von Cybersicherheitsoperation führen Sie dort durch?

Wir führen eine gute Cybersicherheitsoperation durch.

Offensichtlich nicht.

Was zeigt dieser Clown im Weißen Haus?

Charlie Krager ist Analyst für Cybersicherheitspolitik und Berater für auswärtige Angelegenheiten im Exekutivbüro des Weißen Hauses.

Er leitet zwei Bundesbehörden und war in den letzten vier Jahren im Außenministerium tätig.

Er arbeitet an den Prioritäten des Präsidenten, an Durchführungsverordnungen und ist ein hochrangiger Beamter und Experte für Cybersicherheit.

Ich traf ihn am Sonntag, dem 21. Januar, getarnt mit gefärbten Haaren und einer falschen Brille.

Er hat mich nicht nur nicht erkannt, sondern auch wie ein Vogel gesungen.

In seinen sozialen Netzwerken, die ich nach meinem ersten Treffen mit ihm gelöscht habe, steht, dass er lange Spaziergänge am Strand und diplomatische Verhandlungen mag.

Kennen Sie die Kennedy School?

Harvard?

Wie wäre es damit?

Ja, ich bin dort im Programm für Führungskräfte.

Ich habe einen Job im Außenministerium bekommen.

Eigentlich habe ich in Georgetown angefangen und mich dann beim Außenministerium beworben.

Ich bin nach Georgetown gegangen, um meinen Master zu machen.

An der School of Foreign Service nahm ich am Security Studies Program teil.

Dort konzentrierte ich mich auf Cybersicherheit und technisch gesehen auf Cyber Intelligence.

Also Spionage und das Spiel, das Geheimdienste im Internet gegeneinander spielen.

Sie sind wirklich James Bond, oder?

Ich weiß, meine Großmutter sagt immer: „Er ist ein Spion, er ist ein Spion!

Und meine Eltern sagen: „Das darfst du nicht sagen.

Sag das nicht, sag das nicht.

Sag nicht, du bist ein Spion.

Das lässt dich schlecht aussehen.

Aber nein, ich bin kein Spion, ich arbeite für das Weiße Haus.

Ich bin für die Aufsicht und das Management zuständig und das ist mein Job.

Charlie sagt, er ist für den Schutz der Netzwerke der Bundesbehörden verantwortlich.

Wenn Sie also Sicherheit sagen, als ob Sie… Die Netzwerke der Bundesbehörden, denen Sie all Ihre Informationen anvertrauen.

Durch den Handel?

Ja, alle.

Sie schützen also die Netzwerke.

Ja.

Aber ich sitze nicht nur da und programmiere.

Ich treffe mich mit hochrangigen Entscheidungsträgern und wir sprechen über Probleme und Fragen.

Man macht das auf einer höheren Ebene.

Deine Aufgabe ist es also, Informationen zu schützen.

Das ist sehr beeindruckend.

Das ist sehr beeindruckend. – Wow.

Das ist cool.

Das ist echt cool, Mr. James Bond.

Charlie Kroeger, der im Executive Office des Weißen Hauses arbeitet, sagt, er sei die Stimme des Präsidenten und seine Aufgabe sei es, Netzwerke zu schützen, die Prioritäten des Präsidenten zu fördern, mit dem Sicherheitsrat und anderen Teilen des Weißen Hauses zusammenzuarbeiten.

Wir dienen, wir sind wie die Stimme des Präsidenten, wenn wir in Sitzungen die Prioritäten des Präsidenten diskutieren und fördern.

Sie sind also eine Art Vollstrecker?

In gewisser Weise, ja.

Und die Leute im State Department sind

schwierig zu handhaben.

Warum ist das so?

Man sagt, ich sei anspruchsvoll.

Warum sind sie anspruchsvoller als das Auswärtige Amt?

Weil das Außenministerium ein großes Ego hat.

Also, erzähl mir von dir.

Sie waren also in Rutgers.

Ja, ich war auf der Rutgers.

Und was war Ihr Hauptfach?

Ich habe Journalismus studiert und Broschüren und Prospekte gestaltet.

Darin bin ich sehr gut.

Ich bin wahrscheinlich einer der Besten.

Und auch im Verkauf bin ich sehr gut.

Was macht Sie zu einem der Besten?

Ich habe 20 Jahre Erfahrung.

Das ist gut.

Aber was ich mache, ist nicht so interessant.

Charlie Krager, der im Exekutivbüro des Weißen Hauses arbeitet, macht seine Politik glasklar.

Charlie Krager, der im Exekutivbüro des Weißen Hauses arbeitet, begann über Präsident Joe Biden zu sprechen.

Ich sagte ihm, dass ich alles gut finde, was Joe Biden tut, aber ich fragte Charlie, ob Biden geistig fit sei.

James O’Keefe lässt die Bombe platzen Video

Ich stimme mit allem überein, was Biden tut, es geht nur um seine kognitiven Fähigkeiten.

Ich habe einen Großvater, der 91 Jahre alt ist, und Joe Biden ist schlimmer als mein Großvater, der an Demenz leidet.

Er geht so, und ich glaube, das werden die Wähler sehen, und das wird uns schaden.

Ich glaube, die Unabhängigen werden das sehen und sagen: „Damit kann ich nicht umgehen.

Aber mit ihm, ich meine, er hat Demenz.

Nun, ich glaube nicht, dass er es klinisch schon hat, aber er wird auf jeden Fall langsamer.

Meine Frage ist, ob all diese Leute, wie Ihre Kollegen oder das Weiße Haus oder was auch immer, sich dessen bewusst sind?

Wissen sie es?

Ich denke, sie wissen es wahrscheinlich, aber

In der modernen Geschichte hat noch nie jemand gesagt, dass wir den Präsidenten nicht für eine zweite Amtszeit nominieren werden.

James O’Keefe

Sie ist eine Frau und sie ist multiethnisch.

Aber sie ist nicht beliebt.

Charlie sagt, er habe Leute im Chefbüro des Weißen Hauses gesehen, die darüber sprachen, wie Kamala Harris schwarze Angestellte ausbluten lässt.

Kamala ist so unbeliebt, dass die New York Times einen Artikel darüber geschrieben hat, wie sie schwarze Mitarbeiter ausblutet.

Sie kann keine schwarzen Mitarbeiter halten.

Sie haben sie in Scharen entlassen.

Sie lässt schwarze Angestellte ausbluten?

Dann kam das Thema der Ablösung von Kamala Harris und Joe Biden.

Charlie Crager, der im Exekutivbüro des Weißen Hauses arbeitet, sagt, er habe von seinen Kollegen gehört, dass sie dem amerikanischen Volk nicht die Wahrheit darüber sagen können, was wirklich vor sich geht.

Aber sie sagen es hinter verschlossenen Türen im Weißen Haus.

Ich glaube, sie machen sich wirklich Sorgen um uns.

Aber sie sagen es nicht.

Ich denke, wenn sie es öffentlich sagen würden, würden sie es nicht sagen.

Das ist richtig.

Sie können es nicht öffentlich sagen.

Sie können es nicht öffentlich sagen.

Sagen sie es privat?

Dann wissen sie es.

Sie wissen es.

Ja, natürlich wissen sie es.

Aber es ist eine Frage des Aussehens, und ich glaube, der Skandal ist es ihnen nicht wert.

Ich sage nur, was ich gehört habe.

Du sagst mir nur die Wahrheit.

Ergibt das einen Sinn?

Nein, aber ich habe es so gehört.

Charlie Quager sagt, er sagt uns nur, was er im Büro des Weißen Hauses gehört hat.

Ich hatte als Praktikant ein Treffen mit Michelle Obama.

Jemand fragte sie, ob sie jemals für ein Amt kandidieren würde, und sie sagte entschieden nein, sie sagte, ich werde nie für ein Amt kandidieren, das interessiert mich nicht.

Ich habe gesehen, wie sie sich viel eloquenter ausgedrückt hat, natürlich, und ich werde es sagen, aber sie sagte, ich habe all das gesehen, was mein Mann durchmachen musste, und es interessiert mich nicht.

Oh.

Ich fragte Charlie Kroeger, der im Executive Office des Weißen Hauses arbeitet, wie es sein kann, dass ein Sicherheitsbeamter im Weißen Haus nicht weiß, dass er in einem Meeting mit James O’Keefe ist, und dass James O’Keefe solche geheimen Informationen preisgibt.

Sie arbeiten also im Bereich der Cybersicherheit für das Weiße Haus und meine Frage ist, was tun Sie, wenn Sie sich mit James O’Keefe treffen?

Und was glauben Sie, wie es auf das amerikanische Volk wirkt, wenn man im Büro für Cybersicherheit arbeitet und mit James O’Keefe, dem Gründer von Project Veritas, an einem Tisch sitzt?

Oh, davon habe ich gehört.

Ja, wir führen verdeckte Ermittlungen gegen Personen durch.

Wie sieht das für die Amerikaner aus, dass der Cybersicherheitsexperte im Weißen Haus morgen auf Sendung geht?

Schalten Sie morgen wieder ein, um die vollständige Reaktion von Charlie Krager zu hören, wenn ich offenbare, wer ich bin.

Was wir während der verdeckten Ermittlungen von OMG in Washington D.C. gelernt haben

dass wir in diesem Land mehr Probleme haben, als das Weiße Haus zugeben will.

Unsere hochrangige Quelle, Charlie Kroeger, hat uns genau erzählt, was er gesehen und gehört hat, wozu nur wenige Zugang haben.

Mit einem Vizepräsidenten, der schwarze Mitarbeiter bluten lässt, einem Präsidenten, der bisher nicht auf Demenz untersucht wurde, über dessen Führungsqualitäten aber hinter verschlossenen Türen viel geredet wird, und offenbar Michelle Obama.

die laut Charlie Krager nicht zur Rettung kommen wird.

Wir werden während der Wahlsaison ein wachsames Auge darauf haben und würden uns freuen, wenn Sie sich in der OMG engagieren.