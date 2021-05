Was hat es mit COVID-Impfstoffen und unregelmäßigen Perioden auf sich?

Da immer mehr Frauen die COVID-Impfstoffe erhalten, häufen sich die Berichte über abnormale oder unregelmäßige Perioden und Blutungen sowie verspätete Perioden und andere Veränderungen.

Berichte über „Impfstoffausscheidungen“, bei denen nicht geimpfte Personen sagen, dass sie nach dem Aufenthalt in der Nähe einer kürzlich geimpften Person gesundheitliche Beeinträchtigungen erfahren haben, treten ebenfalls auf. Experten sagen jedoch, dass keiner der beiden Zustände – abnormale Menstruationszyklen oder das Gefühl, durch den Kontakt mit einer geimpften Person krank geworden zu sein – wissenschaftlich mit den Impfstoffen in Verbindung gebracht werden konnte.

Zum einen enthalten die Impfstoffe kein COVID und das darin enthaltene Spike-Protein vergießt sich nicht, sagen Experten. Und obwohl es möglich ist, dass es in geringen Mengen im Blut auftritt, „sollte es nicht in nennenswerter Menge in Atemwege oder andere Sekrete abgegeben werden“, sagte Dr. James Lawler, Experte für Infektionskrankheiten bei Nebraska Medicine.

Und, „es gibt keinen biologischen Mechanismus, basierend darauf, wie die Impfstoffe funktionieren, der diese [menstruellen] Vorkommnisse erklären würde“, sagte Jennifer Griffin Miller, eine OB-GYN am Olson Center for Women’s Health am Durham Outpatient Center in Omaha, Nebraska.

Die mRNA-Impfstoffe – Pfizer und Moderna – sind keine Lebendimpfstoffe und replizieren sich nicht. Die Impfstoffe von Johnson & Johnson und AstraZeneca gelten als Lebendimpfstoffe, da sie beide Adenoviren enthalten. (Auch sie enthalten NICHT das Coronavirus.) Aber das Adenovirus in den Impfstoffen von Johnson & Johnson und AstraZeneca kann sich nicht replizieren, sodass es keine Möglichkeit gibt, dass sie sich ausbreiten. Erfahren Sie mehr darüber, wie Adenovirus-Impfstoffe funktionieren.