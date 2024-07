Was hat Frau Faeser da eigentlich verboten? Compact – oder dezidierte Regierungskritik?

Egon W. Kreutzer

Am 22. Juni hat die Tagesschau berichtet, die AfD habe inzwischen 48.000 Parteimitglieder, ein Anstieg auf 50.000 werde erwartet.

Gestern pfiffen – dazu passend – die Spatzen von allen Dächern: Elsässers Compact habe angeblich eine Auflage von 40.000 Exemplaren, was jedoch stark bezweifelt werden müsse.

Es liegt nahe, anzunehmen, dass es kaum ein Print-Exemplar von Compact jemals geschafft haben dürfte, außerhalb der (getrennten) Echokammern von AfD und Verfassungsschutz noch Leser zu finden, und was die Klickzahlen bei den Compact-Videos betrifft, so hat so manche siebzehnjährige Beauty-Influenzerin dafür nur ein mitleidiges Lächeln übrig.