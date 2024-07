Mehr als 320 Tote und Verwundete in Gaza innerhalb von zwei Tagen durch “international geächtete” Chemiewaffen

Die Hamas-Regierung im Gazastreifen verurteilte am Montag die Ankunft von mehr als 320 Toten und Verwundeten in den Krankenhäusern der Enklave in den letzten zwei Tagen, deren Leichen durch den Einsatz “international verbotener Waffen” durch die israelische Armee verbrannt wurden.

“Nach medizinischen Schätzungen sind die von den israelischen Besatzungstruppen eingesetzten Waffen, die Verbrennungen dritten Grades verursachen, thermische oder chemische Waffen”, sagte die