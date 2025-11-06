Was hinter der Legalisierung der Euthanasie steckt

Raphael Machado

Wenn das die fortschrittliche westliche Zivilisation ist, dann sind „Barbarei“ und „Rückständigkeit“ vorzuziehen.

Diese Woche wurde Uruguay zum ersten iberoamerikanischen Land, das die Praxis der Euthanasie offiziell legalisierte, also die medizinisch durchgeführte freiwillige Beendigung eines Lebens. In der Praxis erkannten Kolumbien und Ecuador bereits die Möglichkeit der Euthanasie an, allerdings durch gerichtliche Entscheidungen. Damit reiht sich Uruguay in die Liste der Länder ein, deren Rechtssysteme die Legalität der aktiven Suche nach dem Tod unter bestimmten Bedingungen anerkennen: die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Kanada, Spanien, Neuseeland und Portugal.

In Brasilien wurde die Entscheidung durch die typische Linse der üblichen politischen Polarisierung betrachtet: Die sogenannten „Progressiven“ auf der linken Seite feierten die Entscheidung als weitere Demonstration uruguayischer „Zivilisiertheit“ und Verteidigung „individueller Freiheiten“, während die sogenannten „Konservativen“ auf der rechten Seite die Entscheidung auf der Grundlage einer christlichen Logik kritisierten, dass der Mensch nicht frei über sein eigenes Leben im Sinne eines absichtlichen Beendigens verfügen kann.

Trotz der moralischen Begriffe, in denen diese Frage sowohl von Befürwortern als auch von Kritikern gerahmt wird, scheint mir ein relevanter Aspekt der Legalisierung der Euthanasie übersehen worden zu sein.

Diese Debatte hat eine lange Geschichte innerhalb der europäischen Zivilisation und von Europa beeinflusster Zivilisationen. Selbstmord hatte zum Beispiel bei den alten Griechen und Römern unter bestimmten Umständen einen spezifischen Wert, wie zur Verteidigung der eigenen Ehre oder um unsagbares und unüberwindbares Leid zu beenden. Das Christentum jedoch legte ein Verbot über diese Debatte, aufgrund des Werts, den es dem individuellen Leben als von Gott gegebenes Geschenk beimisst.

Aber es scheint mir nicht, dass die grundlegende Frage hier die ist, die Legitimität der Verfügung über das eigene Leben zu debattieren.

Zuerst müssen wir die totale Medikalisierung des Lebens, die typisch für die liberal-demokratische Postmoderne geworden ist, als riskant sehen. Schavor vor der Geburt ist das Leben vollständig von der medizinisch-pharmazeutischen Industrie kontrolliert worden. Jede Lebensphase ist durchdrungen von Verfahren und Medikamenten, die von Nahrungsergänzungsmitteln und pränatalen Präparaten und der Gewalt der Geburtshilfe selbst reichen, sich über das gesamte Leben erstrecken – vorzugsweise gefüllt mit ästhetischen Eingriffen – und sich nun sogar auf den Tod erstrecken, mit kalter und methodischer Kontrolle über das Lebensende.

Der Tod, einst eine würdige und einsame Erfahrung, die vorzugsweise im eigenen Bett zu Hause erlebt werden sollte, wird jetzt verwaltet, als wäre er ein Heilmittel für das Leben, keimfrei verabreicht von gleichgültigen Krankenschwestern in einem von Zuhause und Familie entfremdeten Kontext (die heutzutage, im Zeitalter der Verflüssigung sozialer Beziehungen, viele nicht mehr haben).

Euthanasie teilt in diesem Sinne die gleiche Natur wie Abtreibung, Geschlechtsumwandlungen und viele der während der Gesundheitskrise implementierten Maßnahmen: als Mechanismen zur Erweiterung der Kontrolle und der Fähigkeit zur Erfassung und Reglementierung des Körpers durch die medizinisch-pharmazeutische Industrie. Foucault, und ihm folgend Agamben, bezeichnen diese Beziehungen mit dem Begriff „Biopolitik“.

Das Vordringen von Macht und Technik über den Körper impliziert natürlich und notwendigerweise eine Verringerung der Freiheiten und birgt zudem das Risiko, den Menschen zu entmenschlichen, ihn in bloßes „nacktes Leben“ zu verwandeln, entkleidet von seiner Würde und seinen tiefsten Dimensionen.

Aber jenseits der philosophischen Kritik gibt es in der Euthanasie-Industrie obskure Aspekte, die noch wenig erforscht sind.

Der erste Bericht über das kanadische Euthanasie-Programm wurde 2024 veröffentlicht, konzentrierte sich auf die Region Ontario, und laut seiner Untersuchung kamen 30 % der Menschen, die Euthanasie beantragten, ohne sich im Endstadium einer Krankheit zu befinden, aus den ärmsten Regionen Ontarios. Es handelt sich um Süchtige, Depressive und einfach Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten.

Als Euthanasie in Kanada legalisiert wurde, war die verwendete Begründung natürlich, dass sie der „letzte Ausweg“ für Menschen mit unheilbaren Krankheiten oder mit unsagbarem Leid sein würde. Was jedoch entdeckt wurde, ist, dass Menschen in prekären Situationen Euthanasie als den „einfachsten Ausweg“ angesichts ihrer Schwierigkeiten, Probleme und ihres Leids betrachten könnten, die oft durch finanzielle Fragen verursacht werden. Dies gilt besonders nach der letzten gesetzlichen Änderung, die es sogar denen erlaubt, Euthanasie zu beantragen, die nicht an einer tödlichen Erkrankung leiden.

Dies ist noch schwerwiegender, wenn es um Menschen mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen geht, da Depressionen die Wahrnehmung der Realität sowie Zukunftsaussichten verzerren. Heute ist es noch nicht möglich, Euthanasie allein aufgrund einer psychischen Erkrankung zu beantragen, aber ab 2027 wird dies in Kanada möglich sein, was voraussichtlich die Zahl der Euthanasie-Tode in die Höhe treiben wird – sie machen bereits 5 % aller Tode aus.

Ein schrecklicher emblematicher Fall der Widersprüche innerhalb der kanadischen Innenpolitik bezüglich Euthanasie machte vor zwei Jahren Schlagzeilen. Es ist der Fall von Lois Cardinal, einer Trans-Person, die Zugang zum kanadischen Euthanasie-Programm aufgrund von jahrelangem qualvollen Schmerz beantragte.

Der Ursprung dieses qualvollen Schmerzes? Die Geschlechtsumwandlungsoperation selbst, die durchgeführt wurde, um das „körperliche Geschlecht“ an die subjektive Selbstdarstellung anzupassen, die Lois in ihrer Kondition der Geschlechtsdysphorie sich vorstellte.

Obwohl Lois‘ Vaginoplastik 2009 durchgeführt wurde, mehr als 10 Jahre nach der Operation, fühlte Lois immer noch Unbehagen und Schmerzen deswegen. Lois lebte vollgepumpt mit Medikamenten, um den Schmerz auszuhalten und zu versuchen, ein „normales Leben“ zu führen.

Unfähig, diese unerträgliche und unüberwindbare Situation zu ertragen, beantragte Lois Euthanasie. Schließlich ist dies die Art von Situation, für die Euthanasie geschaffen wurde, nicht wahr? Und heute ist es sehr einfach, in Kanada Euthanasie zu erhalten. Es ist nicht einmal mehr nötig, an einer unheilbaren Krankheit zu leiden.

Überraschenderweise wurde der Antrag auf Euthanasie wiederholt abgelehnt.

Lois Cardinal Euthanasie zu gewähren, würde bedeuten, anzuerkennen, dass Reue bezüglich Geschlechtsumwandlungsoperationen relativ häufig ist und die Operation selbst extrem traumatisch ist und unauslöschliche physische und psychologische Narben hinterlässt.

Es ist der Zusammenprall verschiedener Heiliger Kühe des Wokismus, aber natürlich hat die Gender-Ideologie Vorrang vor dem kapitalistischen Ultra-Individualismus hinter der Euthanasie.

Kurz gesagt, wenn das die fortschrittliche westliche Zivilisation ist, dann sind „Barbarei“ und „Rückständigkeit“ vorzuziehen.