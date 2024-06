Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro sagte am Montag, dass die Vernichtung, die der deutsche Diktator und Führer der Nazis Adolf Hitler damals vorschlug, das ist, was Israel jetzt gegen das palästinensische Volk im Gazastreifen anwendet.

“Was Hitler vorgeschlagen hat, ist das, was in Gaza angewendet wird, aber als Experiment für die Welt. So wollen sie uns dominieren”, sagte der Präsident in einer Rede aus Bogotá in Bezug auf eine Unterscheidung, die ihm vom Staat Palästina auferlegt wurde.