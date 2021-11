Was ich gerade der New York Times über das völlige Scheitern und die Katastrophe des COVID-19-Impfstoffs erzählt habe

Anfang der Woche erhielt ich diese E-Mail von der New York Times:

„Hallo Herr Root,

Ich bin Medienreporter bei der New York Times. Mein Kollege und ich arbeiten an einer Geschichte über falsche oder irreführende Impfstoff-Fehlinformationen im Audio-Bereich … Sie haben auf Facebook gesagt, dass der Impfstoff „nicht funktioniert“ und „ein kompletter Fehlschlag“ ist. Haben Sie dazu einen Kommentar?“

Ich möchte meine Antwort an die New York Times weitergeben:

Sicher, ich habe einen Kommentar. Jedes Wort, das ich sage, basiert auf Wissenschaft und Fakten.

Das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ist die einzige derzeitige wissenschaftliche Methode zur Messung von Todesfällen und Verletzungen durch Impfstoffe – einschließlich des Impfstoffs COVID-19. Es ist nicht mein System. Es basiert nicht auf Politik. Es hat nichts mit konservativen oder liberalen Ansichten zu tun.

Es handelt sich um ein wissenschaftlich fundiertes medizinisches Meldesystem, das von der Regierung und den Centers for Disease Control and Prevention bereitgestellt wird.

Es ist die einzige Möglichkeit, Todesfälle, verkrüppelnde Verletzungen und unerwünschte Wirkungen von Impfstoffen zu erfassen. Es wird bereits seit vielen Jahrzehnten verwendet.

Niemand in der medizinischen Gemeinschaft oder in den Medien hat VAERS jemals in der Geschichte ignoriert oder verunglimpft – bis jetzt.

Hier sind die VAERS-Zahlen: Mehr als 17.000 Amerikaner sind durch diesen Impfstoff gestorben – meist durch Schlaganfälle, Herzinfarkte und Blutgerinnsel. Über 800.000 sind verletzt, viele von ihnen im Krankenhaus (über 83.000), viele mit lebensbedrohlichen Krankheiten (über 18.000) und viele andere dauerhaft behindert (über 26.000).

Diese Informationen sind alle öffentlich zugänglich und werden von der CDC bereitgestellt. Dies kann von niemandem in den Medien als „irreführend“ bezeichnet werden. Die eigentliche Definition von „irreführend“ wäre es, VAERS entweder zu verunglimpfen oder zu ignorieren und Ihren Lesern nicht täglich darüber zu berichten.

Die Zahl der an VAERS gemeldeten Todesfälle und schwerwiegenden Verletzungen ist jetzt dramatisch höher als in den letzten 30 Jahren zusammen. Dies ist in nur 10 Monaten geschehen.

Das ist eine Tatsache. Fakten können nicht „irreführend“ sein.

In der jüngeren Geschichte Amerikas hat die Ärzteschaft mehrfach ein Impfstoffprogramm wegen einer geringen Zahl von Todesfällen ausgesetzt oder abgebrochen. Die erste Regel der Medizin lautet: „Der Arzt darf nicht schaden“. Bei jedem Anzeichen von Schaden sollte und muss ein Impfstoff infrage gestellt und/oder ausgesetzt werden.

Niemals hätten wir uns vorstellen können, dass ein Impfstoff mit über 17.000 Todesfällen und über 800.000 Nebenwirkungen in Verbindung gebracht werden könnte.

Dennoch wurden die offiziellen VAERS-Zahlen von den Mainstream-Medien und den sozialen Medien – einschließlich Ihrer New York Times – geschwärzt. Jedes Mal, wenn etwas nicht diskutiert oder erörtert wird und als „irreführend“ verunglimpft wird, weil es von der offiziellen Darstellung der Regierung abweicht, würde ich das im besten Fall als die Definition von „Intoleranz“ und im schlimmsten Fall als Tyrannei bezeichnen.

Noch mehr Fakten und WISSENSCHAFT …

Es liegen Studien aus vielen Ländern vor, insbesondere aus Großbritannien und Israel, die Folgendes belegen:

Nr. 1: Der Impfstoff versagt in der Tat kläglich – eine große Mehrheit der jüngsten Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle sind unter doppelt geimpften Personen. FAKT.

Nr. 2: Die Zahl der Fälle ist in Ländern mit höheren Impfquoten etwas höher und in Ländern mit niedrigeren Impfquoten etwas niedriger.

Dies sind sachliche, glaubwürdige, wissenschaftliche Studien aus mehreren Ländern.

Also ja, ich stelle diesen Impfstoff in Frage, und ja, ich bin ernsthaft besorgt über die nachgewiesenen Todesfälle und Verletzungen, die kurzfristig direkt auf diesen Impfstoff zurückzuführen sind (wie aus dem VAERS-Meldesystem hervorgeht), und ich bin besonders besorgt über die langfristigen Auswirkungen dieses Impfstoffs.

Wenn die New York Times glaubt, dass irgendetwas von dem, was ich gesagt habe, „irreführend“ ist, dann verstehen Sie offensichtlich die Definition von „Wissenschaft“ nicht. Ich zitiere nur Regierungs-, CDC- und wissenschaftliche Studien aus mehreren Ländern.

Noch wichtiger ist, dass die eigentliche Definition von „Wissenschaft“ darin besteht, Fragen zu stellen und zu debattieren.

Wer keine Fragen stellt, vor allem angesichts so vieler an COVID-19 erkrankter Amerikaner, die doppelt geimpft sind, und so vieler Toter oder Verletzter, die direkt auf den Impfstoff zurückzuführen sind, wie von VAERS berichtet, ist entweder naiv, leichtgläubig, blind, taub oder sehr dumm.

Ich bin stolz darauf, dass meine Zeit an der Columbia University mich gelehrt hat, kritisch zu denken, Fragen zu stellen, niemals das als Tatsache zu akzeptieren, was eine Regierungsbehörde oder eine Autoritätsperson sagt, und immer ein furchtloser Debattierer zu sein.

Übrigens fordere ich die New York Times auf, eine Debatte zu diesem Thema zu veranstalten. Ich würde mich freuen, mit jedem „Experten“ über diesen speziellen COVID-19-Impfstoff und die von VAERS und Studien in aller Welt berichteten Fakten zu diskutieren. Lassen Sie uns das tun.

KRIEG

P.S. Nachdem ich diese Antwort abgeschickt hatte, wurde berichtet, dass 77,7% der COVID-19-Todesfälle in Illinois letzte Woche unter geimpften Menschen auftraten. Außerdem wurde berichtet, dass es in Irland einen massiven COVID-19-Ausbruch gibt, obwohl das Land zu 91 % geimpft ist. Und in Großbritannien wurde eine umfassende, einjährige Studie veröffentlicht, die beweist, dass geimpfte Menschen genauso wahrscheinlich COVID-19 verbreiten wie ungeimpfte.

Die Debatte ist beendet. Der Impfstoff ist ein Fehlschlag. Das Impfmandat muss jetzt beendet werden.

Wayne Allyn Root ist als „der konservative Krieger“ bekannt. Waynes neues Bestseller-Buch, „The Great Patriot Protest & Boycott Book“, ist erschienen. Wayne ist Gastgeber der landesweit ausgestrahlten Sendung „Wayne Allyn Root: Raw & Unfiltered“ (Roh und ungefiltert) auf USA Radio Network, täglich von 18.00 bis 21.00 Uhr EST, und des „WAR RAW“-Podcasts.