Die kanadische Journalistin Eva Bartlett verbrachte zwei Tage im Donbass in der Ostukraine. Sie besuchte einen Ort, der vor ein paar Wochen von der russischen Armee befreit wurde. Dort wird den Menschen humanitäre Hilfe angeboten.

Die Situation erinnert Bartlett an Syrien, in der die syrische Armee mit Hilfe der Russen Gebiete befreit hat, die von Terroristen besetzt waren. Zivilisten, die von den Terroristen ausgehungert wurden, erhielten dann humanitäre Hilfe, sagte der Journalist im Gespräch mit Telesur.

Bartlett beklagte sich, dass die Medien dem keine Beachtung schenkten. Sie hat Fotos von der Verteilung der Hilfspakete gemacht, weil sie erwartet, dass die Medien behaupten werden, alles sei inszeniert gewesen. Die Lebensmittelpakete enthalten Gemüsekonserven, Schokolade und Wasser.

In the #Donetsk and #Lugansk territories, inhabitants receive humanitarian assistance, while ultra-nationalist groups continue damaging local infrastructure. Our field correspondent Alejandro Kirk reports – #Russia #Ukraine pic.twitter.com/DCnFUKxZLM — teleSUR English (@telesurenglish) March 25, 2022

Es heißt, dass westliche Journalisten erstmals in die Ostukraine einreisen dürfen. Laut Bartlett ist dies nicht der Fall. „Das ist eine glatte Lüge. Viele westliche Journalisten kommen seit 2014 hierher“, sagte der Journalist, der 2019 durch die Volksrepublik Donezk reiste.

Noch bevor die Gebiete in der Ostukraine von russischen Truppen befreit wurden, waren westliche Journalisten in der Region. In einem der befreiten Gebiete wurde ein Krankenhaus bombardiert, aber die Medien verschweigen, dass es von der ukrainischen Armee eingenommen worden war. „Wäre es nicht von ukrainischen Soldaten eingenommen worden, wäre es nicht angegriffen worden“.

Die Medien werden nur berichten, dass Russland ein Krankenhaus zerstört hat, sagte Bartlett. Sie werden wahrscheinlich auch behaupten, dass Menschen im Krankenhaus anwesend waren, was nicht stimmt, fügte sie hinzu.

Bartlett betonte erneut, dass die Menschen in Donezk und Luhansk seit acht Jahren von der ukrainischen Armee bombardiert werden und enormes Leid erfahren haben. „Schwere Artillerie, Tag und Nacht. Mindestens 14.000 Menschen sind bereits gestorben. Einigen Schätzungen zufolge sind bis zu 20.000 Menschen gestorben.

„Darüber müssen wir reden“, sagte der Journalist und wies darauf hin, dass vor zwei Wochen eine ukrainische Tochka-U-Rakete mit Streumunition im Zentrum von Donezk einschlug. „Die Journalisten sollten das beachten.“