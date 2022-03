Haben die USA die Biowaffenforschung in der Ukraine finanziert? Hier die Fakten zur Biowaffenforschung in der Ukraine

Nach Angaben russischer Beamter hat die US-Regierung die Ukraine bei der Entwicklung eines geheimen Biowaffenprogramms finanziert und unterstützt

Nach Angaben der US-Regierung haben sie mit der Ukraine zusammengearbeitet, um Biowaffen aus der Sowjetära zu „beseitigen“. Dies wurde dann geändert in: Die USA helfen bei der „Sicherung“ ehemaliger sowjetischer Biowaffen. Andere Dementis besagen, dass es sich bei den Labors um Diagnose- und Bioabwehrlabors handelt oder dass sie für die Entwicklung von Impfstoffen genutzt werden.

Die Begriffe „biologische Verteidigung“ und „biologische Kriegsführung“ sind weitgehend ununterscheidbar. „Biodefense“ impliziert stillschweigend Biokriegsführung, da sie in der Regel gefährliche Krankheitserreger unter dem Vorwand erzeugen, ein Heilmittel für den Fall zu finden, dass sich ein solcher Erreger auf natürliche Weise entwickelt oder von einem Feind erzeugt wird.

Am 8. März 2022 gab die Staatssekretärin für politische Angelegenheiten, Victoria Nuland, zu, dass „biologische Forschungslabors“ in der Ukraine unter der Leitung der USA finanziert und betrieben wurden.

Nuland betonte, sie sei sehr besorgt darüber, dass der Inhalt dieser Labore in die Hände des russischen Militärs fallen könnte, da Russland die Erreger als Biowaffen einsetzen könnte. Der einzige Grund, sich darüber Sorgen zu machen, ist, dass es sich um extrem gefährliche und NICHT um ehemalige sowjetische Biowaffen handelt (denn dann hätte Russland sie bereits).

Russischen Beamten zufolge hat die US-Regierung die Ukraine bei der Entwicklung eines geheimen Biowaffenprogramms finanziert und unterstützt. Das US-Außenministerium hat dies als völligen Unsinn abgetan, und Faktenprüfer haben in den letzten Wochen unzählige „übereinstimmende Erklärungen“ veröffentlicht, in denen die russische Behauptung nachdrücklich dementiert wurde.

Wie üblich ist es schwierig, die Wahrheit herauszufinden, da beide Seiten Propaganda verbreiten. Im obigen Video fasst Fox News-Moderator Tucker Carlson zusammen, was wir bisher wissen.

Unterstaatssekretärin gibt US-Finanzierung von ukrainischen Labors zu

Während die Regierung Biden die russischen Anschuldigungen vehement bestritten hat, gab die Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten, Victoria Nuland, am 8. März 2022 zu, dass „biologische Forschungslabors“ in der Ukraine tatsächlich unter der Leitung der USA finanziert und betrieben wurden.

Sie hat nicht zugegeben, dass es sich dabei um Labors für biologische Waffen handelt. Aber ist das alles nur Semantik? Während die Forschungs- und Verteidigungsindustrie Sie glauben machen möchte, dass es einen großen Unterschied und eine scharfe Trennlinie zwischen biologischer Forschung für Gesundheitszwecke und biologischer Waffenforschung gibt, können die meisten dieser Forschungen zwei Zwecken dienen.

Während Nulands Aussage vor dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats fragte Senator Marco Rubio (R-Fla.): „Hat die Ukraine chemische oder biologische Waffen?“ Überraschenderweise antwortete Nuland nach einigem Zögern, dass es in der Ukraine „biologische Forschungseinrichtungen“ gebe.

Nuland fuhr dann sofort fort, dass sie „zutiefst besorgt“ sei, dass die in diesen Labors vorhandenen Krankheitserreger nun in die Hände des russischen Militärs fallen könnten. Dies impliziert, dass die Erreger extrem gefährlich sind – und von den Russen als Waffen eingesetzt werden könnten.

Jeder Versuch zu behaupten, die biologischen Einrichtungen der Ukraine seien nur harmlose medizinische Standardlabore, wird durch Nulands ausdrücklich geäußerte ernste Besorgnis, dass „russische Kräfte versuchen könnten, die Kontrolle über diese Einrichtungen zu erlangen“, zunichte gemacht. ~ Glenn Greenwald

Wie der Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald feststellte (über dessen Bericht auch Russel Brand unten berichtet).

Jede Hoffnung, solche ‚Einrichtungen‘ als gutartig oder banal darzustellen, wurde durch [ihre] Warnung sofort zerstört … Nulands bizarres Eingeständnis, dass „die Ukraine über biologische Forschungseinrichtungen“ verfüge, die gefährlich genug seien, um die Sorge zu rechtfertigen, dass sie in russische Hände fallen könnten, stellte ironischerweise einen entscheidenderen Beweis für die Existenz solcher Programme in der Ukraine dar als das, was 2002 und 2003 angeboten wurde, um die Behauptungen der USA über Saddams chemische und biologische Programme im Irak zu untermauern …

Es sollte selbstverständlich sein, dass die Existenz eines ukrainischen biologischen ‚Forschungs‘-Programms keine Invasion durch Russland rechtfertigt … Aber Nulands Geständnis wirft ein kritisches Licht auf mehrere wichtige Fragen … Jeder Versuch zu behaupten, dass es sich bei den biologischen Einrichtungen der Ukraine nur um harmlose medizinische Standardlabors handelt, wird durch Nulands ausdrücklich geäußerte ernste Besorgnis widerlegt, dass „russische Kräfte versuchen könnten, die Kontrolle über“ diese Einrichtungen zu erlangen …

Russland hat seine eigenen fortschrittlichen medizinischen Labore … Der einzige Grund, „sehr besorgt“ darüber zu sein, dass diese „biologischen Forschungseinrichtungen“ in russische Hände fallen könnten, ist, dass sie hochentwickelte Materialien enthalten, die russische Wissenschaftler noch nicht selbst entwickelt haben und die für ruchlose Zwecke verwendet werden könnten – d.h. entweder fortgeschrittene biologische Waffen oder „Forschung“ mit doppeltem Verwendungszweck, die das Potenzial hat, als Waffe eingesetzt zu werden … Diese gemeinsame biologische Forschung der USA und der Ukraine wird vom Außenministerium natürlich so unbedrohlich wie möglich beschrieben. Aber auch hier stellt sich die Frage, warum die USA so besorgt darüber sind, dass gutartige und gewöhnliche Forschungsarbeiten in russische Hände geraten könnten.

Es erscheint auch sehr seltsam, um es milde auszudrücken, dass Nuland die „Einrichtungen“ als Antwort auf eine klare, einfache Frage von Senator Rubio, ob die Ukraine chemische und biologische Waffen besitzt, anerkennt und beschreibt. Wenn diese Labors lediglich dazu dienen, ein Heilmittel für Krebs zu finden oder Sicherheitsmaßnahmen gegen Krankheitserreger zu entwickeln, warum sollte das nach Nulands Meinung etwas mit einem Programm für biologische und chemische Waffen in der Ukraine zu tun haben? …

Die unbestreitbare Realität ist, dass – trotz langjähriger internationaler Konventionen, die die Entwicklung biologischer Waffen verbieten – alle großen, mächtigen Länder Forschung betreiben, die zumindest die Fähigkeit hat, in biologische Waffen umgewandelt zu werden. Die unter dem Deckmantel der ‚Verteidigungsforschung‘ durchgeführten Arbeiten können leicht in die verbotenen Waffen selbst umgewandelt werden, was manchmal auch geschieht.

Mehr Semantik

Als Fox News das Außenministerium um eine Stellungnahme zu Nulands Eingeständnissen bat, erhielten sie folgende Antwort:

Das US-Verteidigungsministerium besitzt oder betreibt keine biologischen Waffenlabors in der Ukraine. Unterstaatssekretärin Nuland bezog sich bei ihrer Aussage auf ukrainische Diagnostik- und Bioabwehrlabors, die keine Einrichtungen für biologische Waffen sind. Diese Einrichtungen dienen der Abwehr biologischer Bedrohungen im ganzen Land.

Auch hier scheint jemand zu versuchen, Haare zu spalten, was ihm nicht ganz gelingt. Die USA mögen keine biologischen Waffenlabors in der Ukraine „besitzen“ oder „betreiben“, aber finanzieren sie sie? Finanzierung, Betrieb und Besitz sind nicht dasselbe, und doch weisen sie den Vorwurf der „Finanzierung“ dieser Labors zurück, indem sie sagen, dass sie sie nicht „besitzen oder betreiben“.

Warum diese Vernebelung? Warum sagen sie nicht: „Wir finanzieren keine Biowaffenlabors“, wenn das tatsächlich der Fall ist? Und was ist der Unterschied zwischen „Biodefense“-Labors und einem „Biowaffen“-Labor? Wenn Sie eine Biowaffe herstellen würden, würden Sie es dann nicht „Bioabwehr“ nennen? In einem Artikel des unabhängigen Journalisten und Analysten des Institute for Public Accuracy, Sam Husseini, vom April 2020 heißt es:

Regierungen, die sich an der Erforschung … biologischer Waffen beteiligen, unterscheiden im Allgemeinen zwischen ‚Biowaffen‘ und ‚Bioabwehr‘, als ob sie solche ‚Verteidigungs‘-Programme als notwendig darstellen wollten. Aber das ist ein rhetorischer Taschenspielertrick; die beiden Konzepte sind weitgehend ununterscheidbar. Biodefense‘ impliziert stillschweigend Biokriegsführung, die Züchtung gefährlicherer Krankheitserreger mit dem angeblichen Ziel, einen Weg zu ihrer Bekämpfung zu finden.

Der Biowaffenexperte Francis Boyle, der den Biological Weapons Anti-Terrorism Act von 1989 entworfen hat, hat auch darauf hingewiesen, dass viele, wenn nicht sogar die meisten BSL-4-Labors einen doppelten Nutzen haben: „Sie entwickeln zuerst den offensiven biologischen Kampfstoff und dann den vermeintlichen Impfstoff“.

Wurden Krankheitserreger gesichert oder nicht?

Nulands Erklärung wirft noch eine weitere Frage auf. Wenn die US-Regierung befürchtete, dass die Krankheitserreger als Waffen eingesetzt werden könnten, warum hat sie sie dann nicht gesichert, bevor die Russen in die Ukraine einmarschierten? fragt Carlson. Offensichtlich wussten sie, dass es dazu kommen würde. Tatsächlich erklärte Präsident Biden am 18. Februar, er sei „überzeugt“, dass Putin in die Ukraine einmarschieren werde.

Am 11. März 2022 berichtete Reuters, dass die Weltgesundheitsorganisation der Ukraine geraten hatte, hochgefährliche Krankheitserreger zu vernichten, um eine „mögliche Freisetzung“ zu verhindern, falls eine der Einrichtungen bombardiert werden sollte.

Seltsamerweise weigerte sich die WHO zu sagen, wann sie diese Empfehlung ausgesprochen hatte. Sie gab auch nicht an, welche Krankheitserreger in den ukrainischen Labors vorhanden sein könnten. Wir wissen auch nicht, ob die Ukrainer der Aufforderung nachgekommen sind.

Wofür werden die Labore tatsächlich genutzt?

Wie Carlson berichtet, teilte die Regierung Biden den Mitgliedern des Kongresses zunächst mit, dass die Labors in der Ukraine „den Ukrainern bei der Bekämpfung von Tuberkulose“ und „verschiedenen Viehseuchen“ helfen sollten.

Dann veröffentlichten zahlreiche Nachrichtenorganisationen „Faktenchecks“, in denen es hieß, das US-Verteidigungsministerium habe mit der Ukraine zusammengearbeitet, um Biowaffen zu beseitigen, von denen einige angeblich bereits 2005 von der Sowjetunion zurückgelassen wurden. Bei den Labors handele es sich jedoch definitiv nicht um Biowaffenlabore.

Das macht Sinn“, sagt Carlson. „Aber Moment: 2005 – das ist 17 Jahre her. Wie lange dauert es, sowjetische Biowaffen zu beseitigen? Siebzehn Jahre scheinen eine lange Zeit zu sein. Mit 17 Jahren und reichlich Geld vom Kongress kann man wahrscheinlich jedes Sandkorn am Strand von Waikiki entfernen und katalogisieren. Und dennoch hat das Pentagon in diesem Zeitraum von 17 Jahren die Entfernung von Reagenzgläsern aus den Gefrierschränken der Sowjetzeit nicht abgeschlossen … Wann hatte das Pentagon vor, diese wichtige Aufgabe zu beenden?

Erzählung Nr. 2

Vielleicht, weil das erste Alibi bei näherer Betrachtung keinen Sinn ergab, wurde dann von CNN eine kleine Korrektur der Erzählung verbreitet, in der behauptet wurde, dass die Labors in der Ukraine dazu da seien, alte sowjetische Biowaffen zu „sichern“ – nicht zu beseitigen. Aber für Carlson klingt diese Erklärung immer noch nicht ganz richtig. Was bedeutet es, Biowaffen zu „sichern“, und warum hat es 17 Jahre gedauert? Außerdem, fügt Carlson hinzu:

Wenn es sich nur um alte sowjetische Biowaffen handelt, warum ist Victoria Nuland dann so besorgt, dass sie in den Händen der alten Sowjetunion landen, die vermutlich bereits über genau diese Waffen verfügt? Mehr brauchen sie wahrscheinlich nicht. Es ist absurd, wenn man darüber nachdenkt.

Erzählung Nr. 3

Dann wurde das dritte Narrativ verbreitet, wieder von CNN. In einer Live-Berichterstattung zeigte CNN russisches Videomaterial aus dem Jahr 2015, in dem behauptet wurde, dass die USA biologische Anlagen in der Ukraine und in Georgien betreiben und für tödliche Krankheitsausbrüche unter dem örtlichen Viehbestand verantwortlich seien.

Laut CNN war diese Geschichte „ein wichtiger Teil der russischen Desinformationskampagne“, um die Invasion in der Ukraine zu rechtfertigen. Die Behauptungen wurden jedoch schon vor einigen Jahren entlarvt“, so CNN, als die USA 2020 eine Erklärung abgaben, um die Sache richtigzustellen.

Laut dieser Erklärung aus dem Jahr 2020 dienten die Einrichtungen der „Entwicklung von Impfstoffen“ und „der Meldung von Ausbrüchen gefährlicher Krankheitserreger, bevor diese eine Bedrohung für die Sicherheit oder Stabilität darstellen“.

Belastendes Interview

Haben die USA diese Labors also finanziert, um der Ukraine bei der Bekämpfung der Tuberkulose zu helfen? Oder ging es darum, ehemalige sowjetische Biowaffen zu beseitigen? Ging es darum, sowjetische Biowaffen zu „sichern“? Oder um den Ukrainern bei der Entwicklung von Impfstoffen zu helfen?

Vielleicht geht es um all diese Dinge. Oder nichts davon. Wie Carlson berichtet, interviewte das Bulletin of the Atomic Scientists am Tag nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Dr. Robert Pope, den Direktor des Cooperative Threat Reduction Programms des Verteidigungsministeriums. Pope war in seiner 30-jährigen Karriere für die Sicherung ehemaliger sowjetischer Massenvernichtungswaffen zuständig.

Pope betonte zwar, dass die ukrainischen Labors „friedliche wissenschaftliche Forschung und Krankheitsüberwachung“ betreiben, machte aber auch einige interessante Aussagen, die Fragen aufwerfen und alternative Interpretationen zulassen. Hier ist ein von Carlson hervorgehobener Auszug:

Die Krankheitserreger in den ukrainischen Labors variieren je nach Einrichtung, sagte Pope, aber einige können als besorgniserregend für die ukrainische Umwelt bezeichnet werden. Als Beispiel nannte er das Virus der Afrikanischen Schweinepest, das in Schweinen hoch ansteckend ist und seit 2012 Hunderte von Ausbrüchen in der Ukraine verursacht hat. In einigen Labors seien möglicherweise noch Erregerstämme aus dem sowjetischen Biowaffenprogramm vorhanden, die zu Forschungszwecken in Gefrierschränken aufbewahrt werden. Es gibt keinen Ort, der noch über eine Infrastruktur zur Erforschung oder Herstellung biologischer Waffen verfügt, sagte Pope.

Da Wissenschaftler halt Wissenschaftler sind, würde es mich nicht überraschen, wenn einige dieser Stammsammlungen in einigen dieser Labors noch Erregerstämme enthalten, die auf die Ursprünge dieses Programms zurückgehen.

Mit anderen Worten: Laut Pope haben die ukrainischen Labors möglicherweise immer noch ehemalige sowjetische Biowaffen in ihren Gefrierschränken – und „da Wissenschaftler Wissenschaftler sind“, wollen sie diese Biowaffen nicht zerstören. Sie wollen sie behalten und für Forschungszwecke verwenden.

Wenn man diese Aussagen zusammennimmt, kommt man dann nicht zu dem Schluss, dass sie möglicherweise Biowaffenforschung betreiben? Und wenn die USA solche Bestrebungen finanzieren, bedeutet das dann nicht, dass die USA Biowaffenforschung in der Ukraine finanzieren?

Anzeichen von Schuld?

In einem War Room-Interview vom 16. März 2022 fragte Gastmoderator Peter Navarro Dr. Robert Malone: „Warum, glauben Sie, finanzieren wir Biolabore in der Ukraine und in Wuhan?“

Malones Hypothese lautet, dass die „Bundesregierung der USA, insbesondere NIAID/HHS und DTRA/DoD, Risiken und rechtliche Haftung auslagern und versuchen, die Aufsicht des Kongresses über Aktivitäten zu umgehen, von denen wir wissen, dass wir sie nicht durchführen sollten“. In einem am selben Tag veröffentlichten Substack-Artikel machte Malone außerdem folgende Feststellung:

Die US-Politikerin Tulsi Gabbard (eine WEF-‚Young Leader‘-Praktikantin, deren WEF-Webseite kürzlich entfernt wurde) meldete auf Twitter Bedenken bezüglich der ‚Biolabs‘-Problematik an und wurde sofort von Mitt Romney (Senator, Utah, Unipartei) angegriffen. Romney erklärte auf Twitter: „Tulsi Gabbard plappert falsche russische Propaganda nach. Ihre verräterischen Lügen können durchaus Leben kosten“ … Hier ist der Text dessen, was laut Mitt „verräterische Lügen“ sind.

Es gibt mehr als 25 von den USA finanzierte Biolabore in der Ukraine, die bei einem Einbruch tödliche Krankheitserreger freisetzen und in die USA/Welt verbreiten würden. Wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen, um eine Katastrophe zu verhindern. Die USA/Russland/Ukraine/NATO/UN/EU müssen jetzt einen Waffenstillstand um diese Labore herum einführen, bis sie gesichert und die Krankheitserreger vernichtet sind. Soweit es mich betrifft, ist Mitt, der Tulsi Gabbard als „verräterisch“ bezeichnet, weil sie auf die unbestreitbaren Fakten der gut dokumentierten, von den USA gesponserten ukrainischen Biolabore hingewiesen hat, ein Verrat. Wenn es sich um einen Nichtsnutz handeln würde, hätte er sie eine „verrückte Verschwörungstheoretikerin“ oder eine andere Version davon genannt.

Stattdessen nannte er sie im Wesentlichen eine Landesverräterin, weil sie die Wahrheit gesagt hat. So verhält sich jemand, der bei einer Lüge ertappt wird. Die Worte, Strategien und Taktiken (Propaganda, Gaslighting, Rufmord), die von dieser Regierung angewandt werden, stehen im Einklang mit Versuchen, Schuld zu verbergen.

Warum wurde dieser Hinweis gelöscht?

Ein weiteres Ergebnis, das den Verdacht nährt, dass die US-Regierung in Bezug auf die ukrainischen Labore nicht transparent ist, ist die unerklärliche Löschung eines Artikels, in dem der damalige US-Senator Barack Obama im Jahr 2010 den Bau eines Biolabors in der Ukraine ankündigte, das mit „besonders gefährlichen Krankheitserregern“ umgehen kann.

Es ist unklar, wann genau die Meldung gelöscht wurde, aber am 26. August 2017 war sie verschwunden. Wie The National Pulse berichtet:

Ursprünglich am 18. Juni 2010 veröffentlicht, beschreibt der Artikel ‚Biolab Opens in Ukraine‘ , wie Obama während seiner Amtszeit als Senator von Illinois half, ein Abkommen zum Bau eines Labors der Stufe 3 für biologische Sicherheit in der ukrainischen Stadt Odessa auszuhandeln. In dem Artikel … wird auch die Arbeit des ehemaligen Senators Dick Lugar hervorgehoben … „Lugar sagte, die Pläne für die Einrichtung begannen 2005, als er und der damalige Senator Barack Obama eine Partnerschaft mit ukrainischen Beamten eingingen …

In einem Bericht der Nationalen Akademie der Wissenschaften der USA aus dem Jahr 2011 über die Antizipation von Herausforderungen im Bereich der Biosicherheit durch die globale Ausweitung biologischer Hochsicherheitslabors wird erläutert, dass das Labor in Odessa für die Identifizierung besonders gefährlicher biologischer Krankheitserreger zuständig ist.

Laut The National Pulse geht aus anderen Berichten hervor, dass das fragliche Labor in Odessa im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem US-Verteidigungsministerium und dem ukrainischen Gesundheitsministerium errichtet wurde. Die Zusammenarbeit konzentrierte sich Berichten zufolge darauf, „die Verbreitung von Technologien, Krankheitserregern und Wissen zu verhindern, die für die Entwicklung biologischer Waffen verwendet werden können“.

Das Labor würde auch als vorläufiges zentrales Referenzlabor dienen und Sammlungen von Krankheitserregern enthalten, darunter Bakterien und Viren der pathogenen Gruppen 1 und 2, zu denen auch Ebola gehört.

Der gescrubbte Artikel ist sehr kurz. Eigentlich nicht mehr als eine Ankündigung. Oberflächlich betrachtet scheint er die derzeitige Behauptung der US-Regierung zu bestätigen, dass – zumindest dieses spezielle Labor – dem Zweck diente, die Verbreitung von Biowaffen zu verhindern. Wann und warum wurde es gelöscht? Das werden wir wohl nie erfahren. Hoffentlich haben wir mehr Glück, wenn wir herausfinden, welche Art von Forschung die US-Regierung in der Ukraine wirklich finanziert hat.

Quellen: