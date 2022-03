Covid-Impfung: Neue US-Daten zeigen 664 Berichte über Myokarditis bei 5- bis 17-Jährigen und steigende Todeszahlen

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 1.195.396 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfungen, darunter 26.059 Todesfälle und 211.584 schwere Impfschäden, die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 18. März 2022 gemeldet wurden.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 18. März 2022 insgesamt 1.195.396 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 26.059 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 418 gegenüber der Vorwoche – und 211.584 Meldungen von schweren Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 3.375 gegenüber der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 18. März 2022 795.783 unerwünschte Ereignisse, darunter 11.943 Todesfälle und 77.404 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 18. März gemeldeten 11.943 Todesfällen in den USA traten 17 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 21 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 59 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 18. März 558 Millionen COVID-Impfstoffdosen verabreicht worden, davon 329 Millionen Dosen von Pfizer, 210 Millionen Dosen von Moderna und 19 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein Kausalzusammenhang bestätigt werden kann.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 18. März 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

9.463 unerwünschte Ereignisse, darunter 228, die als schwerwiegend eingestuft wurden, und 5 gemeldete Todesfälle. Der jüngste Todesfall betrifft einen 7-jährigen Jungen (VAERS-Identifikationsnummer 2152560) aus Washington, der 13 Tage nach Erhalt seiner ersten Dosis des Impfstoffs COVID von Pfizer starb, als er einen Schock erlitt und einen Herzstillstand erlitt. Er konnte nicht mehr wiederbelebt werden und starb in der Notaufnahme.

16 Berichte über Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und Herzbeutelentzündung (Perikarditis); die CDC verwendet eine eingeschränkte Falldefinition von „Myokarditis“, die Fälle von Herzstillstand, ischämischen Schlaganfällen und Todesfällen aufgrund von Herzproblemen ausschließt, die auftreten, bevor jemand die Möglichkeit hat, die Notaufnahme aufzusuchen.

36 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

Die VAERS-Daten für 12- bis 17-Jährige in den USA vom 14. Dezember 2020 bis 18. März 2022 zeigen:

Bei den jüngsten Todesfällen handelt es sich um einen 17-jährigen Jungen (VAERS-Identifikationsnummer 2171083) aus Illinois mit Duchenne-Muskeldystrophie, der nach seiner zweiten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer an einem Herzstillstand starb, und um einen 14-jährigen Jungen aus Guam (VAERS-Identifikationsnummer 2157944), der eine Woche nach seiner ersten Dosis des Pfizer-Impfstoffs starb, als er plötzlich Selbstmord beging.Im VAERS-Bericht des Jungen heißt es:

„Plötzlicher Selbstmord eine Woche nach der Impfung. Der Patient war ein vollkommen glückliches Kind. Nach der Impfung wurde er viel müder und schmerzender und verlor das Interesse an seinen sportlichen Aktivitäten. Eine Woche später erhängte er sich ohne jede Vorwarnung.“

68 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

648 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 636 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

163 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

Das zeigen die VAERS-Daten aus den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 18. März 2022 für alle Altersgruppen zusammen:

20 % der Todesfälle waren auf Herzkrankheiten zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 41 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,7 Jahren.

Bis zum 18. März meldeten 5.294 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1.679 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.621 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 40 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

869 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 41 % der Fälle auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.371 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1 647 Berichte über Myokardinfarkte.

13.602 Berichte über Störungen der Blutgerinnung in den USA. Davon wurden 6.077 Berichte Pfizer, 4.848 Berichte Moderna und 2.633 Berichte J&J zugeschrieben.

4.070 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 2.502 Fälle Pfizer, 1.381 Fälle Moderna und 177 Fälle dem Impfstoff COVID von J&J zugeschrieben wurden.

Mutter fordert nach schwerer Herzbeutelentzündung bei 12-jährigem Kind weitere Impfstoffstudien

Eine australische Mutter fordert Langzeitstudien zu mRNA-COVID-Impfstoffen und eine bessere Beratung der Eltern, nachdem ihr 12-jähriger Sohn nur wenige Stunden nach der Moderna-Impfung wegen einer Herzbeutelentzündung ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Die Mutter, die in den Medien nur als „Nat“ bezeichnet wird, ließ ihren Sohn trotz ihrer Bedenken hinsichtlich der langfristigen Gesundheitsrisiken impfen, weil sie glaubte, das Richtige zu tun. Doch innerhalb von sieben Stunden nach der Impfung konnte ihr Sohn weder sitzen noch liegen, ohne starke Schmerzen in der Brust zu haben, und klagte über Atembeschwerden.

Die Ärzte in der Notaufnahme bestätigten, dass ihr Sohn eine Herzbeutelentzündung (Perikarditis) hatte, eine Erkrankung, die durch eine Entzündung der Membran um das Herz herum gekennzeichnet ist.

Nat sagte, sie sei wütend, weil sie zögerte, ihm den Impfstoff zu geben, sich aber trotzdem für die Impfung entschied. Jetzt möchte sie, dass die Bundesregierung die Eltern besser über die Risiken der COVID-Impfstoffe informiert, damit sie eine fundiertere Entscheidung treffen können, ob sie ihre Kinder impfen lassen wollen.

CDC entfernt Zehntausende von Todesfällen, die „versehentlich“ COVID zugeschrieben wurden

Die CDC hat am 15. März Zehntausende von Todesfällen, die COVID zugeschrieben werden, von ihrer Website entfernt, darunter fast ein Viertel der Todesfälle bei Kindern. Das CDC erklärte, es habe die Mortalitätsdaten angepasst, weil der Algorithmus seiner Website „versehentlich Todesfälle gezählt hat, die nicht mit COVID-19 in Verbindung standen“.

Vor der Anpassung am 15. März meldete die CDC 851.000 COVID-Todesfälle, darunter 1.755 pädiatrische Todesfälle. Nach der Änderung sank die Zahl der COVID-bedingten Todesfälle auf 780.000.

Die Änderung führte zur Streichung von 72.277 Todesfällen, die zuvor in 26 Staaten gemeldet worden waren, darunter 416 pädiatrische Todesfälle – ein Rückgang um 24 % auf 1.341, so die Behörde.

Laut The Guardian ist der Fehler auf zwei Fragen zurückzuführen, die die CDC den Staaten stellt, wenn sie COVID-Todesfälle melden. In einem Datenfeld wird gefragt, ob eine Person „an einer Krankheit/Krankheitsfolgen“ gestorben ist, und im Feld daneben wird nach dem Todesdatum gefragt.

Wenn die Antwort „ja“ lautet, muss das Sterbedatum angegeben werden. Wenn ein Befragter jedoch das Todesdatum angab, aber in dem anderen Feld „nein“ oder „unbekannt“ eintrug, nahm das CDC-System an, dass es sich um einen Fehler handelte, und änderte die Antwort in „ja“. Dies führte zu einer Überzählung von COVID-Todesfällen in der demografischen Aufschlüsselung.

Die Agentur sagte, dass sie das Problem sofort nach der Entdeckung korrigiert habe, aber es ist nicht bekannt, wie lange ungenaue COVID-Todesfälle gemeldet wurden.

Die COVID-Statistiken der CDC, die dazu dienen, zu begründen, welche Altersgruppen geimpft werden sollten, wurden von den US-Gesundheitsbehörden herangezogen, um die Zulassung des COVID-Impfstoffs von Pfizer für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zu unterstützen.

Moderna beantragt die Zulassung des COVID-Impfstoffs für Kinder von 5 bis 11 Jahren

Moderna kündigte am 23. März Pläne an, eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) für seinen pädiatrischen COVID-Impfstoff zu beantragen, und berief sich dabei auf vorläufige Daten, die zeigen, dass das Zwei-Dosis-Schema für Kinder unter 6 Jahren sicher ist, aber möglicherweise nicht zur Reduzierung schwerer COVID führt.

Das Unternehmen veröffentlichte Teilergebnisse seiner beiden pädiatrischen klinischen Studien mit 6.900 Kindern, die zeigen, dass die mRNA-Impfung bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis 2 Jahren nur zu etwa 44 % und bei Kindern im Alter von 2 bis 5 Jahren nur zu 37 % wirksam war, um eine symptomatische Infektion zu verhindern.

Die FDA-Richtlinien für EUA-Produkte schreiben vor, dass das Produkt eine Wirksamkeit von 50 % aufweisen muss.

Nach Angaben des Unternehmens verlief die Mehrzahl der beobachteten COVID-Fälle mild, und bei keinem der Kinder, die an der Studie teilnahmen, wurden schwere Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle gemeldet, so dass es unmöglich ist, die Schutzwirkung des Impfstoffs gegen die schlimmsten Folgen zu ermitteln.

Moderna machte keine näheren Angaben zu den Arten von Nebenwirkungen, mit Ausnahme der Daten über Kinder, die Fieber hatten. Das Unternehmen gab an, dass etwa 15 % der Kinder Fieber über 100,4 Grad hatten, und 1 von 500 Kindern hatte mehr als 104 Grad Fieber.

Die Daten zeigen jedoch, dass der Impfstoff bei Kindern, die nur einen kleinen Prozentsatz der SARS-CoV-2-Infektionen ausmachen – die meisten davon sind asymptomatisch und verlaufen mild -, möglicherweise keinen wirksamen Schutz vor schwerer COVID bietet.

Die vierte COVID-Impfung bietet kaum Schutz vor einer Infektion

Eine kleine Studie, die von Forschern des Sheba Medical Center in Israel durchgeführt wurde, ergab, dass die Wirksamkeit einer vierten Dosis der COVID-Impfstoffe von Pfizer und Moderna nur zu einem geringen Schutz vor einer SARS-CoV-2-Infektion führt.

Laut der Studie, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, zeigte eine vierte Dosis von Pfizer eine Wirksamkeit von 30 % bei der Verhinderung einer Infektion, während die vierte Dosis von Moderna nur 11 % erreichte.

Die Autoren der Studie erklärten, eine vierte Dosis biete einen „mäßigen Schutz vor einer symptomatischen Infektion“ (Pfizer = 43 %; Moderna = 31 %), wobei eine symptomatische Infektion als Fieber definiert ist, das entweder länger oder kürzer als 48 Stunden anhält. Zu den anderen systemischen Symptomen gehörten Müdigkeit, Myalgien und Kopfschmerzen.

Diese Wirksamkeitszahlen liegen jedoch unter der von der FDA für EUA-Produkte in den USA geforderten Schwelle von 50 %.

Bei etwa 25,2 % der Empfänger der vierten Dosis traten mäßige bis schwere lokale Reaktionen auf, und 6,5 % hatten mäßige bis schwere systemische Reaktionen auf eine zweite Auffrischungsimpfung, während die Mehrheit aller COVID-Fälle bei den Teilnehmern asymptomatisch waren oder nur geringfügige Symptome aufwiesen.