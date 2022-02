Was in der Ukraine wirklich vor sich geht

Hintergrund

Die Ukraine ist historisch gesehen ein Teil des russischen Kernlandes. Seit der Gründung des russischen Vorgängerstaates Kiewer Rus im 10. Jahrhundert durch die aus schwedischen Wikingern hervorgegangene Dynastie der Rurikiden ist die Ukraine Teil des politischen Gebildes, das wir heute „Russland“ nennen, oder eng mit ihm verbunden.

Sicher, es gab Zeiten, in denen kleine Staaten auf dem heutigen ukrainischen Territorium unabhängig von der formalen russischen Kontrolle waren, z. B. war das Großfürstentum Kiew ein Jahrhundert lang unter litauischer Herrschaft, eine Zeit lang ein Oberherr der Goldenen Horde, und es gab verschiedene Stämme, die das heutige Territorium in einer ziemlich komplexen Geschichte besetzten.

Das Gebiet der heutigen Ukraine war jedoch seit dem Jahrtausendwechsel nie wirklich außerhalb der „russischen“ Hegemonie und Kultur und gehörte seit dem 18. Jahrhundert zum russischen Reich.

Das soll nicht heißen, dass Russland prima facie ein „Recht“ auf das Gebiet in irgendeinem rechtlichen oder moralischen Sinne hat, ich will damit nur sagen, dass die beiden Länder in vielerlei Hinsicht eng miteinander verbunden sind und bis vor kurzem tatsächlich Teil derselben politischen Einheit waren.

Die Bedeutung der Ukraine für die russische Sicherheit

Die Ukraine wurde vor etwa 30 Jahren im Zusammenhang mit der Auflösung der UdSSR formell unabhängig. Strategisch gesehen ist die Ukraine für die russische Sicherheit unverzichtbar.

Ein Aspekt davon ist die Schwarzmeerregion und die Krim, deren Bedeutung der Hauptgrund für Florence Nightingales Krimkrieg um 1800 war.

Sewastopol ist seit 1783 Russlands wichtigster Warmwasserhafen (d. h. er ist ganzjährig nutzbar) und stellt die einzige Möglichkeit für die Machtprojektion über das Mittelmeer dar und bietet den einzigen wirklich brauchbaren Zugang zum Nahen Osten sowie zum Südatlantik und zum Indischen Ozean.

Die Krim bietet Russland auch operative Kapazitäten in ihrer unmittelbaren Umgebung, z. B. für den regionalen Truppentransport und den Schutz seiner wichtigsten Handelsrouten durch das Schwarze Meer, und ist für Russlands strategische Verteidigungskapazitäten an der gesamten Südflanke von entscheidender Bedeutung.

Lesen Sie hier mehr.

Auch wenn Russland nicht völlig wehrlos ist, wäre es sehr verwundbar, wenn es nur die Krim verlieren würde.

Darüber hinaus ist die Ukraine als solche auch aus einer Reihe anderer Gründe geostrategisch wichtig. Sie war die zweitwichtigste sozialistische Sowjetrepublik, nicht nur wegen ihrer Ressourcen, Bevölkerung und Produktionskapazitäten, sondern auch, weil sie im Grunde nur einen Steinwurf vom Herzen Russlands entfernt liegt. Wenn man die Ukraine einnimmt und hält, kann man einfach in Moskau einmarschieren. Oder die Stadt aushungern.

Schauen Sie sich zum Vergleich die französischen, schwedischen und deutschen Invasionen in Russland an. Schweden wurde bei Poltawa aufgerieben, Napoleon gelang es, Moskau niederzubrennen, musste sich aber zurückziehen. Hitler hingegen eroberte die Ukraine zu Beginn der Operation Barbarossa und richtete damit einen beträchtlichen Schaden an. Die Ukrainische SSR war der gelbe Fleck auf der linken Seite:

Ein wichtiger Aspekt der Situation ist heute die Tatsache, dass das meiste von Russland exportierte Gas durch das ukrainische Netz fließt. Dies macht einen erheblichen Teil des russischen Handelsüberschusses aus, und die Tatsache, dass Europa seinerseits wohl von diesem Ressourcenfluss abhängig ist, ist ebenfalls ein wichtiger Hintergrundfaktor.

Doch im Hintergrund steht wie immer das Erdöl.

Russland exportiert fast so viel wie Saudi-Arabien und ist weltweit der zweitgrößte Produzent. Darüber hinaus sind seine Reserven in größerem Umfang unerschlossen als die fast aller anderen bedeutenden Produzenten, und es bietet wohl Zugang zu Erdöl mit einem höheren EROI als irgendwo sonst auf der Welt.

Ich habe an anderer Stelle über die Ressourcensituation geschrieben, aber um es zusammenzufassen: Der Westen braucht zumindest mittelfristig ungehinderten Zugang zu diesem Erdöl, sonst ist er nicht in der Lage, den unmittelbaren Niedergang aufzuhalten.

Die heutige Situation

Im Grunde genommen ist die Ukraine spätestens seit der „Orangenen Revolution“ von 2004, die eine Schöpfung der NGOs und westlichen Geheimdienste war und den prorussischen Viktor Janukowitsch stürzte, im Visier des Westens für einen „Regimewechsel“.

Die nachfolgende Timoschenko-Regierung privatisierte das Staatsvermögen und sprach sich lautstark für eine NATO-Mitgliedschaft aus, um die Ukraine vor einer „russischen Aggression zu schützen“.

Mit Janukowitsch als Oppositionsführer ging es eine Zeit lang hin und her, bis er 2010 zum Präsidenten gewählt wurde und die beiden folgenden Regierungen maßgeblich mitgestaltete.

Dann kam der von den USA unterstützte Putsch im Jahr 2014, die „Revolution der Würde“, wie es auf Wikipedia heißt. Der Zweck dieses Putsches war es, die Ukraine in die EU aufzunehmen, sie indirekt zu einem NATO-Mitglied zu machen und natürlich ihren Nutzen als russischen Markt zu verringern.

Als Janukowitsch Ende 2013 oder Anfang 2014 die Tür zu dieser Integration durch ein Abkommen mit Russland zu schließen schien, wurde die Ukraine „geputscht“, ihre Regierung gestürzt und ein bewaffneter Aufstand vom Westen angezettelt und unterstützt. [Lesen Sie hier unsere ausführliche Zeitleiste dazu – Hrsg. OffGuardian]

Angesichts dieser Hintergründe hatte der Westen natürlich kaum eine andere Wahl. Vor allem im Hinblick auf Russlands Bemühungen um die Schaffung einer Eurasischen Union, in der die Ukraine eine zentrale Rolle spielen würde, die die Hegemonie des Westens herausfordern und gemeinsame Energiemärkte schaffen würde, die dem Petrodollar leicht den Garaus machen könnten.

Nach dem Staatsstreich reagierte Russland mit der Sicherung seiner Vermögenswerte auf der Krim, indem es die Abspaltung unterstützte, ebenso wie in gewissem Umfang die Abspaltung von Luhansk und Donezk, die jedoch bis vor wenigen Tagen von Russland nicht offiziell anerkannt wurden. Damit begann der achtjährige Krieg im Donbass zwischen der ukrainischen Regierung und den Sezessionisten.

Schon früh wurden die Minsker Vereinbarungen umgesetzt, die einen Waffenstillstand und die Wiedereingliederung von Luhansk und Donezk in die Ukraine vorsahen, wobei ihnen ein gewisses Maß an Autonomie eingeräumt wurde.

Diese Vereinbarungen wurden zwar unterzeichnet, aber nie vollständig umgesetzt, und nach Angaben der russischen Verwaltung werden sie von einem langsam zerfallenden ukrainischen Staat, der zu einer Kolonie mit einem Marionettenregime degradiert wurde, zunehmend verletzt, was auch auf eine Zunahme der Angriffe auf die Zivilbevölkerung in den halb unabhängigen Regionen zurückzuführen ist.

Dies ist die Zusammenfassung der Sichtweise des Kremls auf die aktuelle Situation:

Im März 2021 wurde in der Ukraine eine neue Militärstrategie verabschiedet. Dieses Dokument ist fast ausschließlich der Konfrontation mit Russland gewidmet und hat das Ziel, ausländische Staaten in einen Konflikt mit unserem Land zu verwickeln. Die Strategie sieht die Organisation einer terroristischen Untergrundbewegung auf der russischen Krim und im Donbass vor, die als solche bezeichnet werden kann.

Außerdem werden die Konturen eines möglichen Krieges skizziert, der nach Ansicht der Kiewer Strategen „mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft zu günstigen Bedingungen für die Ukraine“ sowie – hören Sie bitte gut zu – „mit ausländischer militärischer Unterstützung in der geopolitischen Konfrontation mit der Russischen Föderation“ enden soll. In Wirklichkeit ist dies nichts anderes als die Vorbereitung von Feindseligkeiten gegen unser Land, Russland.

Wie wir wissen, wurde heute bereits erklärt, dass die Ukraine beabsichtigt, ihre eigenen Atomwaffen zu entwickeln, und das ist keine bloße Prahlerei. Die Ukraine verfügt über die in der Sowjetzeit entwickelten Nukleartechnologien und über Trägersysteme für solche Waffen, darunter Flugzeuge, sowie über die taktischen Präzisionsraketen sowjetischer Bauart Tochka-U mit einer Reichweite von über 100 Kilometern. Aber sie können noch mehr; es ist nur eine Frage der Zeit. Die Voraussetzungen dafür haben sie seit der Sowjetära geschaffen.

Mit anderen Worten: Der Erwerb taktischer Atomwaffen wird für die Ukraine viel einfacher sein als für einige andere Staaten, die ich hier nicht nennen will und die solche Forschungen betreiben, vor allem, wenn Kiew ausländische technologische Unterstützung erhält. Auch das können wir nicht ausschließen.

Wenn die Ukraine in den Besitz von Massenvernichtungswaffen kommt, wird sich die Lage in der Welt und in Europa drastisch ändern, insbesondere für uns, für Russland. Wir können nicht anders, als auf diese reale Gefahr zu reagieren, zumal, ich wiederhole es, die westlichen Schirmherren der Ukraine ihr helfen könnten, diese Waffen zu erwerben, um eine weitere Bedrohung für unser Land zu schaffen. Wir sehen, wie hartnäckig das Kiewer Regime mit Waffen gefüttert wird.

Seit 2014 haben allein die Vereinigten Staaten Milliarden von Dollar für diesen Zweck ausgegeben, einschließlich der Lieferung von Waffen und Ausrüstung sowie der Ausbildung von Spezialisten. In den letzten Monaten sind ständig westliche Waffen in die Ukraine geflossen, ostentativ und vor den Augen der ganzen Welt. Ausländische Berater überwachen die Aktivitäten der ukrainischen Streitkräfte und Spezialdienste, und wir sind uns dessen wohl bewusst.

In den letzten Jahren waren Militärkontingente der NATO-Länder unter dem Vorwand von Übungen fast ständig auf ukrainischem Gebiet präsent. Das ukrainische Truppenkontrollsystem ist bereits in die NATO integriert worden. Das bedeutet, dass das NATO-Hauptquartier den ukrainischen Streitkräften direkte Befehle erteilen kann, sogar an ihre einzelnen Einheiten und Truppenteile.

Die Vereinigten Staaten und die NATO haben damit begonnen, das ukrainische Territorium in unverschämter Weise zu einem Schauplatz potenzieller Militäroperationen auszubauen. Ihre regelmäßigen gemeinsamen Übungen sind offensichtlich antirussisch ausgerichtet. Allein im letzten Jahr waren über 23.000 Soldaten und mehr als tausend Geräteeinheiten daran beteiligt.

Es wurde bereits ein Gesetz verabschiedet, das es ausländischen Truppen erlaubt, im Jahr 2022 in die Ukraine zu kommen, um an multinationalen Übungen teilzunehmen. Verständlicherweise handelt es sich dabei in erster Linie um NATO-Truppen. Für dieses Jahr sind mindestens zehn dieser gemeinsamen Übungen geplant.

Es liegt auf der Hand, dass solche Unternehmungen als Deckmantel für eine rasche Aufstockung der NATO-Militärgruppe auf ukrainischem Gebiet dienen sollen. Dies gilt umso mehr, als das Netz der mit US-Hilfe ausgebauten Flugplätze in Borispol, Iwano-Frankowsk, Tschugujew und Odessa, um nur einige zu nennen, in der Lage ist, Armeeeinheiten in kürzester Zeit zu verlegen. Der ukrainische Luftraum ist offen für Flüge von US-Strategie- und Aufklärungsflugzeugen und Drohnen, die russisches Gebiet überwachen.

All dies führte schließlich zu einem russischen Ultimatum, das im Dezember 2021 gestellt wurde und sich auf die im obigen Zitat genannten Sicherheitsfragen bezog, sowie dazu, dass sich die NATO bereit erklärte, auf eine formale Erweiterung zu verzichten, was in dem verlinkten „Guardian“-Artikel als „aggressive Vorschläge“ bezeichnet wird.

Am 30. November 2021 erklärte Präsident Putin, dass eine Ausweitung der NATO-Präsenz in der Ukraine, insbesondere die Stationierung von Langstreckenraketen, die Moskau treffen können, oder von Raketenabwehrsystemen, die denen in Rumänien und Polen ähneln, für den Kreml eine „rote Linie“ darstellen würde.

Er sagte, dass diese Raketenabwehrsysteme in Abschussrampen für offensive Tomahawk-Langstrecken-Marschflugkörper umgewandelt werden könnten.

Putin zufolge „beträgt die Flugzeit nach Moskau sieben bis zehn Minuten, wenn eine Hyperschallwaffe eingesetzt wird, und fünf Minuten, wenn irgendwelche Angriffssysteme auf dem Territorium der Ukraine auftauchen“.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte: „Nur die Ukraine und 30 NATO-Verbündete entscheiden, wann die Ukraine bereit ist, der NATO beizutreten. Russland hat kein Veto, Russland hat kein Mitspracherecht, und Russland hat kein Recht, eine Einflusssphäre aufzubauen, um zu versuchen, seine Nachbarn zu kontrollieren.“ (Wikipedia)

„The Saker“ bietet eine andere Perspektive:

Russland forderte die NATO höflich auf, ihre Aktivitäten ab 1997 auf ihren Standort zu beschränken und sich aus dem Gebiet des ehemaligen Warschauer Paktes herauszuhalten. Damit sollte das Versprechen eingehalten werden, das die Vereinigten Staaten der Sowjetunion gegeben hatten, als diese sich bereit erklärte, den Warschauer Pakt aufzulösen. Sowohl die Vereinigten Staaten als auch die NATO reagierten negativ auf die Initiative, erklärten sich aber bereit, in der Woche vom 11. bis 14. Januar 2022 Verhandlungen mit Russland zu führen. – The Saker, The Not Ultimatum 14.1.2022

Dieses Ultimatum wurde schließlich (vorhersehbar) abgelehnt:

Es folgte eine Eskalation des Donbass-Krieges auf ukrainischer/NATO-Seite, woraufhin Russland die abtrünnigen Republiken offiziell anerkannte und Verträge über die Zusammenarbeit mit beiden unterzeichnete.

Nachdem diese formelle Anerkennung von der Duma ratifiziert worden war, stellte die russische Regierung Kiew ein Ultimatum, die Aggression gegen die neu anerkannten Republiken einzustellen, der NATO-Mitgliedschaft abzuschwören und sich zu demilitarisieren. Die Vertreter der DNR und der LNR verlangten ebenfalls die Evakuierung der ukrainischen Truppen aus ihren jeweiligen Territorien.

Als Kiew sich schließlich weigerte, leitete Russland die laufende Militäroperation gegen die Ukraine ein.

Was kommt als Nächstes?

Die ukrainischen Verteidigungskapazitäten scheinen nach eineinhalb Tagen Krieg mehr oder weniger neutralisiert zu sein. Die Luftwaffe und die Marine sind im Wesentlichen ausgeschaltet, ebenso wie die Luftabwehr, so dass die verbliebenen Bodentruppen ohne Unterstützung sind und wahrscheinlich nur wenig Zusammenhalt haben.

Kiew ist eingekesselt und steht kurz vor dem Fall, ebenso wie viele größere Städte und Bevölkerungszentren. Die ukrainische Verteidigung wird wahrscheinlich in wenigen Tagen eingekesselt sein, was hoffentlich die Möglichkeit eines kurzen Konflikts bedeutet.

Aber in Wirklichkeit werden wir wahrscheinlich etwas erleben, das an die Folgen des Irak-Krieges erinnert. Russland wird höchstwahrscheinlich kurzen Prozess mit den regulären Streitkräften machen und einen Regimewechsel herbeiführen, aber es scheint fast unvermeidlich, dass es, was auch immer dann aus der Ukraine wird, einen langwierigen Konflikt gegen einen von der NATO unterstützten „Stay Behind“-Aufstand geben wird.

Wie Pål Steigan in Bezug auf den übergreifenden Konflikt sagt, dem ich angesichts der Ressourcensituation und des allgemeinen Zustands der Weltwirtschaft zustimmen muss:

Dieser Krieg wird erst aufhören, wenn Russland erobert und geteilt ist oder der US-Offensive ein Ende gesetzt hat.

In diesem ersten heißen Konflikt des „Great Reset“ sehen wir die erste offene Herausforderung der westlichen Hegemonie seit Generationen. Doch der wichtigste Aspekt des Konflikts wird sich wahrscheinlich im wirtschaftlichen Bereich abspielen. Wie lange wird zum Beispiel ein energiearmes Europa die außenpolitischen Prioritäten der USA noch unterstützen?