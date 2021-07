Was ist das Endergebnis ders US-Versuch, einen Coup in der Türkei im Jahr 2016 zu inszenieren?

Vor fünf Jahren, in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016, versuchte eine Gruppe von militärischen Verschwörern, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Premierminister Binali Yildirim zu stürzen. Die Residenz des Präsidenten wurde angegriffen, Militärfahrzeuge fuhren in Großstädten auf die Straße, und die Flugzeuge der Aufständischen führten Angriffe auf das Parlamentsgebäude durch. Erdogan-treuen Armee- und Polizeieinheiten gelang es unter Beteiligung der Bürger, die ebenfalls auf die Straße gingen, die Putschisten zu stoppen. Bei der Konfrontation mit den Aufstandsversuchern wurden 251 Menschen getötet.

Die türkischen Behörden beschuldigten den in den USA lebenden muslimischen Religionsführer Fethullah Gülen, derjenige zu sein, der die Ereignisse von 2016 inszenierte. Durch die seit fünf Jahren andauernden Prozesse gegen die verhafteten aktiven Mitglieder des Aufstandes ist bekannt geworden, dass Fethullah Gülen fünf Monate vor dem versuchten Militärputsch (19. März 2016) mit den Beteiligten an der geplanten Machtergreifung gesprochen hat, mit dem Hinweis, er spreche im Namen der „Sponsoren“. Den Anweisungen Gülens folgend, begannen die sogenannten „Imame“ – die FETÖ-Anhänger Adil Oksyuz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruch, Khakan Chichek und Harun Binish – regelmäßig in die USA zu reisen. Sie waren diejenigen, die später die Aktionen der Aufständischen auf dem Luftwaffenstützpunkt Akinci in der Nähe von Ankara leiteten, den die Verschwörer am 15. Juli 2016 zusammen mit den darauf befindlichen F-16-Kampfbombern einnahmen, während sie den Generalstabschef Hulusi Akar als Geisel nahmen.

Die Flugzeuge, die das türkische Parlament bombardierten, starteten von der NATO-Militärbasis Incirlik in der Türkei, wo sich zu diesem Zeitpunkt das US-Militär befand. Offiziere der türkischen Luftwaffe, der Teil der Streitkräfte, der als am stärksten in die Organisationsstruktur der NATO integriert gilt, nahmen aktiv an dem Putschversuch teil. Unter denjenigen, die beschuldigt wurden, den Putsch organisiert zu haben, nannten die türkischen Behörden sofort den ehemaligen Kommandeur der türkischen Luftwaffe, General Akin Ozturk, und den Leiter von Incirlik, General Bekir Ercan Van. Nachdem dies gescheitert war, bat eine Reihe von Offizieren, die der Verschwörung beschuldigt wurden, um politisches Asyl in den Vereinigten Staaten, Deutschland und Griechenland.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass nach dem gescheiterten Putschversuch in regierungsfreundlichen Medien in der Türkei Berichte über die Verwicklung der Vereinigten Staaten in den Putsch erschienen und sogar die konkreten Namen einiger Amerikaner genannt wurden. So nannte die Zeitung Yeni Safak den US-Armeegeneral John F. Campbell, der Kommandeur der United States Forces-Afghanistan war, als denjenigen, der den Putsch koordinierte. Laut einer anderen Erdogan-treuen Publikation, Akşam, stimmten die Teilnehmer des Putsches ihre Aktionen mit der CIA ab: Angeblich war in der Central Intelligence Agency Graham Fuller, ein Fethullah Gülen nahestehender amerikanischer Schriftsteller und Analyst, der früher bei der CIA in Kabul tätig war und dann stellvertretender Direktor des National Intelligence Council war, für den Putsch verantwortlich.

Auf den gescheiterten Putschversuch folgten massive Säuberungen im Armee- und Regierungsapparat, bei denen Zehntausende Menschen verhaftet wurden. Im Zuge der Ermittlungen wurden mehr als 20’000 Personen aus den Reihen der Streitkräfte entlassen, und etwa 60’000 Anhänger und Mitglieder von Fethullah Gülens Terrorsekte FETÖ wurden im ganzen Land identifiziert, die in verschiedenen Abteilungen arbeiteten.

Fünf Jahre später kann man getrost feststellen, dass das wichtigste politische Ergebnis des gescheiterten Versuchs, Erdogan zu stürzen, darin bestand, dass die Position des türkischen Präsidenten im Jahr 2016 gestärkt wurde, obwohl der Westen das Gegenteil anstrebte. Während er im Lande blieb und sich aktiv an der Niederschlagung des Putsches beteiligte, erhielt er breite öffentliche Unterstützung und rief die Menschen zum Widerstand auf. Diese Unterstützung nutzte der türkische Präsident später, als er ein Referendum organisierte, das seine Position deutlich stärkte: Am 16. April 2017 stimmten bei einer Volksabstimmung über den Übergang von einer parlamentarischen zu einer präsidialen Republik 51% der Einwohner des Landes, die zu den Wahllokalen kamen, für eine Ausweitung der Befugnisse des Präsidenten.

Die Stärkung der persönlichen Macht von Recep Tayyip Erdoğan wurde auch durch die von ihm eingeführten außerordentlichen Maßnahmen begünstigt, die denen anderer Führer des Nahen Ostens (und insbesondere Ägyptens) ähneln und die den Behörden alles erlauben, einschließlich der Stärkung ihrer autoritären Macht. Infolgedessen gelang es Erdogan, einen großen Teil der Macht in seinen Händen zu konzentrieren und seine wichtigsten ideologischen Gegner auszuschalten, die der Bewegung von Fethullah Gülen angehörten, die im Inneren des Landes völlig zerrüttet war.

Der gescheiterte Militärputsch im Jahr 2016, die anschließenden Verhaftungen und die Säuberungen in den Reihen des türkischen Militärs haben die Position der türkischen Armee, die sich traditionell als Hüterin der Traditionen des säkularen Staates und der nationalistischen Ideale von Mustafa Kemal Atatürk sowie als die für die Aufrechterhaltung der Ordnung im Lande verantwortliche Kraft sah, erheblich untergraben. Dennoch war dieses harte Vorgehen Erdogans gegen die Armeegeneräle nicht zufällig, denn im letzten halben Jahrhundert war es die Armeespitze, die drei Militärputsche – 1960, 1971 und 1980 – und den so genannten „postmodernen Putsch“ im Jahr 1997 durchführte, als die islamistische Regierung von Necmettin Erbakan auf Druck des Sicherheitsrates zum Rücktritt gezwungen wurde. Im Jahr 2010 hielt Erdogans Regierung ein Referendum ab, das die türkische Verfassung änderte und die Bestimmungen beseitigte, mit denen die Armee in das politische Leben des Landes eingriff.

Gleichzeitig hatten die Niederschlagung und die Folgen des Putsches einen sehr negativen Einfluss auf die türkischen Streitkräfte und schadeten der Kampffähigkeit der türkischen Armee erheblich, die mehr als die Hälfte ihrer erfahrenen Generäle verlor. Dies wird insbesondere durch die Ergebnisse der Operation Euphrat-Schild bestätigt, die die Türkei in Nordsyrien durchführte und die zeigte, dass die türkische Armee nicht ausreichend vorbereitet ist, um groß angelegte Bodenoperationen durchzuführen.

Vor dem Hintergrund des Misstrauens, das Ergodan gegenüber der Führungsspitze der türkischen Armee hegt, das durch den Putschversuch von 2016 entstanden ist, war der türkische Staatschef offensichtlich davon überzeugt, dass die nationalen Geheimdienste auf seiner Seite zu stehen schienen. Allerdings sollte man nicht vergessen, dass die meisten Offiziere dieser Geheimdienste in engem Kontakt mit den Amerikanern stehen, die eindeutig an der Durchführung des Putsches 2016 beteiligt waren. Daher ist ein möglicher Versuch des Westens, in naher Zukunft einen neuen Putsch in der Türkei durchzuführen, nicht auszuschließen – allerdings nicht über die von den USA kontrollierten Kräfte in der türkischen Armee, sondern über türkische Geheimdienste.

Außenpolitisch war das wichtigste strategische Ergebnis, dass sich Ankara an die Veränderungen im internationalen Umfeld angepasst hat und einen eigenständigen Kurs verfolgt. Die Türkei, die sich im Prozess der Selbstbestimmung in der neuen Weltordnung befand, die nach dem Kalten Krieg entstand, war gezwungen, sich an die neue Situation anzupassen. Bestimmte, von der westlichen Ideologie und den USA beeinflusste Kreise leisteten jedoch starken Widerstand gegen den Transformationsprozess, dessen Überwindung erst nach den Ereignissen vom 15. Juli 2016 möglich wurde.

Vor dem Hintergrund der sich verschlechternden Beziehungen zu den USA – und deren Verwicklung in die Ereignisse des Jahres 2016 – sowie des verschärften Konflikts mit der EU und der offenkundigen Abneigung der EU, die Türkei zu integrieren, war eine weitere der wichtigsten Folgen des gescheiterten Putschversuchs 2016 die Verschlechterung der Beziehungen Ankaras zum Westen. Immer mehr türkische Intellektuelle und Menschen, die den politischen Diskurs prägen, sind für eine unabhängigere türkische Politik, einschließlich des Rückzugs aus der NATO. Die Weigerung Washingtons, Gülen auszuliefern, und die ständigen Vorwürfe des Autoritarismus, die sowohl von den EU-Ländern als auch von den USA an Erdogan gerichtet werden, haben diese Gefühle noch verstärkt. Infolgedessen haben die USA und ihre westlichen Verbündeten weitgehend die Möglichkeit verloren, Putsche, verdeckte Operationen und Geheimdiensteinsätze in der Türkei zu organisieren. Und die Türkei selbst begann, sich selbstbewusst mehr auf eine eurasische Außenpolitik zuzubewegen, die darauf abzielt, ihre Unabhängigkeit von den westlichen Mächten und ihre Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit Russland zu gewährleisten.

Im Gegensatz zu den westlichen Mächten warf Moskau Ankara nicht vor, Repressalien zu starten, während es die Folgen des militärischen Aufstandes beseitigte, und Russland wurde das erste Land, das Präsident Erdogan nach der Niederschlagung des Putsches besuchte. Erdogans Ansicht, dass er es Russland zu verdanken hat, dass er während der Ereignisse in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016 der Verhaftung und sogar der physischen Tötung entgangen ist, hat in der Türkei objektiv an Unterstützung gewonnen. Was Moskau selbst betrifft, so ist er trotz aller Eigenheiten, die der Persönlichkeit Erdogans als Partner innewohnen, für Russland auf jeden Fall eine günstigere Figur an der Spitze der Türkei als die Junta der Generäle mit engen Verbindungen zum Pentagon.

Die verstärkte Zusammenarbeit mit Russland in der Energiewirtschaft und in regionalen Fragen sowie die wirtschaftliche Kooperation mit China hat der Türkei mehr Selbstvertrauen gegeben und ihr erlaubt, eine unabhängigere Haltung gegenüber den USA und Europa einzunehmen.