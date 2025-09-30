Was ist die Endlösung für den Gaza-Krieg?

Von Manlio Dinuci

Außenminister Marco Rubio sagte bei einem Besuch in Israel, dass eine diplomatische Lösung für den Gaza-Krieg möglicherweise nicht möglich sei, da die Hamas eine Terrororganisation, eine barbarische Gruppe sei, deren erklärtes Ziel die Zerstörung des jüdischen Staates sei. Damit bestätigte er die volle politische und militärische Unterstützung der Trump-Regierung für den Krieg, den Israel mit der falschen Begründung intensiviert, einen gefährlichen Feind zu eliminieren, der tatsächlich nicht mehr kampffähig ist, um die „Endlösung“ für Palästina umzusetzen.

Das Magazin Forbes, das jährlich eine Rangliste der reichsten Personen erstellt, die die herrschende Klasse in den Vereinigten Staaten bilden, schreibt, dass im Jahr 2025

„Donald Trump das profitabelste Jahr seines Lebens hatte.“

Es liefert dazu die Dokumentation:

„Der Präsident ist nun 7,3 Milliarden Dollar wert, ein Rekord, gegenüber 4,3 Milliarden Dollar im Jahr 2024, als er noch Präsidentschaftskandidat war.“ Kein US-Präsident in der Geschichte hat jemals seine Machtposition so ausgenutzt, um derart immense Gewinne zu erzielen wie Trump.

Sein Hauptinstrument zur Bereicherung: Kryptowährungen. In Zusammenarbeit mit seinen drei Kindern kündigte Trump im September 2024 eine Kryptowährungs-Initiative namens World Liberty Financial an, die zunächst Schwierigkeiten hatte, Fuß zu fassen. Dann gewann er die Präsidentschaftswahl. Der Krypto-Unternehmer Justin Sun investierte 75 Millionen Dollar darin, was einen Schneeballeffekt auslöste. Im Januar, wenige Tage vor seiner Rückkehr ins Weiße Haus, brachte Trump eine Meme-Coin auf den Markt (eine Kryptowährung, deren Wert sich in Abhängigkeit von ihrer Popularität unter Social-Media-Nutzern verändert, Anm. d. Red.).

Die Verbindung zwischen politischer Macht und den wirtschaftlichen Interessen der herrschenden Klasse wird dadurch verdeutlicht, dass Trump sofort nach seinem Einzug ins Weiße Haus eine Militäroperation gegen Venezuela startete und sie als Kampagne gegen Drogenkartelle darstellte. Sie wird von Außenminister Marco Rubio geleitet, der sie folgendermaßen erklärt:

„Drogenkartelle, die dank Präsident Trump nun korrekterweise als ausländische Terrororganisationen eingestuft sind, übernehmen die Kontrolle über unsere Gemeinden, säen Gewalt und vergiften unsere Familien mit Fentanyl. Die illegitimen Regime von Kuba, Nicaragua und Venezuela verstärken absichtlich das Chaos. Inzwischen nutzt die Kommunistische Partei Chinas ihren diplomatischen und wirtschaftlichen Einfluss, wie im Fall des Panamakanals, um sich den Vereinigten Staaten zu widersetzen und souveräne Nationen in Vasallenstaaten zu verwandeln.“

Der wahre Grund ist ein anderer: Venezuela, das sich durch die Kontrolle über seine eigenen Ressourcen von der US-Dominanz befreit hat, verfügt über die größten Erdölreserven der Welt.

In Europa schreibt Trump auf seiner Website Truth Social:

„Ich bin bereit, harte Sanktionen gegen Russland zu verhängen, sobald alle NATO-Länder begonnen haben, dasselbe zu tun und aufgehört haben, Öl aus Russland zu kaufen.“

Damit stellt er die NATO als gleichberechtigtes Bündnis dar, obwohl sie immer eine Organisation unter US-Kommando war, durch die Washington über die Ukraine Krieg gegen Russland provoziert und geführt hat, um Europa zugunsten der Vereinigten Staaten zu spalten. Nach der Inszenierung des Starts russischer Drohnen gegen Polen, der sich als Fälschung herausstellte, startete der Oberste Befehlshaber der Alliierten in Europa, US-General Grynkewich, der von Präsident Trump ernannt wurde, eine große Militäroperation, „Eastern Sentry“, um die NATO-Stationierung gegen Russland in Europa weiter zu verstärken. Während die Vereinigten Staaten Mittelstrecken-Atomraketen in Deutschland stationieren, die Moskau und noch weiter entfernte Ziele erreichen können, fordert Polen, dass US-Atomwaffen auf seinem Territorium gegen Russland stationiert werden. Russland reagierte mit einer großangelegten gemeinsamen Übung mit Belarus, bei der auch Tests von Atomraketen durchgeführt wurden.

Gleichzeitig eröffnete die NATO über den Mittelmeer-Dialog mit sieben Partnern – darunter Algerien, Ägypten, Israel, Jordanien, Mauretanien, Marokko und Tunesien – ein Verbindungsbüro in Amman, Jordanien. Rubio sagte bei einem Besuch in Israel, dass eine diplomatische Lösung für den Gaza-Krieg möglicherweise nicht möglich sei, weil „die Hamas eine Terrororganisation, eine barbarische Gruppe ist, deren erklärtes Ziel die Zerstörung des jüdischen Staates ist“. Damit bestätigte er die politische und militärische Unterstützung der Trump-Regierung für den Krieg, den Israel mit der falschen Begründung intensiviert, einen gefährlichen Feind zu eliminieren, der tatsächlich nicht mehr kampffähig ist, um die Endlösung für Palästina umzusetzen.