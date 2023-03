Was ist die internationale regelbasierte Unordnung?

Larry Johnson

Haben Sie schon mal von der „internationalen regelbasierten Ordnung“ gehört? Russland (und auch China), so sagen Washington und die NATO, verletzen diese Regeln und müssen bestraft werden. Wir können keine „Regel-Brecher“ dulden, die die globale Ruhe stören, nicht wahr?

„Seit 1945 haben die Vereinigten Staaten ihre globalen Interessen durch den Aufbau und die Aufrechterhaltung verschiedener Allianzen, wirtschaftlicher Institutionen, Sicherheitsorganisationen, politischer und liberaler Normen und anderer Instrumente verfolgt, die oft als internationale Ordnung bezeichnet werden. . . .

Der Aufbau einer internationalen Ordnung ist seit mindestens den 1940er-Jahren ein offizielles Programm der US-Außenpolitik und ein angestrebtes Ziel seit der Gründung der Nation. Den Architekten der internationalen Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg zufolge schützt die internationale Ordnung die Werte der USA, indem sie ein Umfeld aufrechterhält, in dem die Ideale einer freien und demokratischen Gesellschaft – wie die der Vereinigten Staaten – gedeihen können. Die Vereinigten Staaten haben sowohl Macht als auch idealistische Vorstellungen von gemeinsamen Interessen genutzt, um die auf Regeln basierende Ordnung zu untermauern. In diesem Sinne setzten sie sowohl harte als auch weiche Macht ein, um diese Ordnung zu schaffen.“

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1598.html

Verstanden? Die sogenannte internationale Ordnung ist im Grunde ein System von Regeln, die die Vereinigten Staaten aufstellen und willkürlich darüber entscheiden, ob ein fremdes Land sie einhält oder missachtet. Die Quintessenz? Diese „Regeln“ sind darauf ausgerichtet, die Interessen der USA auf Kosten anderer zu fördern.

Was ist eine Regel? Eine Regel ist „eine verbindliche, vorgeschriebene Verhaltensanweisung, insbesondere eine Verfahrensvorschrift einer gesetzgebenden Körperschaft oder eine Vorschrift, die von den Teilnehmern eines Spiels, einer Sportart oder eines Wettbewerbs befolgt wird“. Theoretisch sollte die Regel für alle gelten.

Nehmen wir den Basketballsport (passend zur derzeit in den Vereinigten Staaten stattfindenden March Madness) und schauen wir uns an, wie echte Regeln in einem Wettbewerbsumfeld funktionieren sollen. Für ein College-Spiel gibt es eine bestimmte Zeitspanne – 40 Minuten, zwei Halbzeiten à 20 Minuten. Als Regelbeauftragter können Sie nicht willkürlich einer Mannschaft, die Ihnen sympathisch ist, mehr Spielzeit geben, in der Hoffnung, dass sie mehr Punkte erzielt und sich schließlich durchsetzt. Jeder Spieler, der einen Korb außerhalb der 3-Punkte-Linie erzielt, erhält 3 Punkte für seine Mannschaft. Jeder Spieler, der in Ballbesitz ist und mehr als zwei Schritte geht, ohne zu dribbeln, verletzt eine Regel, und der Ball wird an die andere Mannschaft übergeben.

Wenn wir uns die sogenannten internationalen Regeln zur Förderung der globalen Ordnung ansehen, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Im Grunde handelt es sich hier um ein internationales Casino, und die Vereinigten Staaten haben sich traditionell wie ein betrügerischer Dealer verhalten, der dafür sorgt, dass die Freunde des Casinos gewinnen. Hier ist ein Beispiel. Wenn Demonstranten auf die Straße gehen und versuchen, eine Regierung zu stürzen, die den Vereinigten Staaten gefällt, ist das schlecht, und diese Demonstranten müssen bestraft werden. Wenn die Regierung jedoch bei den Vereinigten Staaten in Ungnade gefallen ist, dann sind die Demonstranten geheiligte Wesen, die den Willen Gottes ausführen und unterstützt werden müssen.

Der Iran ist ein typisches Beispiel dafür. Im vergangenen Oktober bejubelte Washington die Proteste im Iran und bestrafte jene iranischen Behörden, die versuchten, die Aktivitäten zu unterdrücken:

„Die Vereinigten Staaten haben am Mittwoch eine Reihe neuer Sanktionen gegen iranische Beamte verhängt, die an der anhaltenden Niederschlagung der landesweiten Proteste im Iran beteiligt sind. Dies ist die jüngste Reaktion der USA auf die Bemühungen Teherans, die Empörung nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini zu unterdrücken.

Seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini im Gewahrsam der so genannten „Sittenpolizei“ des Irans sind 40 Tage vergangen, und wir schließen uns ihrer Familie und dem iranischen Volk zu einem Tag der Trauer und des Nachdenkens an“, sagte Außenminister Antony Blinken in einer Erklärung.

„Die Vereinigten Staaten sind entschlossen, das iranische Volk zu unterstützen und sicherzustellen, dass die Verantwortlichen für die brutale Niederschlagung der landesweiten Proteste im Iran zur Rechenschaft gezogen werden“, so Blinken. „Heute kündigen wir eine gemeinsame Aktion des Außen- und des Finanzministeriums an, in der 14 Personen und drei Einrichtungen unter Beteiligung von fünf verschiedenen Behörden benannt werden, und zeigen damit unsere Entschlossenheit, alle geeigneten Mittel einzusetzen, um alle Ebenen der iranischen Regierung zur Verantwortung zu ziehen.“

https://www.cnn.com/2022/10/06/politics/us-iran-sanctions/index.html

Das Gleiche gilt für Georgien. Als die Legislative in Tiflis ein Gesetz verabschiedete, das die ausländische Einmischung in Georgien einschränken sollte, gingen Demonstranten Anfang März auf die Straße und prügelten sich mit der Polizei:

„Die Polizei in der georgischen Hauptstadt Tiflis setzte am späten Mittwoch Tränengas, Wasserwerfer und Blendgranaten ein, um den zweiten Tag in Folge Proteste gegen ein Gesetz über „ausländische Agenten“ zu beenden, das nach Ansicht von Kritikern die Pressefreiheit einschränken und die Bemühungen des Landes um eine EU-Mitgliedschaft untergraben würde.“

https://www.theguardian.com/world/2023/mar/08/georgia-opposition-protests-tbilisi-law-parliament

Und die Reaktion Washingtons auf diesen „gewaltsamen Aufstand“?

In Washington bekundete der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, seine Solidarität mit den Demonstranten.

„Wir fordern die georgische Regierung auf, die Freiheit der friedlichen Versammlung und der friedlichen Proteste zu respektieren“, sagte Price. „Wir stehen an der Seite der Menschen in Georgien und ihrer Bestrebungen.

Wenn Sie eines der Videos von den Protesten in Georgien gesehen haben, dann waren diese nicht friedlich.

Ganz im Gegensatz zu dem, was sich am 6. Januar 2021 in den Vereinigten Staaten abspielte, als Donald Trump-Anhänger das US-Kapitol umzingelten. Die Trump-Anhänger werden als Aufrührer verurteilt, strafrechtlich verfolgt und ins Gefängnis gesteckt. Die Beweise von diesem Tag deuten darauf hin, dass sich Agenten der US-Regierung (sowie einige ukrainische Mitglieder von AZOV) in der Menge befanden und versuchten, sie zur Gewalt anzustacheln. Nachdem die Demonstranten das Kapitol betreten hatten, beteiligten sich nur sehr wenige an den Gewalttaten. Aber weil sie sich Joe Biden widersetzten, werden sie als verachtenswerte Kriminelle behandelt. Tucker kontert das Propaganda-Mem der Biden-Administration.

Der Iran, der in Europa wegen seiner Reaktion auf die Demonstranten weitgehend verurteilt wurde, amüsiert sich über die Reaktion des französischen Präsidenten Macron auf die französischen Bürger, die über die Anhebung des Rentenalters ohne Abstimmung durch das französische Parlament verärgert sind:

„Die iranischen Behörden haben sich zu den Massenprotesten und Streiks in Frankreich geäußert. Laut dem Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani, sollte das offizielle Paris auf das französische Volk hören und die ‚barbarischen Methoden der Gewalt gegen Menschen, die ihre demokratischen Rechte verteidigen‘, aufgeben.“

https://t.me/sonar_21/1406

Die Regeln für Proteste sind eine Kleinigkeit im Vergleich zu der großen Regel, keine militärischen Aktivitäten in einem fremden Land durchzuführen, es sei denn, man wurde aufgefordert, seine Streitkräfte zur Unterstützung zu entsenden, oder man wurde angegriffen. Die Vereinigten Staaten und die NATO beharren darauf, dass Russland gegen diese Regel verstößt und bestraft werden muss. Russland seinerseits argumentiert, es handele zum Schutz der russischsprachigen Ukrainer, die von der ukrainischen Regierung seit 2014 unerbittlich beschossen werden, und um sich der NATO-Erweiterung an seinen Grenzen zu widersetzen.

Weder Russland noch China schenken den Beschwerden und der Empörung des Westens Glauben, denn die USA haben in Vietnam, im Irak, in Syrien, in Panama, im ehemaligen Jugoslawien, in Somalia und in Afghanistan eine schmutzige Bilanz ihrer Militäraktionen hinterlassen.

Hier ist die harte Wahrheit über die regelbasierte internationale Ordnung. Sie ist ein Anachronismus, der im Gefolge des Zweiten Weltkriegs von den Vereinigten Staaten geschaffen wurde, sie löst sich auf, und die Biden-Administration fährt fort, Maßnahmen zu ergreifen, die ihren Untergang beschleunigen werden.

Behalten Sie Israel im Auge. Das Land wird von Protesten gegen ein vorgeschlagenes Gesetz erschüttert, das den Obersten Gerichtshof entmachten und die Macht bei der Exekutive konsolidieren soll. Die Gräben innerhalb Israels sind tief und werden von Tag zu Tag breiter. Premierminister Benjamin Netanjahu hat heute den Verteidigungsminister entlassen und der israelische Generalkonsul in New York ist aus Protest zurückgetreten.

Warum erwähne ich das? Weil es noch kein Signal von der Biden-Administration gibt, ob sie diese Proteste als „Befolgung der internationalen Regeln“ absegnen oder Netanjahu als Verletzer dieser Regeln verurteilen wird.

Das Gejammer über die „internationale, auf Regeln basierende Ordnung“ zeigt, dass Amerika nicht mehr die Kraft und die Fähigkeit hat, anderen seinen Willen aufzuzwingen. China, Russland, der Iran, Saudi-Arabien, Indien und Südafrika, um nur einige wenige zu nennen, sind sich dieser Realität bewusst und sind dabei, eine alternative internationale Ordnung zu schaffen, die die Vereinigten Staaten ins Abseits drängt. Ich glaube, dass dies die wichtigste Konsequenz des Stellvertreterkriegs zwischen der NATO und Russland in der Ukraine ist. Die schwache Seite Amerikas wurde aufgedeckt, und keine noch so großen Drohungen oder Sanktionen aus Washington werden diese Realität ändern.