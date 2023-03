Wie das „Einsiedlerkönigreich“ zur weltweiten Kontrollgruppe für die größte Impfstudie aller Zeiten wurde

Isoliert vom Rest der Welt gelang es dem australischen Bundesstaat Westaustralien (WA), Covid fast das ganze Jahr 2021 über fernzuhalten. In dieser Zeit wurden fast vier Millionen Dosen des Impfstoffs Covid an die Bevölkerung verabreicht. Der Bericht über die Impfstoffsicherheit in Westaustralien für das Jahr 2021 wurde soeben veröffentlicht, und die Ergebnisse sind düster: ein „exponentieller Anstieg“ der unerwünschten Ereignisse, mit dem die Krankenhäuser nur schwer fertig werden.

Zu Beginn der Einführung des Covid-Impfstoffs in Australien im Februar 2021 erklärte Gesundheitsminister Greg Hunt gegenüber ABC Insiders: „Die Welt befindet sich in der größten klinischen Studie, der größten globalen Impfstudie aller Zeiten.“

In der Tat wurden noch nie zuvor Milliarden von Menschen mit Impfstoffen geimpft, die sich in der Testphase befanden und nur vorläufig zugelassen waren.

Greg Hunt erklärt, warum der Premierminister den Impfstoff zuerst bekommen hat. (Bild: ABC Insiders)

Bei diesem realen Experiment sollten zwei Ergebnisse gemessen werden: die Sicherheit und die Wirksamkeit des neuen Covid-Impfstoffs. In der Eile, die Nadeln in die Arme zu bekommen, wurde das Experiment jedoch durch Covid-Infektionen vereitelt. In Regionen, in denen die Bevölkerung geimpft wurde, während sich das SARS-Cov-2-Virus ausbreitete, war es schwieriger, zwischen dem Covid-Impfstoff und den Auswirkungen der Covid-Infektion zu unterscheiden. So sind unter anderem Beobachtungsstudien zu widersprüchlichen Schlussfolgerungen darüber gekommen, inwieweit die Zunahme von Myo- und Perikarditis während der Pandemie auf die Impfung oder die Infektion zurückzuführen ist.

Es gibt nur wenige Regionen auf der Welt, in denen der größte Teil der Bevölkerung vor der Ausbreitung von Covid in der Bevölkerung geimpft wurde. Die 697 Tage andauernde Abriegelung vom Rest Australiens und der Welt brachte WA den Beinamen „Einsiedlerkönigreich“ ein. Der Premierminister des Bundesstaates, Mark McGowan, wies auf die einzigartige Rolle von Westaustralien bei dem weltweiten Impfversuch hin und sagte auf einer Pressekonferenz Anfang 2022: „Westaustralien ist ein Experiment. Bei uns gab es nur sehr wenige Omikron-Fälle, wir haben eine sehr hohe Durchimpfungsrate, und wir haben eine sehr willige Bevölkerung.“

Im Königreich der Einsiedler führte die strikte Null-Covid-Politik dazu, dass WA bis zum 31. Dezember 2021 nur 1.158 Covid-Fälle während der Pandemie gezählt hat. Gleichzeitig sorgten das stark geförderte Impfprogramm der Regierung McGowan und aggressive Arbeitsaufträge dafür, dass bis Ende 2021 mehr als 90 % der „gesetzestreuen Bevölkerung“ über 12 Jahren in WA mindestens eine Dosis des Covid-Impfstoffs erhalten hatten.

Die Einführung des Covid-Impfstoffs begann in Westaustralien am 22. Februar 2021. Das bedeutet, dass wir fast ein Jahr lang Sicherheitsdaten aus der Impfstoffüberwachung haben, die nicht durch eine Covid-Infektion verursacht wurden. Die Daten wurden schließlich diesen Monat im West Australian Vaccine Safety Surveillance (WAVSS) Bericht für 2021 veröffentlicht, und die Ergebnisse sind atemberaubend. Aber nicht auf eine gute Art.

Aus dem Bericht: „Die Zahl der unerwünschten Ereignisse nach einer Impfung (AEFI), die der Western Australia Vaccine Safety Surveillance (WAVSS) gemeldet wurden, war im Jahr 2021 deutlich höher als in den Vorjahren… aufgrund der Einführung des COVID-19-Impfprogramms.“

Im Jahr 2021 wurden AEFIs für Covid-Impfstoffe fast 24-mal so häufig gemeldet wie AEFIs für alle anderen Impfstoffe zusammen.* Der Bericht bezeichnet dieses Phänomen als „exponentiellen Anstieg“, der in der nebenstehenden Grafik deutlich zu erkennen ist.

Im Jahr 2021 wurden fast vier Millionen Dosen Covid-Impfstoff an die Bevölkerung von WA verabreicht, wobei im gleichen Zeitraum 10 428 AEFIs gemeldet wurden. 57 % dieser AEFIs wurden in Krankenhäusern oder in der Notaufnahme behandelt. Im Gegensatz dazu erklärte ein Sprecher der TGA gegenüber Umbrella News, dass es sich bei der Mehrzahl der Berichte über unerwünschte Ereignisse bei COVID-19-Impfstoffen um übliche, erwartete und häufig milde Reaktionen handelte. Da eine Einlieferung ins Krankenhaus nicht mild ist, ist WA entweder ein Ausreißer oder die Aussage der TGA deutet darauf hin, dass eine Einlieferung ins Krankenhaus „üblich und zu erwartend“ war.

In der zweiten Jahreshälfte, als die AEFIs ihren Höhepunkt erreichten, berichteten die Medien regelmäßig, dass die Krankenhäuser in WA überlastet waren, obwohl es keine Covid-Fälle gab. Der Monat mit den meisten AEFI-Meldungen war der Oktober, also derselbe Monat, in dem die Impfpflicht für einen Großteil der Belegschaft bekannt gegeben wurde, die Kriterien für die Impfung auf Personen ab 18 Jahren ausgeweitet wurden und die Impfung ohne Anmeldung möglich wurde.

Am 31. Oktober erklärte Premierminister Mark McGowan auf einer Pressekonferenz, die Krankenhäuser stünden „unter enormem Druck“, aber es sei schwer zu sagen, warum das so sei. McGowan spekulierte, dass die Ursache eine verzögerte Reaktion auf Covid sein könnte; allerdings gab es im Monat Oktober nur 16 Fälle von Covid. Im selben Monat gab es über 1400 AEFI-Meldungen für alle Impfungen, von denen die meisten mit der Covid-Impfung zusammenhingen.

Ein herausragendes Ergebnis des Berichts ist, dass die Hintergrundraten von Myokarditis und Perikarditis um 35 % und 25 % gestiegen sind. Die gemeldeten Raten beider Erkrankungen nach der Impfung mit Spikevax von Moderna und Comirnaty von Pfizer waren wesentlich höher als die von der TGA im selben Zeitraum gemeldeten nationalen Raten. Schockierenderweise lag das Risiko einer Herzbeutelentzündung in der Altersgruppe der 25- bis 29-Jährigen bei 53,5 Fällen pro 100.000 Dosen Spikevax. Es ist vielleicht nicht überraschend, dass Brustschmerzen die fünfthäufigste gemeldete AEFI für Covid-Impfstoffe im Jahr 2021 waren.

Der Bericht dokumentiert weitere schwerwiegende und lebensbedrohliche AEFI, die zu zahlreich sind, um sie hier im Einzelnen aufzuführen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts wurden siebenundachtzig Todesfälle gemeldet, von denen jedoch nur ein einziger in ursächlichem Zusammenhang mit einer Impfung stand (Vaxzevria von AstraZeneca).

Angesichts des Fehlens einer Covid-Infektion und der hohen Inzidenz von AEFIs im Zusammenhang mit Covid-Impfstoffen im Jahr 2021 ist eine Untersuchung sicherlich gerechtfertigt. Schließlich wurden Impfstoffe schon aus anderen Gründen vom Markt genommen. Fluvax Junior wurde 2010 von der TGA nach einer Untersuchung vom Markt genommen, die durch 25 Berichte über Fieberkrämpfe (16 davon aus Westaustralien) ausgelöst worden war. In dem Bericht über die Sicherheit des Impfstoffs wird jedoch keine spezielle Untersuchung erwähnt. WA Health hat auf die Bitte um Stellungnahme nicht reagiert.

Zu dem massiven Anstieg der AEFI-Meldungen nach der Covid-Impfung heißt es in dem Bericht: „Die hohe Zahl der Meldungen im Jahr 2021 nach der COVID-19-Impfung spiegelt die höhere Akzeptanz der COVID-19-Impfung und das große Engagement der Öffentlichkeit und der Gesundheitsdienstleister bei der Überwachung der Impfstoffsicherheit wider.“

Es wird nicht erwähnt, dass eine erhöhte Melderate (d. h. nicht die rohen Zahlen, sondern die Rate) teilweise darauf zurückzuführen sein könnte, dass die Covid-Impfstoffe mehr AEFIs verursachen als herkömmliche Impfstoffe.

Die Sicherheitsüberwachungsdaten aus dem WA-Versuch zeigen, dass die Covid-Impfstoffe im Vergleich zu den herkömmlichen Impfstoffen mit erheblichen Schäden verbunden sind, wenn keine Covid-Infektionen in der Bevölkerung auftreten. Nach dem Vorsorgeprinzip sollte das Covid-Impfprogramm pausiert werden, bis weitere Untersuchungen durchgeführt werden können, um festzustellen, warum es in WA nach der Einführung des Covid-Impfstoffs zu einem derartigen „exponentiellen Anstieg“ der AEFIs kam.

*Im WAVSS-Bericht 2021 über die Überwachung der Impfstoffsicherheit fehlen 98 AEFI für die Kategorie „alle anderen Impfstoffe“, die im Rahmen des aktiven Überwachungsprogramms SafeVax erfasst wurden. Hätte der Bericht die 98 AEFIs berücksichtigt, dann wäre der Anteil der AEFIs bei Covid-Impfstoffen 16x so hoch wie bei allen anderen Impfstoffen (im Gegensatz zu 24x laut WAVSS-Bericht).

WA Health wurde zur Klärung kontaktiert, hat aber nicht geantwortet.