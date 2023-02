Was ist die Ursache für den Anstieg der Todesfälle bei den Covid-Toten Anfang 2020?

Die Infragestellung der Iatrogenese-Hypothese

Will Jones hat im Daily Skeptic einen interessanten Artikel veröffentlicht, der die Iatrogenese-Hypothese stark infrage stellt. Dabei handelt es sich um die Hypothese, dass tödliche gesundheitspolitische Maßnahmen ein wichtiger Faktor bei der Welle von Todesfällen waren, die im Frühjahr 2020 dem Covid zugeschrieben wurden. Jonathan Engler hat dafür Beweise geliefert, die wir kürzlich in diesem Artikel beschrieben haben.

Wills Artikel liefert einige interessante Daten. Ich glaube, dass Will recht hat, dass SARS-CoV-2 etwas Besonderes ist und dass es keine Beweise dafür gibt, dass nicht-pharmazeutische Interventionen (NPIs) wie Abriegelungen und Kontaktverfolgung einen signifikanten Einfluss auf die Todesraten hatten. Im Gegensatz zu seinen Behauptungen entkräftet jedoch weder das eine noch das andere die Iatrogenese-Hypothese, und auch sein Argument, dass es in Deutschland und Schweden (die seiner Meinung nach eine ähnliche Gesundheitspolitik wie das Vereinigte Königreich, die USA und Italien verfolgten) nicht zur gleichen Zeit zu einer übermäßigen Zahl von Todesfällen kam, ist nicht stichhaltig. Für die Iatrogenese-Hypothese im Vereinigten Königreich (und wahrscheinlich auch in den USA und Italien) spricht nicht nur der unsachgemäße Einsatz von Beatmungsgeräten (der in all diesen Ländern tatsächlich häufig vorkam), sondern insbesondere der unsachgemäße Einsatz lebensbeendender Medikamente und die Verweigerung potenziell lebensrettender Antibiotika sowie „weichere“ Aspekte wie die Verweigerung sozialer Betreuung, von Verwandtenbesuchen und des sozialen Netzes, das als lebenserhaltendes System für gebrechliche ältere Menschen fungiert.

Außerdem ist zu beachten, dass „strenge Schließungen“ nicht unbedingt das Ausmaß der Dystopie im Gesundheits- und Sozialfürsorgesystem widerspiegeln, insbesondere was die älteren Menschen betrifft; im Hinblick auf die frühen Todesfälle und damit die unterstellten Todesfallraten müssen wir uns mit dieser Bevölkerungsgruppe befassen. Ob Schulen im März/April 2020 geschlossen oder ob Fußballspiele verboten werden usw., hat wenig bis gar keinen Einfluss auf die Altenpflege.

Kritisch stellt Will auch eine Reihe von Diagrammen vor, die seiner Meinung nach Englers Argumente widerlegen. Im Gegensatz zu seinen Behauptungen können diese Diagramme jedoch die Iatrogenese-Hypothese unterstützen. Konkret stellt Will eine Reihe von Diagrammen vor (Covid-Krankenhausaufenthalte, Todesfälle usw.), die seiner Meinung nach alle demselben Muster folgen:

In dieser Reihe von Diagrammen sind auch die überzähligen Todesfälle enthalten (wie auf der Website Our World in Data berichtet):

Und er schlussfolgert:

Die enge Übereinstimmung zwischen diesen Diagrammen ist sicher für jeden offensichtlich. Die Bedeutung dieser Übereinstimmung liegt darin, dass sie alle verschiedene Aspekte desselben Phänomens zeigen, nämlich einen viralen Ausbruch, der einen eng korrelierten Anstieg von Symptomen, PCR-Positiven, LFT-Positiven, Variantengenom-Nachweis, Krankenhausaufenthalten, Intensivaufnahmen, Antikörpern und Todesfällen verursacht. Eine andere Ursache für dieses multifaktorielle Phänomen ist nicht plausibel. Daher müssen wir zu dem Schluss kommen, dass die übermäßige Zahl der Todesfälle während der Pandemie zu einem großen Teil durch die Auswirkungen des Virus erklärt werden kann, das all diese Dinge verursacht.

Es gibt jedoch zwei offensichtliche Probleme mit dieser Schlussfolgerung. Das erste ist, dass das Diagramm der Übersterblichkeit nicht wie die anderen aussieht. Zu Beginn der Pandemie gibt es eindeutig einen viel höheren (und aufgrund seiner extremen und vertikalen Natur einen sehr unnatürlichen) Spitzenwert als in den anderen Diagrammen. Diese Spitze unterstützt die Hypothese von Jonathan Engler. Das zweite Problem (auf das ich bereits mehrfach hingewiesen habe) besteht darin, dass die Daten, die die Covid-Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle usw. aus dem Covid-Dashboard der Regierung zeigen, mit dem NHS-Dashboard der Covid-Notfalleinsätze völlig unvereinbar sind:

Schließlich lohnt sich auch ein Blick auf den Artikel von Joel Smalley, der die Iatrogenese-Hypothese empirisch untermauert. Hier von Google übersetzt auf Deutsch.