von Thierry Meyssan

Man denkt zu Unrecht, dass die Niederlage von Präsident Selenskyj in Donezk und Luhansk, in Cherson und Saporischschja das Ende der Kämpfe bedeuten könnte. Angesichts des Widerstands, dem Moskau bei der Umsetzung der Resolution 2202 des Sicherheitsrates begegnet ist, sagte Präsident Putin, er müsse Odessa noch befreien und Transnistrien anschließen. Genau das ist es, was das Pentagon seit 2019 anstrebt. Es bereitet sich bereits auf eine zweite Runde in Moldawien vor. Nicht, weil es die Ukrainer verteidigen will, und dann die Moldauer, sondern weil er seine eigenen Verbündeten ausrauben will.

Die Zahlen der Atlantischen Allianz, die von westlichen Nachrichtenagenturen verbreitet werden, deuten darauf hin, dass das ukrainische Volk vereint ist und dank westlicher Waffen widersteht. Die Zahlen des Mossad, die von der türkischen Website Hürseda Haber verbreitet werden, beweisen jedoch, dass sie keinen Bezug zur Realität haben.

Diese Sache ist nicht neu. Nachdem ich während des Kosovo-Krieges ein tägliches Bulletin herausgegeben habe, in dem die Depeschen westlicher Nachrichtenagenturen mit denen der Balkan-Nachrichtenagenturen verglichen wurden, bin ich jetzt