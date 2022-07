Was ist hier los? Irland schließt sich Kanada und den Niederlanden an und verpflichtet Landwirte zur Senkung der Kohlenstoffemissionen – und verschärft damit die weltweite Nahrungsmittelknappheit weiter.

Die irische Regierung hat sich den Niederlanden und Kanada angeschlossen und geht mit harten Maßnahmen gegen die Landwirte vor, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.

Die Landwirte in den Niederlanden protestieren seit Wochen, nachdem die Regierung einen neuen Plan eingeführt hat, der sie in den Ruin treiben und die Lebensmittelversorgung in Europa stören würde.

Die Proteste der Landwirte in den Niederlanden haben den königlichen Palast am Dam-Platz in Amsterdam erreicht. Der 16-jährige Jouke, der am Dienstag von einem Polizeibeamten angeschossen wurde, wurde ohne Anklage freigelassen.

Oppositionsführer Geert Wilders veröffentlichte einen bahnbrechenden Brief, aus dem hervorgeht, dass die globalistische niederländische Regierung enteignete landwirtschaftliche Flächen für Asylzentren nutzen will.

Rund 40.000 niederländische Bauern legten am Wochenende den Verkehr in den Niederlanden lahm und blockierten mit Lastwagen und Traktoren rund 20 Lebensmittelverteilungszentren.

Breitbart.com berichtet:

In der vergangenen Woche kündigte der kanadische Tyrann Justin Trudeau außerdem an, dass er einen Plan zur Verringerung des kanadischen Düngemitteleinsatzes und zum Bankrott der Landwirte vorantreiben wird.

Dies wird die Landwirte in den Bankrott treiben, ihr Land wird von internationalen Milliardären aufgekauft werden und die weltweite Nahrungsmittelknappheit wird sich verschärfen.

Bevor Sie sich versehen, werden Sie Ungeziefer essen, ob Sie wollen oder nicht!

Jetzt ist es offiziell. Trudeaus Treffen mit den Landwirtschaftsministern der Provinzen ging gestern zu Ende. Er will die Düngemittel um 30 % reduzieren. Die Farmen werden scheitern, das Land wird von Milliardären/der Regierung aufgekauft und die Menschen werden hungern. Die Landwirte erheben sich heute.

