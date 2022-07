Ex-CIA Ray McGovern: Medien verpassen wichtige Schritte in Sachen Russland-Ukraine

Die Konzernmedien ignorieren die drastischen Auswirkungen der erklärten Absicht Russlands, mehr ukrainisches Gebiet als nur Donezk und Luhansk unter seine Kontrolle zu bringen. Ich habe dies gestern in der „Kritischen Stunde“ erörtert und ergänze diese Gedanken in den folgenden Absätzen.

Am Mittwoch kündigte der russische Außenminister Sergej Lawrow die erweiterten Ziele Moskaus an und erklärte: „Jetzt ist die Geographie eine andere. Es geht bei weitem nicht mehr nur um die Volksrepubliken Donezk und Luhansk, sondern auch um die Gebiete Cherson und Saporischschja und eine Reihe anderer Territorien.“ (Ich hatte gerade darüber geschrieben.)

In seinem Interview wies Lawrow speziell auf HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems, hergestellt von Lockheed-Martin) als die Art von Waffen hin, „die eine direkte Bedrohung für unser Territorium und die Territorien der Republiken darstellen, die ihre Unabhängigkeit erklärt haben (Donezk und Luhansk).“ Die HIMARS, die der Ukraine zur Verfügung gestellt werden, haben eine Reichweite von 50 Meilen (ca. 80 km), womit sie auch leicht die Krim erreichen können – die Kiew (und die USA) darauf bestehen, dass sie rechtlich noch zur Ukraine gehört. Es hängt alles von der „Geografie“ ab.

Nur wenige Stunden nach dem Lawrow-Interview gab US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bekannt, dass die USA der Ukraine vier weitere HIMARS zur Verfügung stellen werden, womit sich die Gesamtzahl auf 16 erhöht. Austin prahlte damit, dass die HIMARS bereits „einen Unterschied auf dem Schlachtfeld gemacht“ hätten.

Aber welches Schlachtfeld? Lawrow und der russische Präsident Putin dürfen sich keine Illusionen darüber machen, dass das umfassendere, strategische „Schlachtfeld“ Russland einschließt. In der Tat ist es derselbe unbedarfte Lloyd Austin, der vor drei Monaten die Katze aus dem Sack gelassen hat:

Eines der Ziele der USA in der Ukraine ist es, ein geschwächtes Russland zu sehen. … Die USA sind bereit, Himmel und Erde in Bewegung zu setzen, um der Ukraine zu helfen, den Krieg gegen Russland zu gewinnen.

Werden Blinken und Biden aufwachen?

Es scheint eine sichere Sache zu sein, dass Bidens Berater davon ausgehen, mindestens bis zu den US-Zwischenwahlen im November in einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine verwickelt zu sein. Bis dahin wollen die Demokraten sicherlich nicht den Eindruck erwecken, dass sie in dieser kritischen Frage (die sie, um ehrlich zu sein, selbst so sehr mitverursacht haben) gegenüber Russland nachlässig sind.

Die Realität sieht natürlich so aus, dass die US-Politiker munter mitmachen und das MICIMATT bereichern (und die Wahlkampfkasse aufbessern), indem sie der Ukraine fortschrittliche Waffen liefern – und sie bei Bedarf ersetzen. Das ist sehr gut für das vielschichtige Geschäft mit dem Profit. Was wirklich beunruhigend ist, ist die Tatsache, dass es anscheinend wenig Verständnis für die hohen Einsätze gibt, die auf dem Spiel stehen; wenig Verständnis dafür, was es bedeutet, dass Russland das Verhalten der USA/NATO in der Ukraine als existenzielle Bedrohung betrachtet – eine Bedrohung, die Russland unbedingt beseitigen will und kann.

Wenn der Herbst naht und mehr HIMARS eintreffen, könnten ihre Reichweite von 50 Meilen (ca. 80 km) und (wie Lawrow zu erklären versuchte) das Diktat der „Geografie“ zu einer viel tieferen russischen Offensive weit über den Donbass hinaus führen. Die militärischen Aussichten für Washingtons Stellvertreter in der Ukraine sind schon jetzt schlecht und werden sich mit den nahenden Zwischenwahlen wahrscheinlich noch weiter verschlechtern. Verständlicherweise wird Putin besorgt sein, dass die USA sich bewegen werden: „Ich werde dich beobachten und es steigern.“

Innenpolitik

Präsident Putin ist es nicht fremd, dass US-Präsidenten unter innenpolitischem Druck stehen. Im Juni 2021 räumte er dies in einer Grundsatzrede auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg ausdrücklich ein:

Ich bin sicher, dass sie [die US-Politik gegenüber Russland] in erster Linie durch innenpolitische Prozesse beeinflusst wird. Die Beziehungen zwischen Russland und den USA sind bis zu einem gewissen Grad zur Geisel der innenpolitischen Prozesse geworden, die in den Vereinigten Staaten ablaufen.

Meines Erachtens gibt dies dem Kreml einen beträchtlichen Anreiz, die Reste der ukrainischen Armee zu besiegen und nach Westen vorzurücken, um die Kontrolle über Odessa zu übernehmen und zu gegebener Zeit in Richtung Moldawien vorzustoßen. Auch hier würde Putin davon ausgehen, dass die Regierung Biden den Einsatz zu diesem Zeitpunkt erhöhen wird. Im Oktober könnte es also ziemlich schnell gefährlich werden.

Medienkonsumenten vor einem Schock?

Angesichts der Walter-Mitty-artigen Berichterstattung darüber, wie gut die Kiewer Streitkräfte vorankommen, und des generellen Fehlens einer ausgewogenen Berichterstattung und Kommentierung in den etablierten Medien werden künftige Vorstöße der russischen Armee über den Donbass hinaus wahrscheinlich einen Schock auslösen. Hinzu kommt die sechsjährige Indoktrination/Gehirnwäsche in Bezug auf Russlands „Einmischung“ in die Wahlen und andere angebliche „Russia-gate“-Untaten (die inzwischen widerlegt sind, aber die Wahrheit wird immer noch verschwiegen). Zusammen mit einer Prise Russophobie und der ständigen einseitigen Berichterstattung wären die US-Medienkonsumenten wahrscheinlich so verformbar, dass sie die Lieferung von Waffensystemen und/oder Flugzeugen mit größerer Reichweite an die Ukraine unterstützen würden.

Überraschung, Überraschung: Diese Woche hat es die New York Times versäumt, 1 und 1 zusammenzuzählen: (1) Lawrow über die „Geografie“ und die HIMARS, die Russland dazu veranlassen, tiefer in die Ukraine vorzudringen; und (1) und Austins Zusage von vier weiteren HIMARS, um „einen Unterschied auf dem Schlachtfeld“ zu machen.

Stattdessen bekamen die Leser der NYT am Freitag auf der Titelseite, über der Falte, ein Gefasel von Andrew E. Kramer aus Kiew; sein Artikel trägt den Titel To Rally Allies, Ukraine points to Fresh Gains.

Kramer schreibt:

Die ukrainische Botschaft an die Welt hat sich nicht geändert. Wir können gewinnen. Unsere Strategie funktioniert, wenn auch langsam. Wir müssen nur weiter Waffen liefern.

Zu den Erfolgen, von denen die Ukrainer Kramer erzählt haben, gehört ein Angriff auf ein russisches Munitionsdepot mit, Sie ahnen es, HIMARS. Und, um das Fass zum Überlaufen zu bringen, berichtet Kramer, dass der Chef des britischen MI6 (das britische Pendant zur CIA) glaubt, dass den russischen Streitkräften „bald der Dampf ausgeht … was den Ukrainern die Möglichkeit gibt, zurückzuschlagen“. Zur Erinnerung (weil Kramer es vergessen hat): Der MI6 hat einen wohlverdienten Ruf dafür, „die Geheimdienstinformationen und Fakten um die Politik herum zurechtzubiegen“, wie offizielle britische Dokumente zeigen, die vor dem US/UK-Angriff auf den Irak im März 2003 erstellt wurden.

Was wirklich wichtig ist

Man muss die Hälfte von Kramers 38 Paragrafen umfassendem Artikel überfliegen, um einen vernünftigen Absatz darüber zu finden, was wirklich wichtig ist. Aber mit diesem Absatz hat er einen Volltreffer gelandet:

Die Frage, ob die Langstreckenwaffen, die jetzt in der Ukraine ankommen, die russische Armee tatsächlich zurückdrängen können, ist zu einer zentralen Unbekannten in diesem Krieg geworden.

Zugegeben: Die Antwort darauf lässt sich heute nicht mit Sicherheit sagen. Aber das Risiko einer außer Kontrolle geratenen Eskalation schon in diesem Herbst kann man kennen. Schade, dass die Leser der NY Times davor nicht gewarnt werden.