Dr. Birx macht verblüffendes Geständnis: Sie und Fauci haben es mit den Impfstoffen übertrieben“.

Zwei der prominentesten Vertreter des amerikanischen Gesundheitswesens, die ehemalige Covid-Koordinatorin Dr. Deborah Birx und der Leiter des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) Dr. Anthony Fauci, traten diese Woche in den Medien auf und sprachen über die Einführung des Covid-Impfstoffs.

Am Freitag gestand Dr. Birx in der Fox-Nachrichtensendung „Your World“ mit Neil Cavuto, dass die US-Gesundheitsbehörden den Impfstoff „überbewertet“ hätten.

„Ich wusste, dass diese Impfstoffe nicht vor Infektionen schützen würden“, sagte Birx.

„Und ich glaube, wir haben es mit den Impfstoffen übertrieben“, fügte sie hinzu. „Und das hat die Leute dazu gebracht, sich Sorgen zu machen, dass sie nicht vor schweren Krankheiten und Krankenhausaufenthalten schützen.“

Wie in den Kommentaren auf Twitter erläutert, deutet das spätere Eingeständnis von Dr. Birx, dass 50 % der über Omikron Verstorbenen „älter und geimpft“ waren, mit ziemlicher Sicherheit auf Datenbetrug hin.

Die Tatsache, dass 50 % der Omicron-Todesfälle „älter und geimpft“ waren, führt zu einer von zwei unausweichlichen Schlussfolgerungen:

1) Die Sterblichkeitsstatistiken sind gefälscht

2) Die Wirksamkeit von Impfstoffen ist gefälscht.

Suchen Sie sich etwas aus. Aber eine dieser Beobachtungen, vielleicht sogar beide, sind wahr.

The fact that 50% of Omicron deaths were 'older and vaccinated' leads you to one of two ineluctable conclusions:



1) Mortality statistics are fraudulent

2) Vaccine efficacy rates are fraudulent



Take your pick. But one of these observations, perhaps both of them, are true. — Kyle Becker (@kylenabecker) July 22, 2022

Wenn die Covid-Impfstoffe die behauptete „100-prozentige Wirksamkeit“ haben, dann ist es statistisch unmöglich, dass die Hälfte der Bevölkerung, die an einem Virus stirbt, „geimpft“ ist – es sei denn, die Zahlen zur Sterblichkeit waren von vornherein höchst fehlerhaft.

Da das Durchschnittsalter der Covid-Todesfälle nahe an der Lebenserwartung lag (77 Jahre) und Patienten mit mehreren Begleiterkrankungen (95 % aller Todesfälle) einschloss, sind in der angegebenen „einen Million“ Covid-Todesfälle Hunderttausende von Amerikanern enthalten, deren bevorstehender Tod „in den Kuchen hineingebacken“ war.

Da es den Impfstoffen nicht gelungen ist, die Übersterblichkeit im Jahr 2021 zu senken, gibt es auch Anlass, ihre angebliche Wirksamkeit in Frage zu stellen.

Dr. Birx hat vor kurzem zugegeben, dass sie Daten gefälscht hat, als sie in der Trump-Regierung tätig war.

Before posting my final review of D. Birx's book, I offer you one more excerpt on how she doctored the weekly Covid reports to the states coming from the White House. You won't believe this one. pic.twitter.com/saYjSzPhpc — Jeffrey A Tucker (@jeffreyatucker) July 16, 2022

„Bevor ich meine abschließende Rezension von D. Birx‘ Buch veröffentliche, biete ich Ihnen noch einen Auszug darüber an, wie sie die wöchentlichen Covid-Berichte an die Staaten aus dem Weißen Haus gefälscht hat“, schrieb Jeffrey Tucker. „Sie werden es nicht glauben.“

Tucker stellte die Passage in Dr. Birx‘ Buch zur Verfügung, in der das Verfahren zum Schreiben der Berichte erläutert wird. Darin wird Birx direkt in die Verschleierung von Daten und die Irreführung von Staatsbeamten verwickelt.

„Unsere Samstags- und Sonntagsroutine beim Verfassen von Berichten wurde bald zu: schreiben, einreichen, überarbeiten, verstecken, erneut einreichen. Glücklicherweise hat diese strategische Schlamperei funktioniert.“

Dr. Birx gab in einer Pressekonferenz im April 2020 sogar zu, dass die USA einen „liberalen“ Ansatz bei den Covid-bedingten Sterblichkeitsraten verfolgten, der in den meisten anderen Ländern nicht praktiziert wurde.

„Ich denke, dass wir in diesem Land einen sehr liberalen Ansatz in Bezug auf die Sterblichkeit gewählt haben“, sagte Birx. „Es gibt andere Länder, in denen, wenn man eine Vorerkrankung hatte und, sagen wir mal, wegen des Virus auf die Intensivstation musste und dann ein Herz- oder Nierenproblem bekam, dies in einigen Ländern als Herz- oder Nierenproblem und nicht als COVID-19-Tod registriert wird. Im Moment erfassen wir das noch. Und wir werden, ich meine, das Großartige daran ist, dass wir Formulare haben, die reinkommen, und ein Formular, das die Möglichkeit hat, es als COVID-19-Infektion zu markieren. Die Absicht ist, dass wir, wenn jemand mit COVID 19 stirbt, dies als COVID 19-Todesfall zählen.“

CDC-Statistiken zeigen, dass bei 95 % der Covid-bedingten Todesfälle durchschnittlich 4 Komorbiditäten angegeben werden, während bei 5 % Covid als einzige bekannte Todesursache genannt wird. Zu diesen Komorbiditäten gehören Herz-Kreislauf-Erkrankungen (10,5 %), Diabetes (7,3 %) und Krebs (5,6 %).

Die erste Serie von zwei Impfungen wurde der amerikanischen Bevölkerung als „vollständiger Impfschutz“ gegen Covid-19 verkauft. Inzwischen gibt es fünf empfohlene Covid-19-Impfungen, die die Übertragung des Virus nicht verhindern.

Dr. Anthony Fauci räumte am Freitag in einem Fox News-Interview mit Bret Baier ein, dass die Covid-Impfstoffe einen nachlassenden Schutz bieten, und machte für die mutierenden Stämme die Notwendigkeit von Auffrischungen verantwortlich.

„Was vor zwei Jahren, vor anderthalb Jahren galt, ändert sich, weil der ursprüngliche Stamm überhaupt nicht die Übertragungsfähigkeit hatte, mit der wir es bei den Omikron-Sublinien, insbesondere BA. 5, zu tun haben“, sagte Fauci.

„Der Impfstoff schützt also einige Menschen, nicht 95 Prozent, davor, sich zu infizieren, Symptome zu bekommen und schwer zu erkranken“, fuhr er fort. „Er schützt einen hohen Prozentsatz der Menschen besser vor dem Fortschreiten einer schweren Erkrankung.

„Wir brauchen Impfstoffe, die besser sind“, fügte er hinzu. „Wir brauchen bessere Impfstoffe, weil wir wissen, dass die Immunität über mehrere Monate hinweg abnimmt. Aus diesem Grund gibt es Auffrischungsimpfungen. Aber wir brauchen auch Impfstoffe, die vor Infektionen schützen.

Dieser plötzlich gemäßigte Ton in Bezug auf die „Impfstoffe“ ist weit entfernt von der lobenden Art und Weise, mit der die Covid-19-Impfung der amerikanischen Bevölkerung verkauft wurde. Die mRNA-Impfung wurde Millionen von Menschen verordnet, ohne dass die Wissenschaftler die wissenschaftlichen Erkenntnisse über das neuartige Coronavirus oder die Nebenwirkungen des Impfstoffs vollständig verstanden.

Hinzu kommt die „natürliche Immunität“, über die die Experten des öffentlichen Gesundheitswesens tunlichst nicht sprechen. Im Juni veröffentlichte das „New England Journal of Medicine“ eine Studie, die beweist, dass die natürliche Immunität wirksamer ist als die geimpfte Immunität allein.

Dr. Fauci hatte einst die natürliche Immunität aus früheren Infektionen als den „besten Schutz“ bezeichnet. Aber irgendwann haben Amerikas Mediziner beschlossen, dass es viel lukrativer und politisch zweckmäßiger ist, die „Impfungen“ von Big Pharma um jeden Preis zu verkaufen, als die Wahrheit zu sagen.