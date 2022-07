Donald Trump unterstützt mutige niederländische Landwirte: „Schrecklich, was hier passiert“.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hielt am Samstag eine Rede bei einem Treffen von Turning Point USA in Florida. Auf der Konferenz brachte er unter anderem seine Unterstützung für die niederländischen Landwirte zum Ausdruck.

Er warnte davor, dass der Klimakrisen-Schwindel zu einer Hungersnot führen könnte. Zurzeit kämpfen mutige Landwirte in den Niederlanden gegen die Klimatyrannei der niederländischen Regierung, sagte Trump.

"We stand with the brave Dutch farmers." pic.twitter.com/okQLnOMdKi — Mirjam152 (@Mirjam152) July 24, 2022

Der Ex-Präsident wies darauf hin, dass die niederländische Regierung trotz zunehmender Nahrungsmittelknappheit die Nahrungsmittelproduktion in den landwirtschaftlichen Betrieben drastisch reduzieren wolle. „Sie sagen: Ihr könnt euer Land nicht bebauen, ihr bekommt keinen Dünger, ihr müsst euer Vieh loswerden.“

Sie wollen das Vieh loswerden und Sie sind als nächstes dran, warnte Trump das Publikum. „Wir sind gegen die Klimafanatiker und unterstützen die friedlichen niederländischen Bauern, die mutig für ihre Freiheit kämpfen. Es ist schrecklich, was hier passiert.

Während der Proteste auf dem Dam-Platz in Amsterdam am Samstagnachmittag wurde ein Video gezeigt, in dem der ehemalige US-General Michael Flynn, der frühere Sicherheitsberater von Trump, seine Unterstützung für die niederländischen Landwirte zum Ausdruck brachte.