Was ist, wenn die Gespräche zwischen den USA und der NATO als Deckmantel für weitere Aggressionen gegenüber Russland dienen?

strategic-culture.org: Wenn es keine prompten Antworten auf die legitimen Sicherheitsbedenken Russlands gibt, wird die nächste Phase einen robusteren militärisch-technischen Bereich mit sich bringen

Es ist ganz klar, dass die Uhr tickt, wenn es darum geht, wie die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten auf die dringenden Sicherheitsvorschläge Russlands reagieren.

Wenn die bevorstehenden Gespräche nicht in Kürze zu festen Sicherheitsgarantien führen, besteht für Moskau der Verdacht, dass die USA und die NATO das Engagement als Deckmantel für die Fortsetzung einer langfristigen militärischen Aufrüstung gegen Russland nutzen.

Russlands strategische Geduld ist erschöpft. Die jahrelangen unerbittlichen Übergriffe der Vereinigten Staaten und der NATO auf das russische Hoheitsgebiet haben einen Punkt erreicht, an dem Moskau unmissverständlich rote Linien erklärt hat, die eingehalten werden müssen. Kurz gesagt, keine weitere Osterweiterung des von den USA geführten Militärblocks und zweitens der Abzug der US-Streikwaffen aus den Nachbarstaaten.

Die jüngste Phase in dem langen Spiel nach dem Kalten Krieg war die stellvertretende Bedrohung der Ukraine. Moskau könnte dafür kritisiert werden, dass es zu selbstgefällig ist, weil die NATO seit den späten 1990er Jahren ihre Zusagen gegenüber Russland, nicht nach Osten zu expandieren, nicht eingehalten hat und zurückgerudert ist. Aber das von der NATO unterstützte Kiewer Regime, das die russische Bevölkerung in der Ostukraine und die nationale Sicherheit Russlands bedroht, ist der letzte Strohhalm. Besser spät als nie.

Das von Russland geforderte Paket von Sicherheitsgarantien, das am 17. Dezember veröffentlicht wurde, hat dazu geführt, dass die Vereinigten Staaten und die NATO vereinbart haben, im Januar Gespräche zu führen.

Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow hat gewarnt, dass Moskau mit seinen Sicherheitsforderungen nicht blufft.

Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte, dass eine Reihe von technischen und militärischen Maßnahmen ergriffen werden, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten, falls die USA und die NATO nicht auf die Forderungen eingehen.

Offensichtlich hat Moskau den Gesprächen bewusst einen begrenzten Zeitrahmen gesetzt, um greifbare Fortschritte bei der Einhaltung seiner roten Linien zu demonstrieren. Washington und seine europäischen Verbündeten werden rechtlich verbindliche Schritte unternehmen müssen, um die NATO zurückzudrängen. Ein wichtiger Test wird sein, ob die Vereinigten Staaten der Forderung Moskaus zustimmen, die Ukraine und andere ehemalige Sowjetrepubliken vom NATO-Beitritt auszuschließen.

Die Regierung Biden und die NATO haben es bisher ausgeschlossen, sich an diese Forderung Russlands zu halten. Es scheint unwahrscheinlich, dass die USA ausdrücklich erklären werden, dass der Ukraine die NATO-Mitgliedschaft verwehrt wird. Washington mag den Beitritt weiterhin hinauszögern, wie es dies seit 2008 getan hat, aber es scheint zu viel verlangt, ein ausdrückliches, rechtsverbindliches Versprechen zu erwarten, der Ukraine die Mitgliedschaft in der Allianz irgendwann in der Zukunft zu verweigern.

Wenn die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Partner nicht die Absicht haben, Russlands wichtigste rote Linie zu respektieren, stellt sich die Frage nach ihrer Absicht, Gespräche aufzunehmen.

Präsident Putin hat die Befürchtung geäußert, dass die Gespräche von den USA und der NATO in zynischer Weise als Deckmantel für die Fortsetzung einer aggressiven Politik gegenüber Russland genutzt werden könnten.

In einem Gespräch mit russischen Medien sagte Putin am Wochenende: „Sie [die NATO] werden endlos plaudern, endlos über die Notwendigkeit von Verhandlungen sprechen und nichts tun, außer unseren Nachbarn [die Ukraine] mit modernen Waffensystemen aufzupumpen und die Bedrohung für Russland zu erhöhen, mit der wir dann gezwungen sein werden, irgendwie damit umzugehen, irgendwie zu leben.“

Der Kreml unternahm den höchst ungewöhnlichen Schritt, klare rote Linien zu veröffentlichen und eine sofortige Antwort zu fordern. In Anbetracht der historischen Bilanz von Bösgläubigkeit und Doppelzüngigkeit seitens der USA und der NATO scheint es jedoch eine vergebliche Hoffnung zu sein, dass es zu einem wirklichen Gesinnungswandel kommt. Putin selbst scheint dies in den oben genannten Kommentaren zuzugeben.

Die Biden-Regierung spricht von Gesprächen mit Russland, aber die ganze Zeit über wird die Ukraine mit Waffen, Militärberatern und Offensivfähigkeiten versorgt. Für das rabiate antirussische Regime in Kiew bedeutet dies ein grünes Licht nach dem anderen, um die Aggression gegen Moskau weiter zu schüren.

Seit dem von der CIA unterstützten Staatsstreich in Kiew im Jahr 2014 hat Washington die Ukraine mit Waffen im Wert von über 2,5 Milliarden Dollar versorgt. Die Regierung Biden hat allein für das nächste Jahr mindestens weitere 300 Millionen Dollar an tödlicher militärischer Unterstützung vorgesehen. Es gibt Pläne, Munition, die für Afghanistan bestimmt war, umzuleiten. Was wir hier sehen, ist eine massive Mobilisierung von Kriegsanstrengungen durch die Vereinigten Staaten vor der Haustür Russlands, die bereits seit mehreren Jahren andauert und immer mehr an Fahrt gewinnt. Das scheinbar verspätete Gesprächsangebot ist wie ein schlaffes Handzeichen des Fahrers eines rasenden Molochs zum Anhalten.

Noch beunruhigender sind die Bestrebungen des Pentagon, den ukrainischen Streitkräften mehr Informationen über das Schlachtfeld zur Verfügung zu stellen. Aus einem Bericht der New York Times von letzter Woche geht hervor, dass die USA bereits „verwertbare“ Geheimdienstdaten über russische Truppenverbände an das Kiewer Regime weitergegeben haben. Die Biden-Administration erwägt nun, die Angriffe im Namen der „Verteidigung“ der Ukraine zu verstärken.

In dem Bericht der New York Times wird Besorgnis geheuchelt, indem es heißt: „Ein potenzielles Problem bei der Bereitstellung verwertbarer Informationen, so räumen amerikanische Beamte ein, besteht darin, dass dies die Ukraine dazu verleiten könnte, zuerst [gegen Russland] zuzuschlagen.“

In Wirklichkeit ist dies kein „potenzielles Problem“ für Washington. Es ist ein bewusstes Kalkül. Das Pentagon hat das russophobe Kiewer Regime, das es an die Macht gebracht hat, als Waffe eingesetzt, um Russland zu destabilisieren. Das war schon seit Jahrzehnten das strategische Ziel imperialer Planer wie des verstorbenen Zbigniew Brzezinski. Und nun ist das „große Spiel“ an einem Punkt angelangt, an dem Washington sein Katzentyrannenregime mit Informationen versorgt, um russische Streitkräfte innerhalb ihrer eigenen Grenzen anzugreifen, d. h. um Russland selbst ins Visier zu nehmen.

Dieser unheilvolle Hintergrund lässt den Schluss zu, dass die Gespräche mit den USA und ihren NATO-Partnern in der Tat nichts anderes als ein ruchloser Deckmantel für einen langfristigen Aggressionskurs gegen Russland sind.

Angesichts des unerbittlichen, endemischen Verrats durch die USA und die NATO liegt der Verdacht nahe, dass die russische Führung sehr wohl weiß, dass die vorgeschlagenen Gespräche einen gefährlichen Wendepunkt markieren. Wenn es keine prompten Antworten auf die legitimen Sicherheitsbedenken Russlands gibt, wird die nächste Phase einen robusteren militärisch-technischen Bereich mit sich bringen. Ein Bereich, den Moskau anscheinend bereits ausgespielt hat, da es weiß, dass er fast unvermeidlich ist.