Was könnte schiefgehen? Wissenschaftler starten Projekt, um den Dodo-Vogel von den Toten auferstehen zu lassen.

Durch die Kombination von DNA von ausgestorbenen Dodo-Vögeln sowie von eng verwandten Arten perfektionieren Genetiker ein Genom, das den Dodo-Frankenvogel zum Leben erwecken könnte. Dabei handelt es sich nicht um Klonen, sondern um reine Gentechnik. Sie sind auf der Suche nach Crossover-Ideen für Anwendungen im Bereich der menschlichen „Gesundheitsfürsorge“. Eingriffe in die DNA und das Leben selbst sind mit Risiken behaftet und können den Zustand von Lebewesen nicht verbessern. ⁃ TN-Redakteur

Wissenschaftler glauben, einen Weg gefunden zu haben, das Tier, das am meisten mit dem Aussterben der Menschheit in Verbindung gebracht wird, nämlich den Dodo-Vogel, wiederzubeleben. Sollte sich ihr Vorhaben als erfolgreich erweisen, könnte dies die Tür für die Wiederauferstehung mehrerer anderer Tiere öffnen, die schon lange als ausgestorben galten.

Eine „De-Extinction-Firma“ namens Colossal Biosciences hat beschlossen, Gott zu spielen und ein vom Menschen begangenes „Unrecht“ wiedergutzumachen, indem sie mithilfe bearbeiteter DNA eine sogenannte Proxy-Version des Dodos erschafft, da ein exakter Klon nicht möglich ist. Sollte sich die Nachbildung als erfolgreich erweisen, würde der nächste Schritt darin bestehen, den Dodo in seinem ursprünglichen Lebensraum auf Mauritius wieder anzusiedeln.

Die Gründer des Unternehmens sind davon überzeugt, dass die Wiederansiedlung des Dodos dem Naturschutz und dem Ökosystem der Tierwelt zugutekommen wird. Sie gehen jedoch nicht näher auf die Gründe dafür ein.

Colossal Biosciences arbeitet auch an der Wiederbelebung anderer bedrohter Tierarten, wie dem Tasmanischen Tiger und dem Wollhaarmammut.

Hier ist die Geschichte von Vice, die den Prozess der „Ausrottung“ des Dodos und die vielen Herausforderungen, denen sich Colossal Biosciences stellen muss, ausführlich erklärt:

Das Unternehmen Colossal Biosciences, das 2021 von dem Unternehmer Ben Lamb und dem Harvard-Genetiker George Church gegründet wurde, gab am Dienstag bekannt, dass es plant, den Dodo, den ikonischen flugunfähigen Vogel, der zu einem starken Symbol für das Aussterben geworden ist, wiederzubeleben und auszuwildern, nachdem er durch menschliche Eingriffe auf seiner Heimatinsel Mauritius rasch ausgerottet wurde.

Colossal arbeitet bereits an der Ausrottung des Wollhaarmammuts und des Thylacine (auch bekannt als Tasmanischer Tiger) und ihrer Wiederansiedlung in der freien Natur. Dabei hofft das Unternehmen, neue Technologien zu entwickeln, die u. a. in der Naturschutzbiologie und der menschlichen Gesundheitsfürsorge Anwendung finden.

Jetzt hat das Unternehmen auch den Dodo auf seine Wunschliste gesetzt und Beth Shapiro, eine Evolutionsbiologin an der Universität von Santa Cruz, für das Projekt gewonnen. Das Team plant die Rückkehr einer „Proxy“-Version dieses eigenwilligen Vogels, d. h. einer Art mit veränderter DNA im Gegensatz zu einem exakten Klon, in seinen ursprünglichen Lebensraum auf Mauritius.

„Ich denke, dass dies eine Gelegenheit ist, bei der der Mensch angesichts des vom Menschen verursachten Aussterbens des Dodos nicht nur den Dodo zurückbringen, sondern auch die Eingriffe in Teile des Ökosystems korrigieren könnte, um ihn wieder anzusiedeln“, so Lamm in demselben Aufruf. „Aus Sicht des Naturschutzes gibt es viele Vorteile, wenn man bedenkt, was wir aus der Wiederansiedlung lernen können.“

Der flugunfähige Vogel war so einzigartig, dass sein nächster lebender Verwandter die Nikobaren-Taube ist, ein farbenfroher fliegender Vogel, der völlig anders aussieht als sein berühmter ausgestorbener Cousin. Das bizarre Erscheinungsbild zeichnete den Dodo praktisch seit dem Moment aus, als europäische Entdecker im 17. Jahrhundert auf ihn stießen.

Jetzt stellen sich Shapiro und ihre Kollegen der Herausforderung, ein dem Dodo ähnliches Tier zusammenzusetzen, indem sie Genome von echten Dodo-Exemplaren sowie Genome von nahen Verwandten wie der Nikobar-Taube und dem Rodrigues-Solitär, einem weiteren ausgestorbenen flugunfähigen Vogel, der auf der Nachbarinsel Rodrigues lebte, sequenzieren. Um den Dodo auszulöschen, muss man ihn also zunächst zurückentwickeln.

„Wenn eine Art erst einmal ausgestorben ist, ist es nicht möglich, eine identische Kopie zurückzubringen“, sagte Shapiro. „Die Hoffnung ist, dass wir zunächst die vergleichende Genomik nutzen können, um mindestens ein und hoffentlich mehr Dodo-Genome zu erhalten, die wir nutzen können, um zu sehen, wie Dodos einander ähnlich sind und wie sie sich von Dingen wie dem Solitär unterscheiden.“

Von dort aus wird das Team „diese mit der Nikobar-Taube und anderen Tauben vergleichen und Mutationen in diesem Genom identifizieren, von denen wir glauben, dass sie einen phänotypischen Einfluss haben, der den Dodo wie einen Dodo und nicht wie eine Nikobar-Taube aussehen lässt“, fuhr sie fort.

Die richtigen genetischen Zutaten für einen Dodo-Vertreter zu finden, ist nur die erste Hürde auf einer möglicherweise langen wissenschaftlichen Suche. Die Forscher müssen auch herausfinden, wie sie einen Dodo-Embryo in ein Ei bringen können, damit eine neue Generation von Vögeln erfolgreich schlüpfen kann.

Wie bei vielen neuen Forschungsgebieten gibt es auch bei der Ausrottung von Vögeln neben den technischen Herausforderungen viele ethische Aspekte. Tom Gilbert, Direktor des Zentrums für evolutionäre Hologenomik an der Universität Kopenhagen, erklärte gegenüber Motherboard, dass Stellvertreter für ausgestorbene Arten zwar technisch machbar sind, dies aber erst der Anfang der Diskussion ist.

„Die eigentliche Frage ist, wie nahe der Proxy der ausgestorbenen Form kommt“, sagte Gilbert, der kürzlich dem Beirat von Colossal beigetreten ist, in einer E-Mail. „Das ist eine viel schwierigere Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist, denn es stellt sich die Frage: Was wird gemessen? Genomische Ähnlichkeit? Physische Ähnlichkeit? Ähnlichkeit in der Nische, die sie ausfüllen/was sie tun, auch wenn sie nicht gleich aussehen (wenn man z. B. einen Elefanten dazu bringen kann, in der Kälte zu leben, wo er sich wie ein Mammut verhält… ist das genug?

„Aus den Gründen, die ich bereits in verschiedenen Artikeln dargelegt habe, denke ich, dass das Beste, worauf wir hoffen können, etwas ist, das in Bezug auf die Nische, die es ausfüllt, ein Äquivalent darstellt“, fuhr er fort. „Das wirft die Frage auf: Ist es das wert? Auch hier gibt es kein Schwarz und Weiß. Manchmalvielleicht , aber in anderen Fällen ist die Umwelt schon so verändert, dass die Hoffnung auf frei lebende Populationen weit von dem entfernt ist, was getan werden kann. Man muss z.B. bedenken, wie viel vom Menschen relativ unberührte Umwelt noch übrig ist.“

Es gibt noch weitere Dilemmas, die zu bedenken sind, wenn der Dodo wiederbelebt werden soll. Das erste Dilemma besteht darin, wie der Vogel vor einem weiteren Aussterben geschützt werden kann.

Dazu muss die Regierung von Mauritius nicht nur den Dodo akzeptieren, sondern auch bereit sein, erhebliche Strafen gegen Wilderer und Trophäenjäger zu verhängen. Jeder, der bei Verstand ist, kann sich den enormen Wert einer ikonischen Art vorstellen, die wieder zum Leben erweckt wird.

Selbst mit dem Schutz der Regierung wird der „ausgestorbene“ Dodo immer noch denselben Herausforderungen durch invasive Wildtiere ausgesetzt sein, die ursprünglich zu seinem Aussterben beigetragen haben. Die krabbenfressenden Makaken, Ratten, Katzen und Hunde, die den Dodo und seine Nachkommen gefressen haben, gibt es auf Mauritius immer noch. Als der Dodo noch auf der Insel lebte, hatte er keine Abwehrmechanismen.

Das zweite Dilemma, über das man nachdenken muss, ist, dass der Dodo zwar keine Bedrohung für die Menschheit darstellt, es aber andere ausgestorbene Arten gibt, die dies tun könnten. Was sollte Wissenschaftler davon abhalten, den Film Jurassic Park Wirklichkeit werden zu lassen und beispielsweise zu versuchen, die Dinosaurier zurückzubringen?

Die Wiederbelebung längst ausgestorbener Arten ist mit mehr als genug Risiken behaftet, als dass sie sich lohnen würde. Stattdessen sollten sich die Wissenschaftler rundum auf die Rettung der derzeit bedrohten Arten konzentrieren.