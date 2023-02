Autopsie von zwei Teenagern, die kurz nach der 2. Covid-Spritze von Pfizer starben, ergibt eine „Herzmuskelschädigung“.

Eine Analyse der Autopsien von zwei Teenagern, die im vergangenen Jahr kurz nach der zweiten Covid-Impfung von Pfizer starben, ergab, dass sich die Myokarditis von der typischen, nicht durch Impfung ausgelösten Myokarditis unterscheidet.

Die Studie, die den Tod eines Jungen aus Michigan und eines anderen aus Connecticut untersuchte – von denen einer an ADS und der andere an Fettleibigkeit litt – ergab, dass die Jungen, die zuvor keine Herzsymptome aufwiesen, möglicherweise an einer entzündlichen Immunreaktion, einem „Zytokinsturm“, gestorben sind.

Die Jungen wurden 3 und 4 Tage nach einer zweiten Covid-Impfung von Pfizer tot in ihrem Bett aufgefunden.

„Wir berichten über die Autopsieergebnisse, einschließlich mikroskopischer Myokardbefunde, von zwei Jungen im Teenageralter, die innerhalb der ersten Woche nach Verabreichung der zweiten COVID-19-Dosis von Pfizer-BioNTech starben“, schreiben Forscher aus Connecticut und Michigan in der Studie, die in der Zeitschrift Archives of Pathology & Laboratory Medicine veröffentlicht wurde.

„Die mikroskopischen Befunde entsprechen nicht den Veränderungen, die bei einer typischen Myokarditis zu beobachten sind. Dies deutet auf eine Rolle des Zytokinsturms hin, der bei einer übermäßigen Entzündungsreaktion auftreten kann, da es auch eine Rückkopplungsschleife zwischen Katecholaminen und Zytokinen gibt… Die erste Woche nach der zweiten Impfstoffdosis erwies sich als das Hauptrisikofenster.

Die Forscher erklärten, dass sich die bei den beiden Patienten beobachteten Herzmuskelverletzungen von einer typischen Myokarditis unterschieden, was zu ihren Schlussfolgerungen bezüglich des Zytokinsturms beitrug.

Der springende Punkt ist, dass, da diese Jungen plötzlich und unerwartet im Schlaf ohne Wiederbelebung starben, wenn die Arrhythmie auf die Myokardnarbe (Junge A) oder die Kardiomegalie (Junge B) zurückzuführen gewesen wäre, die fulminante, globale Myokardschädigung kein erwarteter Befund gewesen wäre. Diese beiden klinischen Verläufe sprechen für die Ätiologie der akuten Myokardschädigung als primären Faktor und nicht als sekundäres agonales oder postresuszitatives Artefakt. Die Myokardschädigung, die in diesen postvakzinen Herzen zu sehen ist, unterscheidet sich von einer typischen Myokarditis und ähnelt in ihrem Erscheinungsbild am ehesten einer Katecholamin-vermittelten (toxischen) Stresskardiomyopathie. Die Erkenntnis, dass sich diese Fälle von der typischen Myokarditis unterscheiden und dass der Zytokinsturm eine bekannte Rückkopplungsschleife mit Katecholaminen hat, kann bei der Früherkennung und Therapie helfen.

Die Ergebnisse der Studie fügen sich in die wachsende Zahl von Beweisen ein, die belegen, dass die Impfungen mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen.