„Damit bringen sie uns jetzt alle um“ – Argentinische Mutter ist empört, nachdem sie ihre achtjährige Tochter nach einer COVID-Impfung verloren hatte.

Yamil Guevara aus Mendoza, Argentinien, hat nach dem unerwarteten Tod ihrer Tochter ihre Empörung über die COVID-19-Spritze zum Ausdruck gebracht.

Yasmina Antonella Guevara, ihre achtjährige Tochter, starb am 11. Januar 2023 an einer Vaskulitis, einer Entzündung der Blutgefäße, die sie nach der COVID-Spritze entwickelte.

„Ich hoffe, dass sich jeder eine Minute Zeit nehmen kann. Sie ist meine Tochter, Yasmina Antonella Guevara, sie ist am 11.01.2023 verstorben“, schrieb Frau Guevara auf ihrem Facebook-Account.

„Meine Tochter war ein gesundes Mädchen, sie war nie an etwas krank. Nach der Verabreichung des berühmten COVID-Impfstoffes begann meine Tochter mit Problemen wie Körperschmerzen und anderen Dingen, die sie vorher nie hatte. Sie war die erste Patientin in Argentinien mit einer angeblichen Vaskulitis, und die Ärzte wussten nicht, wie sie sie behandeln sollten, sodass sie schließlich starb und großen Schmerz in unserer Familie hinterließ“, schrieb sie weiter.

Aufgrund der Risiken, die mit den experimentellen Impfstoffen verbunden sind, forderte Frau Guevara andere Mütter auf, ihre Kinder nicht impfen zu lassen

„Lassen Sie Ihre Kinder nicht mit dem angeblichen COVID-Impfstoff impfen, denn sie bringen uns alle damit um. Heute war es meine Tochter, morgen könnte es Ihr Kind sein. Ich möchte gegen den COVID-Impfstoff kämpfen“, fügte sie hinzu.

In einem weiteren Beitrag versprach Guevara, auf die Gefahren der COVID-Impfung aufmerksam zu machen.

„Ich werde alle meine Freunde und Bekannten wissen lassen, dass wir den COVID-Impfstoff ablehnen müssen, weil er uns vergiftet, und dass wir nicht zulassen werden, dass er weiterhin Menschen tötet. Für dich, meine Tochter, werden wir mehr Leben retten. Gott hatte eine Bestimmung für dich, und ich weiß, was es war. Du bist der erste Patient in Argentinien, der an dieser Krankheit namens Vaskulitis leidet, die durch den COVID-Impfstoff verursacht wird“, schrieb Frau Guevara.

Frau Guevara sagte, dass Ärzte und Anwälte sie jetzt wegen des Todes ihrer Tochter kontaktieren.

„Facebook hat mich blockiert, weil ich ein Video geteilt habe, in dem sie die ganze Wahrheit über den COVID-Impfstoff erzählen. Aber Vorsicht, Freunde, ich bin damit nicht allein, denn es gibt bereits Ärzte und Anwälte, die sich mit mir in Verbindung setzen. Sie möchten sicherstellen, dass der Tod meiner Tochter nicht umsonst war. Ich werde darüber sprechen, was mit meiner Tochter geschehen ist. Alles, was sie mit dieser Krankheit erlitten hat, ist scheiße und ich habe bereits eine Menge Informationen für alle, die mit mir kommunizieren wollen. Ich lasse euch meine Nummer da, weil sie mich hier nicht alles zeigen lassen, was wir bereits wissen 2634244524,“ sagte sie.

The Gateway Pundit hat bereits im Jahr 2021 berichtet, dass das Gesundheitsministerium von Tucumán, Argentinien, einen Bericht veröffentlicht hat, dass ein dreijähriges Mädchen am 16. Dezember letzten Jahres gestorben ist und dass die Justiz eingegriffen hat und die Ursache für ihren Tod untersuchen wird.

„Am Donnerstag, den 16. Dezember 2021, um 12:00 Uhr, betritt eine dreijährige Patientin mit Herz- und Atemstillstand die Notaufnahme des Krankenhauses des Kindes Jesus. Es werden fortgeschrittene Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt, und als sie nicht reagiert, wird ihr Tod festgestellt“, teilte das Gesundheitsministerium von Tucumán in einer Erklärung mit.

Das dreijährige Kind, Ámbar Suárez, hatte Berichten zufolge eine Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Sinopharm, China, erhalten. Polizei und Justiz werden die Todesursache untersuchen, und es wird eine Autopsie durchgeführt.

„In Anbetracht der Vorgeschichte der Covid-Impfung wird Kontakt mit den Angehörigen aufgenommen, um die relevanten Informationen zu sammeln, andere Hintergründe zu bewerten und die Untersuchung dieses bedauerlichen Vorfalls fortzusetzen“, heißt es in der offiziellen Erklärung.

Unterdessen behauptete Miriam Suárez, die Mutter des Kindes, dass der Impfstoff ihre Tochter getötet habe.