Bill Gates, „Aerogel“ & die nächste Stufe der mRNA-„Impfstoffe“

Kit Knightly

Letzte Woche hat der professionelle Softwareentwickler und Hobby-Epidemiologe Bill Gates zugegeben, dass die mRNA-Covid-„Impfstoffe“ „drei Probleme“ haben, unter anderem, dass sie die Übertragung nicht verhindern.

Doch was auf den ersten Blick wie ein offenes Eingeständnis aussieht, dient in Wirklichkeit dem Schutz des Narrativs und der Erschließung eines neuen Marktes für neue Impfstoffe.

Auf einer Podiumsdiskussion des Lowy-Instituts in Sydney, Australien, sagte Gates zu den Zuhörern:

Wir müssen auch die drei Probleme mit den Impfstoffen beheben. Die derzeitigen Impfstoffe blockieren die Infektion nicht, sie sind nicht breit gefächert – wenn also neue Varianten auftauchen, verliert man den Schutz – und sie haben eine sehr kurze Wirkungsdauer…

Um es klar zu sagen: Das „Eingeständnis“ einiger relativ harmloser angeblicher Probleme mit den „Impfstoffen“ durch Gates ist nicht auf einen Anfall von Gewissen oder einen Freudschen Versprecher zurückzuführen, sondern bereitet nur den nächsten Schritt des Betrugs vor.

Erstens: Wenn man versucht, sieben Milliarden Menschen eine Geschichte zu verkaufen, kann ein taktvolles „Eingeständnis“ die eigene Agenda vorantreiben und das eigene Narrativ stärken.

Wenn Sie „zugeben“, dass ein Impfstoff „die Übertragung nicht verhindert“, unterstreichen Sie damit auch, dass es eine neue Krankheit gibt, die übertragen werden kann.

Wenn Sie einen Impfstoff kritisieren, weil er nicht vor Varianten schützt, verstärken Sie die Vorstellung, dass es tatsächlich Varianten gibt.

Indem Sie theoretisch nachgeben, stärken Sie in Wirklichkeit Ihre Verteidigungsposition und – was am wichtigsten ist – Sie verleiten Ihre Kritiker dazu, den wichtigsten Teil Ihrer Darstellung einzugestehen – die Realität der „Pandemie“.

Gleichzeitig gibt es das altmodische begrenzte Treffen: Das Eingestehen von kleinen „Fehlern“, um das Erzählen großer Lügen zu verschleiern. Gedächtnisstütze für eine Psy-Op.

„Die Impfstoffe wirken nicht so gut, wie wir dachten. Wir haben die beängstigenden Varianten nicht vorhergesagt. Wir haben versehentlich die Daten gefälscht und versehentlich die Studien übersprungen und dabei versehentlich ein Vermögen verdient.“

Ups.

Und dann kommt natürlich der unvermeidliche nächste Schritt: „Aber keine Sorge, dieses Mal machen wir es richtig.“

Denn der letzte Grund, warum Sie zugeben, dass Ihre alten Impfstoffe nicht funktionieren, ist der, dass Sie den Leuten Ihren neuen Impfstoff verkaufen können.

Dabei handelt es sich um ein „Aerogel“, das man einatmet, um die Übertragung zu verhindern, falls Sie sich das gefragt haben, und das seit mindestens März letzten Jahres in der Entwicklung ist.

Gates erwähnt ihn sogar in der Diskussionsrunde [54:18]:

Wir glauben, dass man auch sehr früh in einer Epidemie etwas inhalieren kann, das bedeutet, dass man nicht infiziert werden kann. Ein Blocker, ein inhalativer Blocker.

…und innerhalb einer Woche nach diesem Vortrag war es Thema von Artikeln in CNET [23. Januar], Yahoo [23. Januar], dem Miami Herald [23. Januar], GAVI [24. Januar], News Medical [27. Januar], erneut CNET [30. Februar] und Nature [1. Februar].

Interessanterweise macht dieser neue Impfstoff gerade dann Schlagzeilen, wenn die großen Pharmakonzerne einen Rückgang ihrer Gewinne im Zusammenhang mit Covid verzeichnen.

Also, ja, Pharma Bill und seine Freunde mögen bei diesen Impfstoffen mea culpa machen, aber gebt ihnen nur ein paar Milliarden mehr Dollar und sie werden es beim nächsten Mal richtig machen.

Und wenn nicht, dann auf jeden Fall beim übernächsten Mal. Versprochen.