COVID-Widersprüche: Asymptomatische Tests, fehlende Gefährdung von Kindern – COVID-19, die finstere verborgene Agenda

Hat COVID-19 die Grundlage für die Agenda nicht nur einer Gruppe, sondern für die Agenden mehrerer Organisationen geschaffen?

Ivor Cummins interviewt Dr. Reid Sheftall zu den vielen Ungereimtheiten im Zusammenhang mit SARS-CoV-2, dem Virus, das COVID-19 verursacht, und den damit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung

SARS-CoV-2 hat eine gleich hohe oder geringere Sterblichkeitsrate als die Grippe, was Schulschließungen unnötig macht, da sie nicht wegen der Grippe geschlossen werden, die in dieser Altersgruppe eine viel tödlichere Krankheit als COVID-19 ist

Asymptomatische Personen werden in einem noch nie dagewesenen Ausmaß auf COVID-19 getestet, eine Verschwendung von Ressourcen, die gegen die gute medizinische Praxis verstößt

Sheftall untersuchte die Verwendung von Masken eingehend und stellte fest, dass Maskenvorschriften die Zahl der Fälle oder Todesfälle nicht so stark verändern, wie dies der Fall sein sollte, wenn sie die Übertragbarkeit tatsächlich verringern

Länder, in denen nur minimale Masken verwendet wurden und in denen es keine vorgeschriebenen Abriegelungen gab, waren nicht schlechter dran als Nachbarländer mit Maskenpflicht und vorgeschriebenen Abriegelungen

„Es gibt ganz offensichtlich große weltweite Organisationen, die diese Krise brauchen und seit acht Monaten Panik schüren“, sagte Cummins. „Man kann darüber streiten, warum sie es tun, aber die Tatsache, dass sie es tun, ist klar und offensichtlich“.

Seit dem Auftauchen von COVID-19 ist der Gedankenaustausch im Grunde genommen verboten worden. Indem ich meine Ansichten und die verschiedener Experten während der Pandemie über COVID-Behandlungen und die experimentellen COVID-Impfungen mitteilte, wurde ich zur Hauptzielscheibe des Weißen Hauses, des politischen Establishments und der globalen Kabale. Propaganda und allgegenwärtige Zensur wurden eingesetzt, um die Kontrolle über jeden Bereich Ihres Lebens zu erlangen, einschließlich Ihrer Gesundheit, Ihrer Finanzen und Ihrer Lebensmittelversorgung. Die großen Medien sind die Hauptakteure und haben maßgeblich dazu beigetragen, Angst zu erzeugen und zu schüren. Ich veröffentliche diesen Artikel in seiner ursprünglichen Form, damit Sie sehen können, wie sich die Entwicklung vollzog. Originally published: December 29, 2020

Ivor Cummins ist Biochemieingenieur mit Erfahrung in der Entwicklung medizinischer Geräte und der Leitung von Teams bei der Lösung komplexer Probleme. Auf seiner Website, TheFatEmperor.com, gibt er Ratschläge, wie man die Wissenschaft entschlüsseln kann, um seine Gesundheit zu verbessern. In einem Podcast vom 11. Dezember 2020 interviewte er Dr. Reid Sheftall über SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht.

Sheftall ist ein intelligenter Chirurg, der bei den SATs eine Punktzahl von 99,95 erreicht hat und bei seinen medizinischen und chirurgischen Prüfungen überdurchschnittlich gut abgeschnitten hat. Er beginnt mit der Erklärung, dass das SARS-CoV-2-Virus nur 100 Nanometer im Durchmesser hat und damit um ein Viertel kleiner ist als das SARS-2-Virus, das nur 100 Nanometer im Durchmesser hat und damit um ein Viertel kleiner ist als die kürzeste Wellenlänge, die wir im sichtbaren Spektrum sehen können.

Er nutzt die sozialen Medien, um Essays über verschiedene Aspekte des Virus und die politischen Maßnahmen zu schreiben, die aufgrund der – wie er es nennt – „Fehler, die zu Beginn der Pandemie gemacht wurden“, ergriffen wurden. Hier sind sieben von Sheftalls Vorhersagen und Korrekturen, zusammen mit dem Datum, an dem er sie gemacht hat, die in dem Interview ausführlicher behandelt werden:

Die Sterblichkeitsrate bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 ist gleich oder geringer als bei der Grippe (15. März). Masken werden die Übertragbarkeit nicht verringern (15. März), aber Experten sagen, dass sie es trotzdem tun. Abriegelungen werden nicht nur nicht funktionieren, sondern viel Tod und Zerstörung verursachen, einschließlich des Verlusts von Arbeitsplätzen und Versicherungen, Lebensersparnissen und anderen Ressourcen, bis hin zum Verlust des Lebens (17. März). Experten werben immer noch für den Einsatz von Schulschließungen. Wir sollten Schulen nicht schließen, weil wir sie nicht wegen der Grippe schließen, die in dieser Altersgruppe eine viel tödlichere Krankheit ist als SARS-2 (18. März). Der Grund dafür, dass die Zahl der Fälle und Todesfälle in den asiatischen Ländern so niedrig ist, liegt nicht an den besseren Tests, der Rückverfolgung und den Schließungen, wie die Experten immer wieder behaupten, sondern an der „bestehenden Immunität“ aufgrund der Kreuzreaktivität von SARS-2 mit bereits bekannten Coronaviren. Dies wird durch kreuzreagierende Gedächtnis-B- und T-Zellen und sekretorisches IgA vermittelt (10. August, noch nicht bewiesen). Wir erleben in den USA keine „zweite Welle“. Es handelt sich um erste Wellen in verschiedenen Teilen des Landes, da das Virus durch verschiedene Klimatypen in verschiedenen Regionen wandert (10. August). Es gibt keine 40 Millionen Fälle in den USA. Es sind mindestens 160 Millionen (17. Oktober).

Die Sterblichkeitsrate bei Infektionen war von Anfang an falsch

Zu Beginn der Pandemie schwankten die Angaben zur Infektionssterblichkeit zwischen 2,7 % und 7 %, wobei die meisten im Bereich von 4 % lagen. Laut Sheftall ist das „etwa 40 Mal zu hoch“ und führte zu Panik und Angst in der Öffentlichkeit. Er fand heraus, dass die Infektionssterblichkeitsrate falsch war, weil ihm etwas Wichtiges auffiel: Die starken Schwankungen der Sterblichkeitsraten passten nicht zusammen:

„Als Chirurg haben wir festgestellt, dass die chirurgischen Ergebnisse sehr ähnlich sind. Bei einem sehr guten Chirurgen und einem sehr mittelmäßigen Chirurgen liegen Mortalität und Morbidität sehr nahe beieinander. Doch als ich hörte, was in Italien passiert war, wo angeblich 7 % der Infizierten starben, während es in Deutschland viel weniger waren, dachte ich, das macht keinen Sinn, denn die Italiener würden ihre deutschen Kollegen anrufen, um herauszufinden, ob etwas anders gemacht wurde, und etwas ändern, und die Rate sollte fast gleich sein. Ich wusste also, dass es ein Problem gab.“

Sheftall vermutete, dass bei der Zählung der Fälle eine Selektionsverzerrung vorlag und Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die US-amerikanischen Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention die Zahl der Infizierten drastisch unterschätzten, was die Sterblichkeitsrate in die Höhe trieb.

Sheftall suchte nach Daten, bei denen jeder Fall gezählt worden war, und stieß dabei auf ein Kreuzfahrtschiff, auf dem alle Personen getestet worden waren, und auf eine Kleinstadt in Deutschland, in der ebenfalls alle Einwohner getestet worden waren. „Als ich die Zahlen ausrechnete, kam ich auf eine Todesrate von 0,14 %, also wusste ich, dass einige grobe Fehler vorlagen.

Sheftall postete seine Erkenntnisse auf Facebook, nur um dann gesagt zu bekommen, dass er falsch lag. Daraufhin schrieb er Briefe an Fox und CNN, in der Hoffnung, die Informationen mit der Öffentlichkeit zu teilen, aber er erhielt keine Antwort.

„Was leider geschah, war, dass jeder diese Zahlen als Evangelium akzeptierte, wenn man so will, und fortfuhr, Modelle zu erstellen, die weit daneben lagen. Epidemiologen traten im Fernsehen auf, und sie lagen völlig daneben. Wie ich bereits sagte, geriet die Bevölkerung in Panik, und dann konnten die Politiker – und ich sage nicht, dass sie dabei ruchlos vorgingen – einige Maßnahmen einführen, die äußerst destruktiv waren … Ich glaube nicht, dass die Öffentlichkeit zum Beispiel Abriegelungen zugestimmt hätte, wenn sie gewusst hätte, dass die Sterblichkeitsrate bei einer Infektion 0,1 % beträgt … genauso wie bei der Grippe.“

Andere Experten wie der Vorsitzende des Ausschusses für Krankheitsvorbeugung der Stanford University, Dr. John Ioannidis – ein Epidemiologe, der sich durch die Entlarvung schlechter wissenschaftlicher Erkenntnisse einen Namen gemacht hat – haben ebenfalls Kritik an den globalen Abriegelungsmaßnahmen geübt und erklärt, dass diese auf der Grundlage fehlerhafter Modellierung und äußerst unzuverlässiger Daten durchgeführt wurden. Wie Sheftall geht auch Ioannidis davon aus, dass die Sterblichkeitsrate bei Infektionen tatsächlich zwischen 0,05 % und 1 % liegt, mit einem Mittelwert von etwa 0,25 %.

Die Schließung von Schulen „macht absolut keinen Sinn“

Sheftall zitiert die COVID-19-Überlebensraten nach Alter, die von der CDC am 10. September 2020 veröffentlicht wurden und wie folgt lauten:

Alter von Geburt bis 19 Jahre: 99,997%

Alter 20 bis 49 Jahre: 99,98 %.

Alter 50 bis 69 Jahre: 99,5%

Alter 70 und älter: 94.6%

Dies entspricht einer Sterblichkeitsrate von 0,1 %, wenn man die eigenen Zahlen der CDC zugrunde legt – und die CDC ist eine der Behörden, die schon früh eine Sterblichkeitsrate von 4 % angegeben hat. Sheftall konnte keine Daten über die Überlebensrate von Kindern im Schulalter von 5 bis 17 Jahren finden, aber er fand heraus, dass in dieser Altersgruppe vom 1. März bis 10. September 2020 51 COVID-19-Todesfälle gemeldet wurden.

„Es gibt 56,4 Millionen Schüler in Grund-, Mittel- und Oberschulen in den Vereinigten Staaten, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schüler in der Schule stirbt, weniger als 1 zu einer Million pro Jahr beträgt, und das ist sehr wichtig, weil wir die Schulen in Amerika geschlossen haben, was eine Menge Probleme verursacht“, sagte er.

In Anbetracht dieser Zahlen macht die Schließung von Schulen absolut keinen Sinn“, denn jedes Jahr sterben während einer fünfmonatigen Grippesaison im Durchschnitt mehr als 200 Kinder im schulpflichtigen Alter an der Grippe. „Wenn man also konsequent sein will … wenn man die Schulen wegen SARS-CoV-2 schließt, dann muss man sie auch jedes Jahr wegen der Grippe schließen, denn die Grippe ist in der Altersgruppe der Schulkinder tatsächlich viel schwerer.

Die Schließung von Schulen hat jedoch Folgen, wie sich während der Pandemie gezeigt hat. Unterbrechungen beim Lernen sind keine Seltenheit – „bei einer Umfrage in Boston hat sich nur die Hälfte der Kinder in den virtuellen Unterricht eingeloggt“, so Sheftall, während andere kein Geld für einen Computer oder eine Internetverbindung haben. Auch andere Probleme, die vielleicht in der Schule festgestellt wurden, wie Seh- oder Hörprobleme oder Fälle von Missbrauch, können unbemerkt bleiben.

Asymptomatische Tests verstoßen ‚gegen die gute Praxis‘

Nach Angaben des COVID Tracking Project von The Atlantic wurden bis zum 20. Dezember 2020 in den USA mehr als 230,3 Millionen COVID-19-Tests durchgeführt,3

Darin enthalten ist eine unbekannte Zahl von Tests, die bei Menschen ohne Symptome durchgeführt wurden.

Die Kosten für solche Tests könnten laut Sheftall für einen produktiveren Zweck verwendet werden. Cummins merkt außerdem an, dass es irgendwie unethisch ist und gegen die gute Praxis verstößt“, asymptomatische Menschen in einem solchen Ausmaß zu testen. „Die ganze Grundlage der Medizin“, sagt er, besteht darin, Menschen mit Symptomen zu testen, um herauszufinden, was ihnen fehlt, und sie entsprechend zu behandeln. Sheftall fährt fort:

„In den Jahren 2017 und 2018 … hatten zwischen 70 und 80 Millionen Menschen in Amerika die Grippe … zum größten Teil hat es niemand bemerkt und niemand wurde getestet. Ich bin Arzt und erinnere mich vage daran, dass es eine schlechte Grippesaison war. Das war’s. Und doch testen wir mit COVID so viele Menschen, dass man es kaum glauben kann.“

Während einer Pressekonferenz am 8. Juni 2020 stellte Maria Van Kerkhove, die technische Leiterin der Weltgesundheitsorganisation für die COVID-19-Pandemie, klar, dass eine asymptomatische Übertragung sehr selten ist, d. h. dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass eine Person, die positiv getestet wurde, aber keine Symptome zeigt, das lebende Virus auf andere überträgt.

In einer in Nature Communications veröffentlichten Studie wurde außerdem festgestellt, dass es keine Hinweise auf eine Übertragung von asymptomatischen positiven Personen auf enge Kontaktpersonen gibt4 Unterdessen sind die COVID-19-Tests an sich problematisch.

Diese positiven Reverse-Transkriptions-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR)-Tests wurden als Rechtfertigung dafür herangezogen, große Teile der Welt für den größten Teil des Jahres 2020 unter Verschluss zu halten, obwohl sich PCR-Tests als bemerkenswert unzuverlässig erwiesen haben und eine hohe Rate falscher Ergebnisse aufweisen.

Ein positiver Test bedeutet nicht, dass tatsächlich eine aktive Infektion vorliegt. Mit dem PCR-Abstrich wird RNA aus der Nasenhöhle gewonnen. Diese RNA wird dann in DNA umgeschrieben. Die genetischen Schnipsel sind jedoch so klein, dass sie vervielfältigt werden müssen, um erkennbar zu werden.

Dies führt dazu, dass selbst unbedeutende Sequenzen viraler DNA so stark vervielfältigt werden, dass der Test „positiv“ ausfällt, selbst wenn die Viruslast extrem niedrig oder das Virus inaktiv ist. Laut Sheftall:

„Wenn wir all diese positiven Fälle sehen, sind einige von ihnen älter, als sie es zugeben. Sie bezeichnen sie als neue Fälle. Der Test sucht nach Boten-RNA-Fragmenten im oralen Rachenraum, OK? Es ist der Abstrich-Test. Es ist ein Antigentest, OK, im Gegensatz zu einem Antikörpertest. Und diese Fragmente können noch Monate nach der Genesung des Patienten dort verbleiben. Das ist Nr. 1. Und Nr. 2, denken Sie an den Namen – es ist die Polymerase-Kettenreaktion. Der PCR-Test ist ein Amplifikationstest. Er kann ein winziges Fragment nehmen und es in eine Milliarde Fragmente amplifizieren … Es gibt verschiedene Arten von immunologischen Reaktionen auf einen Krankheitserreger, eine davon ist die Barriereimmunität. Und Sie können Fragmente von Boten-RNA in Ihrem Mund-Rachenraum haben und nie an der Krankheit erkrankt sein, nicht einmal auf der Skala registriert werden, keine Kugel, kein Signal, nichts, weil die Barriere-Immunität die Viren früh verletzt und in Stücke gebrochen hat, und dann nimmt die PCR sie als neuen Test auf.“

Masken und Abriegelungen funktionieren nicht

Sheftall stellte auch die täglichen neuen Todesfälle für sechs Länder zusammen, darunter das Vereinigte Königreich, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland und Schweden. Alle diese Länder weisen ähnliche Todeskurven auf, unabhängig davon, ob sie Abriegelungen eingeführt haben oder nicht. Er fand auch eine Grafik (ab Minute 40 im Video), in der Wissenschaftler die Anzahl der Fälle in einer Region mit den strengen Maßnahmen der Regierung verglichen, einschließlich des Grads der Abriegelung, der Gruppenbeschränkungen und der Maskenpflicht.

„Sie können sehen, dass es keine umgekehrte Korrelation gibt, wie man erwarten würde … wenn die Maßnahmen nicht streng sind, sollte es mehr Fälle geben, so ihre Überlegung … [aber] es ist genau das Gegenteil von dem, was die Leute gesagt haben“, sagte Sheftall. In der Tat zeigt das Diagramm, dass die Zahl der Fälle bei weniger strengen Maßnahmen weitgehend zurückgeht.

„Das Gleiche gilt für die Einführung von Masken“, fügte Cummins hinzu. „Wenn man sich etwa 10 oder 12 Länder anschaut, in denen Maskenpflicht eingeführt wurde, gab es keinerlei Auswirkung auf die Kurve … also schreit uns die empirische Wissenschaft mit eigenen Augen an: Masken und Abriegelungen bewegen die Nadel nicht wirklich viel, vielleicht ein wenig, aber niemand will das wissen. Es ist jetzt eine Ideologie. Es ist eine Religion.“

Sheftall untersuchte die Verwendung von Masken eingehend und fand heraus, dass Maskenverordnungen die Zahl der Fälle oder Todesfälle nicht merklich veränderten, wie es der Fall sein sollte, wenn sie die Übertragbarkeit tatsächlich verringern würden. Länder, die nur minimale Masken verwendeten, waren nicht schlechter dran als Nachbarländer mit Maskenpflicht.

„Aufgrund von Aussagen von Experten und CNN-Werbespots, die behaupten, dass Masken die Ausbreitung von Viren verhindern, ist weltweit eine Massenhysterie über das Tragen von Masken ausgebrochen“, sagte er. Es gab Fälle, in denen Menschen, die keine Masken trugen, heißer Kaffee ins Gesicht geschüttet wurde, Bußgelder verhängt wurden und andere Hysterien wegen einer Maßnahme, deren Wirksamkeit nicht erwiesen ist.

Die erste randomisierte, kontrollierte Studie mit mehr als 6.000 Personen, die die Wirksamkeit von chirurgischen Gesichtsmasken gegen SARS-CoV-2-Infektionen untersuchte, ergab, dass Masken die Häufigkeit von Infektionen nicht statistisch signifikant verringern. Von den Maskenträgern wurden 1,8 % positiv auf SARS-CoV-2 getestet, von den Kontrollpersonen dagegen nur 2,1 %.

Wenn die Personen, die sich nicht an das richtige Tragen der Maske hielten, herausgenommen wurden, blieben die Ergebnisse gleich – 1,8 %, was darauf hindeutet, dass das Tragen der Maske keinen signifikanten Unterschied macht.

Den großen Reset einleiten

Wenn die Wissenschaft den auferlegten Beschränkungen zuwiderläuft, wird klar, dass es eine finstere versteckte Agenda gibt. Viele der globalen Eliten brauchen diese Krise und haben „in den letzten acht Monaten Panik geschürt. Man kann darüber streiten, warum sie das tun, aber die Tatsache, dass sie es tun, ist klar und offensichtlich“, sagte Cummins und fügte hinzu:

„Die WHO hat die Masken vorangetrieben, obwohl das völlig unwissenschaftlich war. Sie sind nicht dumm, also warum haben sie das getan? Die WHO kennt die wissenschaftlichen Erkenntnisse über Abriegelungen und die Analysen, aber sie hat vor kurzem wieder unbarmherzig auf Abriegelungen gedrängt … sie fordert die Regierungen auf, die Abriegelungen zu verschärfen, und sie muss wissen, dass das falsch ist. Sie können also zum Weltwirtschaftsforum (WEF) gehen. Sie haben deutlich gemacht, dass dies eine enorme Chance ist, den Großen Reset einzuleiten und die Welt neu zu gestalten.“

Letztlich glaubt Cummins, dass nicht ein „einzelnes böses Genie, das eine Katze streichelt“, eine Verschwörung inszeniert hat, sondern dass COVID-19 eine Gelegenheit war, die mehrere Organisationen genutzt haben, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Was Sie jetzt tun können, ist, Ihre Augen offen zu halten und Ihre Ohren auf die Wissenschaft einzustellen, damit Sie nicht der unnötigen Panik und Angst zum Opfer fallen, die sie zu verursachen versuchen:

„China hat sicherlich einen neuen bösen Virus ausgenutzt und ihn als Gelegenheit gesehen, die fetten, faulen, weichen Westler ins Trudeln zu bringen. Warum auch nicht? Und das WEF hat seine Ziele sehr klar formuliert, und es ist unerbittlich in der Umsetzung. Die WHO, die Vereinten Nationen, die europäischen Impfstoffallianzen haben Pläne für Impfpässe bis 2021, die vor ein oder zwei Jahren veröffentlicht wurden. Ich meine, stellen Sie sich vor, Sie wollten Impfstoff- und Gesundheitspässe bis 2021 und dann kam Corona. Können Sie sich vorstellen, wie Sie sich fühlen würden? Ihnen würde das Wasser im Munde zusammenlaufen, Sie würden eine enorme Chance sehen, lange Pläne voranzutreiben und sie in sechs Monaten zu verwirklichen. Es gibt keine Verschwörungstheorie. Es ist nur bedauerlich, dass eine ganze Reihe sehr mächtiger Gremien in Sars-CoV-2 eine enorme Chance sehen, und dann reden sie wahrscheinlich alle, mehr oder weniger, miteinander und kommunizieren. Es ist also so, dass jetzt jeder den großen Zahltag hat, und ich denke, was wir sehen, ist das Ergebnis … dieses riesigen erbarmungslosen allgemeinen Drängens in Richtung Hysterie, weil es jedermanns Ziele ermöglichen wird, und die gesamte pharmazeutische Industrie sabbert davon. Es ist einfach eines dieser Phänomene, das leider auf unglaubliche Weise ausgenutzt wurde.“

