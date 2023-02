Whistleblower bestätigt: Covid und die „toxischen Impfstoffe“ sind vom US-Verteidigungsministerium geschaffene Biowaffen (Video)

„In Wirklichkeit handelt es sich um eine Militäroperation, um Kriegsverbrechen und Gräueltaten, die als Gesundheitsereignis vertuscht werden.“

Die vielleicht größte existenzielle Frage unserer Zeit ist, woher genau Covid-19 stammt?

Nach Ansicht von Sasha Latypova, einer russisch-amerikanischen, ehemaligen Forschungs- und Entwicklungsleiterin der Pharmaindustrie, und Katherine Watt, einer pararechtlichen Forscherin und Philosophin, handelt es sich um einen Insider-Job. Covid-19 ist ein Akt der Bio-Kriegsführung, der vom US-Verteidigungsministerium in zwei Schritten auf die amerikanische und weltweite Bevölkerung ausgeübt wurde.

Der erste Schritt war ein Virus, der die Menschen in Angst und Schrecken versetzte und sie auf die nächste Katastrophe vorbereitete. Der zweite Schritt war die Einführung giftiger „Impfstoffe“, die weiteren Schaden und Tod verursachen sollten. „Sie wurden mit der Absicht entwickelt, giftig zu sein und Schaden anzurichten“, sagte Latypova gegenüber L4Atv. „Es sieht so aus, als wäre dies ein Virus, der von der US-Regierung geschaffen wurde.

Während sich die von den Mainstream-Medien verbreitete Darstellung über die Ursprünge der Pandemie weiterentwickelt hat, angefangen von einem zoonotischen Virus (ein Virus, das von Tieren auf den Menschen übergeht) von einem Markt in China bis hin zur Anerkennung der Möglichkeit einer versehentlichen Freisetzung eines Gain-of-Function-Virus aus dem Labor in Wuhan, das möglicherweise von den National Institutes of Health (NIH) finanziert wurde, haben Latypova und Watt dokumentierte Forschungsergebnisse vorgelegt, die darauf hindeuten, dass das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten den Ton angibt.

Die Auslösung der Pandemie und die anschließende Impfkampagne wurden über viele Jahre hinweg vorbereitet, so die beiden. Ein Beispiel von vielen, das die beiden anführen, ist, dass das Verteidigungsministerium in der Ukraine mehrere Verträge für die Erforschung von Covid und Covid-Gegenmaßnahmen ausgestellt hat, einige davon aus dem Jahr 2012, andere aus jüngerer Zeit, unmittelbar vor der Ausrufung der Pandemie.

So wie David Martin, Underwriter und Patentexperte, im Jahr 2021 die Geschichte der Patente nachzeichnete, die von den National Institutes of Health (NIH) und Moderna für das neuartige Coronavirus angemeldet wurden, lange bevor die Pandemie ausgerufen wurde, hat Watt den rechtlichen Rahmen für die Ausnutzung der Pandemie zur Einschränkung der Freiheit der Bürger weltweit nachgezeichnet. „Wir haben es Kriminellen erlaubt, Gesetze für sich selbst zu schreiben“, sagt sie. „Das ergibt zwar überhaupt keinen Sinn, aber es erklärt, warum sich die Dinge so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Der Grundgedanke ist, dass die öffentliche Gesundheit militarisiert wurde und das Militär zu einer Front für die öffentliche Gesundheit oder zu einem Potemkinschen Dorf geworden ist, sodass sie die Sprache und die Gesetze der öffentlichen Gesundheit benutzen, um tatsächlich eine militärische Kampagne durchzuführen. Ich würde sie als DoD-Waffen bezeichnen“.

Die Waffen, auf die sich Watt bezieht, sind dreifach: erstens informativ – der Einsatz von Propaganda und Zensur. Die zweite sei psychologischer Natur – der Einsatz von Angst und Terrorismus. Die dritte sei chemisch und biologisch – der weitverbreitete Einsatz von Arzneimitteln und Impfstoffen, in Wirklichkeit von Giften und Krankheitserregern.

„Dieses Projekt läuft schon seit Jahrhunderten: Globalisten, Zentralbanker und viele verwandte Organisationen haben versucht, die vollständige Kontrolle über die Menschen durch Militär- und Bankprogramme zu erlangen“, erklärt Watt. „In den 1930er und 1940er-Jahren haben sie den Aspekt der öffentlichen Gesundheit in den Vordergrund gerückt. Mitte der 60er-Jahre sahen wir, wie sie Selbstmord und Mord auslösten, indem sie Gifte fälschlicherweise als Medikamente, Impfstoffe oder Prophylaktika bezeichneten und den Menschen sagten, dass es ihre Bürgerpflicht sei, sich diesem Vergiftungsprozess zu unterwerfen. Wir haben das während der Covid-Kampagne gesehen, mit der Abkürzung für ‚tu dies oder bring deine Oma um‘-Botschaft.“

Die Finanzkontrolle beginnt an der Spitze mit der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und zieht sich kaskadenartig durch das Finanzsystem, sagt Watt. „Der Eckpfeiler ist die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die WHO ist keine Gesundheitsorganisation, sondern eine militärische Organisation. Sie ist der militärische Arm der Eine-Welt-Regierung, die sie zu errichten versuchen. Die Internationalen Gesundheitsvorschriften, die derzeit eine weitere Änderungsrunde durchlaufen, um sie zu verschärfen, fordern die nationalen Regierungen auf, ihre eigenen Gesetze zu verschärfen, um mehr Programme für Überwachung, Tests, Inhaftierung und Quarantäne, physische Kontrolle und Zwangsbehandlung bei internationalen Ausbrüchen von übertragbaren Krankheiten zu finanzieren. Der Vorwand, unter dem sie dies taten – es waren Banker – war, dass sie den internationalen Handel schützen müssten. In Wirklichkeit ging es darum, die Regierungssouveränität vom Nationalstaat automatisch auf die WHO und das BIS zu übertragen, wenn ein öffentlicher internationaler Gesundheitsnotstand ausgerufen wurde. Der Kongress und die US-Präsidenten hielten sich daran.“

Im Laufe der Zeit haben der Kongress und eine US-Regierung nach der anderen Gesetze, Gesetzesänderungen und Durchführungsverordnungen erlassen, um die Freiheiten der Bürger zu beschneiden. Beispiele dafür sind der Patriot Act, der Homeland Security Act, das National Vaccine Program, die Emergencies Use Authorization, die Public Health Emergencies Platform und das Chemical and Biological Weapons Program, ganz zu schweigen von der Verwendung von OTAs (Other Transactions Authority) zur Vergabe von Verträgen, die alle darauf abzielen, einen rechtlichen Rahmen zur Kontrolle unseres Lebens zu schaffen.

„Trump und Biden haben mehrere weitere Kongressgesetze verabschiedet, um die Struktur zu stärken und das Programm auszubauen“, so Watt. „Die Regierung hat einen riesigen öffentlichen und privaten Finanzierungsstrom für die militärische Biowaffenforschung und -verwendung aufgebaut und die informierte Zustimmung abgeschafft, indem sie Menschen, die potenziell eine Krankheit in sich tragen könnten, als mutmaßliche nationale Sicherheitsbedrohung eingestuft hat, sodass man mit ihnen machen kann, was man will, weil man sich im Kriegszustand befindet.“

Während Watt seit 2020 den rechtlichen Rahmen für die Pandemie-Manöver erforscht, wurden ihre Behauptungen im April 2022 durch eine False Claims-Klage von Brook Jackson gegen Pfizer überdeutlich. „Es handelt sich nicht um einen Impfstoff, sondern um einen Prototyp des Verteidigungsministeriums“, sagt Watt. „Pfizer sagte, sie hätten nie Studien durchführen müssen und seien nie verpflichtet gewesen, Sicherheit oder Wirksamkeit zu beweisen. Und am 4. Oktober 2022 schloss sich die US-Regierung dieser Ansicht an und erklärte, dass klinische Studien für das Verteidigungsministerium niemals wesentlich oder notwendig waren, um die Auftragnehmer für die Herstellung und den Vertrieb der als Covid-19-Impfstoff bekannten Biowaffen zu bezahlen.“

Als Latypova die juristischen Recherchen von Watt entdeckte, begann die ganze Geschichte Sinn zu ergeben. Als Pharmaspezialistin mit 25 Jahren Erfahrung konnte sie nicht verstehen, warum keine Regulierungsbehörden auf die alarmierenden Sicherheitssignale reagierten, die von den Impfstoffen von Anfang an ausgingen. Sie hat öffentliche Dokumente benutzt, um ihren Fall zu belegen.

„Ich habe sofort die enormen Mängel und Probleme bei der Entwicklung dieser Biokampfstoffe aufgedeckt – Unregelmäßigkeiten in Bezug auf die behördliche Qualität, Probleme bei der Herstellung“, sagt Laypova. „Es war mir sehr rätselhaft, warum keine Regulierungsbehörde der Welt etwas dagegen unternahm – auch nicht bei unerwünschten Ereignissen, Todesfällen und schrecklichen Nebenwirkungen. Auch gegen die Nichteinhaltung der Herstellungsvorschriften, das Fehlen einer guten Laborpraxis usw. wurde nicht vorgegangen. Als ich die Rechtsgrundlage dafür fand, begann das Universum sofort mehr Sinn zu ergeben. In Wirklichkeit handelt es sich um eine Militäroperation, um Kriegsverbrechen und Gräueltaten, die als Gesundheitsereignis vertuscht werden.“

Latypovas Meinung wird durch die Tatsache bestätigt, dass die US-Regierung als Reaktion auf die Ausrufung der Pandemie den Nationalen Sicherheitsrat (NSC) mit der Covid-Politik betraut hat. „Dies ist völlig irregulär. Nach allen bisherigen Plänen sollte vor 2022 das Gesundheits- und Sozialministerium (HHS) zuständig sein, was vernünftig ist, weil es eine Gesundheitsbehörde ist. Jetzt ist der Nationale Sicherheitsrat (NSC) zuständig, der sich aus den Leitern der Verteidigungs- und Geheimdienste zusammensetzt. Sie haben es von Anfang an als Kriegshandlung behandelt, sie haben es den Leuten nur nicht gesagt.“

Sasha Latypova und Katherine Watt, zusammen mit dem Wissenschaftler Philip Altman und LTC (Ret.) Dr. Pete Chambers, im Anschluss an die Diskussion: