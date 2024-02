Was macht 2023 wirklich zu einem warmen Jahr?

Andrew Sibley

Es scheint, als würden die Verfechter der globalen Erwärmung die Sektkorken knallen lassen und auf die Rekordtemperaturen anstoßen – mit erhobenem Zeigefinger: Ich hab’s ja gesagt! BBC News berichtet, dass die globalen Temperaturen zwischen Februar 2023 und Januar 2024 erstmals die Schwelle von 1,5 °C überschritten haben. Das bedeutet, dass die globalen Durchschnittstemperaturen in diesen 12 Monaten um 1,5 °C höher waren als im Zeitraum von 1850 bis 1900, so der Copernicus Climate Change Service (C3S) der EU. Zuvor hatte der C3S der EU bereits 1,48 °C für das Kalenderjahr 2023 vorhergesagt.

Tatsächlich haben wir in Europa in den vergangenen Jahren einige Rekordtemperaturen erlebt. Am 25. Januar wurde im spanischen Calles eine Temperatur von 30,7 °C gemessen. Und im Vereinigten Königreich wurde am 19. Juli 2022 in Coningsby eine Rekordtemperatur von 40,3 °C gemessen. Es ist möglich, dass dieser Spitzenwert durch Flugbewegungen beeinflusst wurde, aber der stündlich gemeldete Wert von 39,6 °C um 1400 und 1500 UTC bei mäßigem Südostwind lag fast ein Grad über dem bisherigen Höchstwert in Großbritannien (38,7 °C am 25. Juli 2019 im Botanischen Garten von Cambridge). Dies scheinen echte Rekorde über den Langzeitwerten zu sein. Aber wir sollten uns fragen: Was könnte neben den angeblichen globalen Rekordtemperaturen in den Jahren 2022 und 2023 zu solch hohen Werten geführt haben? Ein kleiner Teil des Anstiegs mag auf den städtischen Wärmeinseleffekt oder auf Änderungen an Instrumenten oder Bildschirmen zurückzuführen sein, aber das ist bei Weitem nicht die ganze Geschichte. Bei näherer Betrachtung ist ein Großteil der zusätzlichen atmosphärischen Wärme auf Änderungen der Meeresoberflächentemperatur (SST) zurückzuführen, die wiederum die untere Atmosphäre erwärmt. BBC News zeigt einen Anstieg der globalen SST auf 21,05 °C bis zum 3. Februar 2024.

El Niño

Ein wichtiger Faktor ist der Beginn eines starken El-Niño-Ereignisses, das sich aber erst Ende 2023 auswirkte, als sich der Pazifische Ozean erwärmte. Der Oceanic Niño Index (ONI) stieg im Herbst (August bis Oktober 2023) auf 1,6 und lag am Ende des Jahres (Oktober bis Dezember) bei 1,9. Frühere Ereignisse, bei denen der ONI in den vergangenen 70 Jahren über 1,5 lag, waren die Jahre 2015-16, 2009-10, 1997-98, 1991-92, 1987, 1982-83, 1972-73 und 1965. Die letztgenannten Ereignisse korrespondieren mit Schwankungen in den Satelliten-Temperaturdaten der unteren Erdatmosphäre. El-Niño-Ereignisse dauern in der Regel 12 bis 18 Monate – die stärksten Ereignisse traten 2015-16 und 1997-98 mit Spitzenwerten von 2,4 bzw. 2,6 auf.

Atlantische Multidekadische Oszillation

Ein langfristiger Trend in der Meerestemperatur ist die Atlantische Multidekadische Oszillation (AMO), bei der die Meeresoberflächentemperatur über viele Jahre um etwa ein Grad schwankt (gemessen zwischen dem Äquator und 70°N). Die AMO selbst ist mit Veränderungen in der Troposphäre und Stratosphäre gekoppelt, während das stratosphärische Windregime auch durch Veränderungen der Sonnenaktivität beeinflusst werden kann. Ein rückläufiger AMO-Trend in den 1960er- und 1970er-Jahren führte zu Befürchtungen über eine Rückkehr der Eiszeit, aber ein Anstieg in den 1990er- und 2000er-Jahren führte zu einer Erholung der Temperaturen auf der Nordhalbkugel. Der AMO-Index ist seitdem positiv und schwankt über diese langen Zeiträume um etwa eineinhalb Grad (°C).

Es ist interessant, den AMO-Index mit dem UAH V6.0-Satellitentemperaturdatensatz zu vergleichen, der 1979 begann, während der AMO-Index bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts rekonstruiert wurde. Die Satellitendaten der unteren Atmosphäre haben den Vorteil, dass Veränderungen wie der städtische Wärmeinseleffekt nicht berücksichtigt werden. Stellt man die beiden Datensätze von 1979 bis 2022 nebeneinander, zeigt sich eine enge Korrelation – die Trendlinie ist sogar fast eins zu eins (siehe Grafik unten). Natürlich ist Korrelation nicht gleich Kausalität, und man würde nicht erwarten, dass eine Änderung der Meeresoberflächentemperatur im Nordatlantik zu einer ebenso messbaren Änderung der globalen atmosphärischen Temperatur führt. Die enge Korrelation könnte auf die Art und Weise zurückzuführen sein, wie der Index konstruiert ist. Es ist jedoch nicht unvernünftig zu erwarten, dass ein gewisser physikalischer Zusammenhang zwischen der Meeresoberflächentemperatur des Atlantiks und der Temperatur der unteren Troposphäre, insbesondere in Europa, besteht, was zum Teil die Rekordtemperaturen in Europa in den vergangenen Jahren erklären könnte.

Vergleich der UAH V6.0 Troposphärentemperatur mit der AMO (ungeglättete, kurze Reihen, gemittelt über 12 Monate, 0 bis 70N) 1979 bis 2022

Saubere Luft

Seit dem Jahr 2000 wurden weltweit gute Fortschritte bei der Reinigung der Atmosphäre von industriellen Schadstoffen erzielt, zunächst in Nordamerika und Europa, zunehmend aber auch in Asien. Zu den Schadstoffen zählen Feinstaub, Schwefeldioxid und Nitrate. Auf der Grundlage von NASA-Satellitendaten wird geschätzt, dass der geschätzte Einfluss dieser Schadstoffe auf das Klima die globale Temperatur um 0,5 °C gesenkt hat, während die Beseitigung der Schadstoffe den prognostizierten Anstieg um 1,5 °C über das vorindustrielle Niveau vorverlegt haben könnte. Schadstoffe wirken sich direkt auf die Menge an Energie aus, die in das Erdsystem eintritt und es verlässt, aber es gibt auch sekundäre Auswirkungen durch physikalische Veränderungen der Wolken. Luftschadstoffe wirken als Wolkenkondensationskerne. So führen mehr Partikel und Schwefelaerosole in der unteren Atmosphäre dazu, dass die Zahl der Wolkentröpfchen zunimmt, diese aber kleiner werden. Insgesamt steigt der Anteil an flüssigem Wasser in den Wolken. Dadurch reflektieren die Wolken die einfallende Sonnenenergie besser.

Weitere Vorschriften der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO), die 2020 in Kraft treten, haben außerdem dazu geführt, dass der Schwefelanteil in Schiffsabgasen von 3,5 Prozent auf 0,5 Prozent gesenkt werden konnte. Da die Atmosphäre insgesamt sauberer ist und weniger von Wolken reflektiert wird, dürfte die von den Ozeanen absorbierte Sonnenstrahlung entsprechend zunehmen, was zu einem Anstieg der Meerestemperaturen führen könnte. Dies könnte teilweise den Anstieg der globalen Meeresoberflächentemperatur erklären, der wiederum zu einem Anstieg der Temperaturen in der unteren Troposphäre führt.

Hunga Tonga – Hunga Ha’apai

Am 15. Januar 2022 schickte ein massiver Vulkanausbruch im Pazifischen Ozean eine Wolke aus Asche, Wasserdampf und anderen Gasen in die Atmosphäre, die bis zu 55 km hoch in die Stratosphäre und Mesosphäre aufstieg. Schätzungsweise 146 Megatonnen Wasserdampf gelangten dabei in die dünne Stratosphäre. Weltweit wurden Schockwellen beobachtet und mit Barometern am Boden gemessen. Wenn Schwefeldioxid in die Stratosphäre gepumpt wird, kann es den Planeten abkühlen, wie es beim Pinatubo 1992 der Fall war, aber eine so große Menge Wasserdampf, die in so großer Höhe freigesetzt wird, kann zusätzliche Wärme am Boden einschließen. Ein in Nature Climate Change veröffentlichter Artikel legt nahe, dass dies zu einer vorübergehenden Erwärmung der Oberflächentemperaturen von bis zu 1,5 °C über dem langfristigen Durchschnitt innerhalb des nächsten Jahrzehnts führen könnte.

Zusammenfassung

Viele Politiker, Klimawissenschaftler und die Mainstream-Medien drängen die Welt aufgrund des Anstiegs der Treibhausgase und der globalen Temperaturen in Richtung Netto-Null-Emissionen. Es wurde jedoch vielfach darauf hingewiesen, dass dies ein politisches Ziel ist, das die wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Durchschnittsbürger nicht vollständig berücksichtigt. Ein genauerer Blick auf die jüngsten Veränderungen der globalen Atmosphäre und der Meeresoberflächentemperaturen legt nahe, dass die Zunahme der Treibhausgase nur ein Faktor für den jüngsten Temperaturanstieg ist. Natürliche Schwankungen in Form des kurzlebigen El-Niño-Ereignisses, der längerfristige Anstieg des AMO-Index, eine Entwicklung hin zu sauberer Luft und weniger Umweltverschmutzung sowie die vulkanische Aktivität des Hunga Tonga – Hunga Ha’apai Vulkans könnten alle einen erheblichen Einfluss auf den jüngsten Anstieg der globalen Temperaturen gehabt haben. Daher könnte die langfristige Klimasensitivität gegenüber einem Anstieg der Treibhausgasemissionen, die etwas unsicher ist, tatsächlich noch am unteren Ende der Erwartungen liegen, wie z.B. von Lewis und Curry behauptet. Wenn dem so ist, dann ist die Eile, das Net-Zero Ziel zu erreichen, falsch.

*

Andrew Sibley ist ein halbpensionierter Meteorologe mit einem MSc in Umweltentscheidungen und einem MPhil in Theologie.