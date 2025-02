Was mich die Arbeit in einem Altersheim über ältere Menschen und das heutige Gesundheitssystem gelehrt hat

Von Ambrose Kane

Seit ich vor ein paar Jahren in den Ruhestand getreten bin, halte ich mich mit meiner Arbeit als Nachtwächter in einer großen Senioreneinrichtung im Mittleren Westen auf Trab. Die beiden Hauptvorteile dieses Jobs sind, dass ich einige wunderbare Menschen kennenlerne und jede Nacht etwa sieben Meilen laufe, was dazu beiträgt, dass ich im Allgemeinen in guter Form bleibe. Die Lebensgeschichten von Menschen zu hören, die seit achtzig oder neunzig Jahren auf der Erde sind, und die Erkenntnisse, die sie gewonnen haben, waren manchmal faszinierend, und ich habe es sehr genossen.

In den letzten Jahren habe ich jedoch viele Wahrheiten über unser korruptes und kaputtes Gesundheitssystem entdeckt, darunter auch, wie schlecht eine große Anzahl älterer Menschen über Ernährung und den medizinisch-industriellen Komplex informiert ist, der ihr Leben weitgehend übernommen hat.

Die folgenden Ausführungen sind meine Beobachtungen und Meinungen, die ich in zahlreichen Gesprächen mit älteren Menschen gewonnen habe. Ich erhebe nicht den Anspruch, mit meiner Kritik am heutigen Gesundheitssystem neu oder innovativ zu sein. Nichts von dem, was ich hier geschrieben habe, ist nicht auch schon von jemand anderem in irgendeiner Form gesagt oder geschrieben worden. Aber das macht es nicht weniger wahr, und ich hoffe, dass einige dazu ermutigt werden, ihre Meinung über Ärzte und das korrupte medizinische System, dem wir unterworfen sind, zu überdenken.

Das erste, was ich gelernt habe, ist, wie naiv die älteren Menschen ihren Ärzten gegenüber sind. Sie sehen sie wirklich als ihre „Retter“ an, fast gottgleich in gewisser Weise. Der Gedanke, dass ihr Hausarzt andere Motive haben könnte als die Verbesserung ihrer persönlichen Gesundheit, ist für viele von ihnen ein Schock.

Das ist natürlich in gewisser Weise verständlich, da die Ärzte ihre Gesundheit verbessert oder in einigen Fällen sogar ihr Leben gerettet haben könnten. Es gibt in der Tat gute Ärzte, aber selbst die besten sind in einer korrupten medizinischen Matrix gefangen, die viel zu oft den Profit über die Gesundheit ihrer Patienten stellt. Das liegt daran, dass die amerikanische 4,5-Billionen-Gesundheitsindustrie ein Unternehmen ist, dessen Hauptmotivation darin besteht, große Gewinne für seine Investoren zu erzielen und enorme Summen für die Bezahlung des Personals, der Angestellten und die Instandhaltung der technischen Geräte und Einrichtungen aufzubringen.

In Gesprächen mit vielen der Bewohner konnte ich feststellen, dass keiner von ihnen sich als Anwalt seiner eigenen Gesundheit sieht. Der Gedanke ist fast allen von ihnen völlig fremd. Sie vertrauen ihren Ärzten voll und ganz, ohne sie in Frage zu stellen. Sie stellen ihre Ärzte nicht in Frage, selbst wenn es triftige Gründe dafür gibt. Sie scheinen keine medizinischen Nachforschungen über ihre Beschwerden anzustellen, obwohl es eine Fülle von Büchern, Internetartikeln und Social-Media-Plattformen gibt, die sich mit ihrer speziellen Krankheit oder ihren Symptomen befassen könnten. Sie scheinen nichts über alternative Medizin, die Vorteile von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln oder homöopathische Behandlungen zu wissen. Sie denken nicht einmal in solchen Begriffen. Auch hier vertrauen sie voll und ganz auf das, was ihre Ärzte ihnen sagen, und schenken dem medizinischen Establishment ihr volles Vertrauen.

Das mag an der Zeit und der Kultur liegen, in der sie viele Jahre lang gelebt haben, einer Zeit, in der man jeder Institution, auch der Bundesregierung, bedingungslos vertraute. Den größten Teil ihres Lebens haben sie in einer Gesellschaft verbracht, die ein hohes Maß an Vertrauen genoss, was in krassem Gegensatz zu unserer heutigen Gesellschaft steht, in der kein Vertrauen herrscht. Diese Zeiten sind jedoch längst vorbei, und es gibt jetzt allen Grund, das heutige medizinische System, in dem wir leben, in Frage zu stellen.

Völlig auf Ärzte zu vertrauen, wäre vielleicht eine gute Idee, wenn unsere Ärzte unfehlbar wären, aber das sind sie nicht. Tatsächlich verursachen medizinische Fehler, einschließlich Verschreibungsfehler, jedes Jahr eine beträchtliche Anzahl von Todesfällen. Zugegeben, es handelt sich dabei vielleicht nicht um die dritthäufigste Todesursache, wie in einigen Publikationen behauptet wird, aber es besteht kaum ein Zweifel daran, dass ein großer Teil davon das direkte Ergebnis menschlichen Versagens, falscher Diagnosen, fehlerhafter Arzneimittelverschreibungen und schierer Inkompetenz ist.

Laut der National Library of Medicine ist die Gesundheitsversorgung nicht so sicher, wie sie sein sollte. Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass medizinische Fehler eine der Hauptursachen für Tod und Verletzungen sind. Eine beträchtliche Anzahl von Amerikanern wird durch medizinische Fehler geschädigt. Zwei Studien mit großen Stichproben von Krankenhauseinweisungen, eine in New York auf der Grundlage von Daten aus dem Jahr 1984 und eine weitere in Colorado und Utah auf der Grundlage von Daten aus dem Jahr 1992, ergaben, dass der Anteil der Krankenhauseinweisungen, bei denen ein unerwünschtes Ereignis auftrat, d. h. Verletzungen, die durch medizinisches Management verursacht wurden, bei 2,9 bzw. 3,7 % lag. Der Anteil der unerwünschten Ereignisse, die auf Fehler zurückzuführen sind (d. h. vermeidbare unerwünschte Ereignisse), lag in New York bei 58 % und in Colorado und Utah bei 53 %. Vermeidbare unerwünschte Ereignisse sind eine der Haupttodesursachen in den Vereinigten Staaten. Hochgerechnet auf die über 33,6 Millionen Einweisungen in US-Krankenhäuser im Jahr 1997 bedeuten die Ergebnisse dieser beiden Studien, daß mindestens 44.000 und vielleicht sogar 98.000 Amerikaner jedes Jahr in Krankenhäusern infolge medizinischer Fehler sterben. Gemessen an den verlorenen Menschenleben ist die Patientensicherheit ein ebenso wichtiges Thema wie die Sicherheit der Arbeitnehmer. Zwar sterben jedes Jahr mehr als 6.000 Amerikaner durch Verletzungen am Arbeitsplatz, doch 1993 waren schätzungsweise 7.000 Todesfälle auf Medikationsfehler zurückzuführen. Einer von 131 ambulanten Todesfällen und einer von 854 stationären Todesfällen ist auf Medikationsfehler zurückzuführen“ (‚To Err is Human: Building a Safer Healthcare System‘).

Die zweite Sache, die ich gelernt habe, ist, dass fast jeder Bewohner eine Fülle von Medikamenten einnimmt. Ein älterer Herr erzählte mir stolz, dass er jeden Tag fünfzehn verschiedene Medikamente einnimmt, darunter vier verschiedene Blutdrucktabletten! Eine andere Frau erzählte mir, dass ihr Arzt ihr neunzehn verschiedene Tabletten verschrieben hat, die sie jeden Morgen zum Frühstück einnehmen muss. Für viele dieser älteren Menschen ist es völlig normal, jeden Tag eine große Anzahl von Tabletten zu schlucken, was ein deutlicher Hinweis darauf ist, wie verrückt die Welt des Gesundheitswesens geworden ist.

Meiner Meinung nach belasten einige Ärzte ihre älteren Patienten absichtlich mit mehr Medikamenten, als sie eigentlich brauchen, um die von ihrem Krankenhaus geforderten Verschreibungsquoten zu erfüllen. Auch auf diese Weise wird viel Geld in das System gesteckt. Wie steht es mit der Grippeimpfung? Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie aufdringlich Krankenschwestern und Ärzte werden oder sogar verärgert sind, wenn Sie eine Grippeimpfung ablehnen? Sie nehmen es so persönlich. Ich bezweifle, dass das daran liegt, dass sie sich so sehr um Ihre Gesundheit sorgen. Die wahre Antwort liegt wahrscheinlich in den Einnahmeverlusten, die entstehen, wenn Patienten die Impfung verweigern.

In einem Artikel von PBS News heißt es: „In der verworrenen Welt der Preisgestaltung im Gesundheitswesen würden die meisten Menschen nicht erwarten, dass die allgegenwärtige Grippeimpfung ein Paradebeispiel dafür sein könnte, wie der Mangel an Transparenz des Systems zu ungleichen Kosten führen kann. Das Affordable Care Act verlangt von den Krankenversicherungen, dass sie alle vom Bund empfohlenen Impfstoffe kostenlos abdecken, einschließlich Grippeimpfungen. Obwohl Versicherte bei der Impfung nichts bezahlen, ist vielen nicht bewusst, dass ihre Versicherer die Rechnung bezahlen – und dass diese Unternehmen ihre Kosten letztendlich wieder hereinholen werden. In einer kleinen Stichprobe eines Versicherers fand Kaiser Health News dramatische Unterschiede bei den Kosten für seine eigenen Mitarbeiter. In einer Einrichtung in Sacramento, Kalifornien, zahlte der Versicherer 85 Dollar, in einer Klinik in Long Beach jedoch nur etwas mehr als die Hälfte davon. Eine Apotheke in Washington, D.C., zahlte 32 Dollar. Die große Diskrepanz zwischen dem, was Versicherer für dieselbe Grippeimpfung zahlen, verdeutlicht, was mit dem amerikanischen Gesundheitssystem nicht stimmt, sagte Glenn Melnick, ein Gesundheitsökonom an der University of Southern California“ (‚The Hidden Costs of ‚Free‘ Flu Shots,‘ by Phil Galewitz, 19.11.2019).

Hausärzte sind verärgert, wenn man ihnen vorwirft, dass sie legalisierte Pillendrücker sind, aber was sollen wir denn sonst denken, wenn ein so großer Teil ihrer täglichen Arbeit darin besteht, endlose Rezepte auszustellen? Und zu glauben, dass die meisten Ärzte sorgfältig alle möglichen Gegenanzeigen für die von ihnen verschriebenen Medikamente prüfen, ist lächerlich. Die Ärzte sind zu beschäftigt, und sie haben sehr genaue Zeitvorgaben für jeden Patienten.

Gibt es Ausnahmen von dem, was ich hier geschrieben habe? Ja, natürlich! Aber die wenigen Ausnahmen bestätigen nur die allgemeine Regel.

Dr. Uma Pisharody räumt in einem kürzlich erschienenen Artikel ein, dass dieses Betreuungsmodell weder für den Patienten noch für die ihm verhafteten Ärzte effektiv ist. Sie forderte ihre Kollegen auf, sich von diesem ineffektiven und veralteten Rahmen zu lösen:

„Säuglingen werden jetzt starke Medikamente gegen Spucken verschrieben, wobei ihr Aufstoßen mit Sodbrennen und Reflux bei Erwachsenen gleichgesetzt wird. Bei älteren Kindern werden Bluthochdruck, ADHS, Schlafstörungen und Angstzustände in alarmierendem Ausmaß diagnostiziert, und sie leiden dann unter den Folgen der Nebenwirkungen der von uns verschriebenen Polypharmazie. Kinder werden mit mehr Medikamenten behandelt als je zuvor. Wenn ein Medikament nicht wirkt, schlagen wir vor, ein anderes zu versuchen. Wenn eine Pille nicht anschlägt, versuchen wir es mit einer Injektion, und wenn das nicht hilft, versuchen wir es mit invasiven Verfahren und Operationen, gefolgt von noch stärkeren Medikamenten. Seien wir ehrlich, die meisten Ärzte sind dazu ausgebildet, Pillen zu schlucken. Nennen Sie uns Ihre Symptome – wir werden Ihnen Medikamente verschreiben. Wir lieben es, Medikamente zu verschreiben, die im Wesentlichen wie Pflaster auf äußere Symptome wirken, weil wir nicht wissen, wie man chronische Krankheiten verhindert, behandelt oder rückgängig macht. Wir wissen einfach nicht, wie man mit Ernährung und Lebensstil umgeht. Das wurde uns im Medizinstudium nie beigebracht“ (KevinMD.Com., ‚A Call to Action for My Medical Colleagues,‘ 5/10/2022).

Wie bereits erwähnt, behandeln die Ärzte ihre Patienten größtenteils nur im Hinblick auf die Symptome und denken nicht an die Grundursache ihrer Beschwerden. So sind die modernen Ärzte in ein Behandlungssystem verstrickt, das auf Gesundheitsmanagement oder Schmerzbekämpfung ausgerichtet ist und nicht darauf, das Problem tatsächlich zu heilen oder zu beenden. Für den medizinisch-industriellen Komplex ist das eine wunderbare Sache, denn es sorgt für einen ständigen Strom lebenslanger Patienten, deren medizinische Komplikationen für immer in den Griff zu bekommen sind , die aber nie verschwinden.

Dies verschafft den Krankenhäusern und den Konzernen, denen sie gehören, einschließlich der Pharmakonzerne, mit denen sie verbunden sind, enorme Gewinne. Wie ein altes Sprichwort sagt: „Ein geheilter Patient ist ein verlorener Kunde“.

Es ist auch wichtig, die Denkweise der Ärzte von heute zu verstehen. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass sie intelligent sind, denn die akademischen Anforderungen des Medizinstudiums erfordern einen IQ weit über dem Durchschnitt. Viele von ihnen sind wohlmeinend und wollen wirklich das Beste für ihre Patienten. Sie neigen jedoch auch dazu, gefügig zu sein, was bedeutet, dass nur wenige von ihnen das System in Frage stellen oder das, was ihnen seit dem Medizinstudium beigebracht wurde, überdenken werden. Einige von ihnen sind, wie andere bereits festgestellt haben, arrogant und unbelehrbar. Die gesamte Art und Weise, wie die Gesellschaft Ärzte betrachtet, verstärkt nur den „Gott-Komplex“ von viel zu vielen von ihnen.

Dieselben Ärzte wissen, dass sie bestraft werden und möglicherweise ihre Zulassung verlieren, wenn sie von den vorgeschriebenen Protokollen abweichen, ganz gleich, wie unwirksam sie sich erweisen. Nur wenige Ärzte sind verständlicherweise bereit, gegen das medizinische System anzukämpfen und ihr Gehalt, ihren Status und ihre ärztliche Zulassung aufs Spiel zu setzen. So sind sie in einem System gefangen, das sie unweigerlich ausbrennt und desillusioniert zurücklässt.

Drittens ist mir aufgefallen, dass die wenigsten der Bewohner, mit denen ich gesprochen habe, zu wissen scheinen, was eine gesunde und ausgewogene Ernährung ausmacht. Sie glauben tatsächlich, dass ihr Speisesaal sie mit guten Mahlzeiten versorgt, weil es die staatlichen Richtlinien der völlig veralteten Ernährungspyramide vorschreiben. Was die Bewohner nicht wissen, ist, wie viele Chemikalien und schädliche Zusatzstoffe in ihren Mahlzeiten enthalten sind. Soweit ich das beurteilen kann, ist das Essen meist billig und stark verarbeitet, wie wahrscheinlich in jeder anderen Einrichtung für unabhängiges und betreutes Wohnen auch. Ich bezweifle sehr, dass die Konzerne, denen diese über das ganze Land verstreuten Seniorenheime gehören, vorschreiben, dass nur biologische und gentechnikfreie Zutaten in ihren Speisen verwendet werden. Dies wäre enorm kostspielig, und ich kenne kein Unternehmen, das in der Altenpflege tätig ist, das dies tut.

Die Senioreneinrichtung, in der ich arbeite, bietet eine Bäckerei und einen Keksladen für die Bewohner an. Die Bewohner lieben das natürlich, und ich kann verstehen, warum. Dennoch bin ich geneigt zu glauben, dass unser gut gemeinter Süßwarenladen die Demenz- und Alzheimer-Rate unter unseren Bewohnern nur noch verschlimmert hat. Und glauben Sie mir, fast jeder Bewohner unserer Einrichtung hat irgendeine Form von ernsthaftem Gedächtnisschwund, den Zucker und Körner nur noch verschlimmern, wenn sie im Körper verstoffwechselt werden. Desserts werden nicht nur auf den Mittags- und Abendmenüs angeboten, sondern jeder Bewohner, der die Einrichtung betritt oder verlässt, muss an der Bäckerei und dem Keksladen vorbei. Nur wenige können der Versuchung widerstehen, dort einzukehren und etwas Süßes zu kaufen. Mit anderen Worten, genau das, was zum Gedächtnisverlust beiträgt und ihn verschlimmert, wird den älteren Bewohnern ständig angeboten. Ich bezweifle, dass ihre Ärzte ihnen gesagt haben, dass der völlige Verzicht auf Zucker, Maissirup mit hohem Fructosegehalt und Getreide in vielen Fällen dazu geführt hat, dass sich ihr Gedächtnis im Laufe der Zeit verbessert hat. Aus diesem Grund bezeichnen manche die Alzheimer-Krankheit als Typ-3-Diabetes. Natürlich hängt alles davon ab, wie schwer die Demenz ist, aber Studien haben gezeigt, dass sich das Gedächtnis deutlich verbessert, wenn der Zucker vollständig eliminiert wird.

Nicht nur die Assistenzärzte, sondern auch die meisten Ärzte sind über die richtige Ernährung uninformiert. An der medizinischen Fakultät erhalten die Ärzte in der Regel ein oder zwei Kurse zum Thema Ernährung, und das war’s dann auch schon. Und das Wenige, was sie ihren Studenten beibringen, basiert auf dem, was die Ernährungswissenschaftler für eine gesunde Ernährung halten, die weitgehend falsch und veraltet ist. Das sind staatliche Ratschläge, wie wir sie wahrscheinlich weder wollen noch brauchen.

Das medizinische Establishment misst der Ernährung als Ursache für so viele gesundheitliche Komplikationen nur wenig Bedeutung bei. Das erklärt, warum sich die meisten Ärzte bei einer Routineuntersuchung nur selten danach erkundigen, was ihre Patienten regelmäßig essen. Der Arzt ist nicht dafür ausgebildet, so zu denken, und geht daher davon aus, dass die Ernährung für die allgemeine Gesundheit des Menschen kaum eine Rolle spielt. Das ist völlig irrational und unwissenschaftlich, und doch ist das ihre Denkweise. Ihr gesamtes Paradigma ist aus den Fugen geraten. Das ist so, als würde man sein Auto in die Werkstatt bringen, weil der Motor stottert, und der Mechaniker würde einem sagen, man solle sich keine Gedanken darüber machen, was man in den Tank füllt, weil der Kraftstoff für die Gesundheit des Autos keine Rolle spiele…

Seltsamerweise ist der Mensch die einzige Spezies auf der Erde, die sich nicht sicher ist, was sie essen soll. In der Tierwelt findet man das nicht. Ein Großteil dieser Verwirrung in den USA ist das direkte Ergebnis der jahrzehntelangen Propaganda der Lebensmittelkonzerne. Sie haben uns dazu gebracht, hochgradig raffinierte Lebensmittel zu konsumieren, die eigentlich gar keine Lebensmittel sind. Dieselben Lebensmittelhersteller haben Regierungsbeamte bestochen, damit sie wegsehen, wenn ihren Produkten schädliche Inhaltsstoffe zugesetzt werden. Sie spenden auch riesige Geldsummen an Krankenhäuser und medizinische Fakultäten, was wiederum Einfluss darauf hat, wie diese Institutionen das Thema verarbeitete Kohlenhydrate, raffinierten Zucker und Samenöle behandeln.

Unsere Universitäten und medizinischen Fakultäten haben auf ihre Weise zur Fettleibigkeitsepidemie in Amerika beigetragen , indem sie Studien veröffentlichten, die auf Beobachtungen beruhten und nicht auf einer strengen wissenschaftlichen Untersuchung. Das ist das Problem, wenn Lebensmittelkonzerne große Geldsummen an medizinische Fakultäten spenden dürfen, denn das garantiert im Grunde, dass sie den amerikanischen Verbraucher nicht vor den Gesundheitsgefahren bestimmter Lebensmittel und Inhaltsstoffe warnen werden. Die abschließenden Daten können auch verfälscht werden, um früheren Annahmen gerecht zu werden oder um den lukrativen Zug der Großspender nicht zu stören (siehe Dr. Malcolm Kendrik, Doctoring the Data [Columbus Publishing Ltd, 2015]).

Die älteren Menschen, mit denen ich gesprochen habe, schienen sich nicht darüber im Klaren zu sein, dass ein Teil des Grundes, warum sie so viele Medikamente einnehmen müssen, in der jahrzehntelangen schlechten Ernährung liegt – nämlich in der amerikanischen Standardernährung, die stark verarbeitete Lebensmittel enthält, die mit Chemikalien angereichert sind, die die meisten Menschen nicht aussprechen können, mit Zusatzstoffen, künstlichen Farbstoffen, Emulgatoren, Konservierungsmitteln, übermäßigen Kohlenhydraten und Samenölen, raffiniertem Zucker und Zutaten, die Entzündungen und übermäßige Gewichtszunahme verursachen. Der jahrzehntelange Verzehr von solch chemisch belastetem Brei führt unweigerlich zu einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen wie Diabetes, chronischen Nierenerkrankungen, Herzkrankheiten und verschiedenen Stoffwechsel- und Autoimmunproblemen, einschließlich verschiedener Krebsarten.

Ältere Menschen, die mir von ihren gesundheitlichen Problemen erzählten, waren schockiert, als ich ihnen sagte, dass Typ-2-Diabetes rückgängig gemacht werden kann und dass lebenslange Medikamente dagegen unnötig sind, wenn das Problem allein durch die Ernährung behoben werden kann. Andere haben mir gesagt, dass sie mit der medikamentösen Behandlung der Insulinresistenz zufrieden sind, weil sie dadurch weiterhin Süßigkeiten essen können. So etwas würde nur ein Süchtiger sagen. Es ist merkwürdig, dass viele Menschen wenig Interesse daran haben, ihre Beschwerden zu beenden, wenn sie ihren Lebensstil und ihre Ernährung ändern müssen.

Die allgemeine Annahme scheint zu sein, dass die Einnahme mehrerer Medikamente zum Älterwerden dazugehört. Ich bin mir jedoch nicht so sicher, ob das stimmt und ob das überhaupt der Fall sein muss. Es gibt tatsächlich viele Menschen, die im Alter keine Medikamente einnehmen müssen, weil sie einfach darauf achten, was sie essen, nur nährstoffreiche Lebensmittel zu sich nehmen, Zucker meiden und sich regelmäßig bewegen.

Und schließlich lassen sich fast alle Bewohner regelmäßig gegen die saisonale Grippe impfen, einschließlich der Covid-Impfung und der Auffrischungsimpfung. Auch hierin spiegelt sich meines Erachtens ihr uneingeschränktes Vertrauen in das medizinische Establishment und damit auch in die Bundesregierung selbst wider. Ich bezweifle, dass mir jemand von ihnen glauben würde, wenn ich ihnen sagte, dass die Covid-Pandemie größtenteils ein Betrug und ein teuflischer Versuch unserer Regierung war, die totale Kontrolle über das amerikanische Volk zu erlangen. Sie würden sich wahrscheinlich über die Idee lustig machen, dass der Covid-„Impfstoff“ törichterweise überstürzt wurde und nicht die strengen Testverfahren und die vorgesehene Zeit durchlaufen hat, die alle anderen Impfstoffe durchlaufen müssen. Außerdem erwies sich der „Impfstoff“ als unwirksam und sogar gefährlich für viele Menschen, die sich in dem Glauben, man könne den Pharmaunternehmen vertrauen, gedankenlos impfen ließen.

Darüber hinaus scheinen sich die meisten Menschen, ob alt oder nicht, kaum bewusst zu sein, dass die Injektion von Impfstoffen, die seltsame chemische Zusammensetzungen enthalten, nicht so gesund ist, wie uns Big Pharma immer wieder weismachen will. Ich kann nur hoffen, dass die nachfolgenden Generationen von Amerikanern ihren Ärzten und dem medizinisch-industriellen Komplex nicht mehr so viel Vertrauen entgegenbringen werden.