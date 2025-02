Daten aus Schweden belegen: Covid-Sperren sind nicht die Ursache für den Anstieg der Krebsfälle

Jüngste Medienberichte über plötzliche Krebstragödien haben die Lockdowns für Verzögerungen bei Untersuchungen und Tests in Krankenhäusern verantwortlich gemacht. Natürlich erschweren Schließungen die Behandlung und können sich negativ auf die Prognosen auswirken – doch sie verursachen keinen Krebs. Für diejenigen, die dieses Konzept schwer nachvollziehen können: Gibt es Daten, die dies belegen?

Aktuelle Zahlen aus Schweden zeigen, dass die Krebsinzidenz im Jahr 2022 um 10,9 % gestiegen ist und 2023 weiter zunahm. Dies führte zu rund 20.000 zusätzlichen Krebsfällen in nur zwei Jahren – ein Anstieg, der nicht auf Lockdowns zurückgeführt werden kann, da Schweden keine solchen Maßnahmen ergriffen hat.

Der Zeitpunkt dieses rapiden Anstiegs deutet darauf hin, dass Covid-Injektionen als mögliche Ursache infrage kommen. Schließlich hatten 2021 rund 87 % der schwedischen Bevölkerung über 12 Jahre mindestens eine Dosis erhalten.

Trotz dieser Daten bestreiten einige medizinische Autoritäten jeglichen Zusammenhang zwischen Covid-Impfungen und Krebs. Sie stützen sich dabei auf veraltete Daten und ignorieren die potenziellen Risiken biotechnologischer Experimente.

Neue Daten werfen Licht auf eine vertuschte Krebsepidemie

Von Dr. Guy Hatchard

In den 1980er Jahren kaufte ich mir einen programmierbaren Taschenrechner von Casio und amüsierte mich damit, Routinen zu schreiben, die algebraische Gleichungen lösten. Doch bald merkte ich, dass Taschenrechner den Denkprozess ausschalten.

Die allgegenwärtige Verwendung von Taschenrechnern in Schulen hat seitdem Generationen mathematisch unzulänglicher Absolventen hervorgebracht. Predictive Text, KI-gestütztes Schreiben und der Rückgang des Lesens bewirken nun das Gleiche für die Sprache. Bis zu einem gewissen Grad haben wir uns an diese besorgniserregenden Nebeneffekte der Technologie angepasst. Doch was, wenn eine Technologie uns daran hindert, klar zu denken? Welche Folgen hätte das? Oder besser gesagt: Passiert es bereits?

Im November letzten Jahres veröffentlichten wir einen Artikel mit dem Titel „mRNA-Impfstoffe, kognitive Dissonanz und unsere Zukunftsaussichten“, in dem wir über den Anstieg der Krebsinzidenz und die öffentlichen Warnungen führender britischer Onkologen vor der Rolle von mRNA-Impfstoffen berichteten. Es gab einige Gegenstimmen. Offenbar leugnen einige medizinische Autoritäten, dass es eine Krebsepidemie gibt. Was sagen die neuesten Daten? Ja oder Nein?

Letzte Nacht wollte ich wissen, wie viele Menschen in Schweden an Krebs erkranken, da es dort keine Lockdowns gab. Diese Frage ist besonders interessant, weil aktuelle Medienberichte plötzliche Krebserkrankungen mit den Lockdowns in Verbindung bringen. Laut einer weitverbreiteten Erklärung hätten die Maßnahmen zu Verzögerungen bei Untersuchungen und Tests in Krankenhäusern geführt. Doch lassen wir das klarstellen: Verzögerungen können Krebs nicht verursachen. Sie können, wie The Lancet berichtet, lediglich die Behandlung erschweren und die Ergebnisse beeinflussen.

In unserem Artikel „Die große Debatte: Wie viele neue Ärzte wird Neuseeland benötigen, wenn das Gentechnik-Gesetz verabschiedet wird?“ berichteten wir über offizielle Zahlen aus dem Vereinigten Königreich, die 2022 einen Anstieg der Darmkrebsfälle unter Menschen im erwerbsfähigen Alter um 50 % zeigten. Trotzdem bot Professorin Pat Price, Onkologin und Vorsitzende von Radiotherapy UK, eine pauschale Zurückweisung für all jene, die besorgt genug waren, nach den Ursachen zu fragen: „Covid-Impfstoffe verursachen keinen Krebs.“

Auch die neuseeländische Vakzinologin Helen Petousis-Harris stimmt zu. Sie schrieb einen Artikel im Oktober 2024 für das Global Vaccine Data Network, das sie mitkoordiniert, unter dem Titel „Turbo-Krebs und mRNA: Der Mythos, der Biologie und Physik widerspricht“, in dem sie warnte:

„Turbo-Krebs“ ist ein Begriff, der von Verschwörungstheoretikern leichtfertig verwendet wird, um angeblich aggressive und schnell wachsende Krebserkrankungen zu beschreiben, die nach einer Impfung auftreten sollen. Doch man sollte sich daran erinnern, dass dies eine Theorie ist, die nach Beweisen sucht – und die Beweise fehlen einfach.

Petousis-Harris verwendet dasselbe pauschale Argument wie Professorin Pat Price: „Impfstoffe schützen vor Krebs, sie verursachen ihn nicht.“ Zwar räumt sie ein, dass die Covid-19-Impfstoffe eine neuartige Biotechnologie nutzen, doch sie weist jede Behauptung oder Theorie zurück, dass sie Krebs auslösen könnten. Stattdessen erklärt sie: „Impfstoffe aller Art werden seit Jahrhunderten verwendet, und bislang wurde keiner mit einem erhöhten Krebsrisiko in Verbindung gebracht.“

Das vermeintlich schlagkräftigste Argument von Harris beruhte auf Daten des US National Cancer Institute, Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER)-Programms, die sie in einem Diagramm präsentierte. Doch ihr Diagramm enthält das Jahr 2022 auf der x-Achse, obwohl die SEER-Daten tatsächlich nur bis 2021 reichen – ein geschickter Trick aus dem Handbuch der irreführenden Werbung. Wie in vielen anderen Ländern, darunter Neuseeland, das seit 2020 keine Krebsstatistiken mehr veröffentlicht, hat auch die USA auf unerklärliche Weise die Veröffentlichung wichtiger Gesundheitsdaten verzögert. Die von mir gefundenen schwedischen Daten zeigen, was wirklich passiert.

Krebs benötigt Jahre zur Entwicklung – also was geschah 2022?

Schweden hatte keine Lockdowns und veröffentlicht weiterhin jährlich seine Krebsinzidenzdaten. Google AI Overview informierte mich, dass im Jahr 2017 in Schweden 69.621 neue Krebsfälle diagnostiziert wurden. Doch dann hängte sich die KI offenbar auf und begann zu behaupten, dass es auch 2016 und 2015 jeweils 69.261 Fälle gegeben habe. Das war nicht weiter problematisch, da ich mich nie auf KI-Vorschläge verlasse. Ich gehe immer zur Originalquelle zurück.

Tabelle 1 (unten) enthält die offiziellen Zahlen der neuen Krebsfälle in Schweden nach Jahr, veröffentlicht von Socialstyrelsen, dem schwedischen Nationalen Gesundheits- und Wohlfahrtsamt.

Verglichen mit dem Durchschnitt der Vor-Pandemie-Jahre (2015–2019), als die Zahlen relativ stabil blieben, stieg die Krebsinzidenz im Jahr 2022 um 10,9 % an und erhöhte sich 2023 leicht weiter. Insgesamt scheint es in den Jahren 2022 und 2023 etwa 20.000 zusätzliche Krebsfälle zu geben – mehr, als man basierend auf dem historischen Trend erwarten würde. ABER es lag nicht an den Lockdowns, denn diese gab es in Schweden nicht. Also, was war die Ursache?

Das Timing des schnellen Anstiegs ist aufschlussreich und spricht eindeutig für die Covid-19-Impfstoffe. 87 % der schwedischen Bevölkerung über 12 Jahre erhielten im Jahr 2021 mindestens eine Covid-19-Impfung. Es ist möglich, dass auch eine Covid-19-Infektion eine Rolle spielte, aber das ist weit weniger wahrscheinlich, da Covid-19 seine schwerwiegendsten Auswirkungen im Jahr 2020 hatte. In jedem Fall beeinflusst die genaue relative Bedeutung dieser beiden möglichen Faktoren nicht eine wesentliche Implikation dieser Zahlen: Sowohl die Covid-19-Impfstoffe als auch vermutlich Covid-19 selbst stammen aus biotechnologischen Laboren und setzten unsere zelluläre Biologie und Immunprozesse neuartigen bio-engineerten genetischen Strukturen aus.

Falls die Covid-19-Impfstoffe schuld sind – wie einige hochrangige britische Onkologen wie Dr. Angus Dalgleish und Dr. James Royle vermuten (die übrigens keine Verschwörungstheoretiker sind, ein Begriff, der oft benutzt wird, um legitime Diskussionen über berechtigte Bedenken zu unterbinden) – dann zeigt das Timing auch, dass die Geschwindigkeit der Krebsentwicklung nach einer mRNA-Impfung den Ausdruck „Turbo“ verdient.

Ich frage mich, ob Professor Pat Price, Onkologin und Vorsitzende von Radiotherapy UK, oder Helen Petousis-Harris, außerordentliche Professorin in der Abteilung für Allgemeinmedizin und Primärversorgung an der Universität Auckland, sich ernsthaft Gedanken über die Ursache des rapide ansteigenden Krebsaufkommens gemacht haben? Kausalität ist keine Raketenwissenschaft. Der Goldstandard besteht darin, das Timing neuer Elemente oder plötzlicher Veränderungen in Ernährung, Verhalten, Umwelteinflüssen oder medizinischen Interventionen zu identifizieren.

Die schwedischen Daten klären einen Punkt auf: Es waren nicht die Lockdowns. Tatsächlich war diese Erklärung nie plausibel. Verzögerungen bei Tests verursachen keinen Krebs, sie verzögern lediglich Behandlungen, die möglicherweise die Sterblichkeit beeinflussen, aber nicht die Inzidenz. Die Zahlen von 2022 zeigen einen plötzlichen, sehr starken und beispiellosen Anstieg der Krebsinzidenz. Infolgedessen kommt die Liste der üblichen Krebsursachen nicht infrage. Im Jahr 2021 begannen ganze Bevölkerungen nicht plötzlich, in kurzer Zeit extrem viel mehr Junkfood zu essen, Sport komplett zu vermeiden, das Stillen zu verbieten oder absichtlich Pestizide in ihre Mahlzeiten zu mischen – aber fast jeder ließ sich in Eile mit den mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 impfen.

Das Biotech-Paradigma bricht zusammen

Die Biotechnologie weiß so gut wie nichts über die Wechselwirkungen zwischen Bewusstsein und genetischen Strukturen. Bewusstsein ist ein Thema, das in der Biologie praktisch ausgeschlossen wird. Dennoch gibt es fundierte Gründe und eine Reihe experimenteller Ergebnisse, die auf eine tiefe Verbindung hindeuten – eine Verbindung, die auf der Einheitlichkeit genetischer Informationen und Strukturen innerhalb unserer 37 Billionen menschlichen Zellen beruht. Wie Gentherapie diese Verbindung beeinflussen könnte, ist das große Unbekannte der genetischen Ära. Es kann nur zu unserem großen Schaden ignoriert werden – und machen Sie keinen Fehler: Es wird ignoriert und verleugnet von denen, die um ihre eigene Haut fürchten.

Verleugnung ist eine äußerst bedenkliche medizinische Reaktion auf eine Krebs-Epidemie. Ärzte haben geschworen, keinen Schaden anzurichten. Sie sollten längst auf den Notfallknopf drücken. Die richtige Forschungsrichtung wäre jetzt, die gesundheitlichen Ergebnisse Geimpfter und Ungeimpfter über die relevanten Zeiträume hinweg zu vergleichen. Jeder Arzt sollte das wissen – es gehört zu den Grundlagen der medizinischen Wissenschaft. Daten zu verbergen, erscheint kriminell. Die vollkommen falsche Sicherheit, die durch das sogenannte „Faktenchecken“ in sozialen Medien vermittelt wird, die Komplizenschaft der Konzernmedien und die KI-gesteuerte Verbreitung von weithin akzeptierten, aber falschen Meinungen tragen nur zur Trennung von Ideen und Fakten bei. Infolgedessen haben einige Experten aufgehört, klar zu denken, klammern sich an Strohhalme, anstatt überholte Paradigmen und Vorurteile aus der Zeit vor der Biotechnologie aufzugeben. Letztlich lügen die Daten nicht – aber offenbar haben einige Menschen beschlossen, mit der Täuschung ruhig zu schlafen.

Trotz der Schwierigkeiten, Unsicherheiten und Herausforderungen der letzten fünf Jahre der Pandemie hat unsere Regierung unglaublicherweise beschlossen, die Regulierung von Biotechnologie-Experimenten zu lockern. Dieser Kurs birgt ernsthafte Risiken, die uns alle negativ betreffen werden – einschließlich eines erhöhten Krebsrisikos. Erfahren Sie mehr, indem Sie sich unser YouTube-Video „The Gene Technology Bill. What Kiwis Need To Know“ ansehen und dann bis zum 17. Februar eine Stellungnahme beim Health Select Committee einreichen.

Es gibt viele Gründe, das Gene Technology Bill abzulehnen. Wir haben Vorschläge für eine Musterstellungnahme veröffentlicht. Schreiben Sie Ihrem Abgeordneten – er muss zu diesem ungeheuerlichen Gesetzentwurf befragt werden. Die Regierung versucht, das Ganze über die Feiertage im Eilverfahren durchzudrücken.

Wir leben nicht in einem Land, in dem Menschen bereit sind, sich ihre Lebensmittelwahl, ihre Rechte und Überzeugungen nehmen zu lassen und gleichzeitig eine erhöhte Exposition gegenüber ernsthaften langfristigen Umwelt- und Gesundheitsrisiken hinzunehmen.

Über den Autor

Guy Hatchard, PhD, ist ein Neuseeländer und war ehemals leitender Manager bei Genetic ID, einem globalen Unternehmen für Lebensmittelsicherheit und -prüfung (heute bekannt als FoodChain ID).