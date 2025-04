Was passiert mit uns, wenn Präsident Trump den existenziellen Krieg mit dem bösen amerikanischen Establishment verliert?

Paul Craig Roberts

Einige Leser meinten, ich sei in meiner Kolumne vor zwei Tagen etwas zu weit gegangen, als ich meine Besorgnis darüber zum Ausdruck brachte, dass – wenn Präsident Trump den existenziellen Konflikt zwischen den Mega-Amerikanern und dem korrupten, antiamerikanischen Establishment verliert – eine Rückkehr der Demokraten an die Macht die Unterdrückung der traditionellen weißen ethnischen Amerikaner bedeuten wird. Nicht in Amerika, sagten sie. Aber doch – besonders in Amerika.

Weiße, heterosexuelle Nichtjuden, vorwiegend Männer, sind in den Vereinigten Staaten Bürger zweiter Klasse, seit Alfred Blumrosen von der Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) das Bürgerrechtsgesetz von 1964 auf den Kopf stellte und – entgegen dem eindeutigen Wortlaut des Gesetzes – rassische und geschlechtsspezifische Quoten für weiße, nichtjüdische, heterosexuelle amerikanische Männer einführte. Diese Quoten gelten seit 60 Jahren und wurden während des Biden-Regimes um zusätzliche Quoten ergänzt, die durch das DEI-Prinzip (Diversity, Equity, Inclusion) auferlegt wurden.

Die amerikanische Justiz hat – trotz des 14. Verfassungszusatzes, der Gleichheit vor dem Gesetz zwingend vorschreibt – und trotz der klaren Formulierung des Bürgerrechtsgesetzes von 1964 nichts unternommen, um Verfassung und Gesetz durchzusetzen. Die amerikanische Justiz, Unternehmen und Universitäten haben diese illegalen und verfassungswidrigen Rassen- und Geschlechterquoten akzeptiert und umgesetzt. Im Wesentlichen bestehen diese Quoten weiterhin. Der Oberste Gerichtshof der USA hat sie vor ein oder zwei Jahren zwar verworfen, aber so schwach, dass das Biden-Regime unbeirrt DEI-Privilegien ausweitete und sich weigerte, im Militär nach Leistung zu befördern. Stattdessen wurden dort rassische und geschlechtsspezifische Einschränkungen für Beförderungen eingeführt. Weiße, heterosexuelle, nichtjüdische Männer konnten nicht befördert werden.

Was bedeutet also Recht in den USA? Nichts – außer dem Recht, durch Klagen Geld zu verdienen und dem Recht parteiischer demokratischer Richter, den Präsidenten der Vereinigten Staaten daran zu hindern, seinen Vertrag mit den Wählern zu erfüllen. Gegenwärtig verklagen zwölf demokratische Bundesstaaten die Trump-Regierung wegen angeblicher Schäden, die ihnen durch Zölle entstanden seien – Zölle, die bisher lediglich Verhandlungsinstrumente waren.

Es gibt kein Recht. Die juristischen Fakultäten in den USA wurden schon vor Jahren unterwandert und in Werkzeuge zur Zerstörung des angeblich „weißen rassistischen Amerika“ verwandelt.

Ein perfektes Beispiel ist Letitia James in New York, eine von George Soros installierte Generalstaatsanwältin, die in der juristischen Fakultät gelernt hat, das Recht als Waffe gegen jene einzusetzen, die den Umsturz der amerikanischen Gesellschaft behindern. Die Wählerschaft in New York ist inzwischen so stark indoktriniert, dass sie eine Person als Generalstaatsanwältin akzeptiert, die sich offen für deren Untergang einsetzt. Was einst unser großartigster Bundesstaat war, ist nun unser dümmster geworden.

Dasselbe geschah in den Journalistenschulen. Ich war eine Zeit lang Gastdozent an der Columbia University Graduate School of Journalism. Ich erinnere mich noch gut daran, wie sich die Ausbildung wandelte – weg von der Suche nach Fakten und ihrer neutralen Berichterstattung, hin zum „Narrativ-Journalismus“, der die Agenda des herrschenden Establishments stützt. Das war fortan der einzige Weg zu Anstellung und Erfolg – und die angehenden Journalisten ließen sich bereitwillig darauf ein. Heute kennen sie keine andere Rolle mehr: Ihre Funktion ist es, das amerikanische Establishment durch Lügen zu stützen. Und dieses Establishment ist ganz sicher kein „megaamerikanisches“.

Ich glaube nicht, dass Trump begreift, wie stark die Kräfte sind, die er herausgefordert hat. Wer sich auf linken Plattformen umsieht, bekommt eine Vorstellung davon, welche Rache auf die sogenannten „Deplorables“ wartet – Hillarys Wortwahl – wenn Trump besiegt wird oder sein Amt verlässt.

Ohne tiefer darauf einzugehen, reicht es, sich anzusehen, was demokratische Kongressmitglieder – von den Amerikanern gewählte Volksvertreter – über die Repressionsmaßnahmen sagen, die ihnen zur Verfügung stehen, sobald Trump nicht mehr im Amt ist.

Beispiel: Jamin Ben Raskin, demokratischer Abgeordneter des 8. Bezirks von Maryland, Absolvent von Harvard und der Harvard Law School, und Leiter des Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump in dessen erster Amtszeit. Raskin drohte allen, die mit Trumps Regierung zusammenarbeiten, mit Konsequenzen: „Wenn wir wieder an die Macht kommen, werden wir das nicht freundlich aufnehmen.“

Mit anderen Worten: Raskin kündigte offen Konsequenzen für alle an, die mit einer rechtmäßig gewählten US-Regierung zusammenarbeiten.

Diese Drohung richtet sich natürlich auch gegen die „inländischen Terroristen“, die Trump gewählt haben. Man erinnere sich: Trump versucht, Amerika wiederherzustellen, während die Demokraten versuchen, daraus ein Sodom und Gomorrha oder einen Turm zu Babel zu machen. Aber Raskin, die Demokraten, die Linke und viele weiße Liberale interpretieren Trumps Bemühungen als Faschismus. Raskin sagte: „Wir werden Amerika eine starke Demokratie zurückgeben, und wir werden uns merken, wer sich für die Demokratie eingesetzt hat – und wer versucht hat, uns in eine Diktatur zu treiben.“

Raskin klagt damit all jene an, die Trump mit solch klarem Vorsprung gewählt haben, dass die Demokraten die Wahl diesmal nicht stehlen konnten.

Meiner Meinung nach begreifen Trump, seine Regierung und seine Unterstützer nicht, dass sie es mit einer ideologischen Zerstörungskraft zu tun haben, die mächtiger ist als alles, was Amerika je von der Sowjetunion bedroht hat. Die gesamte Demokratische Partei, die Medien, die Universitäten, der tiefe Staat – alle stehen gegen Amerika und wollen es in ein neues Babylon verwandeln.

Wie sonst erklärt man Jahrzehnte offener Grenzen?

Wie sonst erklärt man, dass weißen Kindern beigebracht wird, sie, ihre Eltern und Großeltern seien Rassisten?

Wie sonst erklärt man, dass Kindern eingeredet wird, sie seien im falschen Körper geboren und bräuchten geschlechtsverändernde Eingriffe – gegen den Willen der Eltern?

Die Vereinigten Staaten sind verrückt geworden – wie die gesamte westliche Welt. Der Glaube, der einst die westliche Zivilisation trug, wurde durch Jahrzehnte gut finanzierter Propaganda aus Universitäten zerstört.

Wie ich schon sagte: Jede Institution, die die USA ausmacht, wurde durch antiamerikanische Propaganda in Schulen und Universitäten untergraben. Wer Amerika verteidigt, wurde aus dem öffentlichen Diskurs ausgeschlossen, aus den Medien verbannt. Einst war ich Redakteur und Kolumnist beim Wall Street Journal, schrieb für Business Week, den Scripps-Howard-News-Service, war regelmäßig in großen Fernsehkanälen zu sehen. Heute bin ich vollständig verbannt. Als jemand, der die Wahrheit ausspricht, bin ich zum Feind erklärt worden – und muss unterdrückt werden.

Die Amerikaner begreifen nur langsam, dass die Demokratische Partei eine ideologische Partei ist – wie einst die Bolschewiken. Für sie zählt nicht die Wahrheit. Für sie zählen nicht die Fakten. Für sie zählen nur Narrative, die ihrer Agenda dienen. Die „Wahrheit“ ist, was in die Agenda passt.