Was passiert, wenn wir sterben? Wissenschaftler haben vielleicht das Rätsel gelöst

Eine bahnbrechende Veröffentlichung von Dr. Ajmal Zemmar und Professor Raul Vicente Zafra hat möglicherweise das Rätsel gelöst, was passiert, wenn wir sterben.

Eine der Fragen, auf die jeder eine Antwort wissen möchte, wurde möglicherweise durch Zufall beantwortet. Eine bahnbrechende Studie (siehe auf der Webseite am Ende des Artikels) liefert einen soliden neuen Beweis dafür, dass unser Leben tatsächlich vor unseren Augen abläuft, wenn wir diese irdische Spule verlassen, und stellt unsere Vorstellung vom Zeitpunkt des Todes infrage.

Dr. Ajmal Zemmar, Neurochirurg an der Universität von Louisville in den Vereinigten Staaten, entdeckte etwas so Tiefgreifendes, dass es die Frage aufwirft, ob jemand wirklich stirbt. Er behandelte einen 87-jährigen Patienten, der eine Blutung zwischen seinem Gehirn und seinem Schädel hatte.

Nachdem Zemmar das Gerinnsel entfernt hatte, begann der Patient mit Krampfanfällen, so dass ein Elektroenzephalogramm (EEG) angelegt wurde, um seine Gehirnaktivität aufzuzeichnen. Dabei handelte es sich um ein Standardverfahren.

„Das, was den Standard veränderte, war Folgendes: Während das EEG aufgezeichnet wurde, erlitt der Patient einen Herzstillstand und starb. Jetzt haben wir plötzlich die allererste Aufzeichnung vom Leben bis zum Tod im menschlichen Gehirn“, fügte Zemmar hinzu.

Für den Durchschnittsmenschen mag dies unbedeutend erscheinen, aber es gibt einige Gründe, warum ein solches Verhalten bisher nicht dokumentiert wurde. Zunächst einmal ist es schwierig, den Zeitpunkt des Todes vorherzusagen und ihn somit zu quantifizieren. Zweitens ist die Aufzeichnung des Herzschlags – d. h. der Aktivität des Herzens und nicht des Gehirns – die anerkannte Methode zur Messung des Lebens.

„Wir zeichnen standardmäßig das EKG [Elektrokardiogramm] auf. Wenn wir einen Patienten auf der Intensivstation haben, zeichnen wir standardmäßig kein EEG auf“, so Zemmar. „Unsere Studie könnte also eine Diskussion auslösen: Lohnt es sich, die Aufzeichnung des EEG in Betracht zu ziehen? Wann sterben wir – ist es, wenn das Herz aufhört zu schlagen oder wenn das Gehirn aufhört zu reagieren?“

Professor Raul Vicente Zafra von der Universität Tartu in Estland hat zusammen mit Zemmar und seinen Kollegen vor kurzem eine Arbeit mit dem Titel „Enhanced Interplay of Neuronal Coherence and Coupling in the Dying Human Brain“ veröffentlicht. Bei der Analyse der Daten entdeckten sie einen Anstieg der Gehirnaktivität nach dem „Tod“.

„Es gibt eine Frequenz, die Gamma-Band genannt wird, das ist eine elektrische Aktivität im Gehirn, die 40 oder 50 Mal pro Sekunde auf und ab geht … Und wir haben gesehen, dass nach einem Herzstillstand die Stärke dieses Rhythmus zunahm“, erklärte Vicente. „Wir haben auch gesehen, dass die Leistung in demselben Frequenzbereich zunahm, wenn jemand mit Aktivitäten wie dem Auswendiglernen einer Liste von Wörtern beschäftigt war.“

Den von den Forschern gesammelten Daten zufolge ist es durchaus möglich, dass unser Leben nach unserem Tod in halsbrecherischer Geschwindigkeit vor unseren Augen abläuft. Wenn wir das Pech haben, einen Herzstillstand zu erleiden, dauern solche Schwingungen ganze 30 Sekunden lang an, bevor wir sterben.

Eine frühere Arbeit liefert nach Ansicht von Zemmar einen weiteren Beweis für diese Theorie: „In einer Studie an Ratten, die vor neun Jahren von Kollegen in den Vereinigten Staaten durchgeführt wurde, sahen sie sehr ähnliche Ergebnisse um den Zeitpunkt des Todes bei denjenigen, die keine Verletzung und ein sauberes, gesundes Gehirn hatten. Bei diesen Ratten wurden sehr ähnliche Befunde beobachtet, wie wir sie im menschlichen Gehirn sehen.

Die Forschungen von Zemmar und Vicente wurden auf Eis gelegt, während sie ihre Daten analysierten, aber sie haben sie jetzt veröffentlicht und werfen einige ernsthafte Fragen auf.

„Eines der Dinge, die wir zur Diskussion stellen möchten, ist folgendes: Wenn wir sagen, dass der Patient ‚gestorben‘ ist, beziehen wir uns auf den Zeitpunkt, an dem sein Herz aufgehört hat zu schlagen, ist das richtig? Denn wenn das Gehirn weiterläuft, ist er dann wirklich tot? „, vermutet Zemmar.

„Wir würden in diesem Fall eher sagen, dass wir, nachdem das Herz aufgehört hat, Blut zu pumpen, 30 Sekunden Aktivität im Gehirn aufgezeichnet haben. Für uns war der Patient per Definition noch nicht tot.“

Die Studie hat weltweites Interesse geweckt, was zeigt, wie bedeutend diese Entdeckungen sein könnten. Zemmar und Vicente haben jedoch große Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass ihre Studie so zuverlässig wie möglich ist.

Vicente fügte hinzu: „Wir arbeiten schon seit geraumer Zeit an diesem Datensatz – das ist etwas, was die Leute nicht wissen – und deshalb ist es sehr schön, jetzt die Anerkennung und die Aufmerksamkeit zu bekommen und zu sehen, dass sie sich dafür interessieren. All diese Analysen brauchen Zeit, und es war die Arbeit von Monaten, wenn nicht Jahren“.

Die Neurowissenschaftler sind sich jedoch darüber im Klaren, dass sie nur über die Daten eines einzigen Patienten verfügen und dass die extreme Art, identische Daten zu erhalten, bedeutet, dass ihre Studie wahrscheinlich nicht in großem Maßstab wiederholt werden kann.

„Wir haben einen Fall, und einer ist besser als keiner. Wir haben lange darauf gewartet, damit herauszukommen, in der Hoffnung, dass mehr Leute kommen, die uns weitere Fälle liefern, aber es gibt einfach keine“, so Zemmar.

Einige sind vielleicht immer noch verwirrt, warum sie ihre Studie nicht einfach wiederholen können. „Die Schwierigkeit besteht darin, dass wir mit den Familien sprechen und sagen müssten: ‚Wären Sie in letzter Minute damit einverstanden, dass wir ein Experiment durchführen?‘ Selbst wenn die Familien damit einverstanden wären, kann man den Tod nicht vorhersagen“, sagt Zemmar.

„Wenn der Patient stirbt und man ihn mit Maschinen künstlich am Leben erhält und Elektroden anbringt, weiß ich nicht, wie viel echte Hirnaktivität man erfassen würde und wie viel das Gehirn ist, das sich verabschiedet und das Herz, das künstlich arbeitet.“

Er und Vicente hoffen, dass durch die Offenlegung ihrer Daten andere Wissenschaftler mit vergleichbaren Forschungen diese mit ihnen teilen werden, so dass mehr Schlussfolgerungen in einer der zweifellos wichtigsten wissenschaftlichen Untersuchungen der Geschichte gezogen werden können, die den Tod in Frage stellt.

„Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass der Patient wirklich gestorben ist, als das Herz aufhörte zu schlagen, wenn man sich nur die reinen Daten ansieht, die wir haben. Vielleicht ist es ein paar Sekunden später, vielleicht sind es bei einigen anderen Patienten ein paar Sekunden weniger oder mehr. Ich weiß es nicht. Aber man kann sagen, dass das, was wir als Tod erklärt haben, vielleicht ein paar Sekunden zu früh war“, fügte Zemmar hinzu.

Die Situation eines jeden Menschen mag einzigartig sein. Sind es genau 20 Sekunden? Sind es wirklich 45 Sekunden? Sind es wirklich 90 Sekunden?

Beide Männer grinsten und waren sichtlich stolz darauf, dass ihre Arbeit so viel Aufmerksamkeit erregt, als sie über Zoom mit RT sprachen. Es könnte auch das Ende einer unglaublichen Reise für Zemmar bedeuten, der mit seinen Eltern aus Afghanistan floh, als er sechs Jahre alt war, und nur drei Tage vor dem Fall der Berliner Mauer 1989 in Berlin ankam. Dort wurde er geboren und wuchs auf, bevor er ins Ausland ging, um eine Karriere in den Neurowissenschaften zu verfolgen.

Zemmar fügte hinzu: „Der Moment, in dem wir ähnliche Ergebnisse sahen wie in der Rattenstudie… das sind die Momente, für die man als Wissenschaftler lebt. Das ist so, wie wenn ein Fußballspieler die Weltmeisterschaft gewinnt. Das war einer der unvergesslichsten Momente, die wir je erlebt haben.“

Natürlich ist das, was passiert, wenn wir sterben, sowohl ein spirituelles als auch ein wissenschaftliches Thema. Überraschenderweise könnte diese Forschung für die Lebenden nützlicher sein als für die Toten. „Ich habe Nachrichten von Freunden und Patienten erhalten, die kürzlich ein Familienmitglied verloren haben“, sagt Zemmar.

„Sie sagten, die Vorstellung, dass ihr geliebter Mensch einen Rückblick auf die schönsten Momente des gemeinsamen Lebens gehabt haben könnte, beruhigte sie in dem Moment, in dem sie sich verabschieden mussten.“

Lesen Sie die Studie weiter unten: